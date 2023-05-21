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Командующий СВ ВСУ Сырский: Украинская армия контролирует небольшую часть Бахмута, необходимую для контрнаступления

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Командующий СВ ВСУ Сырский: Украинская армия контролирует небольшую часть Бахмута, необходимую для контрнаступления

Украинская армия продолжает удерживать "незначительную часть" Бахмута, никакого отступления подразделений ВСУ из города не было. С таким заявлением выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, одновременно отвечающий и за оборону Бахмута.


Генерал опроверг заявление российского Минобороны о взятии Бахмута, по словам Сырского, подразделения ВСУ продолжают находиться в городе, но якобы контролируют только "незначительную часть" его. Но это не умаляет героизма украинских военных, так как именно с этого участка начнется контрнаступление, итогом которого станет прорыв обороны на этом участке. Кроме того, ВСУ якобы близки к взятию города в тактическое окружение.

Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. (...) Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся ко взятию города в тактическое окружение

- заявил Сырский.

Из дальнейших его заявлений следует, что на текущий момент ВСУ "контролируют" все высотные здания, занятые ЧВК "Вагнер", лишают его возможности свободно продвигаться в городе и вообще имеют тактическое преимущество. Осталось только понять, где все это происходит.

Как заявил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, в Бахмуте нет украинских военнослужащих, кроме трупов, которых в городе "тысячи". По его словам, в последние дни "Оркестр" не брал пленных, все всушники уничтожались в боях. В течение пяти дней "музыканты" проведут зачистку города, после чего передадут его подразделениям Минобороны.
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21 комментарий
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:10
    +10
    Очень хорошо что пленных не брали - Пригожин держит слово, получается так. Хватит с ними нянькаться - всё-равно они наших калечат зверски, не щадят нисколько.
    Их меняют, и они потом снова на передовой оказываются. Особенно нацики татуированные - этих вообще надо сразу в расход, безсмысленно ожидать что они поменяют мировоззрение или перестанут наших пленных калечить и убивать зверски.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:24
      +1
      В течение пяти дней "музыканты" проведут зачистку города, после чего передадут его подразделениям Минобороны.

      Ну, в пятницу Сырский запоет соловьем. fellow ВагнерА уходят ...
  2. isv000
    isv000 Сегодня, 16:11
    +5
    Курица без головы тоже бегать может, но не долго, и без маршрута...
  3. Аскет
    Аскет Сегодня, 16:17
    +6
    Артемовск контролируется полностью по всем его границам. Оборона Артемовска ВСУ происходит лишь в фантазиях Зеленского. В городе осталось лишь большое количество убитых ВСУшников.

    Последний, часа полтора назад, в женском платье дорогу перебегал. Пристрелили. Пленных не берем.

    (с) Евгений Пригожин
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:23
      0
      А как определили что это шароварный в женском платье, а не женщина?
      "Бубенцами" что ли громко гремел когда бежал? wassat Надо было ему яйцы-бубенцы в руки чтоб не гремели и бегом. wassat
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 16:34
        +3
        Цитата: Nexcom
        А как определили что это шароварный в женском платье, а не женщина?
        "Бубенцами" что ли громко гремел когда бежал? wassat Надо было ему яйцы-бубенцы в руки чтоб не гремели и бегом. wassat

        дак , не бритый...
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:38
          +1
          Ааа, не бритый? И что - на Евровидение постоянно "бабы" бородатые теперь приезжают выступать... laughing
          Может это с Евровидения кто из таких затесался...

          зы Вою от ЛГБТ теперь может быть - скажут типа ихнего завалили.... laughing
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:20
    0
    В паре подвалов ещё недобитки остались, вот их наверное и называет "армией " этот "камандующИй ".
    1. Старый_геолог
      Старый_геолог Сегодня, 16:26
      -1
      В сортире засели наверное. Вот его и контролируют. С обделанными штанами. Остальные 200-е.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:26
      0
      Цитата: Бережливый
      В паре подвалов ещё недобитки остались, вот их наверное и называет "армией " этот "камандующИй ".

      Некоторые ВСУшники готовы и через месяц вылезти, когда котлованы под новые дома Хуснуллин начнет копать, что-бы сразу наняться разнорабочими.
    3. sailor Roman
      sailor Roman Сегодня, 16:37
      -1
      В подвалах маловероятно, а вот в норах, в туалетных ямах, колодцах и канавах наверняка есть.
  5. Kvakosavrus
    Kvakosavrus Сегодня, 16:22
    -2
    Собачью будку и ларек по продаже шаурмы
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 16:25
    0
    Как заявил куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, в Бахмуте нет украинских военнослужащих, кроме трупов, которых в городе "тысячи". По его словам, в последние дни "Оркестр" не брал пленных, все всушники уничтожались в боях. В течение пяти дней "музыканты" проведут зачистку города, после чего передадут его подразделениям Минобороны.
    Если в Артемовске НЕТ "воякив ЗСУ", то от кого "музыканты" собираются проводить "зачистку"?
    1. DenD
      DenD Сегодня, 16:31
      0
      Если в Артемовске НЕТ "воякив ЗСУ", то от кого "музыканты" собираются проводить "зачистку"?
      Вы серьёзно? Думаете, что в подвалах, теплотрассах, чердаках, квартирах не осталось не кого? Это далеко не кино, где бой прекращается, с последним выстрелом.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 16:42
      0
      Цитата: svp67
      Если в Артемовске НЕТ "воякив ЗСУ", то от кого "музыканты" собираются проводить "зачистку"?

      "стреляли..."( Саид,Белое солнце пустыни)
  7. parabyd
    parabyd Сегодня, 16:26
    0
    А я-то думал, что украинцы сильны в информационной войне, а оказалось, что так себе...

    Эти позорные попытки бахвалиться после поражения просто жалки.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:31
    +2
    Сырский? what Спириты дух вызвали?.........................................................
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:31
    +4
    Где-то я это слышал... Кажется, там на подходе армия Венка еще была?
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:32
    +2
    Командующий СВ ВСУ Сырский: Украинская армия контролирует небольшую часть Бахмута, необходимую для контрнаступления
    . Пришлите туда санитаров, врача, соответствующего профиля... не выличит, так упакуют, болезного, как положено.
  11. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 16:39
    0
    Залужный контролирует часть тела для командования)
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:46
    0
    Если и есть укроп в Артёмовске то жить ему не долго осталось - зачистят в скором времени. Так что прав Пригожин - живых ВСУк, в городе, не осталось.