В Минобороны Украины продолжают опровергать исчезновение главкома ВСУ Валерия Залужного

Министерство обороны Украины продолжает опровергать информацию об исчезновении главкома ВСУ Залужного утверждая, что он находится на месте и никуда не делся. В то же время никаких доказательств этому до сих пор не представлено, все публикуемые фотографии старые.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр официально заявила, что главком ВСУ Залужный находится на своем рабочем месте и она якобы с ним "только что общалась". Заявления об исчезновении генерала она назвала "дезинформацией", запускаемой российскими спецслужбами с целью деморализации украинской армии. Но никаких доказательств своим словам Маляр представить не смогла.
Россияне запустили информационную волну о якобы исчезновении нашего главнокомандующего Валерия Залужного. Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались
- написала она в своем ТГ-канале.
Между тем, украинские источники сообщают, что Залужный находится в тяжелом состоянии после ранения, полученного в ходе прилета российской ракеты по штабу ВСУ под Павлоградом Днепропетровской области в начале мая, где он проводил совещание. Генералу сделали несколько сложных операций, но гарантии того, что он выживет, никто не дает. По крайней мере, к командованию ВСУ он уже не вернется, в скором времени Зеленский будет вынужден назначить нового главкома.
Ранение Залужного в Киеве скрывают, публикуют какие-то старые фотографии заявляя, что он якобы находится в отпуске. И это накануне контрнаступления. На Западе знают о Залужном, но запрещают раскрывать о нем информацию, поскольку это может подорвать моральный дух украинской армии, у которой Залужный пользовался авторитетом. Скорей всего, новый главкомом станет командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сыркий, он давно метил на эту должность.