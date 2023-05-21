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В Харькове прозвучало два взрыва, СБУ предупреждает об ответственности за публикацию последствий прилётов

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В Харькове прозвучало два взрыва, СБУ предупреждает об ответственности за публикацию последствий прилётов

Сирены воздушной тревоги звучат в Харькове и Харьковской области, российские войска нанесли удар. В столице области прозвучало два взрыва, но что конкретно поражено, местные власти не раскрывают, СБУ предупреждает об уголовной ответственности за публикацию любых сведений о местах попадания.


Российские войска нанесли удар по Харьковской области, два взрыва прогремели в самом Харькове, но что было поражено конкретно, местные власти не сообщают, хотя прилеты подтверждают. Местные жители в соцсетях пишут, что попадание по городу есть, но что прилетело пока не понятно, хотя взрывы прозвучали в районе, где ранее были пункты скопления боевой техники и вооружений, поставленных западными партнерами Киева.

В Харькове и области звучат взрывы — воздушная тревога в регионе была объявлена уже после первого прилета (...) где-то шарахнуло очень крепко

- говорится в сообщении.

Предполагается, что наши нанесли удары с помощью дронов-камикадзе, причем не обязательно "Герань-2", накануне власти Харькова признали, что один из "инфраструктурных объектов" города был поражен барражирующим боеприпасом "Ланцет". И это случилось впервые, до субботы, 20 мая, такие дроны до областного центра не долетали.

В то же время глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские войска якобы ударили зенитными ракетами комплекса С-300 по селу Циркуны рядом с Харьковом. По его словам, одна из ракет промазала и "врезалась в землю", а вторая якобы поразила "гражданский объект".
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3 комментария
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 20:41
    +7
    После взятия Артёмовска ЧВК «Вагнер» начала наступление на вторую «дорогу жизни» ВСУ и ключевой посёлок Хромово.Сегодня наши подразделения отбили у 3 бригады ВСУ несколько позиций и отодвинули их на 500-800 метров от Клещеевки.
    Похоже "музыканты" будут выходить из Артемовска через Часов Яр- Краматорск-Славянск smile , ну и хорошо, так спокойней за СВО.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:56
    0
    Фы фсьо фрьоте! Фсё пропало.)))))))
    Доктор Геббельс нервно курит.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:40
    0
    Опять геббельсовское сплошное враньё!
    Но на Украине верят. Кошмар.