Как Россия спасла Турцию

Присутствие русских войск и флота в Константинополе, жёсткая решимость русских защищать Турцию, заставили египетского пашу прекратить наступление и начать мирные переговоры. Россия спасла Османскую империю от катастрофы.
Константинополь просит помощи
Османский султан Махмуд II оказался в отчаянном положении. Армия разгромлена и рассеянна (Как Мухаммед Али Египетский разгромил и едва не расчленил Османскую империю), нет сил защитить столицу. Нет денег и времени, чтобы собрать новую армию. Египетские вооруженные силы под командованием победоносного Ибрагима нацелились на Константинополь.
Махмуд попросил помощи у Англии, но Лондон отказал султану. Англичане предложили ждать помощи со стороны Австрии. Однако австрийская армия не была готова к переброске в Анатолию, а Венский двор не хотел ссориться с Россией. Вене самой нужна была поддержка русских в борьбе с революционной ситуацией в Европе и своей империи. Франция же поддерживала Каир, включая Египет и Сирию, как и другие завоевания египтян, в свою сферу влияния. Тогда османы обратились к старым врагам – русским.
После Адрианопольского мира император Николай I взял курс на сохранение Османской империи. Он рассчитывал, что Россия сможет помешать западным державам утвердить влияние в Константинополе. Осенью 1832 года по указанию царя начальник Главного морского штаба Меншиков предписал командующему Черноморским флотом Грейгу подготовить эскадру к походу в Константинополь. Грейг должен был возглавить миссию. Однако Грейг доложил Меншикову, что годных к походу кораблей мало, а он по состоянию здоровья экспедицию возглавить не может. Меншиков приказал незамедлительно вооружить флот, так как он может уже зимой пойти в поход. Эскадру поручали начальнику штаба флота вице-адмиралу Михаилу Лазареву.
24 ноября 1832 года русскому посланнику в Константинополе Бутенёву сообщили, что если султан попросит помощи у России, то Черноморский флот пойдёт к Константинополю. Тем временем египетская армия приближалась к Константинополю. 21 января 1833 года османы попросили русских прислать эскадру и 3–5 тыс. солдат для охраны столицы.
1 февраля Бутенёв направил Лазареву письмо с требованием как можно быстрее с эскадрой прибыть в Константинополь. На следующее утро эскадра из 4 линейных кораблей («Анапа», «Память Евстафия», «Екатерина II», «Чесма») и 3 фрегатов («Эривань», «Архипелаг» и «Варна»), корвета и брига вышли в море. Десанта на кораблях не было, так как сухопутных войск в это время в Севастополе не было.
Из-за противных ветров русская эскадра задержалась и вышла к Босфору только 8 (20) февраля. Османские гарнизоны ещё не получили разрешения султана на проход русской эскадры и предложили подождать. Лазарев пренебрёг этим требованием и в этот же день русские корабли встали на якорь в заливе Буюк-Дере, где находились дома иностранных миссий.
Османские власти, на которых оказывали давление англичане и французы, недовольные прибытием русской эскадры, юлили. Они предложили Лазареву увести эскадру в Сизополь на болгарском побережье. Там русские должны были ждать приглашения султана. Турки уверяли адмирала, что между Махмудом и Мухаммедом Али Египетским идут мирные переговоры, и нахождение русских кораблей в Константинополе может им помешать.
Лазарев знал, что турки врут. Дело было не в угрозе срыва переговоров Стамбула и Каира. Французский посол в Константинополе оказывал сильное давление на османов. Поэтому турки предложили русским вывести эскадру. Из-за жесткой позиции русского посла османам пришлось отступить.
Между тем в Смирне произошёл мятеж против султана, и египетская армия заняла один из важнейших городов в Малой Азии. Османы снова сменили тон и просили русских ускорить прибытие сухопутных сил.
Россия спасает Османскую империю
24 марта 1833 года в Босфор прибыла вторая русская эскадра контр-адмирала Михаила Кумани в составе 3 линейных кораблей («Адрианополь», «Пармен» и «Императрица Мария»), фрегата («Тенедос») и 9 транспортов с десантом в 5,5 тыс. человек.
2 апреля в Босфор прибыла третья эскадра контр-адмирала Осипа Стожевского в составе трёх кораблей («Париж», «Пимен», «Иоанн Златоуст»), два бомбардирских судна и 10 транспортов с десантом.
В итоге Россия перебросила десантный корпус в составе 10 тыс. солдат. Также в Эгейском море крейсировали два русских фрегата, которые оставались там с 1829 года.
Таким образом, турецкую столицу защищали 10 новых линкоров и 4 фрегата, которые по огневой мощи мало уступали кораблям. Также имелся 10-тысчный десантный корпус под командованием генерал-лейтенанта Николая Муравьёва. Военный министр Чернышев предписал Муравьёву в случае наступления египетской армии на Константинополь занять пункты, которые защищали с европейского и азиатского берега вход в Чёрное море.
Основные силы десанта должны были вместе с турками оборонять столицу. При угрозе выхода египтян к Дарданеллам планировалось использовать расположенный в Молдове армейский корпус генерала Киселёва, чтобы занять укрепления на обоих берегах Дарданелл. Эскадра Лазарева также должна была выйти к Дарданеллам.
Русский посол Бутенев заявил османским властям, что русские войска и флот не оставят Босфор до тех пор, пока египтяне не покинут Анатолию. Присутствие русских сил в Константинополе, жесткая решимость русских защищать Турцию, заставили египетского пашу прекратить наступление и начать мирные переговоры.
Англии и Франции пришлось решить серьёзную задачу: удалить русских из Босфора, а для этого надо было примирить Турцию и Египет. Англичане и французы надавили на Мухаммеда Али. К берегам Египта были направлены английские и французские корабли. Начались переговоры.
По Кютахийскому миру от 4 мая 1833 года египетскому паше была отдана вся Сирия, чего он и добивался, начиная войну. Специальным султанским фирманом Мухаммед Али был признан пашой Египта, Крита, Сирии, Дамаска, Триполи, Алеппо и Аданы. Он был пожизненным пашой этих пашалыков без передачи их по наследству.
Эскадра Черноморского флота в Босфоре. Гравюра 1830-х годов
Военный союз России и Турции
Параллельно велись переговоры России и Турции. В Константинополь был послан князь Алексей Орлов в качестве чрезвычайного и полномочного посла при султане и главного начальника всех русских военных и морских сил в Турции. Основной задачей Орлова стало заключение союза двух держав.
«Никогда ни одни переговоры ни велись в Константинополе с большею тайной, ни окончены с большей быстротой»,
– свидетельствовал российский дипломат Ф. И. Бруннов.
Переговоры были завершены успешно. 26 июня (8 июля) 1833 года в местечке Ункяр-Искелеси около Константинополя был подписан договор. Он носил оборонительный характер и был заключён на 8 лет. Россия обязывалась при необходимости прийти на помощь Турции «сухим путем и морем». По секретной статье Турция могла не помогать России войсками, но закрывала проливы для третьих держав.
Это была дипломатическая победа Петербурга.
Однако вопрос о свободном проходе русских кораблей через проливы по-прежнему оставался открытым. 28 июня 1833 года эскадра Лазарева, приняв на борт десант, покинула Босфор.