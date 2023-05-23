«Славный парень Робин Гуд»



Иллюстрация Грега Хильдебрандта



Памятник Робин Гуду в Ноттингеме, 1952 г.

Языческий след в балладах о Робин Гуде

«Полнолуние после Летнего Солнцестояния (или середины лета) для меня счастливее всех, (конечно) после месяца мая».



У. Крейн. «Бой Робина Гуда с Гаем Гисборном», (1912 г.)



Edinburgh, Beltane 2012



Пак на иллюстрации к «Сказкам старой Англии» Р. Киплинга, рисунок А. Гагинского



Кернунн, музей Клюни



Айвенго просит прощения у отца, рядом стоит Ричард Львиное Сердце. Иллюстрация Чарльза Брока

Sherwood Forest (Shire wood)



Ричард Львиное Сердце обручает Робина с Марион. Барельеф стены Ноттингемского замка (1952 г.)



Памятник Робин Гуду в Шервудском лесу



Робин Гуд и Маленький Джон

Вторая жизнь Робин Гуда



Louis Rhead. Will Scarlet, («Одетый в красное»), иллюстрация 1912 г. Он был лучшим фехтовальщиком шайки (в то время как Робин Гуд – непревзойденным лучником, а Маленький Джон – лучше всех дрался дубиной или посохом)



Louis Rhead. Allan-a-Dale, 1912



Титульный лист романа «Айвенго», 1820 г.



Кадр из фильма 1922 г.



Кадр из мультфильма «Отважный Робин Гуд»



Кадр фильма «Стрелы Робин Гуда»



Кадр фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»

«Мы сделали это, потому что думали, что будет смешно».