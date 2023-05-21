Соединенные Штаты не устанавливали каких-либо ограничений на применение американских вооружений для ударов по Крыму. Об этом заявил помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
В Вашингтоне не возражают, если украинская армия будет использовать для ударов по Крыму американское оружие, поскольку полуостров в США считают украинской территорией. А исходя их этого, киевский режим получает карт-бланш и может творить там все, что захочет. Ни США, ни их союзники Киеву слова не скажут, поскольку ВСУ там будут убивать якобы украинское население, а это внутренне дел каждого государства.
До этого США неоднократно заявляли, что поставки вооружений и техники на Украину зависят от территории их применения, в первую очередь это касалось дальнобойных ракет и беспилотников. В Белом доме клялись, что американское оружие применяться на территории России не будет, но признавать Донецкую и Луганскую республики, а также Запорожскую и Херсонскую области они не собирались, поэтому для американцев Украина "освобождает свои территории".
Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина
- заявил Салливан.
Учитывая, что Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ уже во всю работают по тыловым районам ЛНР, удары по Крыму могут последовать в любое время. Впрочем, Киев бьет по Киеву с самого начала, а заявление Салливана является очередным подтверждением тому, что Вашингтон никак препятствовать этому не намерен.