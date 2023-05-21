Глава оперативного штаба Минобороны ФРГ назвал потерю Бахмута «успехом украинской армии»

Западные чиновники начинают подыскивать слова для того, чтобы как-то объяснить в своих странах потерю Артёмовска (Бахмута) вооружённой натовским оружием украинской армией. Особенно тщательно слова приходится подбирать после тех заявлений, которые делал глава киевского режима Владимир Зеленский. Напомним, что украинский президент, называя город крепостью, постоянно повторял одну и ту же фразу: «Бахмут сдан не будет».
Ситуацию комментируют в оперативном штабе немецкого министерства обороны.
Глава ОШ Минобороны ФРГ Николас (Нико) Ланге дошёл до того, что назвал потерю ВСУ Бахмута «успехом украинской армии». По его словам, украинские войска в Бахмуте «нанесли большие потери ЧВК «Вагнер» и российским войскам».
Нико Ланге:
Они там больше шести месяцев наносили им потери. Это настоящий успех для защитников Бахмута и других городов.
Логика из серии «чёрное - это белое», «поражение - это победа» и т.п.
По утверждению г-на Ланге, потеря Бахмута украинскими войсками «ничего не изменит в стратегическом плане».
Ланге:
Украинские военные просто будут обороняться на более подготовленных позициях западнее Бахмута, а кроме того будут доставлять россиянам неприятности на флангах.
Такое впечатление, что в том, что сдача Бахмута – «успех ВСУ», чиновник немецкого министерства обороны в первую очередь пытается убедить сам себя. Это лишний раз говорит о том, что на Западе не готовы смотреть в глаза реальности.