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Посол Украины в Польше возмутился просьбой Варшавы к Зеленскому извиниться за Волынскую резню

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Посол Украины в Польше возмутился просьбой Варшавы к Зеленскому извиниться за Волынскую резню

В посольстве Украины в Польше возмутились просьбой поляков к Зеленскому извиниться за Волынскую резню. По словам украинского посла в Варшаве Василия Зварича, это неприемлемо.


Посол Украины в Варшаве возмутился обращением представителя МИД Польши Лукаша Ясины к Зеленскому с просьбой извиниться за Волынскую резню, устроенную украинскими националистами в 1943 году. По словам Зварича, Польша пытается заставить Украину извиняться, а это неприемлемо. Вместо этого он предложил пользоваться формулой: "Прощаем и просим прощения".

Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что нам следует делать в отношении нашего общего прошлого, неприемлемы и досадны

- заявил посол.

Такая реакция украинского дипломата возмутила поляков, в Польше Волынская резня признана геноцидом польского народа. В 2016 году нижняя палата польского парламента приняла соответствующее постановление и теперь 11 июля считается Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. В Верховной Раде Украины осудили такое решение, в Киеве считают, что напоминания о Волынской резне негативно сказываются на отношениях двух стран, особенно на фоне "российской агрессии".

Между тем, читатели одного из польских изданий назвали украинского посла "бендеровским псом", предложили объявить его персоной нон грата и выслать из Польши.
Использованы фотографии:
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12 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:43
    0
    Да не просить им извинений нужно,просить да выпрашивать это удел зеленского. Нужно жёстко потребовать для начала извиниться,а потом и репораций за каждого убитого из расчёта 1 человек один миллион евро.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:44
    +4
    Посол Украины в Польше возмутился просьбой Варшавы к Зеленскому извиниться за Волынскую резню
    . А вот не подеретесь... хозяин цикнет на своих слуг и разойдутся по углам...
    Это, конечно, на верхнем, официальном уровне... а вот на низовом уровне, все останется, будет, как и было.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: rocket757
      ..... А вот не подеретесь... хозяин цикнет на своих слуг и разойдутся по углам....

      hi возможно, Виктор, так и будет. Но давняя злоба так или иначе будет о себе напоминать. ..... подзабыл их подробности ----одни "союзники"у других крали, другие отжимали, украинцы сдали кого-то из своих "союзников"..... пауки в банке.
  3. Грац
    Грац Сегодня, 08:45
    +1
    пусть кусают друг друга уличные моськи, а Слон растопчет их всех в итоге
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 08:50
      -3
      А слон это кто? Индия? А ей надо? ( Смысл поймет,кто не зашорен)
  4. Гюнтер
    Гюнтер Сегодня, 08:52
    +1
    В свете пословицы "украинец родился, еврей удавился" поляки разумеется красавцы, собираясь откочерыжить у зельцмана Лемберг и всё остальное laughing , не забывают пнуть "партнёра"
    П.С.
    толерастная модерация исказила пословицу, ну да вы итак её знаете wink
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:53
    0
    Пока украинские и польские националисты в одном окопе на Донбассе и воюют против российских войск. А политики обеих стран обнимаются и клянутся в вечной дружбе. И вот тут возникает вопрос, когда польские нацики начнут по серьезному морщить бандеровцев? После того, как отхватят часть Западной Украины (по плану) или все таки начнут раньше? Я думаю, что первый вариант более приемлем. Получив "свое" можно приниматься и за бандеровцев.
  6. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 08:54
    +1
    В истории есть примеры того, как, несмотря на очевидную сегодняшнюю выгоду, у стран вдруг возникала конфронтация и сегодняшние выгоды не принимались в расчёт,( а были посланы!!!) Здесь же давние счёты очевидны и пусть вылезут обоюдные старые обиды fellow
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:03
      0
      Кот из дому, мыши в пляс!
      Привет Дмитрий soldier
      Кот, может, уже не тот, но для таких мышей и этого хватит. Придушит и не поморщится.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:56
    0
    С одной стороны поляки любят, чтобы все перед ними извинялись, в данном случае и есть за что, другой стороны украинцам тоже есть, что предъявить панам: вся история отношений между польским и украинским народами это реки крови. И наконец: пусть они переругаются и порежут друг другу глотки, ибо: "... Divide ac regulae... ".
  8. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 08:57
    0
    Сюр какой то laughing Вырастить новых националистов, чтобы потребовать от них извинения за грехи дедов их. Кокос видимо плохо на мозги влияет. Интересно а new националисты не устроят им Краковскую резню в счёт извинений laughing
  9. HAM
    HAM Сегодня, 09:03
    0
    "Закадычная" дружба набирает обороты.....причём "закадычная" в прямом смысле этого слова-кто кого ловчее схватит за кадык и удушит.....пока поляки делают это ловчее и продуманней.....