Военное обозрение
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Обнародованы темы беседы Байдена и Зеленского в ходе саммита G7 в Японии

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Обнародованы темы беседы Байдена и Зеленского в ходе саммита G7 в Японии

Офисом украинского президента и Белым Домом были обнародованы темы беседы президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского в ходе саммита G7 в Японии. И хотя между пресс-релизами были некоторые отличия, откровенного «сочинительства» в украинской версии нет.

Правда, Офисе Зеленского говорилось, что президент Украины отметил необходимость предоставления Западом гарантий безопасности Киеву до того, как Украина окажется в НАТО. При этом в пресс-релизе Белого Дома Североатлантический альянс и перспективы украинского членства в нем совершенно не упоминаются. Что-то подсказывает, что подобная перспектива Киеву «не грозит».

Еще в пресс-релизе Офиса Зеленского говорится о том, что тот выразил благодарность Соединенным Штатам за очередной пакет американской помощи.


Обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных возможностей нашего государства, а также реализации украинской формулы мира

- сказано в документе.

Помимо этого, там отмечено, что Байден и Зеленский поднимали тему восстановления Украины по окончании военных действий.

Что касается Белого Дома, то там рассказали, что американский лидер сообщил об обсуждении на встрече вопроса подготовки украинских пилотов к эксплуатации истребителей F-16. Он также обратил внимание на необходимость проведения Киевом ряда реформ, реализация которых необходима Украине, если она пока не отказалась от своих «евроатлантических устремлений».
Использованы фотографии:
Президент Украины
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:45
    +2
    Вообще подобное можно не освещать.Голимый секрет Полишенеля
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Вообще подобное можно не освещать.Голимый секрет Полишенеля


      Можно много чего не освещать, но тогда и публикаций на этом сайте почти не будет.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:55
        0
        не отказалась от своих «евроатлантических устремлений».
        А то ! Кружевные труселя жеж ! lol
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:00
      0
      Обнародованы темы беседы Байдена и Зеленского

      Цитата: dmi.pris1
      Голимый секрет Полишенеля

      Попрошайничать будет - вот и вся "тема беседы".

      Так что, перефразируя бот ВО,
      Текст статьи не слишком короткий, но информации не несёт.
      Но виноват не автор статьи - к нему претензий нет. Так, осветил текущие новости... Это беда Зеленского, что он больше ни о чём говорить не способен в принципе.
  2. alystan
    alystan Сегодня, 14:49
    0
    Помимо этого, там отмечено, что Байден и Зеленский поднимали тему восстановления Украины по окончании военных действий.

    Байдену лучше бы подумать о восстановлении самих штатов, после дефолта, который вот-вот может к ним "нечаянно нагрянуть".
    Что с ними самими может случиться дедушке похоже наплевать...
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 14:51
      +1
      Вы за штаты не переживайте, они уже много разных катаклизмов пережили и ничего.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:52
    0
    Зеля кроме как в нато хочет чтобы ук'роину приняли в состав сша,или на худой конец,израиля lol.Трамп обещал подумать,недолго,лет так 400 wassat