Обнародованы темы беседы Байдена и Зеленского в ходе саммита G7 в Японии

Обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных возможностей нашего государства, а также реализации украинской формулы мира

Офисом украинского президента и Белым Домом были обнародованы темы беседы президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского в ходе саммита G7 в Японии. И хотя между пресс-релизами были некоторые отличия, откровенного «сочинительства» в украинской версии нет.Правда, Офисе Зеленского говорилось, что президент Украины отметил необходимость предоставления Западом гарантий безопасности Киеву до того, как Украина окажется в НАТО. При этом в пресс-релизе Белого Дома Североатлантический альянс и перспективы украинского членства в нем совершенно не упоминаются. Что-то подсказывает, что подобная перспектива Киеву «не грозит».Еще в пресс-релизе Офиса Зеленского говорится о том, что тот выразил благодарность Соединенным Штатам за очередной пакет американской помощи.- сказано в документе.Помимо этого, там отмечено, что Байден и Зеленский поднимали тему восстановления Украины по окончании военных действий.Что касается Белого Дома, то там рассказали, что американский лидер сообщил об обсуждении на встрече вопроса подготовки украинских пилотов к эксплуатации истребителей F-16. Он также обратил внимание на необходимость проведения Киевом ряда реформ, реализация которых необходима Украине, если она пока не отказалась от своих «евроатлантических устремлений».