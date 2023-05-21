Военное обозрение
Войти Регистрация

Британское издание: Находящийся в Японии Зеленский признал потерю Бахмута

19
Британское издание: Находящийся в Японии Зеленский признал потерю Бахмута

Зеленский признал потерю Бахмута (Артемовска), об этом он заявил на полях саммита "Большой семерки", проходящего в Японии, пишет Sky News.


Журналисты западных изданий, работающие на саммите G7 в Хиросиме обратились к президенту Украины с вопросом о ситуации в Бахмуте, находится ли он по-прежнему под контролем Украины. Зеленский признал, что ВСУ отошли из города и Бахмут потерян. При этом он заявил, что город практически разрушен, на его территории "ничего не осталось".

Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах

- заявил он, отвечая на вопрос британского издания о сохранении контроля ВСУ над Бахмутом.


Об освобождении Артемовска от украинских сил накануне заявил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, потом эту информацию официально подтвердило Минобороны России. Президент Владимир Путин поздравил бойцов ЧВК "Вагнер" с этим событием и пообещал наградить особо отличившихся в боях за город.

Как заявили в ЧВК "Вагнер", 20 мая 2023 года навсегда войдет в историю, не только как день освобождения города, но и как день памяти бойцов ЧВК "Вагнер", погибших в боях за город. Между тем ряд российских ресурсов отмечает, что 20 мая - это символичная дата, поскольку 20 мая 2022 года был освобожден Мариуполь. Да и инаугурация Зеленского как президента Украины тоже состоялась 20 мая 2019 года. Вот такой ему подарок преподнес "Оркестр".

По словам Пригожина, теперь в течение пяти дней бойцы "Вагнера" будут тщательно зачищать Бахмут, выстраивать новые рубежи обороны в городе, после чего передадут его подразделениям Минобороны.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
19 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:08
    +3
    Жвль что музыканты уходят....
    --------------------------
    1. sir.jonn
      sir.jonn Сегодня, 10:25
      +4
      Цитата: Nexcom
      Жвль что музыканты уходят....
      --------------------------

      Я уверен, совсем они не уйдут. Война это смысл существования ЧВК, а СВО ещё далек от завершения.
      1. Zemaan
        Zemaan Сегодня, 10:53
        +1
        Цитата: sir.jonn
        Цитата: Nexcom
        Жвль что музыканты уходят....
        --------------------------

        Я уверен, совсем они не уйдут. Война это смысл существования ЧВК, а СВО ещё далек от завершения.

        Вагнер себя показал ! Молодцы ..
        Теперь слово за МО России ..Резервы накопили ..Пора кончать с этой территорией по всей науки военного искусства
        А Вагнер пора отводить на отдых и по полной чтобы ..Молодцы !!!!
        Низкий вам поклон от всей России в провинции вы ведь из наших .. hi soldier
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:56
      +3
      Лучше бы он про Залужного так бы сказал! Вот это была бы бомба! Все сми НАТО на первых полосах : Командующий ВСУ на Украине склеил ласты,он разрушен ,но он будет всегда в сердце наркомана и ещё живых ВСУшников.
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 10:08
    +4
    Находящийся в Японии Зеленский признал потерю Бахмута
    - поэтому дайте денег, вооружения, самолеты, примите в НАТО и ЕС, добавил он.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:10
      +1
      Ога, а были бы шароварные в НАТЕ и в ЕС - бились бы за Артёмовск до последнего свидомого, до последнего патрона. А без патронов бы ложились грудью на амбразуры. Так что ли? laughing
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:24
        +4
        20 мая 2019 года - инаугурация Зеленского, 20 мая 2022 года - День освобождения Мариуполя, 20 мая 2023 года - День освобождения Артёмовска (Бахмута). Что дальше ? Видимо "не в коня овес" вся западная помощь прошла мимо, и пойдет Зеленский пехом с этой Японии, Макрон его даже чемодан нести на свой самолет обратно не возьмет. Зачем презжал ?
      2. pyagomail.ru
        pyagomail.ru Сегодня, 10:32
        +1
        Цитата: Nexcom
        а были бы шароварные в НАТЕ и в ЕС - бились бы за Артёмовск до последнего свидомого

        Нет, предполагается, что действовала бы 5 статья НАТО и за Артемовск бились бы американцы-французы-британцы и далее по списку, а свидомые на законных основаниях (они же ЕС!) свинтили бы в Европу подальше от шухера.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:54
          +3
          Честно говоря, сомневаюсь чтобы американцы, французы и прочаи были бы счастливы бится за свидомых в Артемовске. Нет, гуси это другая история.

          зы Скорее впервую очередь отправили бы прибалтов, поляков, румынов и т.п.
          Как можно "белых арийских" европейцев тратить ? laughing
  3. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 10:08
    +3
    Зеленский признал потерю Бахмута

    Поздравляю ЧВК "Вагнер" и нашу армию со взятием осиного гнезда бандерлогов!!!
    Но, ох, как долго еще придется освобождать нашу землю от гадов...
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 10:13
      0
      "до осиного гнезда" ещё далеко. Это гнездышко
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:15
    -5
    И что дальше?Вагнер уйдёт,будем ждать мифического "контрнаступления "всушников чтобы продолжать учиться воевать?
  5. vladcub
    vladcub Сегодня, 10:19
    -3
    Камрады, вне темы. В Волгограде, какой-то ущербный, За 10 000 р, по зданию ГУР, сжёг Коран.
    Нам для полного "компота" ещё межрелигиозной "веселухи" не хватает,
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:59
      0
      Подумаешь ,посидит там где начальник отдела масульманин.
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:22
    +1
    Вот есть шуты - как правило это очень умные и остроумные люди, есть комедианты - тоже далеко не глупые люди, но играющие роли не по ситуации а по сценарию, и есть фигляры. Фигляр дословно с итальянского - кривляющийся мальчик... Признал он... Да кто его вообще спрашивает и кого признание этого фигляра колышет? Ему бы уже задуматься о разнице органолептических свойств пули, яда и верёвки...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    +2
    Сегодня он остается лишь в наших сердцах
    Пафосно, даже не вспоминая, что положил более 40 тысяч своих только в этом городе и на флангах. Предполагал, что западники в очередной раз восхитятся "стойкостью защитников Европы", но им по большому счету плевать сколько погибло украинцев за их интересы. А значит "шоу" Зеленского продолжается.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:09
      0
      А у Вагнера и поддерживающих отрядов потерь нет? 100 среднесуточных в активных БД Пригожин открыто назвал если что. Это мясорубка, где обе стороны провалили главные цели:
      - По видео с Пригожиным план был продавить Соледар и стянуть на себя все что есть. После совместным ударом срезать апендикс на Белогородовке-Северске (который уже армейцы должны были разобрать по кирпичам) и выровнять-существенно сократить фронт на выгодном рубеже реки Бахмутки. После продолжать лобовой штурм-мясорубку, обеспечивая успехи ВС РФ на других направлениях. После взять высоты - окопаться и идти дальше на Константиновку-Дружкову-Краматорск-Славянск.

      Апендикс не срезан, фронт там продвинулся на уровне от пары сосенок до 1-2 вопов. Исходные высоты и рубежи на дальнейшее наступление на взяты. Ну и главное, а остался ли штурмовой потенциал?

      - Планы ВСУ - втянуться в затяжные бои и тянуть время относительно второстепенными частями с цементом 2-3 хороших бригад/тактичек. Однако довольно быстро, вырос хайп "Фортеця Бахмут" и в итоге, на чисто военные цели, начали давить политики, а поэтому пришлось держать ее уже не в выгодной конфигурации, вводя в дело новые части. Хотя довольно значительный костяк старых и новых бригад все еще сохранили нетронутыми.
  8. МВГ
    МВГ Сегодня, 10:48
    0
    А что, если бы не признал, то город остался бы под контролем ВСУ? Или факт такого признания чем то важен?
  9. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 11:02
    +1
    Все разговоры вокруг Зеленского сконцентрированы в одном фото.