ВСУ не ведут активных боевых действий на флангах Бахмута, заявление спикера группировки "Восток" Сергея Череватого о попытках окружить город не соответствуют действительности. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.
ВСУ приостановили операцию по окружению Бахмута, активных боевых действий не ведется. Генштаб ожидает возвращения Зеленского из Японии для принятия окончательного решения по продолжению контрнаступления. Как заявляют украинские военные, после потери Бахмута весь смысл операции потерялся, тем более, что за неделю ожесточенных боев каких-либо значительных результатов на флангах добиться не удалось. Небольшое продвижение подавалось как грандиозные победы, на самом деле, ВСУ не удалось взять ни одного населенного пункта, чтобы закрепиться, а "отбитые позиции" находятся в полях и легко простреливаются российской артиллерией.
По словам источника, в Генштабе ожидают заседание ставки по операции на Бахмутском направлении, так как она фактически потеряла свое значение. У генералов мнения разделились, большинство выступает за сворачивание контрнаступления на данном участке и переориентацию внимания на другие направления, но командующий группировкой "Восток" Сырский настаивает на ее продолжении. Учитывая, что Зеленский всячески поддерживает его, то вероятен вариант с продолжением контрнаступления.
Сам генерал опять сетует на плохую погоду и климатическое орудие русских, на следующей неделе ожидаются дожди, что снова не даст ВСУ продолжить наступление. Заявления Сырского о климатическом оружии уже вызывают смех и в Киеве, но генерал твердо верит в его использование, или делает вид, что верит, прикрывая этим свои неудачи. Ведь отбить Бахмут у русских он обещал еще в феврале, получив карт-бланш от Зеленского.