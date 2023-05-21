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Спикер Госдумы РФ: польские грузы должны перевозиться через Россию только на российских фурах

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Спикер Госдумы РФ: польские грузы должны перевозиться через Россию только на российских фурах

Совет Государственной Думы соберется на заседание 22 мая. На нем будут обсуждаться меры, которые Россия предпримет в ответ на антироссийские выпады Варшавы.


Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик считает, что следует ввести санкционные меры против транспортных компаний Польши, осуществляющих автомобильные перевозки по российской территории. По его мнению, польские грузы должны перевозиться через Россию только на российских фурах. Для этого следует запретить проезд по стране большегрузных автомобилей, принадлежащих транспортникам из Польши. И если им нужно доставлять грузы через территорию нашей страны, предлагает Володин, они могут воспользоваться услугами российских транспортных организаций.

Зарабатывать на транспортировке будут наши граждане

- поясняет суть инициативы спикер Госдумы.

Если она будет реализована, убытки Польши составят примерно 8,5 миллиарда евро. Такое нововведение, утверждает Володин, может негативно отразиться на деятельности примерно двух тысяч транспортных компаний из Польши, в которых работает около 20 тысяч водителей.

По мнению политика, само польское государство обязано своим существованием России. Но вместо того, чтобы быть благодарными, утверждает Володин, поляки отказываются от собственной истории. Поэтому в Польше сносят мемориалы погибшим в годы Второй мировой войны советским воинам, тем самым оскверняя их память.
Использованы фотографии:
Государственная Дума РФ
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35 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:27
    +8
    Дллго запрягаем: ездить быстрее надо...
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:50
      +3
      Ага,кое-кто думе обьяснит что кремлепартнеров забижать незззя,поэтому всё закончится как и всегда-нечем!
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:57
        +2
        володин, он как медведев,только володин...
  2. SergLv
    SergLv Сегодня, 17:28
    +13
    Почему только польские, все грузы из ЕС транспортируют российские перевозчики.
    1. ORE
      ORE Сегодня, 17:35
      -1
      ну дак, если это прокатит, то и дальше остальные в ес.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:12
      +2
      Птльские грузы вообще не должны следовать через Россию
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 17:30
    +4
    По мнению политика, само польское государство обязано своим существованием России.
    И ведь это правда...вот не думаю, что дал бы польский король те вольности и льготы Русскому царству, которая получала Польское царство в составе Российской Империи
  4. alystan
    alystan Сегодня, 17:30
    +17
    Отказавшись от общей истории, надругавшись над памятью наших солдат и офицеров, Польша должна вернуть приобретённые по итогам Второй мировой войны территории и возместить нашей стране средства, потраченные на неё в военные и послевоенные годы. Кроме того, правильно будет запретить Польше наживаться на России сегодня: прекратить проезд польских фур по территории нашей страны…

    Так и хочется спросить - Почему только сейчас и только против поляков? А где остальные чехо-словаки, прочая трибалтийская шушера вместе с болгарскими небратьями и румынскими ромалами?
    И почему не приватизируют стратегические отрасли в стране и не приструнят зажравшихся олигархов, торгующих "за милую душу" с Западом (и с той же Украиной)?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:00
      -1
      Вы что же, дорогой товарищ, революцию предлагаете? В буржуазном государстве прикастрюлить буржуев рукой этого же государства? Правящий класс у нас - буржуи, капитолисты, мироеды толстопузые, эксплуататоры! И власть защищает их интересы!
    2. Александр Расмухамбетов
      Александр Расмухамбетов Сегодня, 18:13
      0
      А толератность куда девать,нас еб..т а мы толстеем.
  5. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 17:34
    +3
    Не видел уже больше года ни одной польской фуры в Московской обл. После начала СВО еэсовцы перекрыли нашим фурам, а мы - им. Какой то фэйк. Или шутка юмора.
    1. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 17:44
      +1
      Цитата: Glagol1
      Не видел уже больше года ни одной польской фуры в Московской обл. После начала СВО еэсовцы перекрыли нашим фурам, а мы - им. Какой то фэйк. Или шутка юмора.

      Ездят и ещё как.
      Сам был удивлен наличием фур с ЕС символикой и аббревиатурой PL на трассе М5...
      Между Москвой и Самарой.
  6. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 17:36
    0
    Сомневаюсь насчет миллиардов.
    Вроде как они нам мало что возят.
    1. ORE
      ORE Сегодня, 17:41
      +1
      тут больше еще намек. Танкеры под другими флагами ходят? Дальше думайте сами.
    2. Юра
      Юра Сегодня, 18:20
      0
      Цитата: Архитектор
      Сомневаюсь насчет миллиардов.
      Вроде как они нам мало что возят.
      Очень активен транзит в Среднюю Азию, сколько грузов до неё доходит, не могу сказать, особо нет информации о том сколько среднеазиатских компаний покупают товаров и прочего в Европе, для перепродажи российским компаниям.
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:37
    0
    Не только Польшу!
    Всех стран участниц антиРоссийской коалиции - "посадить на предмет" ! am
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:37
    +2
    Министерстве транспорта РФ уже прозондировали почву для ведения таких санкций.Но российские грузоперевозчики хотят чтобы санкции распростронялись не только на Польшу ,но и на недружественные страны.Надо слушать народ,санкции должны быть по полной.
  9. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:37
    0
    Спикер Госдумы РФ: польские грузы должны перевозиться через Россию только на российских фурах
    Думаю эта инициатива пройдет, мани-мани. Вопрос: а как наши в Европу водители через
    Польшу идут? Обмен грузами, так потери времени.... recourse Не пойдет, сыро...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:53
      -1
      Фура с российскими номерами действует как красная тряпка в ЕС на украинских бешенцев.Ездить цивилизовано нам в европах невозможно с прошлого года ,после того как украинцы ломались в европу,полиция на бешенцев не реагирует.Давно этот вопрос с перецепом стоит.
  10. Комментарий был удален.
  11. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 17:53
    +1
    Интеллектуальный уровень политиков что в России, что в Европе, резко снизился с 2000 гг. и продолжает снижаться, что видно по мерам, которые они принимают.
    1. Kapany3
      Kapany3 Сегодня, 18:21
      0
      А вы прям лично проверяли IQ политиков с 2000 года? Огласите тогда цифры пожалуйста. Ну или как вариант не болтаете своей болтушкой всякую чушь.
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 17:53
    +1
    польские грузы должны перевозиться через Россию только на российских фурах.

    Польские грузы вообще не должны перевозиться через территорию России. Пускай возят через Суэцкий канал или вообще через Кейптаун.
  13. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 17:55
    +3
    Армагедоныч
    ...и ещё немного об идеях на тему того, как отвечать нашим нынешним закадычным партнёрам на весь тот беспредел, который они в отношении нашей страны учинили. Самая простая, которая изначально напрашивалась и именно туда всё сейчас и дрейфует: ядерная война. Поскольку если противник её категорически не хочет, представляя себе все последствия для себя, а пытается удержать нас в рамках войны конвенциональной или околоконвенциональной (снаряды с обеднённым ураном, а также вполне реальная химическая и ещё более биологическая война - большой привет коронавирусу, не сильно укладываются в конвенциональные методы войны, хотя кого сейчас это интересует...), причём на нашей же собственной территории или тех землях, которые могут войти в состав России, чтобы от них вообще в ближайшей перспективе мало что осталось, не очень понятно, что мы теряем. Сгорел сарай, гори и хата - и к Вашингтону это более чем относится.

    То есть понятно, что та немалая, а то и подавляющая часть нашего собственного начальства, у которой на Западе счета, недвижимость и прочие активы, скорее сольёт страну, чем будет защищать её, сообразно уровню угроз. Что мы сейчас не без удивления и наблюдаем на той более чем странной войне, которая ведётся на Украине, вскрывающей такие косяки нашего внутреннего устройства (или, точнее, его отсутствия), что вообще непонятно, как страна с таким управлением, такой кадровой политикой и таким уровнем вранья, воровства, болтовни, очковтирательства и имитации бурной деятельности на всех уровнях всё еще держится. Но держится же как-то! Может, наши медведи, от которых вечно ужасов ждут, и в самом деле только чижиками и питаются, а может именно потому у нас и самодержавие, что всё само собой держится, но сколько классиков ни цитируй, ситуацию это не улучшит. Точь в точь по величайшей хулиганке нашего театра и кино, Фаине Георгиевне Раневской: "Грустной ж-пой весело не пукнешь"...

    Единственное, чего автору бы хотелось, когда и если ядерный Апокалипсис грянет, чтобы мы били не по американским и европейским мегаполисам с их гражданским населением, которое откровенно жалко, а исключительно по военным объектам первой категории. Ну и, понятно, отрубили к хренам собачьим весь их космос, без чего нам с западниками не справиться, поскольку очень уж они нас в этой сфере обогнали. Не догнать, хоть всё руководство "Роскосмоса" в полном составе на орбиту запускай - без скафандров, чтобы они вражеские военные спутники руками ловили. Впрочем, мелькнула у большого начальства идея насчёт Йеллоустонского супервулкана, но тут его придётся разочаровать: никаких гарантий, да и если взорвётся его кальдера, Америке, конечно, будет хана, но и всем остальным, скорее всего, тоже. А так, кто его знает, несмотря на все заклинания о том, что ядерную войну никто в любом случае не переживёт... Может и нет, а может и да. Никто пока эти пугалки учёного народа не проверял. Скорее всего, врут на всякий случай.
  14. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:57
    0
    Ой визга будет, ой визга))) У них же походу пол-Полонии баранку крутят, ну такое впечатление
  15. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 17:58
    0
    У торговлей, менеджеров и локеев высшего уровня, нет Родины.
    А у нас есть?
  16. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:00
    0
    Для всех госслужащих и представителей граждан и регионов...
    Костюм из ткани, сотканной в России, пошитыйтв России и не дороже 8 тыс руб за пиджак + брюки.
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    Нет желания про свои мозоли рассказывать? Так и мозоли для России не особо нужны.
  17. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 18:00
    +3
    Как то вялотекущая компания по ограничению доступа вражеских государств на нашу тертиторию. (Черз месяц Острый глаз заметил что в тюрме нет стены).
  18. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 18:01
    +2
    ⚡️⚡️⚡️⚡️ США не возражают против использования Киевом своего оружия для ударов по Крыму

    помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

    П.С. Мордой и по Красной линии...
    Фигась! Фигась!
    Пора вырожать озабоченность и новый договорничок чере Абрашу мутить!
  19. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 18:02
    +1
    В нашей стране нет ничего толкового. Ничего, что бы смотрело хотя бы на пару лет вперед.
    Объясню.
    Практически сразу после начала СВО возникла ситуация с блокировкой перевозок со стран ЕС.
    Соответственно роль внутренних перевозок возрастает.
    И стабильность автомобильных грузовых перевозок, становится государственной важностью.
    Может для кого-то это будет секретом, но примерно 95% внутрироссийского потребления Товаров народного потребления (вещей и продуктов) перевозится именно автотранспортом.
    ЖД возят только то, что не имеет временной ценности.
    Хотя сейчас даже металлопрокат возят часто в грузовиках.
    Так вот.
    Никто не озаботился тем, что бы увеличить количество водителей категории Е в государстве.
    Никто.
    Никто не начал пропаганду получения таких категорий.
    И свободных кандидатов на вновь освободившуюся работу, просто нет.
    И это касается не только категории Е или Д к примеру.
    Это касается даже категории С.
    Найти водителя категории Е на вахту с ЗП в 150 тысяч в месяц на полном обеспечении (то есть он потратить своих личных сможет не более чем на сигареты, то есть 3000-5000 руб, то есть приведет домой 145 тысяч рублей чистыми) - практически нереально.
    И так со всеми водителями.
    Как зарплату не поднимай, все равно дефицит водителей.
    1. Алексей Алексеев_5
      Алексей Алексеев_5 Сегодня, 18:27
      0
      Ну насчёт зарплаты в 150 на севере вы подзагнули.Нет есть конечно счастливчики присосавшиеся к газпромовской сиське...Даже сейчас при устройстве на хорошее место надо заплатить.И не факт что после первой вахты вас не уволят как не прошедшего испытательный срок..Есть такое кидалово.Средняя зарплата в средней фирмочке где то 70-80 .Потолок
  20. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:04
    +1
    И литовский с латвийскими, а то на Минском шоссе их полно.
  21. vindigo
    vindigo Сегодня, 18:10
    +1
    Зачем нам польские товары обсыпанные обедненным ураном?
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 18:20
      0
      Польские фуры возят не только польские товары а по всей гейропе мотаются. Надо начать с них и постепенно трибалтов прихватить, чтобы в будущее смотрели неуверенно
  22. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 18:21
    0
    Если мне не изменяет склероз такое решение было принято ещё годик или два назад
  23. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:26
    +1
    Спикер Госдумы РФ: польские грузы должны перевозиться через Россию только на российских фурах

    Г-н Володин!!!
    Я вам скажу честно и откровенно, не взирая на ваши миллионные доходы.
    Ваша деятельность выдала интересный итог: два десятка лет, имея большинство в ГД вы напринимали хренову тучу никому не нужных законов. А то, что сегодня востребовано в государстве вы просто не видите!!! Ваша главная задача - продлить агонию партии Единая Россия и выдвинуть на пожизненное правление г-на Путина...Сегодня это сделал ярый оппозиционер «Серёга»...
    Вы, что же думаете, что узурпация власти принесёт вам сочные плоды?
    Противно смотреть на все ваши потуги: