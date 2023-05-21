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ВСУ выстраивают оборону в районе Красного, одновременно продолжая атаковать по флангам с целью взять Бахмут в кольцо

43
ВСУ выстраивают оборону в районе Красного, одновременно продолжая атаковать по флангам с целью взять Бахмут в кольцо

ВСУ бросят все силы на удержание села Красное, находящегося на трассе, связывающей Бахмут и Константиновку, населенный пункт Хромово (Артемовское) оставлен украинскими войсками накануне. Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на Генштаб ВСУ.


Киевский режим не торопится объявлять о падении Бахмута, по официальной версии Генштаба ВСУ, подразделения украинской армии якобы продолжают обороняться в районе "Самолет". Напомним, что о взятии российскими силами Соледара в Киеве объявили спустя 10 дней. Пока же украинские генералы ждут возвращения Зеленского из Японии, именно он будет должен сделать заявление по данному поводу. Предполагается, что речь для него уже написана, в ней будет говориться, что Бахмут "сыграл свою роль", позволив "сохранить" личный состав ВСУ и подготовиться к контрнаступлению. В общем, будут давить, что все было не зря.

В то же время спикер группировки "Восток" уже заявил, что якобы оставшиеся силы ВСУ в Бахмуте "могут быть выведены" из города, так как последний плацдарм "простреливается" и это ведет к потерям.

Между тем, как сообщают украинские ресурсы, ВСУ отошли в район Красного и намерены держать этот населенный пункт, одновременно продолжая атаковать по флангам Бахмута, пытаясь прорвать оборону российской армии. Если в течение десяти дней ВСУ не удастся прорваться к Соледару и окружить Бахмут, то план Сырского будет провален. На данный момент ЦИПСО разгоняет нарратив, что сражение в самом Бахмуте не является главным, основное сражение будет на флангах, где у ВСУ имеются кое-какие успехи.

Ранее британская разведка предположила, что после падения Бахмута, российская армия ударит на Красное, а наступлении будут участвовать как подразделения Минобороны, так и ЧВК "Вагнер". Взяв этот населенный пункт, российские войска выровняют фронт и обезопасят сам город. Одновременно они выйдут к Часову Яру, Красное прикрывает этот город с южного направления. В районе Часова Яра ВСУ выстроили новую линию обороны.
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43 комментария
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  1. Радмила_Бейнарович
    Радмила_Бейнарович Сегодня, 09:26
    +5
    План Сырского, Зеленского и Залужного провален уже причем с треском и грохотом. Вспомните, что эти укронацисты заявляли совсем недавно по поводу "неприступной крепости Бахмут"?
    1. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 09:32
      +2
      В это недовойне много что заявлял. А получилось падения Бахмута, перегруппировки и выравние фронта.
      Так что политики могут говорить что угодно.
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:33
      -4
      Как говорит Стрелков(причем ссылаясь на признание этого и Пригожиным) - Бахмут- ничего не решает, это всего лишь одно относительно укреплённое место(относительно- потому, что "укрепления" там не идут ни в какое сравнение с такими времён ВОВ например- с теми же, немецкими "фестунгами"), в череде многих. Чисто тактический успех, ничего не решающий, даже в оперативно-тактическом плане, но "съевший" огромные ресурсы и забравший 7 месяцев времени... Как говорит Стрелков- используя эти ресурсы и время на других направлениях можно было бы добиться куда более впечатляющих успехов(дожать Марьинку, Красногоровку и Авдеевку). Но это его мнение.
      1. KCA
        KCA Сегодня, 09:45
        +3
        Ну да, совсем ничего не решает, вы в Генштабе служите и в курсе где и что решает? То что там по батальону ВСУ каждые сутки выкашивали тоже ни о чём?
        1. Deon59
          Deon59 Сегодня, 10:14
          +1
          Это что получается в Артемовской мясорубке погибло минимум 170000 украинцев . Вы верите в эти сказки . А наши потери 1 к 5 или 1к 10
          1. invisible_man
            invisible_man Сегодня, 10:30
            +1
            Вот-вот. А у нас при соотношении 1:5 должно было погибнуть 34 тысячи. А если соотношение 1:3, то уже 56 тысяч. Люди совсем голову не включают.
        2. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 10:22
          +1
          Давно существует народная мудрость: официально объявленные потери потери противника делить минимум на три (минимум!). Учитывая относительно скромный масштаб боевых действий в Бахмуте (одномоментно воюет не более батальона), ежесуточные потери одной из сторон в 300 и более человек выглядят ненаучной фантастикой.
      2. Lemur2023
        Lemur2023 Сегодня, 11:03
        0
        Так Пригожин уже объяснял и не раз в чем состояла задача боев за Бахмут: Сковать большие силы противника на малом участке и таким образов дать возможность деморализоваммой российской армии после бегства из Харьковской облсасти провести реорганизацию, мобилизовать новых солдат и выстроить мощную линию обороны на Запорожье. Что и было сделано. Ну и попутно перемолоть как можно больше противника.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:37
      0
      Пока цирк не приедет с мировых гастролей с Японии ВСУ будут отрицать потерю Артемовска, хотя думаю западные спонсоры уже все знают и без Зеленского.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:59
        +1
        Зеля признал потерю Артемовска.
        ---------------------
    4. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 09:49
      0
      Вспомните, что эти укронацисты заявляли совсем недавно по поводу "неприступной крепости Бахмут"?

      Это было впервые заявлено почти год назад, когда бои в городе только начались. Так что еще неизвестно, чей план был провален. Бросая в бахмутскую мясорубку плохо подготовленную тер.оборону, и выиграв ценой ее жизни время, ВСУ сумели провести мобилизацию и накопить значительное количество боевой техники. А заодно - выстроить новые укрепрайоны.
    5. Маз
      Маз Сегодня, 10:07
      +1
      Зеля в Япониии подтвердил журналистам запада потерю Бахмута
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 10:58
        0
        И что?на что это влияет?кстати в администрации зеленского это заявление уже опровергли
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:27
    +3
    Ранее британская разведка предположила, что после падения Бахмута, российская армия ударит на Красное, а наступлении будут участвовать как подразделения Минобороны, так и ЧВК "Вагнер".
    . Вопрос... кто будет вести дальнейшее наступление... "музыканты" могут уйти на отдых...
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 09:33
      +6
      Цитата: rocket757
      "музыканты" могут уйти на отдых...

      Вагнер уходит в Судан.Первые отряды уже там.
      Нашел на просторах интернета
      Что касается Вагнера и Бахмута.
      Я не могу не испытывать симпатии к своему любимому сюжету — про то, как отвязный дилетант доказывает надутым «профессионалам» с обеих сторон ту известную истину, что Ковчег строили любители, а Титаник — специалисты.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:46
        +2
        В этом вопросе все не так однозначно...
        "музыканты" выполняли одну, конкретную задачу! Выполняли как надо.
        Но ведь рассматривая узкий участок, конкретное событие, нельзя игнорировать все остальное, общее!!! А общего ведь много и ещё больше!
        Самое разумное, посмотреть на события в целом... и тогда становится видно, что общая ситуация, хоть и напряжённая, но события идут, "дела" делаются в правильном направлении.
        Нам хочется побыстрее, раз два и в дамках... так не получится! Воевать приходится с упорным врагом, которого поддерживает группа не слабых стран...
        В общем, время покажет, кто и почём.
        1. Аскет
          Аскет Сегодня, 09:53
          +2
          Цитата: rocket757
          Но ведь рассматривая узкий участок, конкретное событие, нельзя игнорировать все остальное, общее!!! А общего ведь много и ещё больше!

          Согласен. Игнорировать общую картину нельзя, тем более если посмотреть шире то существует реальная опасность открытия второго фронта где угодно от Балтики до Кавказа, да и внутри предателей полно , особенно в "элитах", Поэтому выкладывать все козыри на стол на Украине не стоит, в любой момент можно получить удар в спину.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 10:01
            +1
            Рубежей у нас много!
            Пренебрежение национальным интересами, не малое время, дорого обходятся нашему народу, нашей стране.
            Надеюсь больше такого не повториться!
        2. Deon59
          Deon59 Сегодня, 10:18
          -1
          В правильном направлении ,в глубокой обороне ,в случае чего с выравниванием линии .
      2. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 10:12
        -5
        Аскет-Станислав,плохо если Вагнер уйдёт. Ахмат в одиночку все дыры не заткнет,а армия с этими "перегруппировщиками "во главе ещё пару лет будет учиться воевать. Вагнер нужен здесь,чтобы и дальше зачищать Донбасс.
      3. внук Перуна
        внук Перуна Сегодня, 10:39
        0
        Цитата: rocket757
        Я не могу не испытывать симпатии к своему любимому сюжету — про то, как отвязный дилетант доказывает надутым «профессионалам» с обеих сторон ту известную истину, что Ковчег строили любители, а Титаник — специалисты.

        Увы, но это плохое и некорректное сравнение:
        Во-первых, Ковчег не сталкивался с айсбергом. Неизвестно, были ли у Ковчега герметичные переборки в принципе, которые позволили Титанику продержаться на плаву несколько часов при фатальных повреждениях.
        Во-вторых, Ковчег строил может и дилетант, но по проекту и под руководством самого бога...
        PS: К сожалению, по работе нередко приходится сталкиваться с дилетантами. Все как один криворукие, зато амбиций немеряно.
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 09:40
      +4
      Цитата: rocket757
      Вопрос... кто будет вести дальнейшее наступление... "музыканты" могут уйти на отдых..

      Ну как вам сказать ,вы конечно все опошлите ..Ну 300 тыс мобилизованных (уже обученных и обстрелянных) С начала года еще 177 тыс контрактников (это официально ,а думаю тыс 250 есть )
      Ну и запасников сейчас призывают на "учение" ) )))
      Так что кулак мощный набирается ! Потери всук огромные ,ну и у нас есть конечно ..
      Вагнер свою задачу выполнили успешно ! Пора МО РФ включать,план Б..!
      ейчас идут массированные налеты на склады штабы и т.д. возможно ликвидируют кое кого ..
      Все готово ,для уничтожения этой территории
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:07
        +1
        Цитата: Zemaan
        Ну как вам сказать ,вы конечно все опошлите .

        Кто вам это сказал? Да и с чего вдруг?
        Могли б прочесть текст выше, в другой ветке обсуждения, тогда, возможно, не приписывали мне того, чего не может быть по определению.
        А так, есть БОЛЬШОЕ ОБЩЕЕ и никакие частые/отдельные факты/случаи не могут быть абсолютным, единственно верными аргументами, при рассмотрении оного!
        1. Zemaan
          Zemaan Сегодня, 10:10
          0
          Цитата: rocket757
          Цитата: Zemaan
          Ну как вам сказать ,вы конечно все опошлите .

          Кто вам это сказал? Да и с чего вдруг?
          Могли б прочесть текст выше, тогда, возможно, не приписывали мне того, чего не может быть по определению.
          А так, есть БОЛЬШОЕ ОБЩЕЕ и никакие частые/отдельные факты/случаи не могут быть абсолютным, единственно верными аргументами, при рассмотрении оного!

          Ладно Виктор не обижайтесь ,но я к вам настороженно отношусь .. hi
          Прошу прощение ,если обидел .. soldier
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 10:22
            0
            Все мы люди, все мы человек... вроде как, одинаковые, а по сути, такие разные!
            Есть свои правила, предпочтения, позиция, стой на нем, а не вертись как флюгер.
            Если УБЕДИИЛСЯ, что был не прав, будь добр, признайся свои ошибки, обозначь свою новую позицию, это не зазорно.
            Я СОВЕТСКИЙ, за НАШ НАРОД, ЗА НАШУ РОДИНУ, а как на это посмотрят, оценят с любой из сторон, мне все равно, вертеться как флюгер не буду.
            Обиды... а зачем, а почему? Мне за державу обидно, не редко, к сожалению, но такое, ведь, не личное, это наше общее.
      2. Задира
        Задира Сегодня, 10:28
        0
        Так что кулак мощный набирается !

        Какой наxpeн кулак? Сколько раз уже объяснять, что 300 тыс. это просто 300 тыс., а не 10 армейских корпусов и не 3 армии. Разницу чувствуете? Вот "Вагнер" это примерно армейский корпус, укомплектованный, слаженный. Отсюда и результат, хоть и локальный.
    3. El Barto
      El Barto Сегодня, 10:47
      0
      Честно говоря, удивляют 2 вещи:
      1. у нас - поклонение Вагнерам. Не умаляя их заслуг, но кто взял огромную территорию? Кто в прошлом году стремительным штурмом взял город миллионник? Наемники? Ни фига. Морпехи, мотострелки, ВДВ, танкисты, спн, росгвардейцы, авиаторы и моряки с их Калибрами. Просто у наемников налажен PR.
      Более того скажу - всякое м...чье типа Де Билла Ростислава разгоняет опять волну кала против армии. Ну пиши ты свои убогие тупые книжки для идиoтов типа гадюкинского моста и все не лезь куда IQ не позволяет. Но нет публикует прямую ложь и вранье насчет Сирии. Даже м..день Мурз и далба...п Стрелков до этого не опускались. Вам нужны здесь нацики в духе Азова - вот они убогая смесь нациков и троцкистов - комитет каких то там патриотов.
      2. Hohлы в очередной раз демонстрируют зашкаливающий уровень идиотии. Ну вот я на Родительское посетил 3 кладбища (Волковское, Красненькое, Серафимовское) в своем 5-миллионном городке. И нашел только 4 могилы погибших бойцов. Положил цветы.
      И это на фоне десятков тысяч могих на hohляцких кладбищах. WTF???? Hohлы вы совсем Де Биллы? Верите любой ерунде? Вас же мочат толпами, тысячами. Есть же где то предел hohляцкой упертости. Не?
      1. El Barto
        El Barto Сегодня, 10:58
        -1
        И для "фанатов войны" - хотите скотского отношения, тыщу рублей за пройденный метр, и прочую отморозь - вам прямой путь в оркестр.
        Хотите правильную войну с победой, выжить и убить врага, то в Росгвардию - в Ахмат
  3. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 09:33
    0
    ВСУ бросят все силы на удержание села Красное,

    А нам это и нужно ..Главная задача России ,это денацификация и демилитаризация Окраины ..А дальше легче будет ! Вагнерград НАШ ,раздолбали ваш укрепрайон основной Бахмут ..Теперь бахмутить вас начнут скоро по всему фронту и натовцы вас не спасут
    1. Андрей Дибров
      Андрей Дибров Сегодня, 09:45
      0
      Так понимается, там давно уже никого жителей.
      Т.е., тупо, фабами закидать за неделю вместо семи с лих месяцев безо всего этого
    2. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 09:48
      +2
      По сравнению со славянским укрепрайонов и тем, что эти 7 месяцев выстраивали ВСУ, Бахмут такое себе.
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 09:36
    -1
    Сейчас скажут что будем героически отводить войска из города.
    1. Ганкутсу_
      Ганкутсу_ Сегодня, 09:49
      +3
      Если фланговые удары и угроза окружения города будут, то выведут.
      Это потери наемников никого не волнуют. А вот если МО начнет нести такие потери за удержание развалин, то тут и по шапке получить можно.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 10:23
        0
        Цитата: Ганкутсу_
        Если фланговые удары и угроза окружения города будут, то выведут.

        И дадут арте и ВКС работать массированные бомбардировки ..Будут выжигать ВСЕ .!
        Цитата: Ганкутсу_
        А вот если МО начнет нести такие потери за удержание развалин, то тут и по шапке получить можно

        Все так именно ! Музыканты зачистили город показав ВСЕМ как это делается и кто они такие !!!! Молодцы мужики и вечная память павшим низкий поклон
        Теперь оперативный простор нужен и пора главные резервы выдвинуть ..
        И пошла волн . hi
      2. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 10:26
        0
        Если фланговые удары и угроза окружения города будут, то выведут.

        А причём тут наши?
  5. Тихонов_Александр
    Тихонов_Александр Сегодня, 09:57
    +4
    То, что взят Артёмовск - победа не только военная, а и психологическая. Хороший удар по нацистам! Конечно, огромное значение захвата А. в том, что, по оценкам, там убито 35-40 тысяч укропов, а ведь ещё тысяч 100 раненых, из которых третья часть калек, которых уже нельзя использовать в войне!.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 10:31
      +1
      Цитата: Тихонов_Александр
      То, что взят Артёмовск - победа не только военная, а и психологическая. Хороший удар по нацистам! Конечно, огромное значение захвата А. в том, что, по оценкам, там убито 35-40 тысяч укропов, а ведь ещё тысяч 100 раненых, из которых третья часть калек, которых уже нельзя использовать в войне!.

      Психологический моральный и вообще кадровый у всук страшный "голодомор"..
      Они скрывают потери ..А похоронки должны уже накрыть ВСЮ окраину .Каждую третью семью за 9 лет
      За что они погибли ? За миллиардера Яйценюка ,Вальцмана , Коломойского , Зеленского ,и мо Резника и т.д.
      Откройте глаза "братья" ..Мне стыдно за вас и жалко вас .
      Теперь вы на несколько поколений будете предателями и аграрной буферной зоной .Доскакались до гиляки Тьфу блин
      P/S/ У меня родственники есть с украинскими корнями ..Так что имею право так заявлять hi
  6. Saler
    Saler Сегодня, 10:04
    +2
    У укранацистов с наступлением и взятием Бахмута в кольцо уже ничего не получится. stop
    Залужный при смерти, Сырского тоже давно не видно, Зеленский напуган и боится возвращаться на Украину.
    В общем скоро мы должны увидеть инициализацию переговоров.
    На которые нам надо ответить отказом и давить их до Днепра! soldier
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:28
    +2
    Пробить броню танка обязательно в лоб-занятие конечно радостное, но странное.

    Вопрос, который поставил ещё Гиркин :"А нельзя ли было наносить главный удар, в направлении, перерезающем снабжение ВСУ?" - - получил одну только оценку Пригожина

    :"А ты приходи в штурмовой отряд Вагнера". И публике вдруг стало ясно - - понятно, что Гиркин гад и "..... " , а Пригожин-красавчик, молодец, удалец и его теперь сам Путин похвалил.

    Помнится, что" во время оно", когда любили перемывать косточки погибшим в советско--финской, был главнейший вопрос :" А зачем же они дураки атаковали линию Маннергейма в лоб? Надо было обойти " И все патриоты носились с этим, как с писаной торбой.

    Нет! Господа патриоты, в Финскую было нельзя. Негде. Для того линия Маннергема и строилась. А вот почему сегодня надо через лоб-это вам расскажут не скоро. Когда дозреете и если доживете.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:31
    0
    Цитата: Deon59
    Это что получается в Артемовской мясорубке погибло минимум 170000 украинцев . Вы верите в эти сказки . А наши потери 1 к 5 или 1к 10

    Можно подумать, вам известно, что на самом деле.
    Один из матрасных сенаторов говорил, что вообще все наши потери меньше, чем у всук, от 5 до 8 раз .
    Мне, например, сегодня попалась на глаза такая инфа по Бахмуту и его окрестностям:
    Переслано из НА МАРШЕ Z
    Хроники Бахмутского военного конгломерата в цифрах.

    - 21 бригада ВСУ была разбита
    - 10 бригад ВСУ полностью утратили боеспособность
    - 57 000 человек ВСУ убитыми и более 85000 раненными
    - более 10 000 единиц техники и вооружения ВСУ уничтожено
    - более 50 самолётов и вертолётов ВСУ сбито в небе над бахмутом
    - более 6,5 тыс. иностранных наёмников уничтожено
    - более 100 000 ед. стрелкового вооружения потеряли ВСУ
    - более 35000 ед. вооружения захвачено ЧВК Вагнер в ходе боёв за Соледар и Бахмут.
    Кое-какие цифры возможно спорные. Но как в реальности мало кому известно.
  9. blackcat
    blackcat Сегодня, 10:38
    -1
    Зеля не вернётся вна Украину , поэтому с полей G7 вещает что Бахмут сдан am
  10. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:44
    0
    Я думаю запад дурит нам голову. Поставили минимум полтысячи современных танков и где они? Сейчас готовят поставки Ф-16. Плюс современные ракеты и ПВО. Как бы нам не проспать план "Барбаросса-2.0".
    В обороне побед не достичь. soldier
  11. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:50
    0
    Во времена ВМВ линию Мажино немцы обошли через Бельгию... И быстро пришли к цели.

    Во время Советско--Финской линию Маннергейма взяли в лоб, потому, что возможности обходов не было. Но наши нынешние патриоты много-много все равно кричали о "бездарности советских генералов, которые..... "

    Ничего не напоминает?

    Похоже, что Украина строила все свои укреп-районы, которые конечно обойти можно (И как говорил Гиркин - даже нужно.) --- при этом заранее зная, что обхода типа обхода линии Мажино - -точно бояться им нечего......

    Сдаётся, что мы ещё узнаем очень много интересного и "об истинных целях... " И о всяких договорняках и прочих странностях конфликта. И главное-а не является ли СВО прелюдией к чему-то более масштабному?

    Пишут, что Вагнер вроде бы уходит в Судан, как говорится "от греха...... ", что тоже не очень понятно..... А снаряды Пригожину Шойгу будет отправлять теперь по почте?