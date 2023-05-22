Тульское «Конструкторское бюро приборостроения» продолжает испытания нового перспективного ракетного комплекса «Гермес»

Многофункциональный ракетный комплекс "Гермес" продолжает проходить испытания, решение о поставке в войска будет принято по их итогам. Об этом сообщает пресс-служба тульского ОАО "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП).
Перспективный ракетный комплекс, способный поражать не только бронетехнику, но и летательные аппараты и различные сооружения на дальности 100 км, продолжает проходить испытания. Сроки их окончания в КБП не назвали, но подчеркнули, что по итогам тестов будет принято решение о его поставке в войска. Одновременно проводится модернизация комплекса с учетом опыта специальной военной операции.
Ведутся испытания комплекса "Гермес". Решение о поставке будет принято по результатам испытаний
- приводит РИА Новости сообщение пресс-службы КБП.
Разработку "Гермеса" ведет тульское "Конструкторское бюро приборостроения", впервые о комплексе сообщили еще в 2015 году, базовая версия перспективного противотанкового комплекса "Гермес" была представлена в рамках международного форума "Армия-2020". В 2021 году в Ростехе объявили о создании новой версии комплекса с более скоростной и мощной ракетой, получившего название "Гермес 2.0".
"Гермес" имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет и может вести залповую стрельбу сразу по шести целям на дальности до 100 км. Каждая ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть, содержит двадцать восемь килограммов в тротиловом эквиваленте и развивает максимальную скорость до 1300 м/сек. Комплекс может быть применен как против бронетехники, так и стационарных укреплений, складов, узлов связи и т.д.
Особое преимущество нового комплекса в том, что он может устанавливаться на любую платформу, а система "выстрелил - забыл" позволяет наводить ракеты на цель при помощи беспилотников или кораблей.