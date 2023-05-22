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Евгений Пригожин сообщил о выводе подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута в тыл на переформирование и дооснащение

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Евгений Пригожин сообщил о выводе подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута в тыл на переформирование и дооснащение

После освобождения Бахмута штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" никуда не выдвигались, все сведения о том, что "Оркестр" штурмует какие-либо населенные пункты, не соответствуют действительности. После передачи Бахмута подразделениям Минобороны, ЧВК "Вагнер" будет отведено в тыл. Об этом заявил Евгений Пригожин.


Бойцы подразделений ЧВК "Вагнер" в течение пяти дней будут зачищать Бахмут, после чего передадут его подразделениям Минобороны и отправятся в тыл на переформирование и дооснащение. По словам Пригожина, к 1 июня ни одного бойца "Оркестра" на переднем крае не будет. Поэтому вся информация, что ЧВК "Вагнер" что-то там штурмует, является недостоверной. На сегодняшний день все задачи, поставленные перед "Вагнером", выполнены в полном объеме.

Поэтому на Хромово мы не идем, на Ивановское не идем, мы передаем свои позиции и с 25 числа покидаем зону боевых действий. С 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на переднем крае не будет. До тех пор, пока мы не пройдем переформирование и дооснащение, и дообучение

- заявил Пригожин добавив, что Хромово и Ивановское будут штурмовать подразделения Минобороны.

О взятии Бахмута под полный контроль куратор ЧВК "Вагнер" сообщил 20 мая, ближе к полуночи эту информацию официально подтвердило Министерство обороны. В Киеве до сих пор заявляют, что город якобы не сдан, там находятся подразделения ВСУ, ведущие ожесточенные бои против отрядов "Оркестра". Командующий группировкой "Восток" ВСУ генерал Сырский вообще заявил, что удерживаемые подразделениями украинской армии позиции в Бахмуте будут плацдармом для будущего контрнаступления. Осталось только найти эти самые позиции. Впрочем, потерю Соледара в Киеве признали только через 10 суток, да и то после публикаций западной прессы, когда деваться уже некуда было.
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27 комментариев
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  1. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 06:58
    +9
    До тех пор, пока мы не пройдем переформирование и дооснащение, и дообучение

    Загадка от Евгения Викторовича генштабу ВСУ с последующим сюрпризом. Когда и с какой стороны ожидать выступления оркестра на "бис", а с учётом
    дооснащение, и дообучение

    возможно с новой "концертной программой"
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:15
      +6
      Цитата: 1 z1
      генштабу ВСУ с последующим сюрпризом. Когда и с какой стороны ожидать выступления оркестра на "бис", а с учётом

      Всё-таки, теперь ожидаем положительных сюрпризов от Вооружённых сил России.
      К ВагнерАм вопросов нет. Спасибо им огромное!
      1. KCA
        KCA Сегодня, 07:22
        +1
        Так ВС РФ достаточно сюрпризов шлёт, вот рядом статья что самая длительная серия ракетных атак продолжается, а музыкантам, конечно, низкий поклон и благодарность
        1. tun5t
          tun5t Сегодня, 07:59
          +2
          По сути Вооружённые силы только просыпаются, то с чего ещё год назад надо было начинать, только теперь "проснулось" руководство, во главе с верховным. А кто будет ответ держать за "много потерь" с самого начала СВО? насмотрелся уродского видео, как наших ребят на передовой гранатами добивают с коптеров.
          В таком дерьмовом начале, нашим ребятам из ЧВК Вагнер, надо памятники ставить, за то что выстояли, за то что не дрогнув ШЛИ ВПЕРЁД,
          Вечная память погибшим ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА !!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:28
      +1
      Цитата: 1 z1
      Загадка от Евгения Викторовича генштабу ВСУ с последующим сюрпризом.

      И загадки и сюрпризы "Вагнер" преподнес всему НАТО во Главе с США, которые поставили Бахмут во главе угла, сделав ставку именно на Бахмут, где собирались показать свою силу. До зубов вооружив фашистов, нацистов, наемников, бандеровцев разных мастей, они решил преподать не сговорчивой России урок. Что для них был какой то ЧВК - разобьем в момент.
      Но оказалось что он встретили, ту силу, силу русского духа, которая сломала хребет этой нечисти.
  2. Б-15
    Б-15 Сегодня, 07:04
    +7
    Низкий поклон, вам, ребята.
    Почти 8 месяцев штурма вымотают кого угодно. Отдыхайте и приходите в себя.
    Слава вам!!!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:19
      +1
      Цитата: Б-15
      Низкий поклон, вам, ребята.
      Почти 8 месяцев штурма вымотают кого угодно. Отдыхайте и приходите в себя.
      Слава вам!!!

      Да, уж, планку мастеров боя ЧВК подняли высоко.
      Все, что будет делаться ниже, будет называться вялотекущим позиционным... пинпонгом.
      1. не тот
        не тот Сегодня, 07:35
        +2
        Низкий поклон, вам, ребята.Слава вам!!!
        Присоединяюсь.Мужики молодцы.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:18
        +1
        Цитата: Теренин
        Да, уж, планку мастеров боя ЧВК подняли высоко.

        Вагнеры показали, как нужно воевать побеждать. У них нет "свадебных" генералов, у них все воюют.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:05
    +3
    Безусловно,ребята-молодцы.Им надо отдохнуть..Но мне кажется,чтт это-ротация
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:20
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Безусловно,ребята-молодцы.Им надо отдохнуть..Но мне кажется,чтт это-ротация

      Да, это и то и другое, с некоторыми особенностями для ЧВК.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:09
    +1
    До тех пор, пока мы не пройдем переформирование и дооснащение, и дообучение
    Теперь ясность внесена, а то уже начала тиражироваться информация о том, что якобы "Вагнер" переключается на Судан и участвовать в боевых действиях на Донбассе не будет. Остается пожелать качественного переформирования, дооснащения и военной удачи.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 07:22
      0
      Цитата: rotmistr60
      Теперь ясность внесена, а то уже начала тиражироваться информация о том, что якобы "Вагнер" переключается

      Чем меньше побед у ВСУ, тем больше ципсошных выбросов и истерик в медиа-пространстве.
  5. геолог
    геолог Сегодня, 07:13
    +3
    Наши журналисты никак не определятся как называть Пригожина. Сначала он был Основателем, потом стал Куратором, но после взятия Бахмута -эпическом достижении сравнимом с осадой Трои, пора бы уже придумать что то более подходящее скажем Командарм, Стратег, Полководец, Бригадный генерал и т.д.
    1. Любитель Акул
      Любитель Акул Сегодня, 07:29
      +3
      Думаю ни в одной стране мира нет ЧВК,которая бы участвовала в войне такого масштаба,выполняла бы такие штурмовые функции. Самое сложное,взаимодействие с МО и вообще,статус ЧВК в общей стратегии операции. Поэтому никто и не знает,как назвать Пригожина. Вагнера положили начало,сейчас все начнут изучать именно опыт взаимодействия,обучения,набора в Компанию. В конце концов там же должен быть штат,к чему ЧВК приравнивается? Если есть своя авиация,тяжелая арта,танки РЭБ и многое другое. По моему даже корпус не имеет своей штурмовой ,истребительной и бомбардировочной авиации. Вообще это шедевр. Шедевр управления,взаимодействия и ,самое главное-шедевр мотивации(не финансовой) рядового и командного состава.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 07:29
      +1
      Цитата: геолог
      Сначала он был Основателем, потом стал Куратором, но после взятия Бахмута -

      он все равно останется Отцом-основателем. Медийную часть боев за Артемовск он выполнил. О том что его грамотный и согласованный троллинг сыграл немаловажную роль в этих боях, мы узнаем позже, остальное, заслуга его штабов и главное, бойцов.
    3. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 07:48
      +1
      Моё предложение звания для Пригожина - дирижёр оркестра. Думаю, что Киев давно напрашивается на то чтобы следующий выезд оркестра на гастроли прошел именно туда
    4. 30 вис
      30 вис Сегодня, 08:05
      +1
      Цитата: геолог
      пора бы уже придумать что то более подходящее скажем Командарм, Стратег, Полководец, Бригадный генерал и т.д.

      Больше всего подходит - идеолог и вождь .
  6. Константин Чёрный
    Константин Чёрный Сегодня, 07:37
    -8
    что он будет делать без зэков, где людей возьмёт?
    1. Светлан
      Светлан Сегодня, 07:54
      0
      Господин провокатор, тоньше надо, тоньше. Вас этому не учили? Или вы двоечник?
      И не ваше это собачье дело. Идите на Цензор. Там такие посты любят.
      1. Константин Чёрный
        Константин Чёрный Сегодня, 08:13
        -1
        ты отрицаешь, что он вербует зэков?
        1. Светлан
          Светлан Сегодня, 08:35
          0
          Я этого не утверждаю, да вербуют, но ты, походу, только что сказал, что заключённые вас побеждают.
          Бедняжки))).
    2. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 08:04
      +1
      Жовто-блакитный?! Где возьмет, там возьмёт, не беспокойтесь. Одно ясно - фарш будет приготовлен.
  7. Stepych
    Stepych Сегодня, 08:01
    +2
    Мне кажется, следующим городом в качестве цели, нужно брать Одессу. И лишить Украину выход к морю, плюс освободить Приднестровье, и доберёмся до снарядов находящихся в хранении у наших миротворцев.
    Масса плюсов.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 08:12
      +1
      Цитата: Stepych
      Мне кажется, следующим городом в качестве цели, нужно брать Одессу.


      Только как туда добраться ? Десантная операция заранее обречена на провал.... тут по хорошему нужно возвращать сперва Херсон и уже от туда двигаться до Николаева - Одессы, но сколько уйдет времени на возвращение и когда оно состоится (надеюсь что оно всё таки будет) это вопрос....
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 08:19
      +1
      освободить Приднестровье, и доберёмся до снарядов

      Там уже так всё просрочено, что большую часть даже перевозить опасно. request
  8. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 08:34
    0
    Какие тут поют серенады музыкантам. Аж уши пухнут. Отдохнуть им надо. А ведь получается, что они - хочу, штурмую, не хочу, сами штурмуйте какое то там Хромово. А мы устали, нам отдохнуть надо.