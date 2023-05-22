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Президент Бразилии: Господин Зеленский не пришёл на встречу со мной - вероятно, у него была встреча поважнее

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Президент Бразилии: Господин Зеленский не пришёл на встречу со мной - вероятно, у него была встреча поважнее

Президент Бразилии Лула да Силва, который в качестве приглашённого в Хиросиму главы государства посещал саммит G7, высказался по одной из волнующих его тем. Связана эта тема с боевыми действиями на Украине.


По словам бразильского президента, он внимательно следил за выступлениями украинского президента, в том числе за теми, где тот призывал страны, не оказывающие военной помощи Украине, изменить свою позицию.

Лула да Силва:

Я слушал эти слова. Но свою позицию по вопросу украинского конфликта менять не намерен. Позиция моя проста: мир, а не война. Переговоры, а не бесконечная конфронтация. Поиск путей разрешения конфликта, а не накачка оружием.

Прокомментировал президент Бразилии и отсутствии в Хиросиме прямого контакта между ним и Зеленским, который (контакт) ранее анонсировался в прессе.

Лула указал на то, что он был готов к встрече, время которой было предварительно назначено.

Бразильский лидер:

Но г-н Зеленский не пришёл. Возможно, у него в тот момент была встреча поважнее, чем встреча со мной.

Лула да Силва отметил, что он ждал Зеленского в зале, где должны были пройти переговоры с украинским президентом. Бразильский президент заявил, что он непоявлением Зеленского на встрече остался недоволен, но, как политик, в целом не расстраивается по этому поводу.

Напомним, что Зеленский так же приглашался на саммит G7 в японскую Хиросиму, где одной из главных тем стала тема «необходимости противостоять России». В Хиросиме Зеленский сначала признал потерю ВСУ Бахмута (Артёмовска), потом начал «политическое лавирование».
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10 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 06:10
    0
    Президент Бразилии: Господин Зеленский не пришёл на встречу со мной - вероятно, у него была встреча поважнее
    Зе и спецпосланника Китая прокатил со встречей... И кто после этого скажет, что он желает скорейшего мира, а главное, что он умен?
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:12
    +6
    Поиск путей разрешения конфликта, а не накачка оружием.

    Потому и не пришел. Но ничего, прилетит в Бразилию, как все концерты закончатся, лишь бы не на Дикое Поле

    ПиСи: всвязи с тем, что "Бахмут це Украина", и она перешла под юрисдикцию России, территория, временно контролируемая шайкой Селянского - официально переименуется в Дикое Поле
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 06:13
    0
    Бразильский президент заявил, что он непоявлением Зеленского на встрече остался недоволен, но, как политик, в целом не расстраивается по этому поводу.

    В переводе: "Не беспокойся, клоун, бить буду сильно, но аккуратно! " winked
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:14
    +1
    он ждал Зеленского в зале, где должны были пройти переговоры с украинским президентом. Бразильский президент заявил, что он непоявлением Зеленского на встрече остался недоволен, но, как политик, в целом не расстраивается по этому поводу.

    Из хама не сделаешь пана. Так гласит украинская поговорка. И вообще, Зеля же знал позицию Лула, так и посчитал, что нечего на него время тратить. Опять за мир говорить будет, а выпросить у него нечего. Надеюсь, что после этого президент Бразилии свою точку зрения изменит в пользу РФ.
  5. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 06:21
    +5
    Зеленский он как Байден (только передвигается чуть по лучше)
    Куда его отведут, там у него и встреча.
  6. Теренин
    Теренин Сегодня, 06:25
    +3
    Лула указал на то, что он был готов к встрече, время которой было предварительно назначено.
    Бразильский лидер:
    Но г-н Зеленский не пришёл. Возможно, у него в тот момент была встреча поважнее, чем встреча со мной.

    Ну, утрись, Лула, и продолжай дальше "внимательно слушать выступления Зеленского..."
  7. bambr731
    bambr731 Сегодня, 06:26
    +4
    Зеля, как и его команда, не политики. Это обычные обыватели, причём довольно недалёкие, которые дорвались до власти и в связи с этим возомнили себя пупом земли. Он искренне считает, что мировые политики должны занимать очередь для встречи с ним. Бразилия его обломала с поставками поэтому он и не пришёл. Зеля действительно хам трамвайный. Я очень надеюсь, что он за всё в конечном итоге ответит по полной программе
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:28
    +3
    Но г-н Зеленский не пришёл. Возможно, у него в тот момент была встреча поважнее, чем встреча со мной.
    Тем самым Зеленский проявил неуважение к тому от кого не зависят поставки оружия на Украину. Для него важнее пообщаться с европейскими фашиками, глядишь и еще что-нибудь обломится. Но, а Байден это конечно на первом месте. Хозяина необходимо обязательно облизать и показать подчинение поджатым хвостом.
  9. Sancheas
    Sancheas Сегодня, 06:43
    +1
    Лала да Сильва, Ф-16 нет... Досвидания)
  10. Трямс
    Трямс Сегодня, 06:56
    0
    г-но Зеленский не пришел, ибо был занят вылизыванием сапог оплативших банкетС
    он жеж актер профессиональный - кто платит, тот и танцуетС
    а какая-то там Бразилия с "поговорить" - да он уже и не помнил, ожидая оваций в сауне