Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент США Джо Байден заявил, что Зеленский обещал ему не использовать американские истребители F-16 на территории России

28
Президент США Джо Байден заявил, что Зеленский обещал ему не использовать американские истребители F-16 на территории России

Украина обещала не применять американские истребители F-16 для продвижения на территории России, они будут использоваться исключительно для "освобождения" украинской. Об этом заявил президент США Джо Байден.


В японской Хиросиме прошли переговоры Байдена и Зеленского, в рамках которых глава киевского режима снова просил у США поставку истребителей. К чему пришли стороны пока сообщений нет, но на пресс-конференции, которая последовала за переговорами, Байден пообещал "непоколебимую" поддержку Украине на период, пока длится "агрессия России". Говоря об истребителях, Байден подчеркнул, что Зеленский дал гарантии неприменения самолетов на территории России, т.е. американские F-16 будут применяться только для "освобождения Украины".

У меня есть четкое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их, чтобы продвигаться на территорию России

- заявил президент США, отвечая на вопрос, не приведет ли поставка самолетов к эскалации конфликта.

Несмотря на это, заявления от американского президента о потенциальной поставке самолетов Киеву так и не последовало. Байден рассказал о программе подготовки украинских пилотов, которая может последовать "в ближайшее время", а также о том, что наличие истребителей не помогло бы ВСУ удержать Бахмут.

Я сказал Зеленскому, что будет начато обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, чтобы поддержать способность Украины себя защитить (...) лучше, чем раньше

- приводит пресс-служба Белого дома заявление Байдена.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 15:26
    +3
    Президент США Джо Байден заявил, что Зеленский обещал ему не использовать американские истребители F-16 на территории России

    Мужик слово дал, слово взял.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:40
      -1
      Цитата: Адриан28
      Президент США Джо Байден заявил, что Зеленский обещал ему не использовать американские истребители F-16 на территории России

      Мужик слово дал, слово взял.

      Так то мужик, а тут от оного тильки подштанники, да и те пачканные - которую неделю по миру следы путает, лишь бы в Кукуев не возвертаться. Может, догадался о чём?
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 15:47
      0
      Не использовать на территории России? Так где их использовать то? Над Польшей? Ваще прикол в том , что типа под обещания дают, Я под стол ушел )))). Пускай попробуют.
      1. zloybond
        zloybond Сегодня, 16:18
        +1
        Есть другой вариант, - в Америке и Европе много всяких "повстанцев" - почему не передать им немного трофейных "Стингеров" и прочих шайтан-погремушек.... пусть наводят шороху на территории США и евросоюза этими самыми подарками. Это называется - отплатить той же монетой. Жалко наши чиновники (те которые "Мы не такие" ) не используют эту возможность. Всегда необходимо дать попробовать противной стороне побывать в твоем положении. Пусть ощутят на себе нашу любовь.
        А ну да - там же в кабинетах сидят "мы не такие". hi
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:13
      +2
      Цитата: Адриан28
      Президент США Джо Байден заявил

      Президент США Джо Байден заявил

      Байден, как всегда - брешет!
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 15:26
    +14
    Украина обещала не применять американские истребители F-16 для продвижения на территории России, они будут использоваться исключительно для "освобождения" украинской. Об этом заявил президент США Джо Байден.

    Ждём, когда Зеленский пообещает Байдену не использовать тактическое ЯО по территории России?
    Если проследить эволюцию поставок от "нелетального вооружения" до истребителей, танков и дальнобойных ракет - то следующий шаг именно этот. Больше "вундервафлей" не осталось.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:33
      0
      Ну,почему же.Вундервафлю всегда можно придумать(и выклянчить,в конце концов)Скажем,у Франции-"Мистраль".....Блин,подсказал...
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 16:05
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Ну,почему же.Вундервафлю всегда можно придумать(и выклянчить,в конце концов)Скажем,у Франции-"Мистраль".....Блин,подсказал...

        Не, ну так-то да... Там ещё и подводные лодки есть... lol Не использовать, так продать, например, можно.
    2. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 15:42
      +2
      Цитата: Zoldat_A
      Больше "вундервафлей" не осталось.

      Да ну??? belay
      А как же межгалактический крейсер ГАЛАКТИКА ? и несокрушимая ЗВЕЗДА СМЕРТИ ??? -- ибо это также, как и заявления обоих этих клоунов, из области ф а н т а с т и к и !!! laughing
    3. Инжeнегр
      Инжeнегр Сегодня, 15:50
      -3
      ще 20 тыщ Томагаувков, не подарили

      Причем все за наши деньги..от как сворованнве 300 млрд закончатся, так и ФСЁ..
  3. isv000
    isv000 Сегодня, 15:34
    +3
    Президент США Джо Байден заявил, что Зеленский обещал ему...

    ... laughing ... bully ... laughing всё, живот от смеха скрутило, побегу...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:19
      +2
      Цитата: isv000
      Президент США Джо Байден заявил, что Зеленский обещал ему...

      ... laughing ... bully ... laughing всё, живот от смеха скрутило, побегу...

      Дурят всех, даже не напрягаясь.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:36
    +7
    Вся история евреев, к которым безусловно относится Зеленский, основана на постулате: "...Обмануть гоя дозволительно..." (Баба кама 113, в) P.S. Талмудическая ложь.
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 15:47
      0
      В семействе Байденов еврейское лобби тоже присутствует.
      Его дочь, Эшли Байден, вышла замуж еврея Говарда Крейна, отоларинголога и пластического хирурга.

      Его сын, Хантер, женат на еврейке Мелиссе Коэн
      21 мая 2013 года на приеме, организованном Национальным комитетом Демократической партии США для «Jewish American Heritage Month», вице-президент США Байден произнёс речь, в которой признал исключительную роль евреев в том, что идея нетрадиционных браков («gay marriage») была законодательно признана в некоторых штатах Америки. Кроме этого он заявил, что «85 % всех изменений, происшедших за последнее время в Голливуде и в общественных средствах массовой информации, стали возможными только потому, что эти отрасли возглавляют евреи… влияние которых огромно… поистине огромно…» Байден отметил также влияние евреев в области «изменений иммиграционного законодательства, движения за гражданские права и достижений феминизма». По мнению Байдена, «Мы (США) — великая страна во многом благодаря тому вкладу, который приносят нам еврейское наследие и еврейские принципы».
    2. Владимир Анатольевич
      Владимир Анатольевич Сегодня, 16:10
      0
      Очень вас поддерживаю когда речь заходит про евреев... давно пора называть вещи своими именами... особенно фамилии: порошенко-вальцман, яценюк-бакаи, тимошенко-капительман, тягнибок-фротман, коичко-этинзон, турчинов-коган...ну и остальные яроши, билецкие, коломойши и ко.....ОПГ во власти бывшей окраины!!!
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:38
    +1
    Обещать не значит жениться. Заокеанский дедуган это должен бы знать. Скорее всего и знает, но желание сделать гадость России сдержать не может.
  6. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 15:47
    -1
    Их проблема в неправильном понимании границ, а следовательно, и территории России.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:54
    -1
    Ну, а если без ёрничества, то вопрос с авиацией зеленский решил. Под словом "авиация" надо по видимому понимать, помимо летательных аппаратов всю инфраструктуру и специалистов. А, это не мало- техники, инженеры , младший техперсонал, пилоты, инструкторы, оборудование для подготовки и контроля, позиции подготовки ракет, боекомплект, источники аэродромноготританя(АПА), УПГ, воздушки, азотки, топливозаправщики, средства войскового ремонта, запасные детали и узлы, средства объективного контроля, радиолокационное обеспечение связь и еще сотни позиций без которых сам по себе F-16, да и любой другой летательный аппарат- кусок металла, хотя и очень дорогой. А, все это -цели, цели, цели! Но, если будет как с другими целями, типа мостов, тоннелей и т.д., ничего хорошего нам не светит. И не надо бравады, обстановка стала для нас более сложная- результат "джентельменства" в военно- политической сфере во время ВОЙНЫ.
  8. Piligrim85
    Piligrim85 Сегодня, 15:59
    +1
    Есть ли у России адекватный ответ на поставки вооружений странами НАТО и США в частности? Ставки растут, а мы пока только наблюдаем и фиксируем шаги "партнёров".
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:18
      +2
      Цитата: Piligrim85
      Есть ли у России адекватный ответ на поставки вооружений странами НАТО

      По-моему, остался только неадекватный ответ.
      А, адекватный ответ, это быстрее закончить с этим украинским режимом.
  9. svp67
    svp67 Сегодня, 16:00
    0
    Байден подчеркнул, что Зеленский дал гарантии неприменения самолетов на территории России, т.е. американские F-16 будут применяться только для "освобождения Украины".
    Комплекс вооружения "Сокола" позволяет ему с любой точки над территорией Украины работать по объектам и целям на территории России и получается, что слово то не нарушено...
  10. bandabas
    bandabas Сегодня, 16:03
    0
    Бивис и Баттхед уделывают Украину. Символично.
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 16:05
    0
    Президент США Джо Байден заявил, что Зеленский обещал ему не использовать американские истребители F-16 на территории России

    Очередное бла-бла-бла.
    Так же заявлялось и с нагличанскими ракетами, однако прилетают.
    Другой вопрос насколько успешно, но ведь пуски были? Были, так же и с фу-16 -ми будет, Потом заявят, что шавка не послушная и мы её пожурим.
    Однако что это изменит? Ничего.
  12. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:14
    0
    Пока не будут наносится ответные и чувствительные удары по англосаксонскому миру/коммуникациям в разных частях планеты, эскалация и наращивание поставок вооружений бандерогеям будет продолжаться. У нас есть хорошие возможности нанести удары чужими руками по пен досам и англичанам. Но нынешнее наше руководство вряд ли на это решится. У нас министром обороны человек привыкший разбирать завалы и тушить огонь на пепелищах.
  13. Roust
    Roust Сегодня, 16:21
    0
    И где там "мужик ", и "слово" ...!!!???
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:27
    0
    Президент США Джо Байден заявил, что Зеленский обещал ему не использовать американские истребители F-16 на территории России
    . Цирк уехал, клоуны остались, да не один!!!
    Что ещё очевидно, клоуны не из детского цирка, а из того, который сплошная мерзость и ужас. Все как они и любят.
  15. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 16:27
    0
    Джо Байден заявил, что Зеленский обещал ему не использовать американские истребители

    А полететь на Марс, случаем, не обещал?.. Укронацики все могут, выкопали же Черное море, а что им теперь слетать на Марс!?...
  16. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 16:34
    0
    Как-то скучно и неоригинально констатировано. Хотя каких изысков мысли и слова можно ждать от спичрайтеров Белого Дома...