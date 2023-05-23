"Эволюция российской тактики в СВО"



Источник: nation-news.ru

«Мясорубка». Акт первый

Акт второй – инженеры и артиллерия

Акт третий – танки

«Одним из важных событий является то, что русские внесли несколько модификаций в свои танки, которые снижают эффективность ПТРК.

Во-первых, они оснащают транспортные средства – а также многие оборонительные позиции – тепломаскировочными материалами, которые доказали свою высокую эффективность.

Во-вторых, модификация моторного отсека и следовательно тепловой поток от выхлопных газов автомобиля и двигателя снижают надежность поражения цели определенными ПТРК (речь в первую очередь о Javelin).

В-третьих, при ведении боевых действий в сумерках и на рассвете, когда температура транспортного средства наиболее близка к температуре окружающей среды (известная как «тепловой переход»), транспортные средства труднее обнаружить с помощью тепловизионных изображений».

Акт четвертый – заключительный

«Украинские офицеры вспомнили об одном инциденте, в ходе которого российский штаб предупредил свои подразделениям об артиллерийском ударе, основанном на вызове украинских войск на огневую операцию. Украинские войска поддерживали связь с помощью радиостанций Motorola с 256-битным шифрованием, но оказалось, что русские смогли перехватить и расшифровать эти передачи практически в режиме реального времени».



«Шиповник-АЭРО». Украинцы говорят, что именно эта система РЭБ доставляет больше всего проблем.



Су-35 с гиперзвуковой Р-37. Источник: israelnoticias.com

«при стрельбе с дальности приблизительно 12 км по площадным целям, таким как украинские наземные формирования, пытающиеся построиться для атаки, концентрация эффекта оказалась достаточной, чтобы разбить эти формирования и предотвратить проведение атак».