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Чиновники Украины подтвердили появление подразделений с названием «Люфтваффе» в составе территориальной обороны

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Чиновники Украины подтвердили появление подразделений с названием «Люфтваффе» в составе территориальной обороны

Украинские чиновники подтверждают ранее появившуюся в сети информацию о том, что в составе украинских вооружённых формирований появились подразделения с названием «Люфтваффе». Изначально появление «Люфтваффе» (ВВС нацистской Германии) произошло в 1935 году. Просуществовали до поражения гитлеровской Германии. Правопреемником гитлеровских «Люфтваффе» являются ВВС ФРГ.


«Люфтваффе» на современной Украине – отряды территориальной обороны, занимающийся аэроразведкой. Украинская пресса пишет об этом, ссылаясь на запись пресс-секретаря главы Одесской областной военной администрации Сергея Братчука. По его словам украинский отряд «Люфтваффе» «вёл охоту на российские ЗРК – комплекс «Бук».

Украинская пресса пишет, что подразделение «Люфтваффе» действует ещё и в Днепропетровской области.

Эмблема украинского «Люфтваффе» откровенно говорит о том, что в ТрО воспринимают себя как наследников вооружённых формирований именно нацистской Германии. Так, эмблема современных ВВС ФРГ – крест. Эмблема «Люфтваффе» гитлеровских времён – орёл, держащий в лапах свастику.



На эмблеме украинских отрядов аэроразведки – орёл, который в лапах держит крест. Причём этот орёл изображается абсолютно так же, как изображался в нацистской Германии в 1935-1945 годах.
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24 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:34
    +10
    Короче-люфтвафельники.Это ближе к теме
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:46
      +2
      ТрО воспринимают себя как наследников вооружённых формирований именно нацистской Германии

      Интересно, сколько например, меня ещё можно убеждать, что ВСУ, сейчас по факту, это и есть нацистское формирование под управлением НАТО!
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:50
      +14
      Это "привет" всем иудеям и персонально Нетаньяху с его "моральной" поддержкой Украине, следующий шаг видимо создание танковых дивизий "мертвая голова" и "дас райх".
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 07:02
        +4
        Да они там газовых камер с печами понастроят и запад с израилем ниче не заметят
        После такого уже все эти штуки о том, кто устроил Мировую-2, не покажутся абсурдом даже самому верующему в "он же еврей" непрогрешимость.

        пс: Буданов уже открыто чешет "русских убивать", "в Крыму только физич. уничтожение, тк неправильные граждане".
        ну и ранее - скинуть ядерную на Донбасс - это все было и никуда не делось
    3. 26rus
      26rus Сегодня, 06:51
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Короче-люфтвафельники.Это ближе к теме

      Или люфтвафлеры...
    4. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 06:59
      +4
      Короче - нацистская гадина, которая воскресла в степях Украины!
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:44
    +7
    Ну вообще... балькенкройцы на технике и автомобилях уже есть, мертвую голову и эмблемы подразделения Дирлевангера - носят, руны СС тоже, Эдельвейс - есть, Люфтваффе - появилось. Ну что, осталось Зеле себя Фюрером объявить и приветствие-зигу официально узаконить.

    зы Люфтваффе то есть теперь, а кто у них за "Геринга" ? what
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 06:52
      +1
      ну и как им теперь здоровкаться прикажете хайль мишугене или шолом поцам?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:59
        +3
        наверно Хайль Володымыр. lol
        _______________________________
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:45
    +3
    Ой д.у.р.а.ки!!! Кончат также как и фрицы, только просуществуют меньше. Ну, кто-то еще сомневается, что к власти пришли фашисты?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:46
      +2
      К сожалению чтобы эти крайне неумные закончили так же как и гансы - нашим придется сильно попотеть... Гансов весь мир не снабжал, и то сколько своих положили и какая тяжелая война была. А тут почти всё НАТО их снабжает и снабжает. Только накроем склад - нате вам, хлопчики ещё боеприпасов. Только вышибем арту - нате вам снова пару тройку установок и так далее...
      Нелегко будет их ушатать....
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 06:54
        +4
        Цитата: Nexcom
        Гансов весь мир не снабжал, и то сколько своих положили и какая тяжелая война была. А тут почти всё НАТО их снабжает.

        Как это не снабжал? Снабжали как миленькие. Но у летчиков какая выучка была! За 4 месяца такого не добьешься. Так что верю, что наши с еще большимжеланием драться с ними будут. И, как сказано было в фильме "В бой идут одни старики" - "горят бубновые за милую душу"
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:56
          -6
          Гитлеру технику и боеприпасы не гнали эшелонами. Швеция разве что сталь-прокат тихонько поставляла и подшибники. Аргентина присадки для металлургии. Но военной техники Гитлеру в открытую никто не гнал. Ну разве что чехи 24\7 пахали на заводах Шкода.
      2. Silver99
        Silver99 Сегодня, 06:57
        +7
        О чем вы ? Именно весь мир снабжал Германию, на танках стояли бензиновые двигатели из США, "мессеры" прототип британцев, руда и редкоземельные металлы шли из Скандинавии, нефть из Румынии, зенитные орудия из Швейцарии, танки из Чехии........ про финансовую накачку западных банков ВПК нацисткой Германии и говорить нечего. Все повторяется.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 06:58
          +1
          Двигатели немцы сами производили - Даймлер-Бенц и Майбах. Штайр - Австрия производила. Для грузовиков - заводы Опеля и чехи старались.




          Форд - да, как убежденный антисемит через Аргентину помогал гансам.
          Кока-кола - тоже. Бодрящие таблетки делала для вермахта.
          1. Трямс
            Трямс Сегодня, 08:01
            0
            забавный факт - пума и адидас производили минометы для вермахта, помимо обувки одежки
            мда
            и щас они у нас у каждого и без войны выкачивают че там гитлер очень хотел - ресурсы
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:50
    +5
    в составе украинских вооружённых формирований появились подразделения с названием «Люфтваффе»
    Замкнуло их на символике, названиях использующихся в нацистской Германии. Отсюда, орлы, кресты, "Эдельвейсы" и пр. мутотня. Наверное считают, что это повышает боевой дух и подыхать под фашистской символикой более героично. Европа, так на Украине нет нацизма?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:54
      +3
      та нии, то не нацизм, то украинизм. хотя правильнее называть наверно укрокретинизм.
  5. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 07:06
    +1
    Утырошные из 404 страны всё делают что бы обгадится... Мы то о их нацистской натуре и так в курсе, а мир только подозревать начал, а тут на тебе, утрись Запад!
  6. свой1970
    свой1970 Сегодня, 07:06
    +1
    Ничего нового...
    Мне вот только интересно- устроят поляки им ответку за Волынскую резню или нет?
    Полученный ответ на требования признания вины страной 404 - даже меня слегка смущает belay
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:17
      +2
      Ну а что им поляки сделают? Шароварные отказались извиняться за Волынь. Что, поляки их снабжать за это перестанут? Не перестанут. Повоняют и утихнут. Ну может паре тройке укро-беженцев морду набьют в Польше.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:23
    +3
    Не тех они героев выбрали,писаки в 90 ые постарались, Вспомните какая литература у нас 90ые шла на ура и какие были фотографии холёных немецких пилотов.Такое впечатление что война для них была ,развлечение,спортивное соревнования - бесконечные фото ,с венками с круглыми датами 500 вылетов ,100 сбитых.Молодёжь западает не на текст ,а на " селфи".
  8. Alex013
    Alex013 Сегодня, 07:31
    +2
    У них прям мания использовать нацистские символы. Хотя у люфтов эмблема немного другая. Там орел свастику держит, а не крест
  9. Галеон
    Галеон Сегодня, 07:44
    +3
    Какое разоблачение образов. Под ангелами света оказались мертвецы из ада. Они к себе носителей и утянут. Показательно, что своих образцов воинов у народишки не оказалось, но и из чужих по вкусу ближе оказалось исключительное отребье из падали.