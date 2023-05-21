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В Минобороны Украины продолжают опровергать исчезновение главкома ВСУ Валерия Залужного

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В Минобороны Украины продолжают опровергать исчезновение главкома ВСУ Валерия Залужного

Министерство обороны Украины продолжает опровергать информацию об исчезновении главкома ВСУ Залужного утверждая, что он находится на месте и никуда не делся. В то же время никаких доказательств этому до сих пор не представлено, все публикуемые фотографии старые.


Замминистра обороны Украины Анна Маляр официально заявила, что главком ВСУ Залужный находится на своем рабочем месте и она якобы с ним "только что общалась". Заявления об исчезновении генерала она назвала "дезинформацией", запускаемой российскими спецслужбами с целью деморализации украинской армии. Но никаких доказательств своим словам Маляр представить не смогла.

Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего главнокомандующего Валерия Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались

- написала она в своем ТГ-канале.

Между тем, украинские источники сообщают, что Залужный находится в тяжелом состоянии после ранения, полученного в ходе прилета российской ракеты по штабу ВСУ под Павлоградом Днепропетровской области в начале мая, где он проводил совещание. Генералу сделали несколько сложных операций, но гарантии того, что он выживет, никто не дает. По крайней мере, к командованию ВСУ он уже не вернется, в скором времени Зеленский будет вынужден назначить нового главкома.

Ранение Залужного в Киеве скрывают, публикуют какие-то старые фотографии заявляя, что он якобы находится в отпуске. И это накануне контрнаступления. На Западе знают о Залужном, но запрещают раскрывать о нем информацию, поскольку это может подорвать моральный дух украинской армии, у которой Залужный пользовался авторитетом. Скорей всего, новый главкомом станет командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сыркий, он давно метил на эту должность.
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45 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:10
    +18
    По большому счету-даже если и сдох максим,то поставят друоого.Чего свет клином сошелся на этом Залужном.Ранен,убит ,в отпуске,запое?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:13
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Чего свет клином сошелся на этом Залужном.Ранен,убит ,в отпуске,запое?

      Так авторитетом он в армии числился. А тут неприятность - фаллоимитатор не прижился несмотря на "блестящих немецких хирургов"
      1. ramzay21
        ramzay21 Сегодня, 07:38
        -9
        Возможно конечно что он был ранен, а возможно так же что он просто занят подготовкой контрнаступления ВСУ. Кто знает? Вообще же врага надо уважать.
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 07:51
          +6
          Цитата: ramzay21
          же врага надо уважать

          Задолбали. Не надо уважать врага. Также не надо его недооценивать. Все просто.


          1. Stas157
            Stas157 Сегодня, 08:18
            -3
            Цитата: Репеллент
            Задолбали. Не надо уважать врага. Также не надо его недооценивать.

            Под словами "уважать врага" как раз понимается, что не надо его недооценивать.
            1. Репеллент
              Репеллент Сегодня, 08:23
              +4
              Цитата: Stas157
              Под словами "уважать врага" как раз понимается, что не надо его недооценивать

              Гм.


              Я вот никакого почтения ни к Зеленскому, ни к его холуям - не испытываю. Что я делаю не так? (с)
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:56
        -8
        Залужного надо вывезти в Москву на лечение и реабилитацию, а затем как Паулюса прилечь к лекциям в академии ГШ РФ. lol fellow
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:10
          0
          В московсаий зоопарк.На лечение,реабилитацию и дальнейшее проживарие..
        2. ermak124.0
          ermak124.0 Сегодня, 08:56
          0
          Паулюс читал лекции в академии?? Кому? Командирам частей и соединений КА на пальце крутивших его коллег? О чём? О том как в краткий срок про... ть мощное объединение и отдать стратегическую инициативу???
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:18
      +11
      Пусть Сырский метит на эту должность, тут главное вычислить его местонахождение и не промахнуться. С начала СВО все задаются вопросом, почему еще не уничтожено военно-политическое руководство Украины ? Что не говорите, а это сильный дистабилизирующий фактор для противника и им надо пользоваться. Конечно "дорога ложка к обеду" и возможно устранение Залужного спутало карты контрнаступа ВСУ.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 08:28
        0
        Наверное, Зеленского оставили, на закуску… Пусть поживёт, пока…
    3. ARIONkrsk
      ARIONkrsk Сегодня, 07:22
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      По большому счету-даже если и сдох максим,то поставят друоого.Чего свет клином сошелся на этом Залужном.Ранен,убит ,в отпуске,запое?

      Мне кажется его ранили.
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 08:14
        +1
        Мне кажется его ранили.

        Возможно. Но так ранен, что публично его показывать или озвучивать нельзя ибо по физии или голосу всё будет ясно для публики и его войску.
    4. monetam
      monetam Сегодня, 07:34
      +2
      именно так. Весь украинский штаб состоит из таких же генералов. Сам по себе Залужный не , конечно, но именно как полководец не отличился нигде.
    5. Умник
      Умник Сегодня, 08:15
      -4
      Если бы у нас Жукого убили в начале войны ничего бы не изменилось??
      1. Комментарий был удален.
    6. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:25
      +1
      Двойника этому борову проблема подобрать,по весу недотягивают,а зачем откармливать если и их ракетой в бункере навернут? wassat
    7. алексеев
      алексеев Сегодня, 08:59
      0
      Клином свет, конечно, на Залужном не сошёлся. Но если он выведен из строя, а тем паче на последнем издыхании - это хорошо. И в моральном и в деловом отношении.
      Надо больше уничтожать политического и военного руководства бандерлогов, это вносит определенную смуту и уныние.
      Больше ударов, хороших и разных. Да здраствуют Калибр, Искандер и примкнувший к ним Кинжал! И трудолюбивая, жужащая и жалящая "аки пчела" Герань.
  2. Седов
    Седов Сегодня, 07:10
    +3
    Честь и хвала нашей артиллерии. И Сырского туда же отправить. Всех, пока им страшно не станет должность главкома занимать.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:12
    +3
    Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались
    "Работает" с важными документами? Был бы в порядке давно бы показали хотя бы для того, чтобы опровергнуть "российскую дезинформацию". Не исключено, что общаться с ним Маляр придется только посредством спиритических сеансов.
  4. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 07:15
    +5
    Надеюсь вместе с ним ещё несколько высокопоставленных нацистов было.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:18
    +7
    Анна Маляр не врёт ,она действительно общалась с Залужным ,вместе с всем командованием ВСУ.
    просочившееся фото в сеть общения с Залужным посредством сверхсовременной ,секретной спиритической связи. wassat
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 07:21
    +4
    Не на той стороне воевал товарищ. Американцы ему вряд ли дадут пенсию по инвалидности, как и новое украинская власть которая придет после нацистов. Да и все кто сейчас воюет не заслужат себе ни почета ни денег за свои подвиги. Зря стараются глупцы.
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:34
    +2
    У них там просто с навигацией проблема... Зеленский вон тоже с Первомая никак в Борисполь попасть не может. Да что Зеленский, там место проклятое - Хаймарсы с Пэтриотами тоже никуда не попадают. Вот и Залужный - вышел, поди, за хлебушком - и бродит теперь в канализации где-нибудь
  8. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:36
    +8
    "Рукопожатие крепкое, работает с документами".
  9. Аскет
    Аскет Сегодня, 07:37
    +5
    Анна Маляр официально заявила, что главком ВСУ Залужный находится на своем рабочем месте и она якобы с ним "только что общалась"


    Новая версия "Рукопожатие крепкое, работает с документами..."
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 08:39
      -1
      Аскет-Станислав hi похоронку он на себя редактирует,а то в аду заждались и котел уже для него разогревается.
  10. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:43
    +3
    Между тем, украинские источники сообщают, что Залужный находится в тяжелом состоянии после ранения


    Похоже на правду. Если бы умер, смысл бы укропам это скрывать - рано или поздно бы все равно выяснилось, но доверие у своих сильно бы подорвали.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:59
      0
      Цитата: Hellcos
      Если бы умер, смысл бы укропам это скрывать - рано или поздно бы все равно выяснилось, но доверие у своих сильно бы подорвали.

      Вот пока доверие еще не сильно подорвано, будут скрывать. Просто нет какой-нибудь перемоги, чтобы эту новость приглушить.
  11. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 07:47
    +1
    Помню во времена позднего Ельцина, в газетах писали, что он в Кремле, работает с документами. Видимо с Залужным такая же история. Кто мешает украинцам сделать простое фото. Например Зеленский в каждом утюге.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:56
      +1
      Вы их фото не помните? То трехметровый Зеленский с Геранью, то руководители Рейха в одном и том же ангаре в Бахмуте 25 января и 2-го мая, недавно весь мир ржал
    2. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 08:34
      0
      во времена позднего Ельцина, в газетах писали, что он в Кремле, работает с документами

      Ну да, изучал этикетки от бутылок с алкоголем
  12. Светлан
    Светлан Сегодня, 08:02
    +2
    Сырский, у вас опечатка, главой министерства обороны никогда не станет. Он может быть только вторым лицом, ибо он не украинец. Он вырусь. То есть русский возомнивший что он украинец. А таких на первые места не ставят.
  13. Аскет
    Аскет Сегодня, 08:03
    +4
    Комментарий Пригожина по исчезновению главкома ВСУ Залужного:

    - 10-11-12 мая Залужный был в зоне досягаемости артиллерии "Вагнера";
    - Тогда же был проведен ряд "мероприятий";
    - Насколько они успешны - пока непонятно;
    - Результат "мероприятий по Танцюре", проведенных 2 мая, пока также неизвестен.
  14. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:10
    0
    Признать смерть Залужного им сейчас не сруки.

    Но если даже ему вышибли только половину мозгов-так оно ещё лучше.... Вероятно , он заранее уже свил себе гнездо на Западе А иначе вообще "за что боролись?"... Пусть теперь появится в назидание публике.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 09:07
      0
      Залужный на операции в больнице, сделали трепанацию черепа, вынули мозг, вбегает помощник
      - Товарищ Залужный, вам только что присвоили звание генерала
      - Эй ты, лепила, руки убери, встаёт надевает фуражку
      - Товарищ генерал, а мозги-то?
      - А нахрена они мне теперь?
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:23
    0
    Пусть дадут ему кокаин. Быстро ,, поправится,,)
  16. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 08:27
    +2
    Нет. Что то здесь не так. Сама фраза - «я ТОЛЬКО ЧТО с ним общалась» она настолько фальшива, что они явно что то скрывают. Если он где то в бункере и занят планированием операций, то ТОЛЬКО что быть не может, если он не может дать какой то комментарий из бункера. Маляр спалилась чистотел бабски.
  17. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 08:33
    -1
    Может быть, наши наконец-то приняли решение об уничтожении руководства Украины и ВСУ? И Залужный об этом узнал (или догадался)? И прячется боров в каком-нибудь бункере, не обозначая своего места даже косвенными признаками?
  18. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 08:46
    0
    У зелебобика тёрки с залужным(которого пророчат на замену зельцмана), ну а позорная сдача Бахмута в памятный день для клоуна удобный повод утилизировать конкурента, ну и сырского прицепом... laughing
  19. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:51
    0
    Тоже прямо Манштейн или Гудериан какой то. Грохнули и грохнули. А может реально забухал с горя. Бабье, горилка, тудой-сюдой.... Он, говорят, ещё тот ходОк по Оксанкам из МО.))))
  20. FreeDIM
    FreeDIM Сегодня, 08:55
    -1
    Занятная версия ходит по популярным тг-каналам:
    (с)
    Поступила заслуживающая доверия информация о пропавшем главкоме ВСУ Валерии Залужном. Источник из ближайшего окружения начальника ГУР ВСУ Кирилла Буданова проговорился, что главком ВСУ находится в главном военном клиническом госпитале ВСУ в Киеве в отделении реанимации после неудачной операции по фаллопротезированию. В начале апреля Залужный получил травму соответствующего органа, обстоятельства которой не разглашаются, и обратился к медикам за помощью. Была проведена операция с участием вызванных для этого видных немецких пластических хирургов, но после операции на фоне диабета второго типа началось осложнение, протез не прижился и начался абсцесс, справиться с которым пока не удаётся. "Состояние *****е!" - резюмировал источник.
    laughing
    Верить или нет - каждый решает сам.
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:57
      0
      Цитата: FreeDIM
      Занятная версия ходит по популярным тг-каналам:
      (с)
      Поступила заслуживающая доверия информация о пропавшем главкоме ВСУ Валерии Залужном. Источник из ближайшего окружения начальника ГУР ВСУ Кирилла Буданова проговорился, что главком ВСУ находится в главном военном клиническом госпитале ВСУ в Киеве в отделении реанимации после неудачной операции по фаллопротезированию. В начале апреля Залужный получил травму соответствующего органа, обстоятельства которой не разглашаются, и обратился к медикам за помощью. Была проведена операция с участием вызванных для этого видных немецких пластических хирургов, но после операции на фоне диабета второго типа началось осложнение, протез не прижился и начался абсцесс, справиться с которым пока не удаётся. "Состояние *****е!" - резюмировал источник.
      laughing
      Верить или нет - каждый решает сам.

      А где ему родной орган отстрелили/оторвали? Какая нить Оксанка из МО приревновала?))))) Не, ну что не говори, а наш главный по оленям в таком беспределе не был замечен.))))
  21. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:00
    +2
    Цитата: ramzay21
    Возможно конечно что он был ранен, а возможно так же что он просто занят подготовкой контрнаступления ВСУ. Кто знает? Вообще же врага надо уважать.

    Врага надо уничтожать: это аксиома войны.
  22. km-21
    km-21 Сегодня, 09:01
    0
    Есть версия о том, что Зеленский, считая Залужного опасным личным конкурентом, слил вагнеровцам координаты его местонахождения под Артемовском. По этим координатам был нанесен удар, и теперь Залужный либо лечится где-то за границей, либо убит.
  23. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:03
    0
    Я понимаю, что при нанесении удара по Павлограду не было специальной цели уничтожить Залужного, но если он попал под раздачу , то это всё равно успех наших ВКС: Браво Суровикин!