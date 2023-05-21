В Минобороны Украины продолжают опровергать исчезновение главкома ВСУ Валерия Залужного

Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего главнокомандующего Валерия Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались

Министерство обороны Украины продолжает опровергать информацию об исчезновении главкома ВСУ Залужного утверждая, что он находится на месте и никуда не делся. В то же время никаких доказательств этому до сих пор не представлено, все публикуемые фотографии старые.Замминистра обороны Украины Анна Маляр официально заявила, что главком ВСУ Залужный находится на своем рабочем месте и она якобы с ним "только что общалась". Заявления об исчезновении генерала она назвала "дезинформацией", запускаемой российскими спецслужбами с целью деморализации украинской армии. Но никаких доказательств своим словам Маляр представить не смогла.- написала она в своем ТГ-канале.Между тем, украинские источники сообщают, что Залужный находится в тяжелом состоянии после ранения, полученного в ходе прилета российской ракеты по штабу ВСУ под Павлоградом Днепропетровской области в начале мая, где он проводил совещание. Генералу сделали несколько сложных операций, но гарантии того, что он выживет, никто не дает. По крайней мере, к командованию ВСУ он уже не вернется, в скором времени Зеленский будет вынужден назначить нового главкома.Ранение Залужного в Киеве скрывают, публикуют какие-то старые фотографии заявляя, что он якобы находится в отпуске. И это накануне контрнаступления. На Западе знают о Залужном, но запрещают раскрывать о нем информацию, поскольку это может подорвать моральный дух украинской армии, у которой Залужный пользовался авторитетом. Скорей всего, новый главкомом станет командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сыркий, он давно метил на эту должность.