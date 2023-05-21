Канцлер Германии: Украина неспособна соответствовать критериям, необходимым для вступления в НАТО

Перспективы принятия Киева в Североатлантический альянс были озвучены еще в 2008 году на саммите организации, который проходил в Бухаресте. Тогда, как и сейчас, было четко сформулировано, что в обозримом будущем Украина неспособна соответствовать критериям, необходимым для вступления в НАТО.
Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете Die Welt, которое он дал изданию во время саммита G7 в Японии.
Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать
- утверждает Шольц.
Глава немецкого правительства считает, что сейчас не нужно отвлекаться на вопрос членства Украины в НАТО. Вместо этого следует сосредоточиться на текущих проблемах, в частности, на дальнейшей военной и финансовой поддержке Киева.
На данный момент речь идет о том, чтобы и в будущем поддерживать Украину широкой коалицией государств
- считает канцлер.
По его мнению, союзникам киевского режима следует обсуждать вопрос предоставления гарантий безопасности Украине, а также наращиванию ими оружейных поставок для ВСУ.
Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что члены Североатлантического альянса не станут на предстоящем саммите в Вильнюсе приглашать Киев вступить в свои ряды. Представитель Украины при НАТО Наталья Галибаренко также не считает, что статус ее страны в этой организации в ближайшее время изменится.