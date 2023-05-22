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Самая длительная серия ударов с начала СВО продолжилась: ночью поражены объекты в Николаеве, Днепропетровске и Одесской области

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Самая длительная серия ударов с начала СВО продолжилась: ночью поражены объекты в Николаеве, Днепропетровске и Одесской области

Иллюстративное фото



В ночное время суток продолжилось нанесение ударов по объектам противника на подконтрольных ему территориях. Основные цели для ударов – пункты размещения личного состава ВСУ и так называемой «гвардии наступления», места хранения боеприпасов и военной техники, в том числе той, которая спонсорами украинского конфликта была поставлена из-за рубежа.

Стало известно о том, что в течение ночи воздушная тревога объявлялась в разных частях Украины. Зафиксированы попадания в Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях. В вечернее время суток (накануне) были поражены пункты дислокации украинских войск севернее Харькова.

Также поражение целей произошло в оккупированной ВСУ части Запорожской области.

Наибольшее число взрывов минувшей ночью прогремело в Днепропетровске и его окрестностях. Не менее 15-ти. По последним сведениям, удар носил комбинированный характер. Эта тактика стала в последнее время привычной для ВС РФ. Она позволяет с помощью ложных целей вскрыть ПВО противника, после чего уничтожить как ряд объектов противовоздушной обороны, так и другие военные цели на конкретной территории.

Для нанесения ударов по целям ВС РФ использовали крылатые ракеты воздушного базирования, а также ударные дроны различных типов, включая БПЛА «Герань».

Ночные удары ВС РФ в последнее время превратились в самую продолжительную с начала СВО серию. Серия длится уже больше недели.
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18 комментариев
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  1. Pivot
    Pivot Сегодня, 07:18
    +5
    Так для Укровермахта ничего не жалко.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    +8
    Серия длится уже больше недели.
    И желательно, чтобы продолжалась. Удары наносятся практически по всей территории Украины целенаправленно выбивая то, что столько времени готовилось к "великому наступлению". Еще пара таких недель и можно задавать вопрос о реальной возможности полномасштабного наступления ВСУ.
  3. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 07:19
    +5
    Естественный отбор в действии, сокращается поголовье самых агрессивных и не обременённых интеллектом хомо сапиенс.
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:26
    +1
    Как так то, группенфюрер Буданов утверждал, что запас КР у РФ уже закончился. А они все летят и летят.))))
  5. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:28
    +2
    такая "оборона" мне больше нравится по сравнению с зубами дракона, которые могут и нетронутыми остаться, если продолжать в таком темпе будем
  6. Трямс
    Трямс Сегодня, 07:28
    +5
    у Фашизмаунаснет свидание с Нетракетами
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:40
      +6
      Место проклятое. Там все 404, со страны начиная)))
  7. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 07:48
    +1
    нарастили выпуск ракет, это уже очевидно.. да и с геранями тоже вопрос видимо решенный ..
  8. nikolas 83
    nikolas 83 Сегодня, 07:49
    +4
    В телеге пишут что эшелоны с натовской бронетехникой прибывают в Курахово ,идёт накопление техники и личного состава.Че там то не долбим ?Надеюсь ждём сосредоточения в одном месте чтоб накрыть всех сразу.
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 07:57
      +1
      Пакращення вальцмана еще впереди. Но он об этом не догадывается.
    2. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 07:57
      0
      По вашему надо наносить удары дорогостоящими ракетами по всем объектам упоминаемым в телеге?
  9. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 07:54
    +2
    Военный преступник Украины порошенко "...наши дети пойдут до школы а ихние будут сидеть по подвалах....". И тут его АТО "превратилось" в СВО.
    1. Serafim
      Serafim Сегодня, 08:04
      0
      "Всегда найдётся рыба крупнее!" (из фильма Звёздные войны, не помню какая тамсерия, но это было в каком-то болоте, герой сидели в космическом аппарате, а рыбы рядом поглощали одна другую)
  10. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 07:54
    +1
    Видимо кто-то стал очень активно сдавать нужные для наших ВКС места.
  11. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 07:56
    0
    Цитата: Hellcos
    такая "оборона" мне больше нравится по сравнению с зубами дракона, которые могут и нетронутыми остаться, если продолжать в таком темпе будем

    Так зубы для того и строят, чтобы уменьшить соблазн наступать везде.
  12. народник
    народник Сегодня, 08:10
    +2
    Хорошая серия. Только одно пожелание. Чтобы не прекращалась. good
  13. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 08:17
    +1
    хорошие новости,для утра понедельника.....)
  14. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 08:26
    0
    ...Пусть летят они, летят
    И нигде не встречают преград.

    Песня: "Прощайте голуби" (1960)