В Харькове прозвучало два взрыва, СБУ предупреждает об ответственности за публикацию последствий прилётов

Сирены воздушной тревоги звучат в Харькове и Харьковской области, российские войска нанесли удар. В столице области прозвучало два взрыва, но что конкретно поражено, местные власти не раскрывают, СБУ предупреждает об уголовной ответственности за публикацию любых сведений о местах попадания.
Российские войска нанесли удар по Харьковской области, два взрыва прогремели в самом Харькове, но что было поражено конкретно, местные власти не сообщают, хотя прилеты подтверждают. Местные жители в соцсетях пишут, что попадание по городу есть, но что прилетело пока не понятно, хотя взрывы прозвучали в районе, где ранее были пункты скопления боевой техники и вооружений, поставленных западными партнерами Киева.
В Харькове и области звучат взрывы — воздушная тревога в регионе была объявлена уже после первого прилета (...) где-то шарахнуло очень крепко
- говорится в сообщении.
Предполагается, что наши нанесли удары с помощью дронов-камикадзе, причем не обязательно "Герань-2", накануне власти Харькова признали, что один из "инфраструктурных объектов" города был поражен барражирующим боеприпасом "Ланцет". И это случилось впервые, до субботы, 20 мая, такие дроны до областного центра не долетали.
В то же время глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что российские войска якобы ударили зенитными ракетами комплекса С-300 по селу Циркуны рядом с Харьковом. По его словам, одна из ракет промазала и "врезалась в землю", а вторая якобы поразила "гражданский объект".