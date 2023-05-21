В офисе президента Украины опровергают заявление Зеленского о потере контроля над Бахмутом

В офисе президента Украины опровергли заявление Зеленского о потере Бахмута. С соответствующим опровержением выступил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
В Киеве поспешили опровергнуть заявление Зеленского, сделанное для иностранных журналистов, когда на вопрос о том, сохраняет ли украинская армия контроль над городом, украинский президент ответил, что "нет, Бахмут остается только в сердцах украинцев". В офисе пытаются сыграть на том, что якобы переводчики неправильно перевели заявление Зеленского. По мнению пресс-секретаря, Зеленский ничего не признавал, а его ответ звучал как "нет".
Russians said they have taken Bakhmut (то есть "Россияне заявляют, что они взяли Бахмут"). I think no ("Я думаю, нет")
- приводит Никифоров вопрос журналистов и ответ Зеленского.
В то же время Никифоров заявляет, Зеленский признал "полное разрушение города".
Ранее ряд иностранных СМИ распространил информацию, что президент Украины подтвердил потерю контроля над Бахмутом, ответив утвердительно на соответствующий вопрос журналистов в ходе саммита "Большой семерки", проходящем в Японии.
Вообще же, на Украине сейчас полный разброд и шатание по вопросу Бахмута, а заявление украинского президента внесло еще больший беспорядок в него. Вчера замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что подразделения ВСУ продолжают обороняться в районе "Самолет", сегодня с утра спикер группировки "Восток" Сергей Череватый заявил о продолжающихся боях в Бахмуте, но намекнул, что они якобы могут быть выведены, так как последний удерживаемый район "простреливается". Ряд украинских политиков заявил, что Бахмут все же потерян.