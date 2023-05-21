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Британская разведка пришла к выводу, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» останутся на Украине для продолжения боевых действий

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Британская разведка пришла к выводу, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» останутся на Украине для продолжения боевых действий

Надежды Киева на то, что подразделения ЧВК "Вагнер" после окончания боев в Бахмуте будут отправлены нам Ближний Восток или в Африку, оказались не состоятельны, отряды "Оркестра" остаются на Украине. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в новой сводке.


По данным британской разведки, ЧВК "Вагнер" останутся на Украине и приступят к выполнению специальных задач на линии соприкосновения, ожидать отправления штурмовых отрядов "Оркестра" в какую-то другую страну не стоит. Вместо этого рекомендуется продолжить информационную войну против куратора компании Евгения Пригожина с целью его полной дискредитации. По убеждению британцев, необходимо раскручивать тему противостояния "Вагнера" и Минобороны России.

Британская разведка рекомендует усилить информационные удары по Пригожину, чтобы продолжить трек с дискредитацией основателя Вагнер в России

- пишет украинская пресса.

Британцы предлагают также поддерживать версию о том, что в битве за Бахмут ЧВК "Вагнер" потеряло очень большое количество личного состава, поскольку брало укрепрайоны ВСУ не уменьем, а числом. Рекомендуется всюду указывать, что потери "Оркестра" в разы превосходят потери ВСУ.

Между тем, по предварительным подсчетам, в Бахмуте суммарные потери ВСУ, Нацполиции, СБУ, пограничников и теробороны Украины составили 39 тысяч человек без учета потерь последней недели. Из этого числа убитыми Киев потерял 23 тысячи человек, остальные тяжелораненые. Легкораненых в списки не включали. По деньгам там все еще хуже, в Бахмуте Киев оставил более 7,8 млрд, столько стоят западные вооружения, бронетехника и все остальное, что безвозвратно там осталось. Только "Оркестром" за все время сбито 23 самолета и более 2700 беспилотников.
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12 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 18:05
    +2
    Угу... послушай бритов и утвердись, что все ровно наоборот....
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:10
      +1
      британская разведка звучит как британские ученые, они будут 16-ми кто узнает о планах ЧВК "Вагнер", без них разберемся.
      1. Mouse
        Mouse Сегодня, 18:25
        +1
        Их номер шестьнадцать... wink .................
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 18:10
      0
      Т.е. Вы хотите, сказать, что наши ЧВКашники обратно взад в Африку поедут?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 18:27
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Т.е. Вы хотите, сказать, что наши ЧВКашники обратно взад в Африку поедут?

        Обязательно. По ротации туда какая то часть их будет направлена. "Вагнер" там свою деятельность не прекращал. Какой смысл был выдавливать от туда тех же франков, что бы сейчас отдать без боя им все это опять
  2. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 18:12
    +4
    Вот что происходит, когда запад не в состояние наш юмор понять, тем более Пригожина, то ли он дезу шлёт им, то ли шутит. Какие уж тут удары против кувалды.
  3. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 18:18
    0
    Долго думали.Пришли к выводу.Не слишком коротко?
  4. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 18:22
    0
    IRRTUM, die Sturm-Truppen der Gruppe Wagner bereiten sich nach einer kurzen Zeit der Erholung intensiv darauf vor, die FEINSELIGKEITEN auf britischem Territorium mit der dreifachen Mannschaftsstärke und Uran-Munition in allen Waffengattungen mit aller Kraft und Härte fortzusetzen...; der Countdown läuft...!!

    Kämpfer die mit dem größten Vergnügen dieses angelsächsische
    Ratten-Nest ausräuchern möchten, gibt es weltweit wahrlich mehr
    als genug...!!!
    London und der Buckingham-Palast werden aussehen wie die
    Gebäude in Artjomowsk wenn die "Musiker" mit dieser neuen
    "Sonderoperation" fertig sind, ihr verdammten Schweine...!!!!!!!!
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 18:24
    0
    В чем , в чем, а в пропаганде и в вопросе дискредитации своих врагов британцы очень преуспели, еще со времен Киплинга
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:25
    +1
    Сначала музыкантам нужен антракт, а уж потом новый концерт. На какой сцене и в каком театре будет зависеть, уж точно, не от нагличан. Решать будут верховный с дирижёром оркестра.
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:26
    +1
    К ужасу британцев,"музыканты"остаются на планете Земля.И где бы они не находились будут устраивать упоротым ад. yes
  8. sauvage
    sauvage Сегодня, 18:32
    +1
    То что в Киеве надеялись об отправке вагнеровцев в Африку говорит о том что они боятся их больше чем всю армию России во главе шойгу