Танковые дивизии Страны восходящего солнца

Формирование трёх танковых дивизий началось в Маньчжурии летом 1942 года. Почему именно Маньчжурия?
В Китае было достаточное количество танковых, пехотных и кавалеристских подразделений, которые можно было бы свести в формирование дивизионного масштаба, или создать новые подразделения, используя частично их кадры. В 1942 году для японцев это был единственный театр военных действий, где такими крупными силами можно было оперировать. Плюс такой опыт у них уже был, в Китае ранее действовали танковые и мотострелковые бригады.
Ну и граница с СССР. На дворе лето 1942 года, Страна Советов выдержала первый блицкриг, отогнала врага от столицы, и было ясно, что у Третьего рейха как минимум дела идут не очень. А память о поражении в боях на Халхин-Голе и той роли, которую в этом сыграла советская бронетехника, была ещё более чем свежа.
Советские танкисты осматривают трофейный танк Тип 95 «Ха-Го» из состава 4-го танкового полка. Сзади видна 75-мм пушка Тип 38. Эти орудия, наряду со 105-мм гаубицами, составляли основу артиллерии дивизии.
Основу танковых дивизий составлял танковый полк. Сам полк состоял из штаба, роты лёгких танков и четырёх рот средних танков. Полков было 3 или 4.
Целая танковая рота 1-го танкового полка 1-й танковой дивизии сфотографирована во время церемонии роспуска, Япония, сентябрь 1945 года. Помимо лёгких и средних танков, видны два гусеничных бронетранспортёра Тип 1 «Хо-Ки» и один полугусеничный Тип 1 «Хо-Ха».
В каждой дивизии был один полк моторизированной пехоты, состоявший из штаба, трёх пехотных батальонов и батареи горных пушек (четыре 75-миллиметровых орудия Тип 41). Артиллерия дивизии была сосредоточена в артиллеристском механизированном полку. На вооружении этого подразделения состояло девять 75-миллиметровых полевых орудий и по двенадцать 105-миллиметровых гаубиц в каждом из двух гаубичных батальонов. Количество орудий варьировалось от части к части и от конкретного временного периода, например, в мае 1944 года, в 3-й танковой дивизии было только 8 гаубиц калибра 105 миллиметров в каждом из двух батальонов.
Помимо этого, каждая часть имела части поддержки, подчинявшиеся штабу дивизии, состав которых тоже варьировался. Обычно это были инженерные, транспортные и медицинские части, разведывательный батальон на танках (силой примерно в танковый батальон, но по большей части на лёгких танках), противотанковый батальон с буксируемыми орудиями (от 6 до 16 противотанковых орудий калибров 37 и 47 миллиметров).
Особняком тут стоит 4-я танковая дивизия. Её часто сравнивают с немецкими дивизиями, формировавшимися в конце войны, когда костяк нового подразделения составляли учебные части и резервные формирования. Дивизия формировалась на основе кадров артиллерийского, танкового и кавалерийских учебных центров, а также Военной академии Императорской армии Японии. Формирование подразделения началось в июле 1944 года, но фактически так и не было закончено. Весь период своего существования дивизия не имела дивизионной артиллерии и мотострелкового полка.
Сильно отличалась и структура танковых полков. Самих полков было три (28-й, 29-й и 30-й), но собственно танковых рот в них было всего две с 10 средними и двумя лёгкими танками в каждой. Правда, это компенсировалось двумя ротами истребителей танков (10 САУ в каждой роте) и ротой самоходных артиллеристских установок (6 САУ) в каждом полку. Кроме того, на вооружение дивизии в 1945 году стали поступать новейшие японские танки и САУ – Тип 3 «Чи-Ну», «Хо-Ни III».
Насколько новейшая японская матчасть помогла бы 4-й танковой дивизии в реальном боестолкновении с противником, мы никогда не узнаем. Подразделение так и не вступило в бой, а все танки и САУ невредимыми достались американцам и были пущены на металл после войны или с началом войны в Корее.
Танки Tип 1 «Чи-Хе» и Тип 3 «Чи-Ну» 4-й танковой дивизии после капитуляции Японии, 1945 год. Вся самая современна матчасть японских танковых дивизий так и не повоевала.
Для японских танковых дивизий 1942 и 1943 годы прошли по большей части в боевом слаживании, гарнизонной службе и патрулированиях границы с СССР. Возможность агрессии со стороны северного соседа оставалась для японского командования довольно значимой угрозой. Но вот наступил 1944 год, стратегическая обстановка сильно поменялась, череда поражений на море и на островах Тихого океана привели к тому, что американцы и их союзники неумолимо приближались к самим японским островам.
Не так давно сформированные танковые дивизии начали раздёргивать, отдельные их части стали отправлять на усиление разбросанных по огромному театру военных действий гарнизонов. 9-й танковый полк 1-й танковой дивизии отправился на Сайпан, 8-й танковый полк 3-й дивизии убыл в Рабаул, 12-й танковый полк той же дивизии уже в конце 1944 – начале 1945 годов отправился в Корею. 11-й танковый полк 2-й танковой дивизии в феврале 1944 года уехал усиливать гарнизон Курильских островов.
В общем-то, до конца войны все дивизии, кроме 3-й, покинули Китай. 1-я дивизия оказалась на японских островах и готовилась к обороне от предстоящего вторжения американцев. 2-я дивизия отправилась оборонять Филиппинские острова, где и была (точнее то, что осталось от неё после выделения из её состава частей) полностью уничтожена. Да и в Китае осталось жалкое подобие 3-й танковой, сформированной в 1942 году.
Кадр из американской цветной кинохроники, на котором запечатлён подбитый танк 9-го танкового полка, остров Сайпан, июнь 1945 года. Японский танк стал жертвой огня танка «Шерман» одного из отдельных танковых батальонов армии США.
При этом Китай стал местом, где японские танковые дивизии применили впервые в той роли, которую им и подобало исполнять – ударного кулака наступающей армии. Произошло это в ходе операции «Ити-Го» – стратегической наступательной операции японских войск в Китае.
Для наступления японцы собрали гигантский по меркам региона ударный кулак из примерно 800 танков. В операции в полном составе участвовала только одна танковая дивизия – 3-я, правда, без одного изначального танкового полка. Всего дивизия в тот момент располагала почти 300 танками. 3-я танковая дивизия участвовала в боях с китайскими войсками на Северо-Восточном фронте и сыграла ключевую роль во взятии Лояна.
Танк одного из полков 3-й танковой дивизии в ходе боёв за Лоян, Китай, май 1944 года.
У китайцев не было шансов выстоять против такой ударной группировки японцев. Практически не имея своих танков и достаточного количества противотанковых средств, они ничего не могли противопоставить японцам, бросившим против них сотни танков. Правда, бои в Китае в ходе операции «Ити-Го» стали лебединой песней японских танковых дивизий. 3-я танковая дивизия, точнее, опять же, то, что от неё осталось, находилась в Китае, где и капитулировала.
Дальше у всех японских танковых дивизий была только оборона, поражения и капитуляции.
Довольно наглядная картина, демонстрирующая превосходство американской бронетехники над японской. Танк М4А3 роты «С» 716-го танкового батальона проходит мимо подбитого «Шинхото Чи-Ха» 2-й танковой дивизии, Лусон, 17 января 1945 года. Днём ранее группа из 11 японских танков атаковала позиции американской пехоты, которую поддерживали танкисты 716-го танкового батальона. Все японские танки были уничтожены без потерь в бронетехнике со стороны американцев.
Следующим подразделением, вступившим в бой составом более танкового полка, была 2-я танковая дивизия. Она также лишилась части подразделений, перед отбытием из Китая на Филиппинские острова, но всё же это было формирование дивизионного масштаба с несколькими сотнями танков и самоходных орудий в составе. Действовала дивизия на острове Лусон.
9 января 1945 года, с началом высадки американских войск в заливе Лингаен, началось избиение 2-й танковой дивизии. Всего за неделю, из-за постоянных ударов с воздуха, было потеряно порядка 100 единиц техники. Когда японцам довелось столкнуться непосредственно с американской пехотой и танками в открытом бою, ситуация только усугубилась. Американские танки полностью превосходили японские по всем характеристикам, а абсолютно все противотанковые средства американской пехоты (от винтовочных кумулятивных гранат до противотанковых орудий) без труда справлялись с японкой бронетехникой.
К началу марта дивизия фактически перестала существовать, потеряв более 200 средних танков, несколько десятков лёгких и две новейшие самоходные артиллеристские установки «Хо-Ро». Оставшиеся единичные танки до конца боёв за остров Лусон применялись только как неподвижные огневые точки, сказывалась и скудность ресурсов – не было топлива и запасных частей.
Избиением иногда заканчивалась встреча японских танкистов и с частями, вообще не имеющими своих танков и противотанковой артиллерии, как например, произошло в период Советско-японской войны, а именно в ходе десантной операции на остров Шумшу.
Части 11-го танкового полка предприняли контратаку на силы десанта. 101-я стрелковая дивизия РККА к тому моменту не выгрузила на берег полевые и противотанковые орудия. Батальон моряков и сводный отряд пограничников артиллерии вообще не имели, танки в десантной операции не участвовали. Несмотря на всё выше перечисленное, танковая атака была отражена (точнее – серия атак, предпринятых японцами в течение одного дня), было уничтожено от 17 до 24 японских танков, погиб командир 11-го танкового полка – Икеда Суэо (весьма заслуженный японский танкист, воевавший ещё в Китае) и почти все командиры танковых рот.
Японская бронетехника и даже средние танки, были более чем уязвимы, что для советских противотанковых ружей, что для противотанковых гранат. То, что выглядело в 1945 году анахронизмом на Восточном фронте в противостоянии с современными немецкими танками, на Курильских островах щёлкало основной японский средний танк как орешки.
Моряки из батальона майора Почтарёва фотографируются на фоне подбитого лёгкого танка «Ха-Го» 11-го танкового полка, остров Шумшу, август 1945 года.
С течением войны штатная структура японских танковых полков менялась. Связано это было с появлением новых образцов техники и с тем опытом, что получили японские танкисты в ходе войны. К 1945 году одна из танковых рот танкового полка была заменена ротой истребителей танков. Появились самоходные артиллеристские установки и штурмовые танки с 75-миллиметровыми орудиями. Подумали японцы и о защищённости мотопехоты. На 1944 год приходится пик выпуска бронетранспортёров Тип 1 «Хо-Ки», который был принят на вооружение ещё в 1942 году, но до 1944 года выпускался в смешных количествах.
Три бронетранспортёра Тип 1 «Хо-Ки» сфотографированы после капитуляции Квантунской армии, Китай, осень 1945 года.
Правда, часть новых образцов техники выпускалась смешными сериями. Например, танк поддержки Тип 2 «Хо-И» был выпущен серией всего 50 единиц, из которых только 40 добрались до фронта. Часть бронетехники японцы целенаправленно оставляли в 4-й танковой дивизии, не отправляя в воюющие части. Да и всё это не имело по сути значения, учитывая, что основу танкового парка, как танковых дивизий, так и отдельных танковых полков, составляли танки «Чи-Ха», «Шинхото Чи-Ха» и «Чи-Хе», которые к 1944 году уже не являлись ровней для своих одноклассников в армиях противников Великой Японской империи.
Хотя японские танковые дивизии были малочисленны и имели короткую и не очень яркую историю, они смогли проявить себя и оставить след в истории величайшего военного конфликта в истории человечества. Появись такие подразделения раньше, возможно, они смогли бы сыграть большую роль в войне с Китаем. Но против таких армий, как армия США, они оказались, по сути, бесполезны, и путь их закономерно закончился либо разгромом, либо капитуляцией.