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В районе Красного под Бахмутом уничтожен автомобильный мост и склад боеприпасов ВСУ - Минобороны

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В районе Красного под Бахмутом уничтожен автомобильный мост и склад боеприпасов ВСУ - Минобороны

Минувшие сутки обошлись без ракетных ударов российских войск по тылам ВСУ, по крайней мере официальных сообщений об этом наше Минобороны не выпускало. Украинские ресурсы сообщают об активности российских ударных беспилотников, но только в районе линии соприкосновения. На основных направлениях без особых изменений, если не считать Бахмут. Обо всем этом говорится в новой сводке Минобороны.


За прошедшие сутки, российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли ряд ударов по позициям ВСУ как на линии фронта, так и в глубине обороны. В районе Желтое ДНР уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ, в районе Полтавки Запорожской области прилетело по командному пункту 102-й бригады ТРО. Хорошо работают и зенитчики, средствами ПВО перехвачено пятнадцать снарядов РСЗО HIMARS,"Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow. Сколько конкретно чего, в сводке не говорится.

Основные события происходили накануне в Артемовске, он же Бахмут, где штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" завершили освобождение города. Минобороны сообщило об этом почти в полночь, официально заявив, что это сделали штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск. Кроме того, наносились удары по позициям ВСУ в районах Константиновки, Богдановки и Красное, куда отошли подразделения украинской армии. В районе Красного уничтожен автомобильный мост, а также склад боеприпасов, работала или авиация или артиллерия. В районе Калинина ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях снова активизировались диверсионные группы, это больше относится к Харьковской области и северу ЛНР. За сутки наши ликвидировали пять украинских ДРГ и пресекли деятельность еще двух. Продоолжается нанесение ударов артиллерии и авиации по позициям ВСУ, в районе Новоегоровки ЛНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бои шли в районах Угледара и Новоданиловки ДНР, Червоное, Новодаровки и Нестерянки Запорожской области. На этих направлениях также действуют украинские ДРГ, наши нейтрализовали три группы. Противник несет большие потери. В районе Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады ТРО.

На Херсонском направлении продолжаются бои в районе островов в русле Днепра. ВСУ пытаются закинуть туда десант, наши уничтожают. В районе Станислава Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады ТРО.

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8 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:07
    +4
    Да с мостами проблема,точнее говоря,проблема почему их до сих пор не уничтожают?Иногда,еденичные мосты уничтожают,но вот стратегические,через Днепр напрямер,не трогают.
    1. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 14:16
      0
      Зачем все уничтожать ? Это все наше скоро будет ...!
      Вот западную окраину можно по полной ..Это будет буфер с нато ..
      Окраина нам нужна целая , с мостами и т.д. Ведь это всем Советским народом строили..!
      А бандеровцев мочим и будем мочить .И где бы они не прятались опять падлы Ополченцы Донбасса (Захарченко ,Мотороллы ,Гиви ,Дугиной ,и т.д. убитые подло англосаксами )
      Скоро пойдут по вашему следу angry
      Всех уничтожим .Прости нас Господи ,но так нужно !
      За Новороссию нужно отомстить и вообще за Русский мир !
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 14:35
        +5
        Zemaan hi, а как тогда понять что во время В. О. В войска Р. К. К. А. и партизаны рвали и мосты и железку и чинуш рейховских не щадили, или это не всем Союзом строилось, или они не знали что это скоро всё опять будет советским?
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:21
      +1
      Цитата: Бережливый
      Да с мостами проблема

      Фильм "По следу "Тигра" - один уничтоженный мост остановил немецкое наступление....Если про это генштабистов не учили, так хоть смотрите фильмы и книги читайте :"Легенда о малом гарнизоне",,,,
    3. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 14:37
      -1
      Может потому, что это не имеет смысла?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:20
    +3
    Всуки ударили по Бердянску.ПВО работало,большая часть ракет перехвачено.
  3. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 14:38
    0
    Мост надо было разрушать, пока украинский гарнизон был в Артемовске. Сейчас зачем ? Он нам не нужен для переправы ?
    1. Дмитрий444
      Дмитрий444 Сегодня, 14:45
      0
      План такой, сказали же. И с опережением графика.