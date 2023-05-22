Евгений Пригожин сообщил о выводе подразделений ЧВК «Вагнер» из Бахмута в тыл на переформирование и дооснащение

Поэтому на Хромово мы не идем, на Ивановское не идем, мы передаем свои позиции и с 25 числа покидаем зону боевых действий. С 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на переднем крае не будет. До тех пор, пока мы не пройдем переформирование и дооснащение, и дообучение

После освобождения Бахмута штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" никуда не выдвигались, все сведения о том, что "Оркестр" штурмует какие-либо населенные пункты, не соответствуют действительности. После передачи Бахмута подразделениям Минобороны, ЧВК "Вагнер" будет отведено в тыл. Об этом заявил Евгений Пригожин.Бойцы подразделений ЧВК "Вагнер" в течение пяти дней будут зачищать Бахмут, после чего передадут его подразделениям Минобороны и отправятся в тыл на переформирование и дооснащение. По словам Пригожина, к 1 июня ни одного бойца "Оркестра" на переднем крае не будет. Поэтому вся информация, что ЧВК "Вагнер" что-то там штурмует, является недостоверной. На сегодняшний день все задачи, поставленные перед "Вагнером", выполнены в полном объеме.- заявил Пригожин добавив, что Хромово и Ивановское будут штурмовать подразделения Минобороны.О взятии Бахмута под полный контроль куратор ЧВК "Вагнер" сообщил 20 мая, ближе к полуночи эту информацию официально подтвердило Министерство обороны. В Киеве до сих пор заявляют, что город якобы не сдан, там находятся подразделения ВСУ, ведущие ожесточенные бои против отрядов "Оркестра". Командующий группировкой "Восток" ВСУ генерал Сырский вообще заявил, что удерживаемые подразделениями украинской армии позиции в Бахмуте будут плацдармом для будущего контрнаступления. Осталось только найти эти самые позиции. Впрочем, потерю Соледара в Киеве признали только через 10 суток, да и то после публикаций западной прессы, когда деваться уже некуда было.