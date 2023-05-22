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Украинская пропаганда «сбила» российский истребитель Су-35 на Херсонском направлении

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Украинская пропаганда «сбила» российский истребитель Су-35 на Херсонском направлении

На Херсонском направлении продолжаются бои за контроль над островами в русле Днепра, ВСУ пытаются на них закрепиться, наши их выбивают. Активно работает артиллерия и авиация, использующая планирующие авиабомбы. Накануне наши обработали пункт дислокации ВСУ в районе населенного пункта Кизомыс.


Российские ВКС нанесли удар по выявленным целям на правом берегу Днепра, ВСУ попытались сбить наши истребители, украинская ПВО работала весьма активно. После удара по Кизомысу, украинские ресурсы начали распространять информацию, что средствами ПВО ВСУ якобы был сбит российский истребитель Су-35, но это оказалось фейком. По самолету действительно было выпущено несколько зенитных ракет с разных направлений, но ни одна из них до него не добралась из-за маневров самолета и тепловых ловушек.

Пост о якобы сбитом российском Су-35 выложил начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук. Он написал, что российский самолет, якобы подбитый украинской ПВО, упал в Черное море. Однако все это оказалось фейком и сообщение было удалено, но было подхвачено украинской пропагандой и успело разойтись по пабликам, а также было опубликовано в украинской прессе. Причем никакого опровержения они давать не стали, истребитель уже внесли в сводку Генштаба ВСУ как сбитый.

Зрелище со сбитым аналоговнетным Су-35 было невероятным. ПВО – Сила! Вечер стал интереснее

- написал Плетенчук.

Если посмотреть статистику Генштаба ВСУ по сбитым российским самолетам и вертолетам, то не понятно, на чем летают наши летчики, самолеты у нас должны были уже давно закончиться. Украинские военные утверждают, что с начала российской СВО ПВО ВСУ уничтожила 309 самолетов и 294 вертолета ВКС РФ. Очень эффективная пропаганда у Киева, уничтожает российскую авиацию лучше, чем ПВО.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:58
    0
    На чем мы летаем мы знаем. На чем они летают , не понятно. Канашенко сбил тысячи самолётов и вертолетов
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:03
      +2
      Контрнахрюк уже начался, так понимаю?
      1. Советский Молдаван
        Советский Молдаван Сегодня, 08:14
        +2
        От пацанов 384 ОМПР СпН

        Наши источники из числа местных «вменяемых» гражданских жителей оккупированных Украиной территорий ДНР сообщают:

        В ночь с 20 на 21 мая в Авдеевку через Ж/Д станцию Курахово заехала большая партия бронетехники ВСУ и НГУ. В течение крайних 72 часов в указанный город волна за волной прибывала живая сила противника, в т.ч. и личный состав т.н. «штурмовых бригад». Кроме того, отмечается резкое увеличение танков и других боевых машин Украины на территории старого кирпичного завода в н/п Красногоровка.

        Сегодня, 21 мая 2023 года, начиная с 20:00 ч. личному составу Авдеевского гарнизона начали выдавать наркотические болеутоляющие средства (не пишем, что это промедол, потом что украинской стороне давно поставляют «заграничные наркотики»). Кроме того, наша разведка уже четвертые сутки фиксирует попытки украинской стороны найти бреши в нашей обороне для выдвижения танковых колон из Авдеевки в сторону Донецка.

        Также наши источники отмечают наличие у ВВС Украины боевого распоряжения на применение 22-25 мая ракет-ложных целей ADM-160B MALD на Донецком направлении, что также служит разведывательным признаком подготовки противником наступления на столицу ДНР (указанные ракеты являются дешёвым средством преодоления противовоздушной обороны).

        ИТОГО: всем воинам и защитникам Новороссии держать ухо востро! Начиная с 03:00 ч. ночи 22.05.2023 года и в ближайшие 48 часов — максимальное внимание на попытки скрытного выдвижения противника в сторону Донецка! Но без паники — просто держим ПТУР-ы наготове немного активнее, чем держали их наготове до этого. С Богом!
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:17
        -3
        Контрахрюк уже начался давно с той стороны. Видать не даёт им покоя данные канашенкова
      3. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 08:37
        0
        Не знаю, что там у них началось...

        Зелик хорошо съездил по заграницам. Был обласкан семеркой) арабы, правда, кто нос воротил, а кто смотрел на "зверя диковинного".

        В общем, ситуация такая:

        - турне и командировочные надо отрабатывать;

        - очередные дивизии бандеровцев пошлют на убой;

        Прогноз: потери врага будут чудовищные, из-за политики.
        Аналогия: июльское наступление нашей армии в 1917 году в угоду союзникам.

        Интересно, революционная ситуация в Киеве начинает зарождаться?
    2. скептик
      скептик Сегодня, 08:25
      +2
      Цитата: Аргон
      На чем мы летаем мы знаем. На чем они летают , не понятно. Канашенко сбил тысячи самолётов и вертолетов

      Ну вот, очередной "плетенчук" нарисовался. По "клаве" брехать - не мешки ворочать.
    3. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 08:26
      0
      Где у нас говорится о тысячах самолётов и вертолетов? В конце каждой сводки Минобороны даётся информация об общем числе уничтоженных самолётов и вертолетов противника за весь период СВО.
  2. Qas
    Qas Сегодня, 08:07
    0
    Так и Конашенко наш всю украинскую рать по несколько раз уже изничтожил. Все врут.
    1. скептик
      скептик Сегодня, 08:26
      +2
      Цитата: Qas
      Так и Конашенко наш всю украинскую рать по несколько раз уже изничтожил. Все врут.

      Ишчо один.
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 08:08
    +3
    Причем никакого опровержения они давать не стали, истребитель уже внесли в сводку Генштаба ВСУ как сбитый.
    Естессно, опровержения не будет - за сбитый литак деньги положены. Наверное, уже выплатили. Если опровергнут - возвращать взад придётся.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:18
    +2
    российский самолет, якобы подбитый украинской ПВО, упал в Черное море.
    "Упал в Черное море" - это на случай если своя публика начнет требовать подтверждения. А так, пойди найди в море.
  5. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 08:21
    +4
    Лётчик красава :) Рад за него good Но и "конь его небесный" тоже из племенных - 35-й очень хорошее изделие, аж гордость за отечественный авиапром берёт (почаще бы таким радовали).
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:37
    0
    Очень эффективная пропаганда у Киева, уничтожает российскую авиацию лучше, чем ПВО.

    Так на то и расчет, зная что украинский пипл заглатывает всё за чистую монету. Они верят только Плетенчукам, Подолякам и всем сказкам братьев Гримм.