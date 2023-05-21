Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» с окончательным освобождением Артёмовска

На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск

Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска

Российский президент Владимир Путин поздравил ЧВК "Вагнер" со взятием Артемовска (Бахмута). Как сообщила пресс-служба Кремля, всех отличившихся бойцов представят к наградам.Министерство обороны подтвердило ранее озвученную куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным информацию о взятии под контроль российских сил города Артемовск (Бахмут). Сообщение об этом вышло в районе полуночи. В военном ведомстве официально заявили, что штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" завершили освобождение города Артемовск. Ранее название "Оркестра" в сводках не упоминалось, писалось просто - "штурмовые отряды".- говорится в сообщении.Вслед за заявлением Минобороны, последовало поздравление президента России. Соответсвующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.- говорится в тексте поздравления.Между тем, в Киеве не признают падение "крепости Бахмут", как заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, подразделения ВСУ продолжают сражаться в районе "Самолет", никаких приказов об отступлении не было.