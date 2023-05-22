С российской стороны основная нагрузка по взятию Бахмута легла на ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. И Пригожин заявил, что после завершения взятия Бахмута его подразделения будут выведены на отдых, доукомплектование и обучение. Однако предыдущие заявления (угрозы) подобного рода Пригожин не реализовал.

Украинская сторона представляла удержание сначала Мариуполя, потом и Бахмута, как символ собственной воли к сопротивлению и как площадку для создания нового поколения «героев». Памятное шествие, в котором приняли участие около тысячи человек в Киеве в субботу, организованное фашистским полком «Азов» (*террористическая группировка, запрещённая в РФ), почтило память защитников Мариупольского металлургического завода, которые год назад были вынуждены прекратить сопротивление превосходящим силам русских. По словам выступавшего на мероприятии, из 2534 бойцов «Азова»*, захваченных Россией в мае 2022 года, около 500 к настоящему времени вернулись на Украину в результате различных обменов; о местонахождении остальных 2000 сведений нет.

В немецком издании Junge Welt вышла статья обозревателя Райнхарда Лаутербаха, посвящённая потере украинской армией Бахмута. Немецкий журналист информирует своих читателей о том, что битва за этот город продолжалась в течение нескольких месяцев.Лаутербах:Далее немецкий автор напоминаем своим читателям о том, что взятие российскими войсками Артёмовска произошло ровно год спустя после того, как Украина утратила контроль над Мариуполем.Обращает на себя внимание то, как немецкий обозреватель описывает ситуацию:Как видно, в Junge Welt прямо называют «Азов»* фашистским вооружённым формированием. Также прослеживается мысль автора относительно того, что для киевского режима было важно не столько сохранение контроля над городами, сколько «символизм» боёв за Мариуполь и Артёмовск.