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В Белом доме подтвердили, что не устанавливали каких-либо ограничений на применение оружия по Крыму

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В Белом доме подтвердили, что не устанавливали каких-либо ограничений на применение оружия по Крыму

Соединенные Штаты не устанавливали каких-либо ограничений на применение американских вооружений для ударов по Крыму. Об этом заявил помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.


В Вашингтоне не возражают, если украинская армия будет использовать для ударов по Крыму американское оружие, поскольку полуостров в США считают украинской территорией. А исходя их этого, киевский режим получает карт-бланш и может творить там все, что захочет. Ни США, ни их союзники Киеву слова не скажут, поскольку ВСУ там будут убивать якобы украинское население, а это внутренне дел каждого государства.

До этого США неоднократно заявляли, что поставки вооружений и техники на Украину зависят от территории их применения, в первую очередь это касалось дальнобойных ракет и беспилотников. В Белом доме клялись, что американское оружие применяться на территории России не будет, но признавать Донецкую и Луганскую республики, а также Запорожскую и Херсонскую области они не собирались, поэтому для американцев Украина "освобождает свои территории".

Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина

- заявил Салливан.

Учитывая, что Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ уже во всю работают по тыловым районам ЛНР, удары по Крыму могут последовать в любое время. Впрочем, Киев бьет по Киеву с самого начала, а заявление Салливана является очередным подтверждением тому, что Вашингтон никак препятствовать этому не намерен.
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21 комментарий
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:59
    +8
    Не пора ли переименовать СВО в полноценную войну,и прийти на неё?А то наши регионы обстреливают а в кремле кроме пресловутых красных линий ничего серьёзного в ответ нет в наличии.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 19:02
      +1
      Рано,
      Цитата: Бережливый
      Не пора ли переименовать СВО в полноценную войну,и прийти на неё?А то наши регионы обстреливают а в кремле кроме пресловутых красных линий ничего серьёзного в ответ нет в наличии.

      Рано. Ещё Константиновна, часов яр, ивановское, славянск, крамоторск....Там больше чем 70 000 жителей как в артемовске. А артемовск Вагнера брали 224 дня и ночи. Если помножить на пять то ещё 1120 дней и ночей шоб выбить свинособак из этого района обороны. Это в лучшем случае. Если конечно у шойгу и геоасимова не найдётся рояль в кустах. И мне на них веры шось совсем нет. Эти двое ни разу не Кузнецов с Пригожиным.
      1. arthh
        arthh Сегодня, 19:55
        +1
        Логика подсчета прям как у украинцев у тебя.

        Ничего что они потеряли со слов Пригожина под 40 тысяч в бахмутской мясорубке и у них УЖЕ потенциал атакующий на исходе а тем более хохлятский ресурс, в то время как в вагнео записываются рекордные цифры сейчас.

        Ты хочешь сказать что тысячу дней это все будет братся можешт тогда ресурс людской подсчитаешь всу? Несомоненно если они натовцев туда впустят а не украинцев то так все может и продолжатся но это другая история, но у них не хватит метсных на столько городов а нам только на руку при грамотном командовании
    2. Storm1978
      Storm1978 Сегодня, 19:42
      0
      Глава VII Устава ООН. Вот из за неё СВО, а не война. 7 глава, это действие по военному принуждению.Важно отметить, что решения, принятые Советом Безопасности в целях поддержания мира, должны выполняться всеми членами ООН. это определяет Совет Безопасности в соответствии с Главой VII Устава ООН. Стоит добавить, что все 10 пакетов санкций, наложенных на РФ сегодня, это ничто, если сработает 7 глава. Тогда полное и окончательное эмбарго на все. И ни одна страна на планете не сможет ослушаться. Китай, Индия, Бразилия, Белоруссия, да все отвернуться. Мы не сможем получить даже катушку ниток.Интернет будет отключен.Не сможем продать ничего. Зироу. А это для экономики , нравиться кому то или нет, коллапс.По крайней мере в нынешнем виде. Даже в противостоянии во времена Советского союза мы могли торговать. И поэтому РФ называет свои действия СВО. Такая юридически правовая лазейка, не позволяющая сделать нам со стороны горячо любимых партнёров большой Бум.
      1. ЦитатаЛаврова
        ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:59
        0
        Уж не знаю, что там в этой главе написано такое, что может быть принято без решения СБ ООН, где Россия обладает правом вето.
        Но пусть даже так...вы считаете, что западу нужны какие то формальности для того, что бы ввести какие угодно санкции? Да я вас умоляю....если он получит от этого больше, чем потеряет, то введёт все эти санкции из той главы наплевав на какие то формальности.
        А в целом, ваш комментарий прекрасно вписывается в цитату одного политика из прошлого о том, что ты получаешь, делая выбор между войной и позором....
        1. Репеллент
          Репеллент Сегодня, 20:13
          0
          Цитата: ЦитатаЛаврова
          Да я вас умоляю....если он получит от этого больше, чем потеряет, то введёт все эти санкции из той главы наплевав на какие то формальности

          Видите ли... ваше, несомненно, весомое и авторитетное мнение все же не является доказательством. request Потрудитесь сообщить, почему же, по-вашему, "коллективный запад" до сих пор не ввел против РФ санкций, предусмотренных в ст. 41 и ( good laughing ) 42 Устава ООН? Вот очень интересно ваше по этому поводу мнение. yes
      2. poquello
        poquello Сегодня, 20:10
        0
        Цитата: Storm1978
        И ни одна страна на планете не сможет ослушаться. Китай, Индия, Бразилия, Белоруссия, да все отвернуться. Мы не сможем получить даже катушку ниток.Интернет будет отключен

        бред какой-то, вы в это верите? сколько раз США клали на устав ООН?
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:59
    +4
    Все четко и понятно.Впрочем и в Брянскую и Белгородскую залетает.И не только туда.А у нас что с ограничениями по Зеле,Буданову ,Подоляку итд?
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 19:16
      +7
      Цитата: dmi.pris1
      А у нас что с ограничениями по Зеле,Буданову ,Подоляку итд?


      У нас пока только жесты доброй воли
       перегруппировки, зерновые сделки с "другом Рэджепом". А откровенные враги и предатели это просто "испуганные патриоты". И толком никто ничего обьяснить не может. Вот и выходит шаг вперед два шага назад, все как у классиков марксизма-ленинизма. request
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:10
    +2
    Да это и так было понятно, елки, они их натаскивали 8лет на ДИВЕРСИОННЫЕ операции, первым делом в 2014 году открыт центр диверсионных операций - под Одессой, это на какой территории планировалось? Во Львове? Диверсия против гражданского объекта называется терактом. Вот уже после этого можно завязывать про ограничения в их сотрудничестве
  4. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 19:17
    +5
    UA уже давненько пытается наносить удары по Крыму.
    Прекрасно отрабатывает ПВО hi
    Благо, у нас не так далеко стоит N - ский полк. Который нас яростно прикрывает.
    Дай Бог здоровья ребятам. hi
    Покуда вопросов к ним не имеется.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:50
      +1
      Так понимаю. вы - житель Крыма?
      А просто отдельные удары по жилой зоне, единичная гибель обычных мирных граждан. вышедших в магазин или на работу, чем для вас будет являться?
      Мне, например, непонятна ситуация, когда адекватные удары не наносят по украинской территории вблизи западных границ...
      * * *
      Что касается российских военных (ЧВК в том числе), то надежда только на них.
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 19:17
    +5
    Скажу больше... Вашингтон не будет возражать, если украинская армия будет использовать для ударов по Россиии американское оружие... просто потом скажут, что мы не знали, не разрешали.....
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:23
    +2
    Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым - это Украина

    - заявил Салливан.

    Ждите Ф-16 в ближайшее будущее. Бандеры как только их получат, сразу полезут на Крым. И не пора напомнить, что "Кинжалы" могут и по Банковой долбануть.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:41
    -1
    Двуличие США в очередной раз предстало всему миру.
    Мы же приняли Запорожье и Херсон в состав России. И не важно, контролируем эти территории или произвели передислокацию.
    А Штаты так ничего и не слышат.
    Украина - часть России. И СВО продолжается.
    Достигаются ли поставленные цели и выполняются ли задачи - Правительству виднее. Говорят, что достигаются - значит так оно и есть.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:42
    +4
    Высокопарные слова российской власти просто бесят...
    Путин говорит про каких-то маргиналов, которые далеки от народа...Вы-то близки к своему народу? Вы прислушиваетесь к его мнению или выдаёте своё собственное за мнение народа?
    Одно продление зерновой сделки, когда о Россию просто вытирают ноги, вызывает изжогу от ваших предупреждений (кому???), чтобы Украина не перевозила в зерновозах оружие...А как вы собрались это контролировать?
    Конечно, если бы кто-то обстрелял ваших детей или разнёс к чёрту ваше жильё, была бы трагедия...А так... в России 150 000 000 граждан и чуть более 200 000 явно выделяющихся «неграждан»...
  9. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 19:44
    +1
    Ну амеростан предсказуем как всегда,типа нету контрнаступление, так хоть по Крыму шмальните,подталкивают коксамета жахнуть по Крыму, а нам в ответ пора и по Банковой пульнуть.
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:04
    0
    А мы Аляску признали или нет в итоге территорией США?
  11. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 20:11
    -1
    Цитата: arthh
    Логика подсчета прям как у украинцев у тебя.

    Ничего что они потеряли со слов Пригожина под 40 тысяч в бахмутской мясорубке и у них УЖЕ потенциал атакующий на исходе а тем более хохлятский ресурс, в то время как в вагнео записываются рекордные цифры сейчас.

    Ты хочешь сказать что тысячу дней это все будет братся можешт тогда ресурс людской подсчитаешь всу? Несомоненно если они натовцев туда впустят а не украинцев то так все может и продолжатся но это другая история, но у них не хватит метсных на столько городов а нам только на руку при грамотном командовании


    А нечего, что и у вас с логикой что-то не то...
    Закончится украинцы, они с Европы в сто раз больше нагонят. Уверяю вас, с таким стратегическим мышлением вы станете живым свидетелем того, как на лини соприкосновения будет слышна одна иностранная речь. А теперь прикиньте мобилизационный потенциал Европы и России... Умник!
  12. Комментарий был удален.
  13. zenion
    zenion Сегодня, 20:17
    0
    Американцы имеют опыт убийства населения страны для расширения площади убийства. И они нисколько это не жалеют. Местное население проживающее в Северной Америке до колумба для США ничего не стоят. Они неправильно родились, оказывается что это страна была подарена типа Гитлером или Дьяволом убийцам из Европы ещё до создания этой страны.
  14. Джузеппе_Калиостро
    Джузеппе_Калиостро Сегодня, 20:17
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Все четко и понятно.Впрочем и в Брянскую и Белгородскую залетает.И не только туда.А у нас что с ограничениями по Зеле,Буданову ,Подоляку итд?


    У нас ... Перепуганные патриоты у нас. И тут... И там.