Поставка истребителей Украине станет основной темой очередного заседания контактной группы "Рамштайн", которое состоится на следующей неделе. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Западные спонсоры киевского режима обсудят потенциальную поставку боевых самолетов Украине на очередном заседании "Рамштайна". Тема истребителей и укрепления противовоздушной и противоракетной обороны будет основной на заседании. Резников уверен, что положительное решение по поставке самолетов будет принято, несмотря на позицию США, но ждать быстрой передачи авиации не стоит.
Потребуется время, ресурсы и много очень квалифицированной работы, пока наше небо станет безопаснее. Надо набраться терпения
- написал Резников в одной из запрещенных в России соцсетей.
В то же время в офисе Зеленского уверены, что истребители Украина получит уже этой осенью, с таким заявлением выступил советник главы офиса Михаил Подоляк. По его словам, решение о передаче F-16 западными союзниками якобы уже принято, осталось только согласовать детали.
Между тем, как сообщают украинские ресурсы, отправившийся в Японию Зеленский намерен вытребовать у западных "партнеров" поставку самолетов. Украинский президент хочет добиться как можно более быстрой передачи истребителей, желательно до начала контрнаступления. В Киеве из американских F-16 сделали очередную вундерваффе, которая должна спасти Украину от поражения, также как ранее "Байрактары", "Джавелины", американские гаубицы и "Хаймарсы".