Танковые дивизии Страны восходящего солнца



Советские танкисты осматривают трофейный танк Тип 95 «Ха-Го» из состава 4-го танкового полка. Сзади видна 75-мм пушка Тип 38. Эти орудия, наряду со 105-мм гаубицами, составляли основу артиллерии дивизии.



Целая танковая рота 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии сфотографирована во время церемонии роспуска, Япония, сентябрь 1945 года. Помимо лёгких и средних танков, видны два гусеничных бронетранспортёра Тип 1 «Хо-Ки» и один полугусеничный Тип 1 «Хо-Ха».



Танки Tип 1 «Чи-Хе» и Тип 3 «Чи-Ну» 4-й танковой дивизии после капитуляции Японии, 1945 год. Вся самая современна матчасть японских танковых дивизий так и не повоевала.



Кадр из американской цветной кинохроники, на котором запечатлён подбитый танк 9-го танкового полка, остров Сайпан, июнь 1945 года. Японский танк стал жертвой огня танка «Шерман» одного из отдельных танковых батальонов армии США.



Танк одного из полков 3-й танковой дивизии в ходе боёв за Лоян, Китай, май 1944 года.



Довольно наглядная картина, демонстрирующая превосходство американской бронетехники над японской. Танк М4А3 роты «С» 716-го танкового батальона проходит мимо подбитого «Шинхото Чи-Ха» 2-й танковой дивизии, Лусон, 17 января 1945 года. Днём ранее группа из 11 японских танков атаковала позиции американской пехоты, которую поддерживали танкисты 716-го танкового батальона. Все японские танки были уничтожены без потерь в бронетехнике со стороны американцев.



Моряки из батальона майора Почтарёва фотографируются на фоне подбитого лёгкого танка «Ха-Го» 11-го танкового полка, остров Шумшу, август 1945 года.



Три бронетранспортёра Тип 1 «Хо-Ки» сфотографированы после капитуляции Квантунской армии, Китай, осень 1945 года.