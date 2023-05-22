Украинская пропаганда «сбила» российский истребитель Су-35 на Херсонском направлении

На Херсонском направлении продолжаются бои за контроль над островами в русле Днепра, ВСУ пытаются на них закрепиться, наши их выбивают. Активно работает артиллерия и авиация, использующая планирующие авиабомбы. Накануне наши обработали пункт дислокации ВСУ в районе населенного пункта Кизомыс.
Российские ВКС нанесли удар по выявленным целям на правом берегу Днепра, ВСУ попытались сбить наши истребители, украинская ПВО работала весьма активно. После удара по Кизомысу, украинские ресурсы начали распространять информацию, что средствами ПВО ВСУ якобы был сбит российский истребитель Су-35, но это оказалось фейком. По самолету действительно было выпущено несколько зенитных ракет с разных направлений, но ни одна из них до него не добралась из-за маневров самолета и тепловых ловушек.
Пост о якобы сбитом российском Су-35 выложил начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук. Он написал, что российский самолет, якобы подбитый украинской ПВО, упал в Черное море. Однако все это оказалось фейком и сообщение было удалено, но было подхвачено украинской пропагандой и успело разойтись по пабликам, а также было опубликовано в украинской прессе. Причем никакого опровержения они давать не стали, истребитель уже внесли в сводку Генштаба ВСУ как сбитый.
Зрелище со сбитым аналоговнетным Су-35 было невероятным. ПВО – Сила! Вечер стал интереснее
- написал Плетенчук.
Если посмотреть статистику Генштаба ВСУ по сбитым российским самолетам и вертолетам, то не понятно, на чем летают наши летчики, самолеты у нас должны были уже давно закончиться. Украинские военные утверждают, что с начала российской СВО ПВО ВСУ уничтожила 309 самолетов и 294 вертолета ВКС РФ. Очень эффективная пропаганда у Киева, уничтожает российскую авиацию лучше, чем ПВО.