ВСУ бросят все силы на удержание села Красное, находящегося на трассе, связывающей Бахмут и Константиновку, населенный пункт Хромово (Артемовское) оставлен украинскими войсками накануне. Об этом сообщают украинские источники со ссылкой на Генштаб ВСУ.Киевский режим не торопится объявлять о падении Бахмута, по официальной версии Генштаба ВСУ, подразделения украинской армии якобы продолжают обороняться в районе "Самолет". Напомним, что о взятии российскими силами Соледара в Киеве объявили спустя 10 дней. Пока же украинские генералы ждут возвращения Зеленского из Японии, именно он будет должен сделать заявление по данному поводу. Предполагается, что речь для него уже написана, в ней будет говориться, что Бахмут "сыграл свою роль", позволив "сохранить" личный состав ВСУ и подготовиться к контрнаступлению. В общем, будут давить, что все было не зря.В то же время спикер группировки "Восток" уже заявил, что якобы оставшиеся силы ВСУ в Бахмуте "могут быть выведены" из города, так как последний плацдарм "простреливается" и это ведет к потерям.Между тем, как сообщают украинские ресурсы, ВСУ отошли в район Красного и намерены держать этот населенный пункт, одновременно продолжая атаковать по флангам Бахмута, пытаясь прорвать оборону российской армии. Если в течение десяти дней ВСУ не удастся прорваться к Соледару и окружить Бахмут, то план Сырского будет провален. На данный момент ЦИПСО разгоняет нарратив, что сражение в самом Бахмуте не является главным, основное сражение будет на флангах, где у ВСУ имеются кое-какие успехи.Ранее британская разведка предположила, что после падения Бахмута, российская армия ударит на Красное, а наступлении будут участвовать как подразделения Минобороны, так и ЧВК "Вагнер". Взяв этот населенный пункт, российские войска выровняют фронт и обезопасят сам город. Одновременно они выйдут к Часову Яру, Красное прикрывает этот город с южного направления. В районе Часова Яра ВСУ выстроили новую линию обороны.