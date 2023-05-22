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Тульское «Конструкторское бюро приборостроения» продолжает испытания нового перспективного ракетного комплекса «Гермес»

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Тульское «Конструкторское бюро приборостроения» продолжает испытания нового перспективного ракетного комплекса «Гермес»

Многофункциональный ракетный комплекс "Гермес" продолжает проходить испытания, решение о поставке в войска будет принято по их итогам. Об этом сообщает пресс-служба тульского ОАО "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП).


Перспективный ракетный комплекс, способный поражать не только бронетехнику, но и летательные аппараты и различные сооружения на дальности 100 км, продолжает проходить испытания. Сроки их окончания в КБП не назвали, но подчеркнули, что по итогам тестов будет принято решение о его поставке в войска. Одновременно проводится модернизация комплекса с учетом опыта специальной военной операции.

Ведутся испытания комплекса "Гермес". Решение о поставке будет принято по результатам испытаний

- приводит РИА Новости сообщение пресс-службы КБП.

Разработку "Гермеса" ведет тульское "Конструкторское бюро приборостроения", впервые о комплексе сообщили еще в 2015 году, базовая версия перспективного противотанкового комплекса "Гермес" была представлена в рамках международного форума "Армия-2020". В 2021 году в Ростехе объявили о создании новой версии комплекса с более скоростной и мощной ракетой, получившего название "Гермес 2.0".

"Гермес" имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет и может вести залповую стрельбу сразу по шести целям на дальности до 100 км. Каждая ракета имеет осколочно-фугасную боевую часть, содержит двадцать восемь килограммов в тротиловом эквиваленте и развивает максимальную скорость до 1300 м/сек. Комплекс может быть применен как против бронетехники, так и стационарных укреплений, складов, узлов связи и т.д.

Особое преимущество нового комплекса в том, что он может устанавливаться на любую платформу, а система "выстрелил - забыл" позволяет наводить ракеты на цель при помощи беспилотников или кораблей.
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16 комментариев
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  1. Сергей Хатылаев
    Сергей Хатылаев Сегодня, 06:32
    -1
    Они так и не поняли,что существует дух подразделения, дух его основателей.
  2. Mixweb
    Mixweb Сегодня, 06:33
    -1
    Главное, чтобы стоимость ракеты не превосходила стоимость своих целей
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:38
    +2
    На пикапы или грузовички если устанавливать - шустрая тачанка может получиться. Примчался, отстрелялся, свинтил с позиции пока ответка не прилетела. Почти как джихадмобили только конечно не баллонами газовыми стрелять - точность нормальная, заводская разроботка. laughing
  4. OlfRed
    OlfRed Сегодня, 06:43
    -1
    Разработку "Гермеса" ведет тульское "Конструкторское бюро приборостроения", впервые о комплексе сообщили еще в 2015 году

    Испытания авиационного варианта были завершены в 2003 году. На публике был показан в 2009.
    Что то долго не могут его допилить, он был нужен еще позавчера. 20 лет для ракеты, пускай и для разных носителей имхо все же многовато.
    hi
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:52
      +1
      Гермес-А авиационого базирования вполне себе успешно применяется с вертолётов до 20 км.В статье же говорится про модификацию наземного базирования ,имеющую дальность поражения 100 км.
  5. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 06:51
    -4
    способный поражать не только бронетехнику, но и летательные аппараты и различные сооружения на дальности 100 км

    система "выстрелил - забыл" позволяет наводить ракеты на цель при помощи беспилотников или кораблей.

    Опять что то из серии неимеетаналоговов? Судя по приведенным характеристикам получилось нечто суперуниверсальное. Хотя, раз разрабатывают 8 лет, может получится что то дельное. Надеюсь.
  6. Быков.
    Быков. Сегодня, 06:59
    0
    Дай Бог чтоб всё получилось. Хорошая и нужная вещь. Жаль только, что до ума раньше не довели, пригодился бы сейчас в СВО. такой комплекс..
  7. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 07:10
    0
    Интересно, на какую макс. скорость цели рассчитаны ракеты? А то ведь ЛА разные бывают...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:14
      0
      А вот к вертолету такую "флейту" прикрутить можно или нет, интересно?
      1. Любитель Акул
        Любитель Акул Сегодня, 07:34
        0
        Прикрутят, Кулибиных сейчас появляется много,вон,две рельсы к чугунной бомбе приварили и стали попадать в круг, не входя в зону ПВО.
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 07:57
        0
        Цитата: Nexcom
        А вот к вертолету такую "флейту" прикрутить можно или нет, интересно?


        Вроде как уже прикрутили.
        О каждом из этих вертолётов и их вооружении можно написать отдельную статью, но я остановлюсь на их оружии дальнего действия до 30+км для МПТРК "Гермес-А" и 25км для УРВЗ ЛМУР при благоприятных условиях пуска.Стопкадр - уничтожение одной их двух РСЗО (или РСЗО и зарядающей машины) HIMARS летом 2022 года ракетой "Воздух-земля" "Гермес" с Ми-24П2М Спецавиагруппы


        УРВЗ (многоцелевой ПТРК) "Гермес-А" был впервые применен в порядке боевого тестирования в январе-марте 2020г модификация «Гермес-О» со спрайтовой (графической, объектовой) инфраоптической ГСН с российских Ми-24П2М и сирийских Ми-24ВКМ (прототипа экспортных Ми-35П2М), при это было уничтожено, как мнимум 2 ОБТ «Леопард-2А4», 5 модернизированных средних танков «Сабра» (М-60А3 с накладной броней по типу Т-62М и 120мм ГСП – клон рейнметалловской пушки для Лео-2), 3 турецких М-60А3, 2 САУ М-109 «Паладин» и один, тогда ещё эксперементальный комплекс ПВО «Хисар» турецкого производства пошел на «Завтрак Себека», а также 11 БТР М-113 (европейские клоны) стоявшие на вооружении турок и террористов МТО Ихван (МТО «Братья-мусульмане»).

        https://nbalanchak.livejournal.com/8737449.html
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:29
    0
    Нихрена не понял. 100 км по бронетехнике... Это как ее там искать? Опять, по броне и по ЛА. любому - разные БЧ, разное обнаружение, разная маневренность - и совершенно точно разная цена ракет.
    Короче вообще как-то не понятно больше, чем понятно
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 08:04
      0
      Нихрена не понял. 100 км по бронетехнике... Это как ее там искать?


      Можно стремиться к этому

      В ходе испытаний в Форт-Худе в Техасе модернизированный «Апач» работал в связке с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) и наземными подразделениями в рамках отработки новых методов взаимодействия.

      Еще

      Испытания состоялись вблизи авиабазы Пойнт-Мугу (штат Калифорния). Беспилотник MQ-8B Fire Scout обнаружил и идентифицировал цель, которая двигалась со скоростью 20–30 км/ч, и передал информацию о ней на вертолёт MH-60S Seahawk. Пилот выпустил по мишени ракету AGM-114N Hellfire и успешно поразил её.


      БПЛА проводит поиск цели и дает целеуказание, вертолет выпускает ракету, БПЛА обеспечивает наведение ракеты на цель лазерным лучом. Вертолет не входит в зону ПВО и находится на высоте недоступной РЛС.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:30
        0
        Ну там наведение осуществляется по-разному.Гермес-А.
        На маршевом участке траектории ракета развивает скорость до 1 000 м/с, а в среднем по траектории скорость составляет около 500 м/с.

        Управление полётом ракеты осуществляется воздушными рулями. Система наведения ракеты — комбинированная. На этапе выхода в район цели оно осуществляется с помощью инерциального или радиокомандного наведения, а на конечном участке — самонаведением. На ракете могут размещаться различные головки самонаведения, в том числе лазерные.Поражение цели производится осколочно-фугасной боевой частью весом 28 кг. По заявлению производителя, точность попадания и мощность боеголовки обеспечивают безвозвратное уничтожение малоразмерных целей одной ракетой, а крупноразмерных — несколькими, путём последовательного поражения жизненно важных элементов цели.

        https://вфгумрф.рф/oruzhie/ptrk-germes-2.html

        «Гермес-А»

        — авиационный вариант ПТРК для вооружения вертолетов в перспективе.
        «Гермес»
        — вариант ПТРК для сухопутных войск с размещением средств комплекса на колесной боевой машине.
        «Гермес-С»
        — вариант ПТРК для береговой обороны и других целей со стационарной ПУ. В остальном аналогичен комплексу «Гермес».
        «Гермес-К»
        — корабельный вариант ПТРК / многоцелевой комплекс управляемого вооружения. Предлагается два варианта стартовых ступеней для применения ракет комплекса на дальности до 20 км (стандартная компоновка) и до 100 км (стартовая ступень большой мощности).
    2. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 08:27
      0
      Тут скорей всего одна труба, а ракеты к ней разные. Одни по литакам, другие по бронетехнике и стационарным объектам.
  9. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 08:35
    0
    Об этом сообщает пресс-служба тульского ОАО "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП).

    Давно уже не ОАО, а АО.