В офисе президента Украины опровергают заявление Зеленского о потере контроля над Бахмутом

Russians said they have taken Bakhmut (то есть "Россияне заявляют, что они взяли Бахмут"). I think no ("Я думаю, нет")

В офисе президента Украины опровергли заявление Зеленского о потере Бахмута. С соответствующим опровержением выступил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.В Киеве поспешили опровергнуть заявление Зеленского, сделанное для иностранных журналистов, когда на вопрос о том, сохраняет ли украинская армия контроль над городом, украинский президент ответил, что "нет, Бахмут остается только в сердцах украинцев". В офисе пытаются сыграть на том, что якобы переводчики неправильно перевели заявление Зеленского. По мнению пресс-секретаря, Зеленский ничего не признавал, а его ответ звучал как "нет".- приводит Никифоров вопрос журналистов и ответ Зеленского.В то же время Никифоров заявляет, Зеленский признал "полное разрушение города".Ранее ряд иностранных СМИ распространил информацию, что президент Украины подтвердил потерю контроля над Бахмутом, ответив утвердительно на соответствующий вопрос журналистов в ходе саммита "Большой семерки", проходящем в Японии.Вообще же, на Украине сейчас полный разброд и шатание по вопросу Бахмута, а заявление украинского президента внесло еще больший беспорядок в него. Вчера замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что подразделения ВСУ продолжают обороняться в районе "Самолет", сегодня с утра спикер группировки "Восток" Сергей Череватый заявил о продолжающихся боях в Бахмуте, но намекнул, что они якобы могут быть выведены, так как последний удерживаемый район "простреливается". Ряд украинских политиков заявил, что Бахмут все же потерян.