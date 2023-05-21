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Глава оперативного штаба Минобороны ФРГ назвал потерю Бахмута «успехом украинской армии»

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Глава оперативного штаба Минобороны ФРГ назвал потерю Бахмута «успехом украинской армии»

Западные чиновники начинают подыскивать слова для того, чтобы как-то объяснить в своих странах потерю Артёмовска (Бахмута) вооружённой натовским оружием украинской армией. Особенно тщательно слова приходится подбирать после тех заявлений, которые делал глава киевского режима Владимир Зеленский. Напомним, что украинский президент, называя город крепостью, постоянно повторял одну и ту же фразу: «Бахмут сдан не будет».


Ситуацию комментируют в оперативном штабе немецкого министерства обороны.

Глава ОШ Минобороны ФРГ Николас (Нико) Ланге дошёл до того, что назвал потерю ВСУ Бахмута «успехом украинской армии». По его словам, украинские войска в Бахмуте «нанесли большие потери ЧВК «Вагнер» и российским войскам».

Нико Ланге:

Они там больше шести месяцев наносили им потери. Это настоящий успех для защитников Бахмута и других городов.

Логика из серии «чёрное - это белое», «поражение - это победа» и т.п.

По утверждению г-на Ланге, потеря Бахмута украинскими войсками «ничего не изменит в стратегическом плане».

Ланге:

Украинские военные просто будут обороняться на более подготовленных позициях западнее Бахмута, а кроме того будут доставлять россиянам неприятности на флангах.

Такое впечатление, что в том, что сдача Бахмута – «успех ВСУ», чиновник немецкого министерства обороны в первую очередь пытается убедить сам себя. Это лишний раз говорит о том, что на Западе не готовы смотреть в глаза реальности.
Использованы фотографии:
ТГ/Евгений Пригожин
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29 комментариев
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  1. razved
    razved Сегодня, 21:01
    +2
    Немцам не привыкать переворачивать с ног на голову в том, что касается оценок боевых действий. Надо только генетическую память включить...
  2. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 21:05
    +7
    Сокращение линии фронта. Это любимая тема была у Геббельса, при отступлении.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 21:31
      +2
      Ага, "успех ВСУ". laughing Что ж, тогда ждём таких новых успехов!
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:05
    +3
    С таким же успехом можно назвать потерю Кенигсберга-успехом вермахта
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:17
      +2
      Глава оперативного штаба Минобороны ФРГ назвал потерю Бахмута «успехом украинской армии»

      Его просто покусал человек-перемога Порошенко.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:06
    +5
    wassat
    Утром писал, мол еще не обновили методички, выдадут за победу, еще в пример приводил, как хохлома про Иловайский котел рассказывает, что мол они там всех десантников покрошили и победили)))
    Может мне в пророки податься?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 21:13
      0
      Обновят, обязательно обновят. Жду с нетерпением.
  5. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 21:07
    +1
    Рисуют себе воздушные замки и верят в них. Это уже палатой пахнет.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:09
    +6
    Даже когда падёт вся Украина западные говорящие головы скажут: "Потеря Украины это победа запада, украинцы нанесли урон российским войскам, а сама Украина не имела стратегического значения"
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 21:28
      0
      самое печальное, что оно так и есть с их тз
      людей русской цивилизации и так осталось менее 3% на планете, а тут запад спалил еще сотни тысяч лучших, выкачав к себе миллионы халявных мозгов (будут потом очередные Сикорские против нас же) и капитала с ними в виде беженцев
    2. chukhleymail.ru
      chukhleymail.ru Сегодня, 21:39
      0
      Украина должна пойти по пути Югославии! Есть с кого брать пример.
  7. БойКот
    БойКот Сегодня, 21:12
    +2
    Что ещё ждать людей, которые финансируют войну из фонда мира? Я вот так сразу и не скажу, что они еще с ног на голову не перевернули. request
    1. Aken
      Aken Сегодня, 21:14
      +1
      А в СССР в фонд мира деньги собирали. Я зажилил и ничего не дал. Осуждаете?
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:13
    +1
    Такое впечатление, что в том, что сдача Бахмута – «успех ВСУ», чиновник немецкого министерства обороны в первую очередь пытается убедить сам себя. Это лишний раз говорит о том, что на Западе не готовы смотреть в глаза реальности.
    . Они пытаются поддержать ту реальность, которую они создавали долгие годы.
    Вот классно будет, когда мы эту реальность развалим вдрызьк, в очередной раз! soldier
  9. mavrus
    mavrus Сегодня, 21:15
    +1
    Немцам в принципе... до лампочки.
    Это сказано для подъëма "морального духа" укронациков, которые уже не так радостно смотрят на "войну до последнего украинца" за интересы своих западных хозяев.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 21:23
      0
      Этому немцу просто захотелось шампанского тяпнуть, а повода всё не было, хорошо хоть " Бахмутская перемога" подоспела...
  10. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 21:15
    +2
    От всей души искренне желаю побольше таких успехов украинским войскам.
    Если правда, что укрофашистов там полегло 50 тыс., то желаю им ещё десяток-другой Бахмутов.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 21:32
      0
      для запада это все славяне - они мочат всех сразу, деля на кусочки и стравливая
  11. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 21:16
    +4
    Чего с этих клоунов взять, если даже самоходный дед в Хиросиме заявил что потери у Вагнеров в Бахмуте 100к человек) Видать и для Запада это слишком зрадно, если скатились до откровенного бреда и шизофрении, в духе укропов
  12. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 21:18
    +2
    Ну и побольше вам таких "успехов" в дальнейшем.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:19
    0
    Гебельс приподнял крышку котла : А что так можно было? Наступление русских - мы называли спрямлением фронта!!!Идиот готовь цианистый калий ,а голову тебе прострелит адьютант ,для героизма .Но героизм в аду не катит.Когда столько недоумков ,нам есть шанс победить без ЯО.
  14. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 21:22
    +3
    En France nous avons une expression :
    "le ridicule ne tue pas"
    A la lecture de telles conn...( censuré :-)) idioties on peut ajouter : HELAS !
    Car dans ce cas ils éviteraient de dire de telles stupidités ...

    Cela aurait pu être un succès pour l'armée Ukrainienne SI leurs pertes humaines et matérielles avaient été nulles ou très faibles, mais il semble bien que cela n'ait pas été le cas !!

    Во Франции у нас есть выражение: «Насмешки не убивают» Читая такой конн... (censored :-)) идиотизм мы можем добавить: HELAS! Потому что в таком случае они бы избегали говорить подобную чушь... Это могло бы быть успехом украинской армии, ЕСЛИ бы их людские и материальные потери были нулевыми или очень низкими, но, похоже, это было не так!!
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 21:32
    0
    С точки зрения потомков Паулюса, так оно и есть-« успех ВСУ». Фрицы на несколько поколений, запомнили.
  16. Баберметис
    Баберметис Сегодня, 21:41
    -2
    Министр по большому счету прав.
    Взятие Бахмута_Артемовска сковывает в обороне ещё не отошедшие силы Вагнера, вынуждает МО ввести личный состав в город. По флангам во всю шуршат ВСУ, а до укреплённых позиций Часов Яра, Краматорска и Славянска ещё ползти и ползти.

    Вот если бы в свое время, в 2014, "стрелков" умер в Славянске, то уверен, уже сегодня десятки тысяч добровольцев очнулись бы в бой освобождать Славянск, сметая в е на своем пути.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 21:49
      0
      Ну первая часть вашего эпоса это правда. Но вторая полная чушь. Ну не было у Стрелкова сил и средств противостоять всукам. А умри он тогда ни кто бы и не узнал что он был.
  17. sdivt
    sdivt Сегодня, 21:48
    0
    Машина пропаганды во всём мире работает более-менее одинаково
    Когда, в своё время, мы уходили из Харькова, украинские паблики заходились смехом от перлов нашего МО, "выполнили перегруппировку на более выгодные позиции", "заняли более выгодные рубежи" и прочее
    Ничего, перетерпели
    Теперь смеёмся мы
  18. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 21:48
    0
    Помочиться и не бросать капли. Теперь Сталинград станет величайшей победой немецкой армии. Параллельная сюрреалистичная история.
  19. МоеИмя
    МоеИмя Сегодня, 21:57
    0
    Ну а что вы хотели. Методичка то одна на всех. А убитых укропов вообще никто не считает..
    Они как тараканы- мусор под ногами западных интересов.
  20. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 21:59
    0
    Да здравствуют такие успехи!
    Спасибо, за большую работу, что Вы Парни, делаете!