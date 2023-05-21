Спикер Госдумы РФ: польские грузы должны перевозиться через Россию только на российских фурах

Совет Государственной Думы соберется на заседание 22 мая. На нем будут обсуждаться меры, которые Россия предпримет в ответ на антироссийские выпады Варшавы.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Политик считает, что следует ввести санкционные меры против транспортных компаний Польши, осуществляющих автомобильные перевозки по российской территории. По его мнению, польские грузы должны перевозиться через Россию только на российских фурах. Для этого следует запретить проезд по стране большегрузных автомобилей, принадлежащих транспортникам из Польши. И если им нужно доставлять грузы через территорию нашей страны, предлагает Володин, они могут воспользоваться услугами российских транспортных организаций.
Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане
- поясняет суть инициативы спикер Госдумы.
Если она будет реализована, убытки Польши составят примерно 8,5 миллиарда евро. Такое нововведение, утверждает Володин, может негативно отразиться на деятельности примерно двух тысяч транспортных компаний из Польши, в которых работает около 20 тысяч водителей.
По мнению политика, само польское государство обязано своим существованием России. Но вместо того, чтобы быть благодарными, утверждает Володин, поляки отказываются от собственной истории. Поэтому в Польше сносят мемориалы погибшим в годы Второй мировой войны советским воинам, тем самым оскверняя их память.