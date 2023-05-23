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Китай забирает себе Центральную Азию

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Китай забирает себе Центральную Азию

18 и 19 мая произошло эпохальное для многих (в том числе и для нас) событие - саммит государств Центральной Азии, которые теперь называются С5 - Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.


Но проходил этот саммит не в столице одной из вышеперечисленных стран, а в Сиане, одной из столиц древнего Китая, откуда, кстати, пошел в Европу Великий китайский шелковый путь.

Символично? О, да! В том числе и потому, что речь снова шла о великом китайском шелковом. пути, но современном. И саммит проходил в формате С5+1, где «1» - это Китай.

Вообще сложилось впечатление, что Товарищ Си, хорошо оценив ситуацию в мире, перестал играть в розницу и пошел на крупный опт. Впрочем – судите сами.

Документов было подписано прилично, но я начну с самого, на мой взгляд, важного. С подписания Китаем, Узбекистаном и Кыргызстаном документа о новых шагах в строительстве железной дороги в объезд России. Здесь понятно, что ключевое слово – «новых». Оно очень хорошо показывает суть момента, значит, что старые шаги уже были совершены, надо двигаться дальше.

Этим планом реально создается для стран Азии региона более короткий путь в Европу. Один только нюанс, совершенно не важный для них, но важный для нас – путь лежит в обход российской территории.


Маршрут, скажем прямо, не без недостатков, главный из которых – Иран, но есть вариант вместо пути через Иран задействовать паромные переправы в Азербайджан, там вот и Турция, вот и Европа. К тому же странам АТР какая разница, через какие страны гнать грузы, главное, чтобы это было дешево и безопасно.

Насчет «дешево» в плане нашего ОАО РЖД – сказать не берусь, но всего в январе 2023 года за доставку минивэна из Владивостока до Москвы в «сетке» выставили 142 000 рублей. Вагонные поставки могут обходиться до полумиллиона рублей за 65-тонный вагон по тому же маршруту.

Безопасность… Это вообще вопрос спорный. Безопасность на железных дорогах дело весьма тонкое и сложное.


Однако, раз подписываются документы, значит, в странах-участницах прекрасно себе отдают отчет в том, во что они ввязываются. А ввязываются они в процесс окончательного перехода из российской сферы влияния в китайскую.

В принципе, если будет доход стране от этой дружбы – какая разница, куда на парад кататься, 9 мая в Москву или 1 октября в Пекин? Китай, правда, парадами себя не балует и проводит его раз в десять лет. Но ничего, как говорится, было бы дело, а пляски будут.

И Китай в лице руководства не только говорит о проектах, которые гарантируют прибыль экономикам стран-участниц, но затрагивает намного более существенные сферы, а именно безопасность. Безопасность не только совместных с Китаем проектов, речь идет о безопасности стран-участниц вообще.

Фактически, китайский лидер Си Цзиньпин, в открытую предложил бывшим советским республикам, входящим в ЕАЭС, ОДКБ и прочие буквосочетания, реальный военный блок.

Военный союз Китая, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана.


Си Цзиньпин заявил о том, что Китай готов укрепить обороноспособность стран-участников, повысить их внешнюю и внутреннюю безопасность и обеспечить мир в регионе. И для этого, в качестве «шага доброй воли», товарищ Си обещал выдать с барского плеча 26 миллиардов юаней. 3,6 миллиарда долларов.

На какие конкретно цели, китайский лидер точно не сказал, но даже если эти деньги просто перевести в китайское же оружие, которое пойдет в армии стран-участниц нового блока, сумма уже вполне себе приличная. Китайское оружие значительно дешевле российского.

Си Цзиньпин также сказал, что Китай может принять участие в развитии всего региона. То есть, участвовать в разработке и координации стратегии развития, осуществлять ее, разрабатывать и строить крупные инфраструктурные проекты. Естественно, при этом в регион зайдут китайские компании, которые начнут работу, что в свою очередь даст рабочие места местным жителям.

Знаете, а это как ни рассматривай, заход с таких козырей, которые крыть России практически нечем.

Бесспорно, недавно Россия очень неплохо отработала свою роль в ОДКБ и сохранила власть президенту Казахстана Токаеву, который теперь демонстрирует, как умеет быть признательным за это. Чисто по-казахски. В следующий раз эту работу, видимо, будут делать китайские спецназовцы и будет интересно посмотреть на результаты. Хотя, вполне возможно, что в новом мире в Казахстане все будут просто купаться в юанях и недовольных не будет вообще.

Некоторые аналитики уже высказали мнение, что это заявка на переход некогда советской, а потом с горем пополам и российской Средней Азии в сферу влияния Китая. Возможно, мнение несколько и пессимистичное, но это уже даже не заявка, а констатация свершившегося. Так сказать, по факту.

Да, членство Казахстана, Киргизии и Таджикистана в ОДКБ пока никто не оспаривает, и вступление в новый блок участия в российском проекте не отменяет. Или отменяет?

На самом деле, все участие в ОДКБ любых стран, кроме России – это фикция. Нет, что касается решения своих проблем за счет российских солдат – это запросто. Казахстан это показал во всей красе, а Армения демонстрировала чуть ли не ежегодно, пытаясь решить свои проблемы с Азербайджаном абсолютно таким же способом: чтобы свои сидели дома, а умирали чужие.

Увы, уровень российской армии за последний год был показан так, что все желающие окажутся в теплых и дружеских объятиях Китая. С каким результатом – действительно было бы интересно спрогнозировать.

Потому, уверен, что по мере того, как будет двигаться процесс организации нового военного блока С5+1(КНР), из ОДКБ выйдут все, кто ничего не сможет поиметь от участия в дальнейшем.

Примерно то же самое может случится и с умирающим ЕАЭС. Его просто добьют своим выходом Кыргыстан и Казахстан (остальные сбежали раньше или не вступали вообще).


И останутся два «блока на троих», междусобойчики из России, Беларуси и Армении. С последней – не точно.

Понятно, что долгие работы китайских аналитиков и прогнозистов дали определенные результаты и теперь Китай будет пробовать использовать ситуацию, в которую ввергли Россию с максимальной выгодой для себя.

Ни для кого не секрет, что наши среднеазиатские правители, как их не называй, президенты, баши, султаны или как еще, они все так же, как их предки много сотен лет назад лучше всего понимают язык силы. Кто силен – тот достоин. Дружбы, сотрудничества, поклонения – главное тут сила и мощь.

У Китая сегодня есть, пусть и с оговорками, но экономическая мощь и военная сила, это факт. Значительно превышающая возможности стран С5. И армия с флотом у Китая что надо, хотя бы в цифрах на бумаге. Не чета казахстанской, понятно. Россия же… Не будем о грустном, но если коротко – Россия продолжает сдавать одну позицию за другой и конца этому процессу не видно.

Еще после начала СВО среднеазиатские лидеры очень настороженно восприняли идею «похода на Запад», а уж после краха и оставления Харьковской области и Херсона выдохнули и дружно начали поддерживать антироссийские санкции. Медведь оказался не таким уж и опасным, как это казалось всем.

И тут вот и кроется та самая причина смены курса. Россию можно не бояться, Россия оказалась не так сильна, как кажется. Новый партнер или как там дальше выйдет обязан быть сильнее.

Конечно, это не говорит о том, что вот так в одночасье все среднеазиатские республики отвернутся от России. Грех не использовать возможность качать деньги из соседней страны в таких количествах, в каких это делают гастарбайтеры. Но определенная настороженность есть, а этого уже достаточно, чтобы прагматичные китайские товарищи ткнули всех в «успехи» российской армии в СВО и выдали, что «при них все будет не так».

Россию же не приглашают ни к строительству железной дороги, ни к участию в военном блоке.

И тут все просто до удивления. В руководстве КНР приняли решение о создании своей собственной зоны торговли и влияния. Средняя Азия – очень выгодный регион, китайские фирмы и так там сидят давно и плотно. А тут расширение всего плюс наполнение этой зоны чем? Правильно, юанем. Который не является конвертируемой валютой, и к этому китайской валюте надо сделать много шагов. Вот, собственно, и началось.

Естественно, коль «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться» (по В. И. Ленину), то свой революционный поход на Запад Китай тоже должен защитить от всех возможных и невозможных неожиданностей. А регион тот еще во всех смыслах, достаточно Афганистана и Ирана выше крыши. Но кто рискует – тот выигрывает. Тем более, что Китай демонстрирует готовность стать региональным миротворцем в Средней Азии.

Может ли нести какие-либо угрозы для России этот оборонный союз?

Фактически, нет. Развал ОДКБ в угоду новому союзу в принципе, можно воспринять с облегчением, поскольку сама идея защиты «младших братьев» за свой счет – она как бы ущербна в наше время донельзя. Другой вопрос, что дыры в работе дипломатического ведомства России затыкать солдатами российской армии – не лучший выход.

Развал ЕАЭС… Что мертво, умереть не может и так. Другой вопрос, что полностью от России страны Средней Азии отказываться тоже не станут, тут просто необходим баланс. В соответствии с английской народной мудростью о том, что не стоит хранить яйца в одной корзине. То есть. отношения с Россией останутся, но они просто перейдут на второй план, уступив более агрессивному и богатому во многих отношениях, Китаю.

«Товарищ Си приди, порядок наведи» - оно, конечно, так, но если товарищ Си начнет наводить порядок китайскими методами… В общем, необходим хоть какой-то, но противовес.

Но тем не менее, ни в военный блок, ни на стройку Россию не позвали. Понятно, что если на саммит не позвали, то и об остальном говорить не приходится. Решили, что обойдутся своими силами, да и в политическом плане проблем меньше.

Кстати, о яйцах в корзинах. Китай исповедует этот принцип точно так же. У Китая очень много проблем с доставкой товаров в другие регионы. И нанести удар по китайской торговле легче легкого, достаточно просто устроить напряженность в критических точках морских торговых путей. Для Китая такая главная точка – Малаккский пролив. А в пару к нему – Зондский. Любая напряженность в этом районе – и все, выход в Индийский океан перекрывается автоматически.

Есть и другие точки: Баб-эль-Мандебский пролив, Суэцкий канал, Гибралтарский пролив. Зоны риска, если хотите, потому что перекрытие хотя бы одного из данных мест значительно усложняет морскую торговлю Китая.

Учитывая общую нестабильность мира, устремления Китая понятны. Тут лучший пример – это российский Крым. Самый надежный путь – это по континенту. Паромные переправы блокируются штормами, мост, как показала практика, можно вывести из строя диверсией или ракетой. Потому в Китае ищут не просто новый «Шелковый путь» - ищут способы реализации проекта, который позволит диверсифицировать традиционные маршруты.

Поэтому «Шелковый путь» — это не один маршрут. Это могут быть несколько маршрутов. Удобных и не очень, дешевых или дорогих, но главное в них - они должны быть безопасными. То, что было на схеме выше – это один из вариантов. Но Китай будет строить не один такой коридор, не важно, под какими названиями. Важно то, что они будут идти в Европу, обходя все зоны напряженности.

Китай обладает огромными производственными мощностями, и запущенная один раз система обязана работать. А работать она будет только тогда, когда будет налажен четкий сбыт. Сегодня со сбытом в Европу напряженность, вызванная СВО. Поэтому вполне естественно, что Китай будет строить альтернативные пути переброски товаров в Европу.

Все-таки Европа – это второй по значимости после АСЕАN потребитель китайских товаров. Более 500 миллиардов долларов в год (562 в 2022 году). Есть, ради чего стараться.

И потому КНР будет реализовывать свои проекты в Средней Азии, и реализовывать без России, которая сама сегодня является точкой напряженности для Китая и из-за военных действий, и из-за политических и экономических санкций. Ругаться со своими основными потребителями товаров (ЕС – 562 млрд долларов, США – 581 млрд долларов) Китай точно не станет. И пустит товары мимо России. Эксперты говорят о потерях ОАО РЖД в районе 120 млрд рублей, если судить по теоретическим выкладкам о пропускной способности новой железной дороги на уровне 12-15 млн тонн.

Итоги

Итоги не оптимистичны. Россия абсолютно спокойно сдает Среднюю Азию (завоеванною немалой кровью и фактически построенную Россией) Китаю.

ЕАЭС становится фикцией, поскольку новый экономический блок С5+Китай имеет больше перспектив, чем ЕАЭС, который в сложившейся ситуации не очень интересен участникам из-за санкций в отношении России.

ОДКБ становится фикцией, поскольку Китай делает очень «вкусное» предложение по организации нового военного блока.

В перспективе, при отстранении России от «Шелкового пути», будут и экономические потери.

Сегодня многие «эксперты» в один голос заговорили о том, что «Москва и Пекин в этом регионе не конкуренты, а партнеры, обе страны заинтересованы в инфраструктурном развитии региона, создании в нем транспортных коридоров и прочих экономических проектов, поэтому многие инициативы в Центральной Азии будут реализовываться за счет объединения усилий России и Китая, для которых регион представляет в том числе и геополитическую ценность».

Это, например, профессор СПбГУ Яна Лексютина. Но были и другие, которые также утверждали, что «русский с китайцем братья навек».

Однако Китай Россию ни в военный блок, ни на стройку региона почему-то не позвал. Наверное, настолько сильны и уверены в том, что сами справятся?
Автор:
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29 комментариев
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 03:52
    +6
    гениальная политика России, что тут скажешь,не думал я что такое увижу в старости.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 04:59
      +2
      Россия продолжает сдавать одну позицию за другой и конца этому процессу не видно.
      Печально, но факт....
    2. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 05:28
      +1
      Цитата: Аэродромный
      гениальная политика России, что тут скажешь,не думал я что такое увижу в старости.

      В мире ничего не бывает ненужного, когда что-то оставляешь, на оставленное найдется другой интересант. Китай как говорится давно "поляну топчет" в Средней Азии, но и Европа с Канадой и США пока имеют свои гешефты в добыче углеводородов, редкоземов и иных полезных ископаемых в этом регионе.

      Касательно приведенной Автором т.н. "схемы нового Шелкового пути". Ну сколько можно распространять этот фейк?! Для укр@в еще понятно, они с этим маршрутом уже неделю скачут!!! laughing

      Немецкий автогонщик Райнер Цитлоу намерен установить мировой рекорд, проехав за 6 дней 12,3 тысячи км по 11 странам, включая Узбекистан. 7 августа 2017.
      "Известный немецкий автопутешественник и автогонщик Райнер Цитлоу (Rainer Zietlow) намерен установить мировой рекорд в рамках автопробега «Новый Тигуан - Великий шелковый путь». Встреча с ним прошла 7 августа в посольстве Германии в Ташкенте.

      По данным пресс-службы посольства, Райнер Цитлоу планирует преодолеть 12,3 тысячи км по маршруту Великого Шелкового пути из Шанхая в Венецию по следующим 11 странам: Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция, Болгария, Сербия, Хорватия, Словения и Италия. Около 1000 км маршрута пройдут через Узбекистан."

      Схема его маршрута, по дороге древнего Великого Шелкового пути здесь:
      https://www.gazeta.uz/ru/2017/08/07/rainer-zietlow/
    3. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 05:38
      +3
      не думал я что такое увижу в старости

      Мдэ... Не вы один, я бы с вами выпил, не чокаясь. Настроение, конечно, так себе.
    4. Аристарх Пасечник
      Аристарх Пасечник Сегодня, 05:59
      +2
      А при чём здесь политика? Чисто коммерция, как доставлять Китаю товар на запад? Через Россию не катит, санкции! Вот и ищет Китай обходные пути! Правда "шелковый путь" по плану проходит через Курдистан... думаю Китай порешает! Стабильная Азия, спокойнее России!
      1. Борис Сергеев
        Борис Сергеев Сегодня, 06:38
        0
        Нам уже Яна Лексютина об этом сказала. Как и тучи блогеров "на прикорме". Ввалить Китаю "политически нейтральные" миллиарды в Среднюю Азию, чтобы только России спокойнее было. Да вам в МИД пресс-секретарём идти!
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 04:14
    +4
    Каждое общество имеет свои представления о мудрости. Как говорил генерал Лебедь :"глупость-это не отсутствие ума. Это такой ум". А История выставляет оценки, какой ум лучше и какого сорта.

    Наша задача всегда была очень героический и сводились к "выживанию народа". Страна Героев! Теперь героически выживаем в пока что самой богатой стране Мира среди чудес техники 21 века....... И неизвестно, сумеем ли победить сами себя в этой смертельной борьбе со своим умом, которого палата.
  3. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 04:20
    +1
    Ежедневный прирост населения Узбекистана - 2000 новорожденных,700000 в год.Как прокормить,обеспечить работой и сносным жильем столько людей? Без России никуда не деться!Огромный рынок труда! Китаю своих работников давать некуда .
  4. Uma Palata
    Uma Palata Сегодня, 04:49
    +2
    М-да. ((((Читаю. За Державу обидно.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 06:42
      +2
      Извините, конечно. При всем уважении к величию и истории России, но задайте себе сами вопрос "сколько нас?". Земли много, богатств много, но людей? Вот и будет тогда понятно, почему и как относились всякие Тетчеры и другие западные политики к России.
      Население - это не только рты и руки, это еще и непревзойдённые "живые суперкомпьютеры". Которые как генераторы мысли, идей и тд. производят научные, культурные и инженерные открытия и разработки. И тут простая арифметика - чем больше суперкомпьютеров, тем больше и лучше идет обработка, что так или иначе влияет на все - на экономику, на мощь армии, на науку.
      Умение, конечно тоже важно, иначе это пустые "суперкомпьютеры". Но это наживное. С обучением в Китае сейчас все очень на уровне. Просто поищите, сколько университетов у них сейчас.
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 07:00
        0
        Население - это не только рты и руки, это еще и непревзойдённые "живые суперкомпьютеры

        Вы правы. Образование и здравоохранение должны лежать в фундаменте страны. Будет это, будет и будущее. Без знаний и здоровья никакого будущего быть не может.
  5. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 05:09
    +2
    Часто слышал последние 20 лет от знакомых: "если не Путин, то кто?". Ща поутихли. На фоне этой статьи, территориальных уступок за эти 20 лет, да и ситуации в целом.
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 06:13
      +4
      "если не Путин, то кто?"
       А кто? Кто продолжит,такое "великое дело"?Начатое в Беловежской пуще?Кто кроме него? laughing Сразу не пристрелили,так уж лучше помучиться .Вот и мучаемся 32 года. smile
      1. не тот
        не тот Сегодня, 07:10
        0
        Всякий зарвавшийся умник, который переоценивает себя и недооценивает других,рано или поздно будет поставлен на место ещё большим умником.
        Джулиана Вильсон
  6. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:14
    +3
    Что-то много фикций,за 32 года.СНГ-фикция,ЕАЭС-фикция,ОДКБ-фикция,БРИКС, в скором будущем тож фикцией станет.Новая Россия за 32 года,так ничего для государств на постсоветском пространстве и не предложила. Ни в экономическом плане,ни в политическом.Не удивлюсь, если и Союзное государство с Белоруссией,станет фикцией. По СВО,возникла мысль,а что если это все затеяно Западом,для того,что бы перекрыть пути Китаю на Запад?Безумная,канеш идея.Но в свете данного саммита...
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 05:39
      +4
      Цитата: parusnik
      Что-то много фикций,за 32 года.

      Какие ещё фикции? Щас Лавров всех нас обзовет, а наша Маша лезгинку сбацает на зерновой сделке.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:05
        +2
        Щас Лавров всех нас обзовет
         Логично.Всё идёт по плану?А там "..все будет сделано в лучшем виде. Оглянуться не успеют, как шашка прыгнет в дамки!"(с) . laughing Многоходовочка жеж.
  7. Егоза
    Егоза Сегодня, 05:37
    +1
    Больно и обидно, конечно. Столько сил, столько людей положили в свое время. Но давайте будем оптимистами. "Что ни делается, то к лучшему", - так наши предки говорили. Подгребет Китай под себя эти республики, но и порядок там ему же обеспечивать. Все лучше, что не американцы там засядут. А Китай дисциплину наведет. У него не забалуешь. Может и мигранты из РФ домой потянутся, что тоже заставит русских "бизнесменов" и за кадрами гоняться, и зарплаты повысить. Будем жить!
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 05:58
      +2
      Подгребет Китай под себя эти республики, но и порядок там ему же обеспечивать. Все лучше, что не американцы там засядут.
      Очень,оптимистично! smile Что ещё отдадим Китаю,что бы американцам не досталось? laughing
  8. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:37
    +1
    Китай если и вкладывает деньги,то обязательно с каким то наполнителем.Китай в самом начале политической игры не делает крупной ставки.Зная,если остальные игроки будут увеличивать ставки,то ему придется делать непомерную ставку. Главное для этой страны торговля.Я не думаю,что это ущербно для нашей страны.Правда,немного обидно за упущенные возможности.У нас еще в подкорке сидит большое государство.Хотя,чем дальше,тем неутешительней будут прогнозы.
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 06:01
      +2
      У нас еще в подкорке сидит большое государство.
       А что бы в подкорке не сидело,урежем границы,до границ Владимиро-Суздальского княжества,а остальное,всё на продажу.Да и фиг с ним с большим государством. laughing laughing Сарказм,если что.
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 06:11
      +2
      Правда,немного обидно за упущенные возможности

      По правде, вовсе не немного. Нельзя народ с имперским мышлением бесконечно лицом по полу возить и без побед держать. За победы очередные "лиарды" отдельно взятых личностей не принимаются (я вообще не понимаю зачем так много денег в одни руки, если всё равно на тот свет уйдёшь без них, так не лучше ли память о себе оставить благую, что-то для страны, людей, не для себя но для всех сделать). Как-то всё невероятно уныло плывёт куда-то вдаль, без идеи, теряя при этом форму, задор и сам смысл. Хрень какая то происходит :(
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 06:25
        +2
        Цитата: Gnefredov
        если всё равно на тот свет уйдёшь без них, так не лучше ли память о себе оставить благую, что-то для страны, людей, не для себя но для всех сделать). Как-то всё невероятно уныло плывёт куда-то вдаль, без идеи, теряя при этом форму, задор и сам смысл

        Вот для этого и нужна ИДЕОЛОГИЯ! А когда "ни рыба, ни мясо" - так кто за РФ пойдет?
        1. parusnik
          parusnik Сегодня, 06:36
          0
          Вот для этого и нужна ИДЕОЛОГИЯ!
          Да будет Вам идеология,погодите.Памятнику Ильину,не зря ставят.САМ, его читает..Ща потихоньку гайки закрутят для народа,и такую идеологию дадут,прежняя мёдом,покажется.
  9. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 06:15
    +4
    Всё, на что способно нынешнее государственное руководство- это создание симулякров, призванных прикрыть прогрессирующее разложение. Где все эти ОНФ, " Анти- Майданы", " Наши" с " Молодой гвардией Единой России"? Поцелуют Путина- и в США или ФРГ. То же самое и в бывшем советском пространстве: создаются структуры, такие как СНГ, ЕАЭС, до этого ЕврАзЭС, не имеющие конкретной цели и прикрывающие распад связей цветастыми фразами "за всё хорошее и против всего плохого". В Киргизии- члене и СНГ, и ЕАЭС, и ОДКБ - запретили говорить на русском на заседаниях парламента, хотя русский -официальный язык. Пока. Приехали!
  10. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 06:48
    0
    1. Присутствие Китая на шелковом пути имело место вплоть до Каспия. И обратное влияние тюрок на Китай также имело место быть. Вплоть до утраты Китаем собственной независимости. Была долгая история и торговли, и взаимного геноцида.
    2. Презрев дружбу с Россией, среднеазиатские баи полезли дружить с Китаем. Очень скользкая политика. Они и китайцев попытаются кинуть.
    3. У России сегодня нет сил контролировать Среднюю Азию.
    Вопрос, нужно ли нам это. Если мы сможем у себя организовать выращивание хлопка, страны саксаулового пояса нам вообще не нужны. Хотя, можем бросить трубу для продажи воды. Возьмём и юани.

    Похоже, Средняя Азия в своей восточной хитрости пришла обратно к статусу туземных территорий второго сорта, обречённых быть зависимыми от сильных мира сего. Только Россия предлагала им равноправие. Теперь их роль вассалов Китая. Успехов.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 07:02
      +1
      Страна, не готовая защищать свой самый дальний гарнизон, сдаст и столицу. Атырау-это русский Гурьев, Алма-ата- Верный, Ашхабад- Полторацк, рынок в центре города до сих пор называют "Русским".
  11. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:03
    0
    было бы неплохо, если китай "заберет" себе всю с.а. вместе с мигрантами
  12. AvesevA
    AvesevA Сегодня, 07:13
    0
    Автор.... . Начнём с того что та "карта" это веломоршрут одного спортсмена, и никакого отношения не имеет к форуму.
    Во вторых, Китай не планирует никакие военные блоки. Это факт который нужно принять.
    В третьих, Проходить товару через столько стран, абсолютно не выгодно. Состав придёться останавливать на каждой границе и каждой из стран платить.

    Ну и последнее. Все эти "Шелковые пути" в обход России существуют уже пару десятков лет. Но никогда популярностью не пользовались. И не будут пользоваться, это абсолютно не выгодно. Если там и будут идти грузы, то только потому что в России не хватает путей. ВСЁ.