Украинские чиновники подтверждают ранее появившуюся в сети информацию о том, что в составе украинских вооружённых формирований появились подразделения с названием «Люфтваффе». Изначально появление «Люфтваффе» (ВВС нацистской Германии) произошло в 1935 году. Просуществовали до поражения гитлеровской Германии. Правопреемником гитлеровских «Люфтваффе» являются ВВС ФРГ.«Люфтваффе» на современной Украине – отряды территориальной обороны, занимающийся аэроразведкой. Украинская пресса пишет об этом, ссылаясь на запись пресс-секретаря главы Одесской областной военной администрации Сергея Братчука. По его словам украинский отряд «Люфтваффе» «вёл охоту на российские ЗРК – комплекс «Бук».Украинская пресса пишет, что подразделение «Люфтваффе» действует ещё и в Днепропетровской области.Эмблема украинского «Люфтваффе» откровенно говорит о том, что в ТрО воспринимают себя как наследников вооружённых формирований именно нацистской Германии. Так, эмблема современных ВВС ФРГ – крест. Эмблема «Люфтваффе» гитлеровских времён – орёл, держащий в лапах свастику.На эмблеме украинских отрядов аэроразведки – орёл, который в лапах держит крест. Причём этот орёл изображается абсолютно так же, как изображался в нацистской Германии в 1935-1945 годах.