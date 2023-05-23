Китай забирает себе Центральную Азию

18 и 19 мая произошло эпохальное для многих (в том числе и для нас) событие - саммит государств Центральной Азии, которые теперь называются С5 - Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.
Но проходил этот саммит не в столице одной из вышеперечисленных стран, а в Сиане, одной из столиц древнего Китая, откуда, кстати, пошел в Европу Великий китайский шелковый путь.
Символично? О, да! В том числе и потому, что речь снова шла о великом китайском шелковом. пути, но современном. И саммит проходил в формате С5+1, где «1» - это Китай.
Вообще сложилось впечатление, что Товарищ Си, хорошо оценив ситуацию в мире, перестал играть в розницу и пошел на крупный опт. Впрочем – судите сами.
Документов было подписано прилично, но я начну с самого, на мой взгляд, важного. С подписания Китаем, Узбекистаном и Кыргызстаном документа о новых шагах в строительстве железной дороги в объезд России. Здесь понятно, что ключевое слово – «новых». Оно очень хорошо показывает суть момента, значит, что старые шаги уже были совершены, надо двигаться дальше.
Этим планом реально создается для стран Азии региона более короткий путь в Европу. Один только нюанс, совершенно не важный для них, но важный для нас – путь лежит в обход российской территории.
Маршрут, скажем прямо, не без недостатков, главный из которых – Иран, но есть вариант вместо пути через Иран задействовать паромные переправы в Азербайджан, там вот и Турция, вот и Европа. К тому же странам АТР какая разница, через какие страны гнать грузы, главное, чтобы это было дешево и безопасно.
Насчет «дешево» в плане нашего ОАО РЖД – сказать не берусь, но всего в январе 2023 года за доставку минивэна из Владивостока до Москвы в «сетке» выставили 142 000 рублей. Вагонные поставки могут обходиться до полумиллиона рублей за 65-тонный вагон по тому же маршруту.
Безопасность… Это вообще вопрос спорный. Безопасность на железных дорогах дело весьма тонкое и сложное.
Однако, раз подписываются документы, значит, в странах-участницах прекрасно себе отдают отчет в том, во что они ввязываются. А ввязываются они в процесс окончательного перехода из российской сферы влияния в китайскую.
В принципе, если будет доход стране от этой дружбы – какая разница, куда на парад кататься, 9 мая в Москву или 1 октября в Пекин? Китай, правда, парадами себя не балует и проводит его раз в десять лет. Но ничего, как говорится, было бы дело, а пляски будут.
И Китай в лице руководства не только говорит о проектах, которые гарантируют прибыль экономикам стран-участниц, но затрагивает намного более существенные сферы, а именно безопасность. Безопасность не только совместных с Китаем проектов, речь идет о безопасности стран-участниц вообще.
Фактически, китайский лидер Си Цзиньпин, в открытую предложил бывшим советским республикам, входящим в ЕАЭС, ОДКБ и прочие буквосочетания, реальный военный блок.
Военный союз Китая, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Си Цзиньпин заявил о том, что Китай готов укрепить обороноспособность стран-участников, повысить их внешнюю и внутреннюю безопасность и обеспечить мир в регионе. И для этого, в качестве «шага доброй воли», товарищ Си обещал выдать с барского плеча 26 миллиардов юаней. 3,6 миллиарда долларов.
На какие конкретно цели, китайский лидер точно не сказал, но даже если эти деньги просто перевести в китайское же оружие, которое пойдет в армии стран-участниц нового блока, сумма уже вполне себе приличная. Китайское оружие значительно дешевле российского.
Си Цзиньпин также сказал, что Китай может принять участие в развитии всего региона. То есть, участвовать в разработке и координации стратегии развития, осуществлять ее, разрабатывать и строить крупные инфраструктурные проекты. Естественно, при этом в регион зайдут китайские компании, которые начнут работу, что в свою очередь даст рабочие места местным жителям.
Знаете, а это как ни рассматривай, заход с таких козырей, которые крыть России практически нечем.
Бесспорно, недавно Россия очень неплохо отработала свою роль в ОДКБ и сохранила власть президенту Казахстана Токаеву, который теперь демонстрирует, как умеет быть признательным за это. Чисто по-казахски. В следующий раз эту работу, видимо, будут делать китайские спецназовцы и будет интересно посмотреть на результаты. Хотя, вполне возможно, что в новом мире в Казахстане все будут просто купаться в юанях и недовольных не будет вообще.
Некоторые аналитики уже высказали мнение, что это заявка на переход некогда советской, а потом с горем пополам и российской Средней Азии в сферу влияния Китая. Возможно, мнение несколько и пессимистичное, но это уже даже не заявка, а констатация свершившегося. Так сказать, по факту.
Да, членство Казахстана, Киргизии и Таджикистана в ОДКБ пока никто не оспаривает, и вступление в новый блок участия в российском проекте не отменяет. Или отменяет?
На самом деле, все участие в ОДКБ любых стран, кроме России – это фикция. Нет, что касается решения своих проблем за счет российских солдат – это запросто. Казахстан это показал во всей красе, а Армения демонстрировала чуть ли не ежегодно, пытаясь решить свои проблемы с Азербайджаном абсолютно таким же способом: чтобы свои сидели дома, а умирали чужие.
Увы, уровень российской армии за последний год был показан так, что все желающие окажутся в теплых и дружеских объятиях Китая. С каким результатом – действительно было бы интересно спрогнозировать.
Потому, уверен, что по мере того, как будет двигаться процесс организации нового военного блока С5+1(КНР), из ОДКБ выйдут все, кто ничего не сможет поиметь от участия в дальнейшем.
Примерно то же самое может случится и с умирающим ЕАЭС. Его просто добьют своим выходом Кыргыстан и Казахстан (остальные сбежали раньше или не вступали вообще).
И останутся два «блока на троих», междусобойчики из России, Беларуси и Армении. С последней – не точно.
Понятно, что долгие работы китайских аналитиков и прогнозистов дали определенные результаты и теперь Китай будет пробовать использовать ситуацию, в которую ввергли Россию с максимальной выгодой для себя.
Ни для кого не секрет, что наши среднеазиатские правители, как их не называй, президенты, баши, султаны или как еще, они все так же, как их предки много сотен лет назад лучше всего понимают язык силы. Кто силен – тот достоин. Дружбы, сотрудничества, поклонения – главное тут сила и мощь.
У Китая сегодня есть, пусть и с оговорками, но экономическая мощь и военная сила, это факт. Значительно превышающая возможности стран С5. И армия с флотом у Китая что надо, хотя бы в цифрах на бумаге. Не чета казахстанской, понятно. Россия же… Не будем о грустном, но если коротко – Россия продолжает сдавать одну позицию за другой и конца этому процессу не видно.
Еще после начала СВО среднеазиатские лидеры очень настороженно восприняли идею «похода на Запад», а уж после краха и оставления Харьковской области и Херсона выдохнули и дружно начали поддерживать антироссийские санкции. Медведь оказался не таким уж и опасным, как это казалось всем.
И тут вот и кроется та самая причина смены курса. Россию можно не бояться, Россия оказалась не так сильна, как кажется. Новый партнер или как там дальше выйдет обязан быть сильнее.
Конечно, это не говорит о том, что вот так в одночасье все среднеазиатские республики отвернутся от России. Грех не использовать возможность качать деньги из соседней страны в таких количествах, в каких это делают гастарбайтеры. Но определенная настороженность есть, а этого уже достаточно, чтобы прагматичные китайские товарищи ткнули всех в «успехи» российской армии в СВО и выдали, что «при них все будет не так».
Россию же не приглашают ни к строительству железной дороги, ни к участию в военном блоке.
И тут все просто до удивления. В руководстве КНР приняли решение о создании своей собственной зоны торговли и влияния. Средняя Азия – очень выгодный регион, китайские фирмы и так там сидят давно и плотно. А тут расширение всего плюс наполнение этой зоны чем? Правильно, юанем. Который не является конвертируемой валютой, и к этому китайской валюте надо сделать много шагов. Вот, собственно, и началось.
Естественно, коль «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться» (по В. И. Ленину), то свой революционный поход на Запад Китай тоже должен защитить от всех возможных и невозможных неожиданностей. А регион тот еще во всех смыслах, достаточно Афганистана и Ирана выше крыши. Но кто рискует – тот выигрывает. Тем более, что Китай демонстрирует готовность стать региональным миротворцем в Средней Азии.
Может ли нести какие-либо угрозы для России этот оборонный союз?
Фактически, нет. Развал ОДКБ в угоду новому союзу в принципе, можно воспринять с облегчением, поскольку сама идея защиты «младших братьев» за свой счет – она как бы ущербна в наше время донельзя. Другой вопрос, что дыры в работе дипломатического ведомства России затыкать солдатами российской армии – не лучший выход.
Развал ЕАЭС… Что мертво, умереть не может и так. Другой вопрос, что полностью от России страны Средней Азии отказываться тоже не станут, тут просто необходим баланс. В соответствии с английской народной мудростью о том, что не стоит хранить яйца в одной корзине. То есть. отношения с Россией останутся, но они просто перейдут на второй план, уступив более агрессивному и богатому во многих отношениях, Китаю.
«Товарищ Си приди, порядок наведи» - оно, конечно, так, но если товарищ Си начнет наводить порядок китайскими методами… В общем, необходим хоть какой-то, но противовес.
Но тем не менее, ни в военный блок, ни на стройку Россию не позвали. Понятно, что если на саммит не позвали, то и об остальном говорить не приходится. Решили, что обойдутся своими силами, да и в политическом плане проблем меньше.
Кстати, о яйцах в корзинах. Китай исповедует этот принцип точно так же. У Китая очень много проблем с доставкой товаров в другие регионы. И нанести удар по китайской торговле легче легкого, достаточно просто устроить напряженность в критических точках морских торговых путей. Для Китая такая главная точка – Малаккский пролив. А в пару к нему – Зондский. Любая напряженность в этом районе – и все, выход в Индийский океан перекрывается автоматически.
Есть и другие точки: Баб-эль-Мандебский пролив, Суэцкий канал, Гибралтарский пролив. Зоны риска, если хотите, потому что перекрытие хотя бы одного из данных мест значительно усложняет морскую торговлю Китая.
Учитывая общую нестабильность мира, устремления Китая понятны. Тут лучший пример – это российский Крым. Самый надежный путь – это по континенту. Паромные переправы блокируются штормами, мост, как показала практика, можно вывести из строя диверсией или ракетой. Потому в Китае ищут не просто новый «Шелковый путь» - ищут способы реализации проекта, который позволит диверсифицировать традиционные маршруты.
Поэтому «Шелковый путь» — это не один маршрут. Это могут быть несколько маршрутов. Удобных и не очень, дешевых или дорогих, но главное в них - они должны быть безопасными. То, что было на схеме выше – это один из вариантов. Но Китай будет строить не один такой коридор, не важно, под какими названиями. Важно то, что они будут идти в Европу, обходя все зоны напряженности.
Китай обладает огромными производственными мощностями, и запущенная один раз система обязана работать. А работать она будет только тогда, когда будет налажен четкий сбыт. Сегодня со сбытом в Европу напряженность, вызванная СВО. Поэтому вполне естественно, что Китай будет строить альтернативные пути переброски товаров в Европу.
Все-таки Европа – это второй по значимости после АСЕАN потребитель китайских товаров. Более 500 миллиардов долларов в год (562 в 2022 году). Есть, ради чего стараться.
И потому КНР будет реализовывать свои проекты в Средней Азии, и реализовывать без России, которая сама сегодня является точкой напряженности для Китая и из-за военных действий, и из-за политических и экономических санкций. Ругаться со своими основными потребителями товаров (ЕС – 562 млрд долларов, США – 581 млрд долларов) Китай точно не станет. И пустит товары мимо России. Эксперты говорят о потерях ОАО РЖД в районе 120 млрд рублей, если судить по теоретическим выкладкам о пропускной способности новой железной дороги на уровне 12-15 млн тонн.
Итоги
Итоги не оптимистичны. Россия абсолютно спокойно сдает Среднюю Азию (завоеванною немалой кровью и фактически построенную Россией) Китаю.
ЕАЭС становится фикцией, поскольку новый экономический блок С5+Китай имеет больше перспектив, чем ЕАЭС, который в сложившейся ситуации не очень интересен участникам из-за санкций в отношении России.
ОДКБ становится фикцией, поскольку Китай делает очень «вкусное» предложение по организации нового военного блока.
В перспективе, при отстранении России от «Шелкового пути», будут и экономические потери.
Сегодня многие «эксперты» в один голос заговорили о том, что «Москва и Пекин в этом регионе не конкуренты, а партнеры, обе страны заинтересованы в инфраструктурном развитии региона, создании в нем транспортных коридоров и прочих экономических проектов, поэтому многие инициативы в Центральной Азии будут реализовываться за счет объединения усилий России и Китая, для которых регион представляет в том числе и геополитическую ценность».
Это, например, профессор СПбГУ Яна Лексютина. Но были и другие, которые также утверждали, что «русский с китайцем братья навек».
Однако Китай Россию ни в военный блок, ни на стройку региона почему-то не позвал. Наверное, настолько сильны и уверены в том, что сами справятся?