Президент США Джо Байден заявил, что Зеленский обещал ему не использовать американские истребители F-16 на территории России

У меня есть четкое заверение от Зеленского, что они не будут использовать их, чтобы продвигаться на территорию России

Я сказал Зеленскому, что будет начато обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, чтобы поддержать способность Украины себя защитить (...) лучше, чем раньше

Украина обещала не применять американские истребители F-16 для продвижения на территории России, они будут использоваться исключительно для "освобождения" украинской. Об этом заявил президент США Джо Байден.В японской Хиросиме прошли переговоры Байдена и Зеленского, в рамках которых глава киевского режима снова просил у США поставку истребителей. К чему пришли стороны пока сообщений нет, но на пресс-конференции, которая последовала за переговорами, Байден пообещал "непоколебимую" поддержку Украине на период, пока длится "агрессия России". Говоря об истребителях, Байден подчеркнул, что Зеленский дал гарантии неприменения самолетов на территории России, т.е. американские F-16 будут применяться только для "освобождения Украины".- заявил президент США, отвечая на вопрос, не приведет ли поставка самолетов к эскалации конфликта.Несмотря на это, заявления от американского президента о потенциальной поставке самолетов Киеву так и не последовало. Байден рассказал о программе подготовки украинских пилотов, которая может последовать "в ближайшее время", а также о том, что наличие истребителей не помогло бы ВСУ удержать Бахмут.- приводит пресс-служба Белого дома заявление Байдена.