Британское издание: Находящийся в Японии Зеленский признал потерю Бахмута

Зеленский признал потерю Бахмута (Артемовска), об этом он заявил на полях саммита "Большой семерки", проходящего в Японии, пишет Sky News.
Журналисты западных изданий, работающие на саммите G7 в Хиросиме обратились к президенту Украины с вопросом о ситуации в Бахмуте, находится ли он по-прежнему под контролем Украины. Зеленский признал, что ВСУ отошли из города и Бахмут потерян. При этом он заявил, что город практически разрушен, на его территории "ничего не осталось".
Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах
- заявил он, отвечая на вопрос британского издания о сохранении контроля ВСУ над Бахмутом.
Об освобождении Артемовска от украинских сил накануне заявил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, потом эту информацию официально подтвердило Минобороны России. Президент Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК "Вагнер" с этим событием и пообещал наградить особо отличившихся в боях за город.
Как заявили в ЧВК "Вагнер", 20 мая 2023 года навсегда войдет в историю, не только как день освобождения города, но и как день памяти бойцов ЧВК "Вагнер", погибших в боях за город. Между тем ряд российских ресурсов отмечает, что 20 мая - это символичная дата, поскольку 20 мая 2022 года был освобожден Мариуполь. Да и инаугурация Зеленского как президента Украины тоже состоялась 20 мая 2019 года. Вот такой ему подарок преподнес "Оркестр".
По словам Пригожина, теперь в течение пяти дней бойцы "Вагнера" будут тщательно зачищать Бахмут, выстраивать новые рубежи обороны в городе, после чего передадут его подразделениям Минобороны.