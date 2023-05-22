Президент Бразилии: Господин Зеленский не пришёл на встречу со мной - вероятно, у него была встреча поважнее

Я слушал эти слова. Но свою позицию по вопросу украинского конфликта менять не намерен. Позиция моя проста: мир, а не война. Переговоры, а не бесконечная конфронтация. Поиск путей разрешения конфликта, а не накачка оружием

Но г-н Зеленский не пришёл. Возможно, у него в тот момент была встреча поважнее, чем встреча со мной.

Президент Бразилии Лула да Силва, который в качестве приглашённого в Хиросиму главы государства посещал саммит G7, высказался по одной из волнующих его тем. Связана эта тема с боевыми действиями на Украине.По словам бразильского президента, он внимательно следил за выступлениями украинского президента, в том числе за теми, где тот призывал страны, не оказывающие военной помощи Украине, изменить свою позицию.Лула да Силва:Прокомментировал президент Бразилии и отсутствии в Хиросиме прямого контакта между ним и Зеленским, который (контакт) ранее анонсировался в прессе.Лула указал на то, что он был готов к встрече, время которой было предварительно назначено.Бразильский лидер:Лула да Силва отметил, что он ждал Зеленского в зале, где должны были пройти переговоры с украинским президентом. Бразильский президент заявил, что он непоявлением Зеленского на встрече остался недоволен, но, как политик, в целом не расстраивается по этому поводу.Напомним, что Зеленский так же приглашался на саммит G7 в японскую Хиросиму, где одной из главных тем стала тема «необходимости противостоять России». В Хиросиме Зеленский сначала признал потерю ВСУ Бахмута (Артёмовска), потом начал «политическое лавирование».