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Байден: Я точно не знаю, каких успехов достигнет армия Украины при контрнаступлении, ведь любой вооружённый конфликт непредсказуем

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Байден: Я точно не знаю, каких успехов достигнет армия Украины при контрнаступлении, ведь любой вооружённый конфликт непредсказуем

Американская пресса пишет, что президенту Джо Байдену на саммите «Большой семёрки» в японской Хиросиме доложили о том, что украинские войска потеряли Бахмут. Также одной из тем, которая помимо теоретической возможности дефолта в США интересовала журналистов, стала тема украинского контрнаступления. Репортёры стали интересоваться у американского президента, когда оно начнётся и что ему известно об этом.


Байден заявил, что ему всё известно, в том числе количество бригад, которые Украина подготовила. На вопрос о том, когда многократно анонсированное наступление начнётся, Байден прямо отвечать не стал.

Президент США в Хиросиме:

Я не могу вам прямо сказать об этом. Если я отвечу на ваш вопрос, то успеха не будет. Но точно скажу, что мы этот вопрос обсуждали с Зеленским. Я знаю, сколько у них подготовлено бригад и каково состояние этих бригад.

По словам американского президента, у него такие «ожидания, что украинские войска достигнут успеха, а Россия поймёт, что столкнётся с потерями».

У Байдена поинтересовались, каких конкретно успехов может достичь украинская армия. Отвечая на этот вопрос журналистов, президент США заявил, что точно не знает.

Байден:

Я точно не знаю, ведь любой вооружённый конфликт непредсказуем.

На самом деле, и Запад, и Украина лукавят, когда продолжают говорить о том, будто бы контрнаступление только готовится. Как минимум на Бахмутском направлении Киев уже задействовал бригады, сформированные для «контрнаступа». Например, речь о 3-й штурмовой бригаде, которая была сформирована из боевиков террористического «Азова» (*запрещено в РФ). Эта бригада атаковала фланги под Артёмовском, входила в западную часть города. Однако в конечном итоге город киевским режимом был потерян.
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8 комментариев
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  1. Наган
    Наган Сегодня, 06:55
    +2
    Да что вообще маразматик Джо знает? По слухам он, когда проходит действие стимулянтов, не знает даже где он и какую должность занимает. Да и стимулянты не полностью компенсируют старческие изменения в мозгу. К примеру, однажды он ляпнул, что он баллотируется в Сенат. В общем, весьма печально, что выставляют перед телекамерами дедулю, которому место в доме престарелых со специализацией в возрастных ментальных отклонениях.
    1. KCA
      KCA Сегодня, 07:25
      0
      Дедушка старенький, ему всё равно...
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    +1
    Байден заявил, что ему всё известно, в том числе количество бригад, которые Украина подготовила.
    Почему-то сразу вспомнился Ельцин и его речь о ситуации в п. Первомайское где прозвучало знаменитое про "38 снайперов, которые наблюдают". А вот дальше Байден сказал правду когда его спросили об успехах украинской армии
    Я точно не знаю...
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 06:57
    +1
    Байден заявил, что ему всё известно,...Я точно не знаю, ведь любой вооружённый конфликт непредсказуем.

    Заврались оба, но старый лис все же поосторожнее будет. Хотя ему проще, потом на деменцию спишет.
  4. геолог
    геолог Сегодня, 07:26
    0
    Здесь он нисколько не лукавит, а просто приводит древнегреческую мудрость, шта " военные успехи всегда сомнительны"... Победы и поражения идут рука об руку. Прошедший век показал, что победители получают головную боль и много проблем, в то время как проигравшие выигрывают, становясь нахлебниками и паразитами у победителей.
  5. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 07:56
    0
    "Байден: Я точно не знаю, каких успехов достигнет армия Украины при контрнаступлении, ведь любой вооружённый конфликт непредсказуем". Тогда им нужно контрнаступать на Львов и Ужгород, вероятность успеха повышается.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:57
    0
    Ему конечно все равно, но дома перед выборами спросят куда бабки спустил....
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 08:02
      0
      Цитата: Uprun
      Ему конечно все равно, но дома перед выборами спросят куда бабки спустил....

      Да с бабками то проблем нет, ещё нарисуют. И так в долгах, как в шелках. Плюс минус пару триллионов - делов то.))))