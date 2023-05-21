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Канцлер Германии: Украина неспособна соответствовать критериям, необходимым для вступления в НАТО

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Канцлер Германии: Украина неспособна соответствовать критериям, необходимым для вступления в НАТО

Перспективы принятия Киева в Североатлантический альянс были озвучены еще в 2008 году на саммите организации, который проходил в Бухаресте. Тогда, как и сейчас, было четко сформулировано, что в обозримом будущем Украина неспособна соответствовать критериям, необходимым для вступления в НАТО.


Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете Die Welt, которое он дал изданию во время саммита G7 в Японии.

Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать

- утверждает Шольц.

Глава немецкого правительства считает, что сейчас не нужно отвлекаться на вопрос членства Украины в НАТО. Вместо этого следует сосредоточиться на текущих проблемах, в частности, на дальнейшей военной и финансовой поддержке Киева.

На данный момент речь идет о том, чтобы и в будущем поддерживать Украину широкой коалицией государств

- считает канцлер.

По его мнению, союзникам киевского режима следует обсуждать вопрос предоставления гарантий безопасности Украине, а также наращиванию ими оружейных поставок для ВСУ.

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что члены Североатлантического альянса не станут на предстоящем саммите в Вильнюсе приглашать Киев вступить в свои ряды. Представитель Украины при НАТО Наталья Галибаренко также не считает, что статус ее страны в этой организации в ближайшее время изменится.
Использованы фотографии:
https://olaf-scholz.spd.de/
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:55
    +4
    Это просто частное мнение ливерной аоВбаски.Сделают то,что им прикажет сюзерен.Прикажет принять в НАТО-примут.
    1. Joker62
      Joker62 Сегодня, 16:03
      +1
      Сомнительно все это, что укрорейх примут в альянс на шею уйропейцев... тут хозяин из-за большой лужи может не в состоянии повлиять на умы и настроение самих альянсов. Там есть ряд супротивники, которые не желают виде нового члена типа попрошайки как укрорейх.
    2. Zemaan
      Zemaan Сегодня, 16:12
      +2
      Ах ты Швольц правнук сс черт поганный ..Ты еще швайн голос подаешь Черт полицайский ..
      Не мужики ,я просто злой и сильно на этого фрица ..
      Он что реванш хочет ? Черт гестапосвский ..

      Мы вам повторим фрицы .. soldier
    3. bandabas
      bandabas Сегодня, 16:19
      +2
      В анналы истории под этой кличкой он уже вошел. Сомнительная слава. Потомкам "ливерной колбасы' будет аукаться по наследству.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:23
      0
      Статус континентальной попрошайки европутаны у ук-роины останется навсегда. Тем более что они сами утверждают что их "имеют членом нато". lol
  2. Владимир Анатольевич
    Владимир Анатольевич Сегодня, 16:02
    -1
    Блэкрок нужна только территория...
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 16:07
    +2
    Канцлер Германии: Украина неспособна соответствовать критериям, необходимым для вступления в НАТО
    Кто б сомневался, "унтерменши" способны только умирать за интересы "хрустального храма на холме", но в сам "храм" им пропуска нет...
    Уж группенфюрер Фриц фон Шольц прям радуется в Аду на сковородке
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:08
    +1
    Как смеет "Ливерная колбаса" делать такие заявления?
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:13
    0
    Да фиг с ним с нато... Расскажите лучше, как там безвиз поживает))) За это ж скакали на Майдане?
    Йих, райская житуха... Выходишь с Крещатика, думаешь - не, в Макдональдс не пойду, там гамбургеры в повестки заворачивают... Сел на Гиперлуп - вжих! И на Монмартре сидишь, каву попиваешь, пока холопы "богу, спустившемуся с небес", чоботы вылизывают... А в переходе послушаешь Урганта, лабающего вмерлую щеню, кинешь ему гривню на опохмел - и домой, на роботизированую ферму аграрной империи, пока там рабы всю зеленую энергию не сожрали
  6. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 16:13
    0
    На данный момент речь идет о том, чтобы и в будущем поддерживать Украину широкой коалицией государств
    Готов самоубиться, но поддерживать.
    А он, канцлер, клоуну-пианисту не родня? Один "ливерная колбаса", Шольц. Второй - Зельц... lol
  7. Zemaan
    Zemaan Сегодня, 16:17
    0
    Немцы Русские ,которые сбежали в ФРГ ..Думайте ! Чтобы потом обид не было .. angry
  8. hohohol
    hohohol Сегодня, 16:17
    +1
    Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать

    Я не знаю, каким критериям они не соответствуют, но на данный момент xoxлы, при соответствующем обеспечении, способны окучить любую европейскую армию.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:24
    -1
    В НАТО не примем. Пока что не примем. Но вы держитесь и воюйте. Мы вам и денег (в долг) дадим сколько надо, и вооружением (в кредит) поможем. Вы бейтесь с этими русскими ордами, бейтесь.

    Мысленно: "Господи! Не дай украинцам ума! Не позволь им прозреть! Не разреши им понять, что Европе и Америке нужен мир любой ценой. Особенно ценой славян. Не дай ума украинцам, Господи!"
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:29
    +1
    Канцлер Германии: Украина неспособна соответствовать критериям, необходимым для вступления в НАТО
    Что это было? Ливерная колбаса звуки издавать вздумала? Так приедет "повар" нашинкует или размажет, один фиг....
  11. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 16:43
    0
    Ооо, говорящая колбаса.

    Короткий текст редакторы ВО не понимают