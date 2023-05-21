Надежды Киева на то, что подразделения ЧВК "Вагнер" после окончания боев в Бахмуте будут отправлены нам Ближний Восток или в Африку, оказались не состоятельны, отряды "Оркестра" остаются на Украине. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в новой сводке.
По данным британской разведки, ЧВК "Вагнер" останутся на Украине и приступят к выполнению специальных задач на линии соприкосновения, ожидать отправления штурмовых отрядов "Оркестра" в какую-то другую страну не стоит. Вместо этого рекомендуется продолжить информационную войну против куратора компании Евгения Пригожина с целью его полной дискредитации. По убеждению британцев, необходимо раскручивать тему противостояния "Вагнера" и Минобороны России.
Британская разведка рекомендует усилить информационные удары по Пригожину, чтобы продолжить трек с дискредитацией основателя Вагнер в России
- пишет украинская пресса.
Британцы предлагают также поддерживать версию о том, что в битве за Бахмут ЧВК "Вагнер" потеряло очень большое количество личного состава, поскольку брало укрепрайоны ВСУ не уменьем, а числом. Рекомендуется всюду указывать, что потери "Оркестра" в разы превосходят потери ВСУ.
Между тем, по предварительным подсчетам, в Бахмуте суммарные потери ВСУ, Нацполиции, СБУ, пограничников и теробороны Украины составили 39 тысяч человек без учета потерь последней недели. Из этого числа убитыми Киев потерял 23 тысячи человек, остальные тяжелораненые. Легкораненых в списки не включали. По деньгам там все еще хуже, в Бахмуте Киев оставил более 7,8 млрд, столько стоят западные вооружения, бронетехника и все остальное, что безвозвратно там осталось. Только "Оркестром" за все время сбито 23 самолета и более 2700 беспилотников.