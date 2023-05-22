Самая длительная серия ударов с начала СВО продолжилась: ночью поражены объекты в Николаеве, Днепропетровске и Одесской области

Иллюстративное фото
В ночное время суток продолжилось нанесение ударов по объектам противника на подконтрольных ему территориях. Основные цели для ударов – пункты размещения личного состава ВСУ и так называемой «гвардии наступления», места хранения боеприпасов и военной техники, в том числе той, которая спонсорами украинского конфликта была поставлена из-за рубежа.
Стало известно о том, что в течение ночи воздушная тревога объявлялась в разных частях Украины. Зафиксированы попадания в Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях. В вечернее время суток (накануне) были поражены пункты дислокации украинских войск севернее Харькова.
Также поражение целей произошло в оккупированной ВСУ части Запорожской области.
Наибольшее число взрывов минувшей ночью прогремело в Днепропетровске и его окрестностях. Не менее 15-ти. По последним сведениям, удар носил комбинированный характер. Эта тактика стала в последнее время привычной для ВС РФ. Она позволяет с помощью ложных целей вскрыть ПВО противника, после чего уничтожить как ряд объектов противовоздушной обороны, так и другие военные цели на конкретной территории.
Для нанесения ударов по целям ВС РФ использовали крылатые ракеты воздушного базирования, а также ударные дроны различных типов, включая БПЛА «Герань».
Ночные удары ВС РФ в последнее время превратились в самую продолжительную с начала СВО серию. Серия длится уже больше недели.