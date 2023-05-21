Военное обозрение
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Украинские военные признали переход Артёмовска под полный контроль российских сил

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Украинские военные признали переход Артёмовска под полный контроль российских сил

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что войска Незалежной якобы проводят операцию по окружению Бахмута (украинское название Артемовска). Но даже в пабликах, лояльных киевским властям, считают данное заявление не соответствующим действительности.


Один из них утверждает, что украинские военные, действующие на передовой, признали переход Артемовска под полный контроль российских сил. Они даже приостановили активные действия на флангах позиций ЧВК «Вагнер», дожидаясь возвращения своего президента и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского из большого заграничного турне, чтобы получить от него дальнейшие инструкции по продолжению или прекращению попыток контрнаступательных действий.

Сама украинская сторона отмечает, что никаких результатов они не принесли. Ни одного населенного пункта в окрестностях Артемовска ВСУ отбить не удалось. А занятые ими позиции на открытой местности хорошо простреливаются с российской стороны. Да и после полного перехода города в руки бойцов ЧВК «Вагнер» их удержание потеряло смысл.

В это время в районе Кисловки на Сватово-Кременецком направлении была уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника. В Серебрянском лесничестве наши войска продвигаются в сторону Григоровки.

На Донецком направлении российские силы двигаются от Водяного в сторону Северного. Их целью является продолжение охвата Авдеевки.
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2 комментария
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  1. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 11:14
    0
    Некоторые группы укропов не успели сбежать и прячутся по подвалам в укрепрайоне Самолёт...идёт зачистка. Так что формально Бахмут не весь взят, но фактически укропы, которые там бегают ещё - уже потенциально трупы или пленные и Бахмут - НАШ!
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 11:15
    0
    Зеленский в кругосветку поехал после случая с Залужным.