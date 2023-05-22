Я не могу вам прямо сказать об этом. Если я отвечу на ваш вопрос, то успеха не будет. Но точно скажу, что мы этот вопрос обсуждали с Зеленским. Я знаю, сколько у них подготовлено бригад и каково состояние этих бригад.

Я точно не знаю, ведь любой вооружённый конфликт непредсказуем.

Американская пресса пишет, что президенту Джо Байдену на саммите «Большой семёрки» в японской Хиросиме доложили о том, что украинские войска потеряли Бахмут. Также одной из тем, которая помимо теоретической возможности дефолта в США интересовала журналистов, стала тема украинского контрнаступления. Репортёры стали интересоваться у американского президента, когда оно начнётся и что ему известно об этом.Байден заявил, что ему всё известно, в том числе количество бригад, которые Украина подготовила. На вопрос о том, когда многократно анонсированное наступление начнётся, Байден прямо отвечать не стал.Президент США в Хиросиме:По словам американского президента, у него такие «ожидания, что украинские войска достигнут успеха, а Россия поймёт, что столкнётся с потерями».У Байдена поинтересовались, каких конкретно успехов может достичь украинская армия. Отвечая на этот вопрос журналистов, президент США заявил, что точно не знает.Байден:На самом деле, и Запад, и Украина лукавят, когда продолжают говорить о том, будто бы контрнаступление только готовится. Как минимум на Бахмутском направлении Киев уже задействовал бригады, сформированные для «контрнаступа». Например, речь о 3-й штурмовой бригаде, которая была сформирована из боевиков террористического «Азова» (*запрещено в РФ). Эта бригада атаковала фланги под Артёмовском, входила в западную часть города. Однако в конечном итоге город киевским режимом был потерян.