Минувшие сутки обошлись без ракетных ударов российских войск по тылам ВСУ, по крайней мере официальных сообщений об этом наше Минобороны не выпускало. Украинские ресурсы сообщают об активности российских ударных беспилотников, но только в районе линии соприкосновения. На основных направлениях без особых изменений, если не считать Бахмут. Обо всем этом говорится в новой сводке Минобороны.
За прошедшие сутки, российская авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли ряд ударов по позициям ВСУ как на линии фронта, так и в глубине обороны. В районе Желтое ДНР уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ, в районе Полтавки Запорожской области прилетело по командному пункту 102-й бригады ТРО. Хорошо работают и зенитчики, средствами ПВО перехвачено пятнадцать снарядов РСЗО HIMARS,"Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow. Сколько конкретно чего, в сводке не говорится.
Основные события происходили накануне в Артемовске, он же Бахмут, где штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" завершили освобождение города. Минобороны сообщило об этом почти в полночь, официально заявив, что это сделали штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск. Кроме того, наносились удары по позициям ВСУ в районах Константиновки, Богдановки и Красное, куда отошли подразделения украинской армии. В районе Красного уничтожен автомобильный мост, а также склад боеприпасов, работала или авиация или артиллерия. В районе Калинина ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районе Краматорска уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях снова активизировались диверсионные группы, это больше относится к Харьковской области и северу ЛНР. За сутки наши ликвидировали пять украинских ДРГ и пресекли деятельность еще двух. Продоолжается нанесение ударов артиллерии и авиации по позициям ВСУ, в районе Новоегоровки ЛНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бои шли в районах Угледара и Новоданиловки ДНР, Червоное, Новодаровки и Нестерянки Запорожской области. На этих направлениях также действуют украинские ДРГ, наши нейтрализовали три группы. Противник несет большие потери. В районе Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады ТРО.
На Херсонском направлении продолжаются бои в районе островов в русле Днепра. ВСУ пытаются закинуть туда десант, наши уничтожают. В районе Станислава Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады ТРО.