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В Киеве опровергли заявление спикера группировки «Восток» о продолжающейся операции по окружению Бахмута

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В Киеве опровергли заявление спикера группировки «Восток» о продолжающейся операции по окружению Бахмута

ВСУ не ведут активных боевых действий на флангах Бахмута, заявление спикера группировки "Восток" Сергея Череватого о попытках окружить город не соответствуют действительности. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в офисе президента Украины.


ВСУ приостановили операцию по окружению Бахмута, активных боевых действий не ведется. Генштаб ожидает возвращения Зеленского из Японии для принятия окончательного решения по продолжению контрнаступления. Как заявляют украинские военные, после потери Бахмута весь смысл операции потерялся, тем более, что за неделю ожесточенных боев каких-либо значительных результатов на флангах добиться не удалось. Небольшое продвижение подавалось как грандиозные победы, на самом деле, ВСУ не удалось взять ни одного населенного пункта, чтобы закрепиться, а "отбитые позиции" находятся в полях и легко простреливаются российской артиллерией.

По словам источника, в Генштабе ожидают заседание ставки по операции на Бахмутском направлении, так как она фактически потеряла свое значение. У генералов мнения разделились, большинство выступает за сворачивание контрнаступления на данном участке и переориентацию внимания на другие направления, но командующий группировкой "Восток" Сырский настаивает на ее продолжении. Учитывая, что Зеленский всячески поддерживает его, то вероятен вариант с продолжением контрнаступления.

Сам генерал опять сетует на плохую погоду и климатическое орудие русских, на следующей неделе ожидаются дожди, что снова не даст ВСУ продолжить наступление. Заявления Сырского о климатическом оружии уже вызывают смех и в Киеве, но генерал твердо верит в его использование, или делает вид, что верит, прикрывая этим свои неудачи. Ведь отбить Бахмут у русских он обещал еще в феврале, получив карт-бланш от Зеленского.
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16 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:24
    +3
    В Киеве опровергли заявление спикера группировки «Восток» о продолжающейся операции по окружению Бахмута
    Понятно. "Если кто, то это не мы!" recourse
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 12:01
      +2
      Они уже с месяц воют "Бахмут не сильно то и нужен"....Марик был покруче объект, но наши распилили их оборону и по частям угрохали, к тому же в Марике вода помогала нам блокировать укропов, но разгром с тьмой пленных был ЭПИЧНЫМ. Бахмут - более позорная страница ВСУ ввиду диких потерь на пустом месте за не сильно важный городок, этот город просто уничтожил наступательный потенциал ВСУ (уж какой был) в угоду пиару. Ясень пень, что теперь они всех оттянут к Славянску-Краматорску и будут там упираться, там у них очень выгодные позиции, мощно подготовленные и высоты. Нашим бы в лоб не брать этот район, а просто обойти, окружить и удушить.
      1. Андрей ВОВ
        Андрей ВОВ Сегодня, 12:19
        +1
        Для окружения Славянско-Краматорской группировки необходимы силы минимум в 2 раза большие, а там по минимальным саиым подсчетам около 80 тысяч сосредоточенно, тпк просто не слелаешь.
  2. Plantagenet
    Plantagenet Сегодня, 11:25
    +4
    "Сегодня, двадцатого мая, должна была завершиться подготовка противника к наступлению на Запорожском направлении. Все предыдущие дни он стягивал силы, производил слаживание, усиливал ПВО - в общем, занимался положенной в таких случаях военной работой. Одновременно с этим подходила к концу эпопея с Бахмутом, по завершении которой, по словам Пригожина, противник неизбежно перейдёт в наступление. Два обстоятельства совпали, видимых причин не наступать нет - начинаем отсчёт времени." - Ходаковский
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:28
      +4
      Цитата: Plantagenet
      видимых причин не наступать нет

      Всё зависит от того, как ВКС РФ "подготовили" к наступлению резервы ВФУ.))))
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 12:11
      +1
      Бахмутом, по завершении которой, по словам Пригожина, противник неизбежно перейдёт в наступление. Два обстоятельства совпали, видимых причин не наступать нет - начинаем отсчёт времени." - Ходаковский

      К силам ВСУ под Запорожьем прибавят освободившихся из под Артёмовска. Отводить в Часов или Краматорску смысла нет ибо Вагнер уйдет на отдых/пополнение.
  3. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 11:26
    +3
    Если совсем дураки в ВСУ, будут продолжать цепляться за Бахмут.
    А нам надо готовиться к большой войне по всему фронту.
    Америкосы не простят Зеленскому потери Бахмута и свои вложения в поставляемое оружие. Это огромные потери в престиже западного оружия, потери в продаже вооружений на будущее, репутационные потери на годы вперёд. За это они будут бодаться очень сильно.
    Это огромные деньги, на кону репутация НАТО в целом.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 12:04
      +4
      Если совсем дураки в ВСУ, будут продолжать цепляться за Бахмут.

      Там уже цепляться не за что. Кучи битого кирпича, от города остались одни воспоминания.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 12:50
        +1
        Не везде. Удивительно, но в некоторых районах города сохранились относительно целые здания.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:31
    +3
    Генштаб ожидает возвращения Зеленского из Японии для принятия окончательного решения

    Пургу гонят. Зеленский - марионетка из театра Карабаса-Барабаса и ничего не решает от слова вааще.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:31
    +1
    Генштаб ожидает возвращения Зеленского из Японии для принятия окончательного решения

    Получается, мы сейчас можем достаточно уверенно пробивать оборону ВСУ, они самостоятельно не станут ничего предпринимать?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:44
    +2
    Генштаб ожидает возвращения Зеленского из Японии для принятия окончательного решения
    Ему не до принятия решений. Встречи с западными фашиками важнее каких-то наступлений-окружений. Да и наверное зондирует почву куда, в какую страну в случае чего будет безопаснее бежать.
  7. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:46
    +2
    То есть,решили хоть раз признать очевидное?От тактики тотальной лжи переходят к тактике избирального обмана?
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 12:04
    +1
    Генштаб ожидает возвращения Зеленского из Японии для принятия окончательного решения по продолжению контрнаступления.
    И заодно свалить на него усю зраду по Бахмуту laughing !Может быть и там спросят с него за косяки)) laughing ?!
  9. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 12:38
    +1
    Тут появился ещё один прикол:Внезапная пропажа Залужного и Танцюры будет цветочками, после того как появится информация с фактами, что глава ГУР Украины Буданов является любовником одного из заместителей британской MI-6...
  10. стар
    стар Сегодня, 12:43
    0
    Про климатическое оружие Сырский сначала сам придумал, а потом сам поверил. Типичный хо..украинец.