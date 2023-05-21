Командующий СВ ВСУ Сырский: Украинская армия контролирует небольшую часть Бахмута, необходимую для контрнаступления

Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. (...) Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся ко взятию города в тактическое окружение

Украинская армия продолжает удерживать "незначительную часть" Бахмута, никакого отступления подразделений ВСУ из города не было. С таким заявлением выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, одновременно отвечающий и за оборону Бахмута.Генерал опроверг заявление российского Минобороны о взятии Бахмута, по словам Сырского, подразделения ВСУ продолжают находиться в городе, но якобы контролируют только "незначительную часть" его. Но это не умаляет героизма украинских военных, так как именно с этого участка начнется контрнаступление, итогом которого станет прорыв обороны на этом участке. Кроме того, ВСУ якобы близки к взятию города в тактическое окружение.- заявил Сырский.Из дальнейших его заявлений следует, что на текущий момент ВСУ "контролируют" все высотные здания, занятые ЧВК "Вагнер", лишают его возможности свободно продвигаться в городе и вообще имеют тактическое преимущество. Осталось только понять, где все это происходит.Как заявил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, в Бахмуте нет украинских военнослужащих, кроме трупов, которых в городе "тысячи". По его словам, в последние дни "Оркестр" не брал пленных, все всушники уничтожались в боях. В течение пяти дней "музыканты" проведут зачистку города, после чего передадут его подразделениям Минобороны.