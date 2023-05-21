Посол Украины в Польше возмутился просьбой Варшавы к Зеленскому извиниться за Волынскую резню

В посольстве Украины в Польше возмутились просьбой поляков к Зеленскому извиниться за Волынскую резню. По словам украинского посла в Варшаве Василия Зварича, это неприемлемо.
Посол Украины в Варшаве возмутился обращением представителя МИД Польши Лукаша Ясины к Зеленскому с просьбой извиниться за Волынскую резню, устроенную украинскими националистами в 1943 году. По словам Зварича, Польша пытается заставить Украину извиняться, а это неприемлемо. Вместо этого он предложил пользоваться формулой: "Прощаем и просим прощения".
Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что нам следует делать в отношении нашего общего прошлого, неприемлемы и досадны
- заявил посол.
Такая реакция украинского дипломата возмутила поляков, в Польше Волынская резня признана геноцидом польского народа. В 2016 году нижняя палата польского парламента приняла соответствующее постановление и теперь 11 июля считается Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. В Верховной Раде Украины осудили такое решение, в Киеве считают, что напоминания о Волынской резне негативно сказываются на отношениях двух стран, особенно на фоне "российской агрессии".
Между тем, читатели одного из польских изданий назвали украинского посла "бендеровским псом", предложили объявить его персоной нон грата и выслать из Польши.