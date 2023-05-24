Проект «Орган»: стратегический комплекс для нанесения массированных ударов высокоточным оружием большой дальности

«Орган концертного зала Бордуок (Атлантик-Сити, США) – самый большой и самый громкий среди когда-либо созданных музыкальных инструментов. Имеет 7 мануалов, 455 регистров и 33 112 труб...»
Одним из характерных критериев военных конфликтов нашего времени является применение высокоточного оружия (ВТО) большой дальности. К примеру, в ходе американской операции «Буря в пустыне», согласно «Сводному отчёту о военно-воздушных силах в войне в Персидском заливе», было выпущено 297 крылатых ракет (КР) «Томагавк», из которых 282 успешно поразили заданные цели, 6 ракет отказали сразу после старта, а пуск 9 ракет не состоялся из-за отказов на борту корабля-носителя.
Запуск КР «Томагавк» с борта атомного ракетного крейсера «Миссисипи» класса «Вирджиния» в ходе операции «Буря в пустыне» (слева), крейсер «Миссисипи» (справа)
Следующий удар в 1995 году был нанесён в ходе операции «Решительная сила», было выпущено всего 13 ракет «Томагавк», из которых 5 были сбиты сербской ПВО. Впрочем, это была не война, а скорее «разминка».
В ходе операции «Пустынный лис», которую можно считать логичным продолжением операции «Буря в пустыне», было применено 370 КР «Томагавк».
Затем последовала «Союзная сила» – варварские бомбардировки Югославии, в ходе которых странами НАТО было выпущено 218 КР «Томагавк».
Вторжение в Ливию – было выпущено около 200 КР «Томагавк».
Вторжение в Ирак в 2003 году – кровавая развязка многолетней войны стран Запада против Ирака – помимо КР «Томагавк», применялись ракеты авиационного базирования AGM-86D CALCM, новейшие на тот момент КР Storm Shadow, которые британские пособники, точнее – скорее идеологи нацизма, сейчас поставляют вооружённым силам Украины, применялись оперативно-тактические ракеты MGM-140 ATACMS и многие другие образцы ВТО. Точное количество неизвестно, скорее всего, что-то в районе тысячи ударов.
История применения КР Storm Shadow началась ещё в Ираке, в 2003 году
Ну и наконец, уже во время нахождения Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС РФ) в Сирии США применили по сирийским объектам 165 КР «Томагавк».
Все эти цифры меркнут по сравнению с тем, какое количество высокоточного оружия большой дальности применили ВС РФ в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.
ВТО в СВО
Российская специальная военная операция началась с массированного удара высокоточным оружием большой дальности. Точное количество крылатых ракет авиационного базирования Х-101 и крылатых ракет комплекса «Калибр» морского базирования, применённых в ходе первого удара, неизвестно, предположительно счёт идёт на сотни единиц. В дальнейшем интенсивность ударов сократилась, хотя периодически в средствах массовой информации (СМИ) появлялась информация об очередном применении российских КР.
Крылатая ракета комплекса «Калибр» морского базирования
Кроме крылатых ракет, ВС РФ активно применяли оперативно-тактические ракетные комплексы «Кинжал», а также впервые в мире гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Периодически в ходе СВО многими «экспертами», в том числе высокопоставленными украинскими чиновниками и военными, высказывалось утверждение о том, что ВТО большой дальности у Росси закончилось. Каждый очередной запуск КР или ракет ОТРК опровергал эти слова, хотя, разумеется, запасы высокоточного оружия большой дальности у ВС РФ не бесконечны.
Внезапно у вооружённых сил Украины (ВСУ) появилась новая напасть – характерный треск «воздушных мопедов» стал ночным кошмаром для украинских военных – в ход пошли простые и дешёвые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) - камикадзе «Герань-2» с иранскими корнями.
БПЛА-камикадзе «Герань-2»
Сколько было выпущено БПЛА-камикадзе «Герань-2», также неизвестно – предположительно несколько тысяч единиц.
В последнее время, в преддверии широко анонсированного «контрнаступления» ВСУ, ВС РФ вновь стали наносить массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории противника, при этом эффективность нанесения ударов, судя по всему, значительно возросла.
Можно предположить, что за время проведения СВО ВС РФ применили несколько тысяч единиц высокоточного оружия большой дальности.
С каких носителей применяется ВТО в ходе СВО на Украине?
Ракеты комплекса «Калибр» запускаются с надводных кораблей, о выходе в море которых ВСУ и всех иных заинтересованных лиц любезно оповещают разведывательные структуры США и НАТО. Запуск крылатых ракет Х-101 осуществляется стратегическими бомбардировщиками воздушно-космических сил (ВКС) РФ, информация о взлёте которых также не заставляет себя долго ждать. Лишь скромные «Герани», запускаемые с наземных пусковых установок (ПУ), обходятся без фанфар. Ракеты ОТРК «Искандер» запускаются с наземных мобильных пусковых установок (ПУ), также с них могут запускаться крылатые ракеты «Искандер-К». Гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» запускается с модернизированного перехватчика МиГ-31К или с дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М.
МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой комплекса «Кинжал»
Высокоточное оружие большой дальности стоит дорого. На эту стоимость накладываются расходы на эксплуатацию носителей, осуществляющих его запуск, с ними суммируются риски эти носители потерять в результате атак противника или возникновения аварийных ситуаций.
Учитывая высокую стоимость высокоточного оружия большой дальности, существует объективная потребность минимизации стоимости расходов на создание и эксплуатацию его носителей, с одновременным повышением эффективности применения ВТО БД.
Стоимость доставки
По открытым сведениям, один час полета Ту-160/Ту-160М (без боевого применения), по данным на 2008 год, стоит 580 тысяч рублей или около 23,3 тысяч долларов США, с учётом инфляции на текущий момент стоимость одного часа полёта Ту-160/Ту-160М должна составлять свыше 1,5 миллиона рублей (для сравнения, час полета американского бомбардировщика B-1B схожего типа стоит примерно 60 тысяч долларов США). Недёшево будет стоить и запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с носителей МиГ-31К или Ту-22М3М.
Современные боевые самолёты – это не самое экономичное средство доставки вооружений
Ракеты комплекса «Калибр» применяются с боевых надводных кораблей и подводных лодок. Стоимость их эксплуатации, конечно, ниже, чем у боевых самолётов, если сравнивать час выхода в море и час полёта, однако в целом боевые корабли – это весьма дорогой в строительстве и эксплуатации ресурс. Размещение высокоточного оружия большой дальности на малых кораблях имело смысл во времена действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако, в связи с выходом из этого договора США и России, размещать ВТО БД имеет смысл только на крупных кораблях первого и второго ранга, способных действовать вдали от собственных берегов.
Ракеты комплекса «Искандер» запускаются со специального автомобильного шасси. Разумеется, стоимость приобретения и эксплуатации такого шасси значительно ниже, чем у самолётов и кораблей, но ОТРК «Искандер» несёт всего две ракеты. А это значит, что для массированного запуска таких шасси должно быть много. Много шасси – начинает расти стоимость их эксплуатации, ужесточаются требования к их маскировке и боевому охранению.
По сути, высокоточное оружие большой дальности – это всего лишь груз. Груз, который необходимо доставить в определённую точку.
В какой-то мере любые боеприпасы – это груз, однако отличие ВТО БД в том, что средство его доставки чаще всего «разгружается» за пределами зоны воздействия противника, то есть ему не требуется броня или какие-то ещё активные или пассивные системы защиты. Зачастую даже особо высокая скорость доставки не требуется. Нужно просто выйти на рубеж запуска.
Какие транспортные средства обеспечивают минимальную скорость доставки?
Ответ на этот вопрос известен любому, кто занимался грузовыми перевозками, логистикой или даже просто приобретением чего-то тяжёлого или габаритного с доставкой издалека – это железнодорожный и морской транспорт. Морской транспорт мы пока вынесем за скобки, а вот на железнодорожном остановимся поподробнее.
«Орган» на железнодорожной платформе
Вопрос создания ракетных поездов, несущих высокоточное оружие большой дальности с конвенциональной боевой частью, ранее уже поднимался автором в материале Стратегические конвенциональные силы: носители и вооружение в августе 2019 года. С тех пор ракетных поездов у ВС РФ не появилось, хотя потребность в них значительно возросла.
Предлагаемый формат ракетного поезда включает в себя железнодорожные грузовые платформы, несущие контейнеры с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности. Такие контейнеры разрабатывались концерном «Моринформсистема-Агат», однако по какой-то непонятной причине это направление не получило поддержки и дальнейшего развития. Мотивация этого неясна, ведь контейнерное исполнение комплекса «Калибр» могло бы стать исключительно полезным для нашей страны, например, за счёт обеспечения возможности быстрого переброса наступательных вооружений частично могла бы быть решена проблема географической разобщённости российских флотов.
Комплекс «Калибр-К» (экспортная версия CLUB-K)
Длина грузового железнодорожного состава может достигать и даже превышать 110 вагонов, однако наиболее распространены грузовые составы, включающие примерно 60–70 вагонов. Допустим, из ракетного поезда, включающего 60 вагонов, 10 вагонов будет отведено командному пункту, средствам ввода координат целей и службам обеспечения. По одному контейнеру на платформе, по четыре ракеты в контейнере – тогда суммарный боекомплект ракетного поезда составит 200 крылатых ракет. Ещё раз – две сотни (!) крылатых ракет. Это в два раза больше, чем на любом из существующих ракетных крейсеров. Это больше, чем на всех стратегических бомбардировщиках Ту-160, имеющихся в ВКС РФ.
Характеристики железнодорожных грузовых вагонов
Да, ракетный поезд с ВТО БД не сможет нанести удар по нашим противникам, расположенным на других континентах, но от него этого и не требуется. Дальность ВТО большой дальности составляет порядка 1 000–3 000 километров, то есть из Санкт-Петербурга в зоне досягаемости будет большая часть Европы, из Севастополя ракеты будут достигать стран Северной Африки, простреливать насквозь Турцию, из Махачкалы будет простреливаться большая часть Персидского залива, Афганистан. Не меньший потенциал ракетные поезда могут иметь и на востоке страны – в зону их досягаемости попадут все существующие и потенциальные противники России.
Условная дальность применения ВТО БД по целям на юго-западе евразийского континента – по факту зона досягаемости может быть значительно больше
Помимо ракет комплекса «Калибр-К», в составе ракетных поездов могут быть развёрнуты и иные комплексы высокоточного оружия большой дальности, например, пусковые установки БПЛА-камикадзе типа «Герань-2». Предположительно, на одну железнодорожную платформу может поместиться по 2 контейнера-пусковых установки, с размещением по 5 БПЛА-камикадзе в каждом. То есть суммарный боекомплект ракетного поезда из 60 вагонов, из которых 10 вагонов обеспечения, составит 500 (!) БПЛА-камикадзе – самое недорогое высокоточное оружие большой дальности на самом экономичном носителе из всех, что только можно представить.
Пусковой контейнер БПЛА-камикадзе типа «Герань-2»
Наверное, теперь понятно, почему проект называется «Орган» – мало какое оружие сравнится с ним по числу «труб».
Ракетные поезда, несущие БПЛА-камикадзе, могут быть идеальным средством нанесения массированных ударов в рамках ранее рассмотренной концепции БПЛА-шторм. Согласно указанной концепции ракетные поезда должны курсировать по маршруту завод-изготовитель БПЛА-камикадзе – огневая позиция, отстреливать боекомплект, возвращаться на завод и так далее до тех пор, пока война не закончится.
Ракетные поезда, несущие крылатые ракеты и БПЛА-камикадзе, могут стать базовым оружием Стратегических конвенциональных сил на континенте.
Скрытность и защищённость
У России имеется уникальный опыт применения боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК), которые в недалёком прошлом стояли на снабжении Российских ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Считалось, что указанные БЖРК являлись практически неуязвимым для противника оружием возмездия, поскольку отследить их на просторах огромной страны было просто невозможно.
БЖРК
Однако в наше время это уже далеко не так. Многочисленные спутники дистанционного зондирования Земли вполне могут обнаружить ракетный поезд на стоянке, по крайней мере, зону его последнего местонахождения. И здесь кроется ключевое отличие БЖРК, являющегося оружием нанесения удара возмездия, и ракетного поезда, несущего ВТО БД, как оружие нападения.
В случае отслеживания БЖРК и принятия противником решения о нанесении внезапного обезоруживавшего удара, по предполагаемому местонахождению БЖРК будет нанесён удар с использованием ядерных боевых частей (ЯБЧ). Наносить же ядерный удар по предполагаемому месту стоянки ракетного поезда, несущего ВТО БД, никто не будет, поскольку ясно, что за этим последует.
А если уничтожить ракетный поезд высокоточным оружием?
Достаточно взглянуть на любую крупную узловую станцию, чтобы понять, что сделать это практически нереально – ни одно высокоточное оружие, даже оснащённое средствами оптического наведения на конечном участке, не сможет вычленить ракетный поезд из десятков других железнодорожных грузовых составов, тем более что «Орган» периодически можно перемещать манёвровым тепловозом с одного пути на другой – основной добычей противника в случае нанесения удара вполне могут стать вагоны с щебнем.
Пример того, как выглядят узловые железнодорожные станции
Таким образом, защищённость поездов проекта «Орган» от атак противника любым неядерным оружием будет куда выше, чем у самолётов стратегической авиации на аэродромах или кораблей и подводных лодок ВМФ РФ в местах базирования.
Что касается скрытности выдвижения на позиции, то она в любом случае будет выше, чем у самолётов стратегической авиации ВКС РФ или кораблей и подводных лодок ВМФ РФ, о взлёте которых с аэродромов или выходе из мест базирования почти всегда становится известно противнику.
Выводы
Проект «Орган» – ракетные поезда, несущие высокоточное оружие большой дальности, является логичным развитием концепции БПЛА-шторма – изготовления и применения БПЛА-камикадзе большой дальности в количествах сотни тысяч – миллион единиц в год. Ракетные поезда являются наиболее экономичным и надёжным средством их доставки с предприятий изготовителей на огневые позиции для ежедневного нанесения массированных ударов по противнику в рамках деятельности Стратегических конвенциональных сил.
Сейчас у нас нет ни сотен тысяч БПЛА-камикадзе большой дальности, ни ракетных поездов проекта «Орган», ни Стратегических конвенциональных сил, но кто знает, как будет развиваться ситуация в зоне СВО в дальнейшем и принятия каких решений она потребует.