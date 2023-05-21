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В американской прессе: США не хотят давать F-16 Киеву, опасаясь испортить самолётам репутацию из-за потерь

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В американской прессе: США не хотят давать F-16 Киеву, опасаясь испортить самолётам репутацию из-за потерь

США не хотят давать истребители F-16 Киеву, опасаясь испортить этим самолётам репутацию из-за боевых потерь. Одним из аргументов для американцев против поставок данной техники Украине стала неудача, которую недавно потерпела хваленая система ПВО Patriot в украинской столице.

Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

Америка не проявляет большого желания поставлять Украине истребители F-16, несмотря на активное давление со стороны европейских союзников, опасаясь разрушения репутации данной боевой машины.

В американской прессе, в том числе в газете The New York Times, сообщается, что Соединенные Штаты заблокировали европейцам обучение украинских летных экипажей эксплуатации истребителей F-16. И это несмотря на то, что Нидерланды и Норвегия уже были готовы поставлять украинским Воздушным силам такие самолеты, которые они сейчас у себя заменяют на более современные F-35.

Расхождение позиций Европы и США связано не только с тем, что на протяжении ближайших десятилетий F-16 продолжат составлять костяк американских ВВС, Оно также случилось потому, что Соединенные Штаты отправляют на экспорт модернизированные версии F-16, получая от их продажи солидную прибыль.


Таким образом, в случаем развертывания F-16 на Украине, Соединенные Штаты очень многим рискуют. Существует вероятность не только попадания в руки российских военных истребителя или используемых в нем технологий, но и в большей степени риск того, что американские самолеты понесут существенные потери. А это стало бы большим ударом по репутации F-16 среди потенциальных покупателей.
Использованы фотографии:
Lockheed Martin
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4 комментария
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 12:57
    +2
    Давайте ф35. Они то неуязвимые. Чо вам стоит то?
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:02
    +1
    Самолет, пусть и при наличии хороших подготовленных пилотов еще не все ВВС, нужна инфраструктура, ремонтная база, жилье для персонала, и обслуги пункты заправки ГСМ, радио-техническое обеспечение и наведение самолетов, хорошие взлетные полосы........ господа это не бои второй мировой "стенка-на стенку", бой может закончится еще при взлете, когда в шлемофоне пилота звучит неприятная трель, что его самолет уже ведут ПВО противника и он просто мишень, и примите во внимание, что к F-16 e ВСУ нет ракет "воздух-воздух" с дальностью поражения 100 км, они даже не увидят от куда их вальнут и выругаться по-английски как их учили.
  3. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 13:03
    +1
    Чушь какая...
    Какое "про репутацию"
    Выпущено под 5000 самолётов.
    Этот самолёт воюет в большинстве войн или конфликтов начиная с 80-х годов.
    У него прекрасная репутация, как боевого самолёта. А в умелых руках, с умелым планированием, это запредельно эффективный самолёт. Я сейчас говорю про израильтян...
    И он в конце своего жизненного цикла.
    Так что , никакого падения репутации, нет и не будет.
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 13:04
    0
    В американской прессе: США не хотят давать F-16 Киеву, опасаясь испортить самолётам репутацию из-за потерь

    На это рассчитывать не стоит. Американцы всегда найдут возможность оправдаться за свои косяки. Например, передадут старую модификацию, которая способна принимать целеуказания от АВАКС, носить крылатую ракету и издалека пускать ее на Севастополь и Крымский мост, не входя при этом в зону российской ПВО. Этого вполне достаточно чтобы создать России большую проблему.