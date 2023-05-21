Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина

Соединенные Штаты не устанавливали каких-либо ограничений на применение американских вооружений для ударов по Крыму. Об этом заявил помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.В Вашингтоне не возражают, если украинская армия будет использовать для ударов по Крыму американское оружие , поскольку полуостров в США считают украинской территорией. А исходя их этого, киевский режим получает карт-бланш и может творить там все, что захочет. Ни США, ни их союзники Киеву слова не скажут, поскольку ВСУ там будут убивать якобы украинское население, а это внутренне дел каждого государства.До этого США неоднократно заявляли, что поставки вооружений и техники на Украину зависят от территории их применения, в первую очередь это касалось дальнобойных ракет и беспилотников . В Белом доме клялись, что американское оружие применяться на территории России не будет, но признавать Донецкую и Луганскую республики, а также Запорожскую и Херсонскую области они не собирались, поэтому для американцев Украина "освобождает свои территории".- заявил Салливан.Учитывая, что Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ уже во всю работают по тыловым районам ЛНР, удары по Крыму могут последовать в любое время. Впрочем, Киев бьет по Киеву с самого начала, а заявление Салливана является очередным подтверждением тому, что Вашингтон никак препятствовать этому не намерен.