Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Украины Резников: Киев получит истребители F-16, но ожидать их поступления в ближайшее время не стоит

15
Министр обороны Украины Резников: Киев получит истребители F-16, но ожидать их поступления в ближайшее время не стоит

Поставка истребителей Украине станет основной темой очередного заседания контактной группы "Рамштайн", которое состоится на следующей неделе. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.


Западные спонсоры киевского режима обсудят потенциальную поставку боевых самолетов Украине на очередном заседании "Рамштайна". Тема истребителей и укрепления противовоздушной и противоракетной обороны будет основной на заседании. Резников уверен, что положительное решение по поставке самолетов будет принято, несмотря на позицию США, но ждать быстрой передачи авиации не стоит.

Потребуется время, ресурсы и много очень квалифицированной работы, пока наше небо станет безопаснее. Надо набраться терпения

- написал Резников в одной из запрещенных в России соцсетей.

В то же время в офисе Зеленского уверены, что истребители Украина получит уже этой осенью, с таким заявлением выступил советник главы офиса Михаил Подоляк. По его словам, решение о передаче F-16 западными союзниками якобы уже принято, осталось только согласовать детали.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, отправившийся в Японию Зеленский намерен вытребовать у западных "партнеров" поставку самолетов. Украинский президент хочет добиться как можно более быстрой передачи истребителей, желательно до начала контрнаступления. В Киеве из американских F-16 сделали очередную вундерваффе, которая должна спасти Украину от поражения, также как ранее "Байрактары", "Джавелины", американские гаубицы и "Хаймарсы".
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:56
    +4
    Украинский президент хочет добиться как можно более быстрой передачи истребителей, желательно до начала контрнаступления.

    "Три месяца лето, три месяца осень
    Три месяца зима и вечная весна..."
    Вы прослушали выступление Зеленского на тему "контрнаступление когда-нибудь будет"
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:10
      +1
      Так для шароварных контрнаступ теперь мегапричина под которую они цыганят со всего мира вооружение и аммуницию. И всегда есть причина почему не наступают - типа мало дали, а то что дали кляты москали подзорвалы. laughing Потому давайте ишо. wassat

      зы Вы представляете какие масштабы воровства могут там быть под лавочку "прилетело - все взорвалось, все сгорело" ?
  2. HAM
    HAM Сегодня, 08:12
    +1
    Опять туман напускает...Говорил что танки и ракеты большой дальности дадут потом,а оказывалось,что говорил он постфактум....кого ты хочешь обмануть!?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:12
    +3
    в офисе Зеленского уверены, что истребители Украина получит уже этой осенью
    До осени еще дожить нужно. Кто его знает куда прилетит в следующий раз в Киеве. А вот станет ли небо Украины безопаснее после получения американских самолетов большой вопрос? Как и вопросы о том где будут базироваться эти самолеты, кто их будет обслуживать и кто на них будет летать кроме украинских летчиков?
    1. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 08:59
      0
      Цитата: rotmistr60
      Как и вопросы о том где будут базироваться эти самолеты,

      Читал, что у них нежная стойка шасси для советских военных аэродромов. Поэтому:
      1. гражданские аэропорты Украины. ( мало и известны)
      2. Автодороги с хорошим покрытием. (приходят в негодность из-за упадка Украины)
      3. Польша, Словакия, Румыния. ( в этом случае подвесные топливные баки со всеми вытекающими: манёвренность, тяговооруженность)
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:19
    +1
    Если Россия по прежнему будет отбиваться от НАТО "красными линиями" Пескова, "озабоченностями" М.Захаровой и переговорами Медынского, то непременно поставят. Сначала истребители, потом бомбардировщики, а затем ракеты средней дальности, что бы стрельнуть по Кремлю не самодельным беспилотником, а уже всерьез.
    Если и это не выведет"кремлевских переговорщиков" из состояния "мы всегда готовы .... к переговорам", то и до ТЯО может дойти
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 08:45
      0
      Вообще-то, у меня ощущение, что просто тянут резину, а расхлебывать мы в итоге с вами будем.
      1. Комментарий был удален.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:23
    -2
    Что там дальше будет поставлено-под ёлочку МБР? А кремль и дальше будет смешить мир пресловутыми "красными линиями "?
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 08:33
    0
    Интересные дела. Еще недавно он же заявлял, что "Украина в скором времени получит F-16". Сейчас он же заявляет, что "скорой поставки ждать не стоит"...
    Раздвоение личности у специаистов называется - шизофрения.
  7. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 08:34
    0
    На фотке членоголовая кастрюля демонстрирует указательный палец, меня не перестаёт удивлять этот проф.жест проктолога....
    Вот что демонстраторы указательного пальца имеют ввиду, ну, за исключением проктологов.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:43
    0
    Раз так говорит, значит где-то на подходе.
  9. Аскет
    Аскет Сегодня, 08:48
    +1
    В Киеве из американских F-16 сделали очередную вундерваффе


    Конечно не вундерваффе, для нашей ПВО лакомая цель. Однако надо смотреть какой модификации поставят Фалкон, самой современной F-16A Block 20 .либо более ранних модификаций. В любом случае в товарных количествах с НАТОвской разведкой и целеуказанием представляет для нас реальную опасность.
  10. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 08:53
    +1
    Цитата: Бережливый
    А кремль и дальше будет смешить мир пресловутыми "красными линиями "?


    Интересно, кого насмешили удары по Киеву с уничтожением батареи "патриотов" и склада в Хмельницком, после чего даже радиационный фон повысился (видно там снаряды с ураном были). Вполне адекватный ответ на то, что дрон поцарапал крышу в Кремле. Так что "красные линии" - не только в речах представлены, они вполне реальны и РФ способна отвечать на эскалацию с той стороны.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 09:06
      -1
      Да не удары должны в ответку,а удары постоянно,чтобы они понимали,если дело дойдёт до ответки,там вообще одни руины останутся.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:06
    0
    Киев получит истребители F-16, но ожидать их поступления в ближайшее время не стоит
    . Сие зависит от... от отмороженности забугорного, главного босса.