Посол Украины в Польше возмутился просьбой Варшавы к Зеленскому извиниться за Волынскую резню

Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что нам следует делать в отношении нашего общего прошлого, неприемлемы и досадны

В посольстве Украины в Польше возмутились просьбой поляков к Зеленскому извиниться за Волынскую резню. По словам украинского посла в Варшаве Василия Зварича, это неприемлемо.Посол Украины в Варшаве возмутился обращением представителя МИД Польши Лукаша Ясины к Зеленскому с просьбой извиниться за Волынскую резню, устроенную украинскими националистами в 1943 году. По словам Зварича, Польша пытается заставить Украину извиняться, а это неприемлемо. Вместо этого он предложил пользоваться формулой: "Прощаем и просим прощения".- заявил посол.Такая реакция украинского дипломата возмутила поляков, в Польше Волынская резня признана геноцидом польского народа. В 2016 году нижняя палата польского парламента приняла соответствующее постановление и теперь 11 июля считается Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. В Верховной Раде Украины осудили такое решение, в Киеве считают, что напоминания о Волынской резне негативно сказываются на отношениях двух стран, особенно на фоне "российской агрессии".Между тем, читатели одного из польских изданий назвали украинского посла "бендеровским псом", предложили объявить его персоной нон грата и выслать из Польши.