Как Россия спасла Турцию

Константинополь просит помощи

Россия спасает Османскую империю



Эскадра Черноморского флота в Босфоре. Гравюра 1830-х годов

Военный союз России и Турции

«Никогда ни одни переговоры ни велись в Константинополе с большею тайной, ни окончены с большей быстротой»,