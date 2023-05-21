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Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» с окончательным освобождением Артёмовска

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Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» с окончательным освобождением Артёмовска

Российский президент Владимир Путин поздравил ЧВК "Вагнер" со взятием Артемовска (Бахмута). Как сообщила пресс-служба Кремля, всех отличившихся бойцов представят к наградам.


Министерство обороны подтвердило ранее озвученную куратором ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным информацию о взятии под контроль российских сил города Артемовск (Бахмут). Сообщение об этом вышло в районе полуночи. В военном ведомстве официально заявили, что штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" завершили освобождение города Артемовск. Ранее название "Оркестра" в сводках не упоминалось, писалось просто - "штурмовые отряды".

На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск завершено освобождение города Артемовск

- говорится в сообщении.

Вслед за заявлением Минобороны, последовало поздравление президента России. Соответсвующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска

- говорится в тексте поздравления.

Между тем, в Киеве не признают падение "крепости Бахмут", как заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, подразделения ВСУ продолжают сражаться в районе "Самолет", никаких приказов об отступлении не было.
Использованы фотографии:
Кремлин.ру
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8 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +2
    Действительно есть кого и за что поздравлять. Дальнейших успехов "Вагнеру".
    По поводу реакции Киева. Так она понятна и предсказуема, поэтому плюнуть и растереть.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:55
      +2
      Хорошо, что Верховный нашел теплые слова благодарности для героев из ЧВК "Вагнер", но вот найдет ли он нужные слова для тех кто со слов Пригожина мешал проведению боевых действий, кто в силу некомпетентности и тупой зависти срывал поставки вооружений прикрываясь нормативами мирного времени, кто превратил СВО в свою личную карьерную забаву, у кого нет смелости сказать "я устал я ухожу" положив рапорт на стол........ ведь со взятием Артемовска СВО не заканчивается, впереди не менее укрепленные города Донбасса под оккупацией ВСУ, и хребет бандеровцам еще не сломлен, Однозначно ЧВК доказало, свое право на существование и то что они еще не раз потребуются очевидно. Спасибо парни !!!
  2. ROSS_51
    ROSS_51 Сегодня, 06:43
    +2
    Да уж..кое кто смачно утерся.. Еще у кого то остались вопросы?))
  3. Stas157
    Stas157 Сегодня, 06:45
    +1
    После отдыха и восстановления хотелось бы увидеть их на юге, на запорожском направлении.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:48
    +1
    Почему - то нет в статье продолжения поздравления Главнокомандующего: Предоставить к награждению отличившихся в боях за освобождение Артёмовска.До 25 мая не будет признания западом ,взятие нами Артёмовска.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:51
      +3
      А нам то зачем признание запада?Идут лесом,со своим признанием
  5. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 06:54
    +1
    Слава освободителям Артёмовска!

  6. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:57
    0
    Пригожин тоже поздравил Путина и Суровикина, очередной раз покакал на МО РФ, сказал "спасибо погибшим нашим ребятам" (еклмн... да пожалуйста, не стоит благодарности!) и кинул серию комплиментов бойцам ВСУ, "которые достойно сражались"...

    Всё как всегда, пора раздавать награды, а кому не повезло--всех свалят в станицу Бакинскую.