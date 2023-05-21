В американской прессе: США не хотят давать F-16 Киеву, опасаясь испортить самолётам репутацию из-за потерь

США не хотят давать истребители F-16 Киеву, опасаясь испортить этим самолётам репутацию из-за боевых потерь. Одним из аргументов для американцев против поставок данной техники Украине стала неудача, которую недавно потерпела хваленая система ПВО Patriot в украинской столице.Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine.Америка не проявляет большого желания поставлять Украине истребители F-16, несмотря на активное давление со стороны европейских союзников, опасаясь разрушения репутации данной боевой машины.В американской прессе, в том числе в газете The New York Times, сообщается, что Соединенные Штаты заблокировали европейцам обучение украинских летных экипажей эксплуатации истребителей F-16. И это несмотря на то, что Нидерланды и Норвегия уже были готовы поставлять украинским Воздушным силам такие самолеты, которые они сейчас у себя заменяют на более современные F-35.Расхождение позиций Европы и США связано не только с тем, что на протяжении ближайших десятилетий F-16 продолжат составлять костяк американских ВВС, Оно также случилось потому, что Соединенные Штаты отправляют на экспорт модернизированные версии F-16, получая от их продажи солидную прибыль.Таким образом, в случаем развертывания F-16 на Украине, Соединенные Штаты очень многим рискуют. Существует вероятность не только попадания в руки российских военных истребителя или используемых в нем технологий, но и в большей степени риск того, что американские самолеты понесут существенные потери. А это стало бы большим ударом по репутации F-16 среди потенциальных покупателей.