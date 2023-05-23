«Славный парень Робин Гуд»

Иллюстрация Грега Хильдебрандта
В предыдущей статье мы говорили о времени, в котором мог жить Робин Гуд, возможных прототипах этого «благородного разбойника». Сегодня мы продолжим этот рассказ.
Памятник Робин Гуду в Ноттингеме, 1952 г.
Языческий след в балладах о Робин Гуде
В балладе «Робин Гуд и куртуазный монах» шервудский разбойник так отвечает на вопрос о самом любимом и счастливом для него времени года:
«Полнолуние после Летнего Солнцестояния (или середины лета) для меня счастливее всех, (конечно) после месяца мая».
В 1837 году Томас Райт выдвинул гипотезу о том, что Робин Гуд был (или считался) воплощением какого-то древнего летнего божества, а его возлюбленная, дева Мэриан – одной из ипостасей языческой Белой Богини, либо Майской королевы. У этой версии неожиданно нашлось довольно много сторонников, и даже бой между одетым в зеленый камзол Робин Гудом и Гаем Гизборном, который обычно описывается одетым в меха и шкуры, некоторые склонны рассматривать, как поединок между богами, олицетворявшими лето и зиму.
У. Крейн. «Бой Робина Гуда с Гаем Гисборном», (1912 г.)
Известно, что такие символические поединки проводились в Англии в дни летнего и зимнего солнцестояния, а также на майских сельских праздниках (Белтейн), где один из мужчин выбирался Майским или Летним (в зависимости от времени года) королём, а одна из девушек изображала Летнюю королеву или Королеву мая. Традиция символических поединков летнего и зимнего богов соблюдалась еще в XV и даже в XVI веке, а Королеву мая до сих пор выбирают в ряде городов и сел Британии. И в Эдинбурге до сих пор ежегодно проводится и пользуется большой популярностью фестиваль в честь языческого праздника огня Белтэйн.
Edinburgh, Beltane 2012
В Древнем Риме также существовал свой праздник летнего солнцестояния – Фортуналии.
Со временем этот распространённый по всей Европе языческий праздник был соотнесён с христианскими праздниками в честь Иоанна Крестителя и Троицей.
Однако возникает вопрос: считать ли в этом случае Робин Гуда полностью вымышленным персонажем?
Ведь постоянное присутствие разбойников в Шервуде с древних времён и до конца XVIII столетия сомнения ни у кого не вызывает, и среди атаманов этих шаек вполне могли быть люди, которые старались наладить связи с местным населением, делясь добычей в обмен на лояльность, помощь и важную информацию. На самых популярных и удачливых из них еще при жизни, а чаще – после смерти, могли переноситься черты древних языческих божеств. Но некоторые и сами могли подыгрывать окрестным жителям, принимая имена знакомых мифических персонажей. Например, многие исследователи обращали внимание на сходство имен Робин Гуд и Робин Гудфеллоу (Robin Good-fellow, буквально – Робин Добрый или Славный Малый), а так называли веселого и озорного лесного духа Пака.
Пак на иллюстрации к «Сказкам старой Англии» Р. Киплинга, рисунок А. Гагинского
Быть может, один из предводителей шервудских разбойников специально взял себе такой «псевдоним»? Зачем? Возможно, чтобы подчеркнуть свою связь со стихиями и духами леса. Но, может быть, он еще и желал скрыть настоящее имя. Со временем good-fellow могло сократиться до good.
Другие исследователи полагают, что Робин Гуд был связан с кельтским культом какого-то рогатого лесного божества – либо Солнца (Ллеу), либо охоты (Кернунн).
Кернунн, музей Клюни
Впрочем, известно, что лесным божествам в народе традиционно давали имена Джон или Джек. Так что с ними может быть связан не Робин Гуд, а как раз его соратник Маленький Джон.
Высказывалось предположение, что на образ Робин Гуда мог оказать влияние германо-скандинавский бог-лучник Вали, сын Одина и Ринд. А некоторые и вовсе сравнивают Робин Гуда с лукавым богом-трикстером Локи (кстати, в роли трикстера – персонажа, нарушающего естественный, привычный ход событий, выступают также похожий на Локи кельтский бог Луг, упоминавшийся выше Пак и ребенок Кришна).
Интересно, что Маленький Джон часто клялся тем, «кто распят на дереве». И многие полагают, что речь в данном случае идет не о Христе, а об Одине (Вотане), который принес себя в жертву самому себе, чтобы получить знание рун.
Дело том, что до нормандского завоевания в 1066 году Англия уверенно шла к тому, чтобы стать еще одной скандинавской страной. К тому времени, германские племена, потеснив коренное население, уже заселили целые провинции: англы обосновались на северных и восточных территориях современной Англии, саксы – на юге (королевства Уэссекс, Суссекс и Эссекс), юты заняли земли вокруг Кента. На севере появились два смешанных королевства – Мерсия и Нортумбрия.
Затем на эти земли пришли датчане и норвежцы, которые вначале атаковали их, а потом тоже стали здесь селиться. Норвежцы доминировали в северной Шотландии, Ирландии и на северо-западе Англии. Датчане заняли Йоркшир, Линкольншир, Восточную Англию, Нортумбрию и Мерсию. Большая территория на востоке Англии стала именоваться Денло («область датского права»).
Говорили тогда в Англии на так называемом «северном языке», который понимали норвежцы, шведы и даны. Естественно, распространялся культ германо-скандинавских богов. Различия между пришлыми нормандцами и завоёванными ими англосаксами прослеживались на протяжении нескольких веков и сохранялись даже при Ричарде Львиное Сердце. Это хорошо показано в романе Вальтера Скотта «Айвенго». Главный герой этого произведения – первый в своем роду, кто принял нормандские «правила игры» и попытался стать «своим среди чужих». За это он был проклят отцом и лишен наследства.
Айвенго просит прощения у отца, рядом стоит Ричард Львиное Сердце. Иллюстрация Чарльза Брока
Отголоски всевозможных языческих культов – и кельтских, и германо-скандинавских, так и не были изжиты до конца. Некоторые языческие праздники сохранились до наших дней, лишь слегка мимикрировав под христианские. О Белтейне мы уже говорили, но гораздо более известен Хэллоуин, который в сущности является извращенным Самайном (Самхейном) – древним кельтским праздником окончания сбора урожая (Samhain – «Конец лета», 31 октября). На нем также происходит символическая битва Летнего и Зимнего королей, а порой даже их армий. Вот как проходит этот языческий праздник в том же Эдинбурге:
Древние верования действительно могли оказать существенное влияние на формирование легенды о Робин Гуде.
Sherwood Forest (Shire wood)
В некоторых ранних балладах Робин Гуд действует не в Шервуде, а в королевском Барнсдейлском лесу (Южный Йоркшир). Однако именно Shire wood неразрывно связан с именем и образом этого разбойника.
Шервуд на карте сборника баллад в переводе М. Гершензона:
На русский язык название Shire wood можно перевести как «Лес графства». Полагают, что в XII–XIII вв. он занимал не менее четверти всей территории Ноттингемшира. В 1164 году, при Генрихе II Плантагенете в этом лесу был заложен замок Клипстоун, от которого сейчас сохранилась только часть центрального зала. Недалеко от замка находится деревня Эдвинстоу, где показывали дом Робина Гуда и церковь, в которой он будто бы венчался с Мэриан.
Ричард Львиное Сердце обручает Робина с Марион. Барельеф стены Ноттингемского замка (1952 г.)
Некоторые баллады утверждают, что Клипстоун был резиденцией врагов Робин Гуда – Гая Гизборна или Роджера Донкастера. Но в других говорится, что находившийся в нем рыцарь Ричард Ли, напротив, был другом Робина и способствовал его примирению с королём.
В 1290 году Эдвард I созвал в замке Клипстоун парламент, а Эдвард II в 1315 году пережидал здесь Великий Голод, заодно укрываясь от недовольных подданных. Но в основном Клипстоун предназначался для остановки короля и его свиты во время охоты на оленей, которых прикармливали 6 лесничих. Любой человек, уличенный в охоте даже на мелкую дичь в этом лесу, объявлялся вне закона, его имущество конфисковалось. Однако для Робин Гуда и других «вольных стрелков» самовольная охота в королевском лесу не была основным занятием.
Со времен владычества римлян через Шервуд проходил так называемый Великий Северный тракт, соединявший город Йорк с южными графствами – важная дорога, на которой можно было хорошо поживиться как государственным имуществом, так и добром богатых путников. А что если Robin (Robber) in Hood, «разбойник в капюшоне» – это не имя, и не прозвище, а своеобразный «титул» вожака «товарищества вольных стрелков» Шервудского леса, который на протяжении нескольких десятилетий или даже веков принимали совершенно разные люди?
В настоящее время сохранились лишь небольшая часть огромного Шервудского леса, которая теперь фактически является окультуренным лесопарком площадью 423 гектара. А его наиболее популярная у туристов часть – это и вовсе просто большой парк, который в среднем посещают до полумиллиона человек в год.
Памятник Робин Гуду в Шервудском лесу
Робин Гуд и Маленький Джон
Всеобщее внимание привлекает большой дуб, диаметр ствола которого составляет 10 метров.
Согласно преданиям, в его дупле когда-то укрывались и сам Робин Гуд, и другие разбойники его шайки. Это дерево называют также «майором» (Major Oak) – по званию Рука Хермана, описавшего его в 1790 году. В настоящее время от него получено 260 клонов, высаженных в разных городах Англии и даже за рубежом. Кроме того, организована продажа его желудей. В 2014 году этот дуб был признан «Деревом года Англии». А в 2020 году неизвестные вандалы срезали с него почти метр коры.
Специалисты считают, что этому дубу от 800 до 1 000 лет, то есть во времена Робин Гуда укрыться в нем было ещё невозможно: вероятно, в те времена в Шервуде рос другой огромный дуб, не доживший до нашего времени. Сейчас в этом лесу каждый год в августе в течение недели проходит Фестиваль Робин Гуда – с «рыцарским турниром», соревнованием по стрельбе из лука, выступлениями «шутов» и музыкантов, «мастер-классами» алхимиков и другими костюмированными представлениями. А в самом центре Шервуда в бывшем каретном сарае и конюшнях находится Центр искусства и ремесел.
Вторая жизнь Робин Гуда
Робин Гуда, Мэриан, Маленького Джона, брата Тука и некоторых других персонажей (менестрель Алан из Лощины, Мач сын Мельника, Уилл Скарлетт и другие) в Англии никогда не забывали.
Louis Rhead. Will Scarlet, («Одетый в красное»), иллюстрация 1912 г. Он был лучшим фехтовальщиком шайки (в то время как Робин Гуд – непревзойденным лучником, а Маленький Джон – лучше всех дрался дубиной или посохом)
Louis Rhead. Allan-a-Dale, 1912
В XIX столетии главные герои английских баллад и вовсе стали «мировыми звездами», и огромную роль в популяризации английских легенд сыграл шотландец Вальтер Скотт, издавший в 1819 году знаменитый роман «Айвенго».
Титульный лист романа «Айвенго», 1820 г.
В ХХ веке подключились и кинематографисты. Первый фильм о Робин Гуде был снят в США уже в 1922 году.
Кадр из фильма 1922 г.
С тех пор число художественных фильмов, одним из действующих лиц в которых является благородный разбойник из Шервуда, достигло 23, плюс один документальный и не менее 9 телесериалов. Не остались в стороне и мультипликаторы. В СССР, например, в 1970 году был снят мультфильм «Отважный Робин Гуд».
Кадр из мультфильма «Отважный Робин Гуд»
А затем были сняты два художественных фильма – «Стрелы Робин Гуда» (1975 г.) и «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (1982 г.), причем роль «благородного разбойника» в обоих играл один и тот же актер – Б. Хмельницкий.
Кадр фильма «Стрелы Робин Гуда»
Кадр фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
Последний фильм на эту тему – «Робин Гуд: Начало», вышел на экраны в 2018 году.
Однако в последнее время, к сожалению, все ярче проявляется модная постмодернистская тенденция к очернению прежних героев и опошлению старых сюжетов. Вот и создатели мультфильма «Шрек» высмеяли Робин Гуда, превратив его во француза (мсье Робин) и противника главных героев. Режиссер Э. Адамс позже сказал:
«Мы сделали это, потому что думали, что будет смешно».
Это общий тренд современного западного театрального и киноискусства, в котором положительные персонажи предстают злодеями, а отрицательные – «душками». К сожалению, эта мода пришла и в Россию. Пример такого надругательства над фольклором мы увидели, например, в фильме «Последний богатырь».