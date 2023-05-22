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Немецкая пресса: В годовщину потери Мариуполя в Киеве прошло памятное шествие, организованное фашистским полком «Азов»

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Немецкая пресса: В годовщину потери Мариуполя в Киеве прошло памятное шествие, организованное фашистским полком «Азов»

В немецком издании Junge Welt вышла статья обозревателя Райнхарда Лаутербаха, посвящённая потере украинской армией Бахмута. Немецкий журналист информирует своих читателей о том, что битва за этот город продолжалась в течение нескольких месяцев.


Лаутербах:

С российской стороны основная нагрузка по взятию Бахмута легла на ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. И Пригожин заявил, что после завершения взятия Бахмута его подразделения будут выведены на отдых, доукомплектование и обучение. Однако предыдущие заявления (угрозы) подобного рода Пригожин не реализовал.

Далее немецкий автор напоминаем своим читателям о том, что взятие российскими войсками Артёмовска произошло ровно год спустя после того, как Украина утратила контроль над Мариуполем.

Обращает на себя внимание то, как немецкий обозреватель описывает ситуацию:

Украинская сторона представляла удержание сначала Мариуполя, потом и Бахмута, как символ собственной воли к сопротивлению и как площадку для создания нового поколения «героев». Памятное шествие, в котором приняли участие около тысячи человек в Киеве в субботу, организованное фашистским полком «Азов» (*террористическая группировка, запрещённая в РФ), почтило память защитников Мариупольского металлургического завода, которые год назад были вынуждены прекратить сопротивление превосходящим силам русских. По словам выступавшего на мероприятии, из 2534 бойцов «Азова»*, захваченных Россией в мае 2022 года, около 500 к настоящему времени вернулись на Украину в результате различных обменов; о местонахождении остальных 2000 сведений нет.

Как видно, в Junge Welt прямо называют «Азов»* фашистским вооружённым формированием. Также прослеживается мысль автора относительно того, что для киевского режима было важно не столько сохранение контроля над городами, сколько «символизм» боёв за Мариуполь и Артёмовск.
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12 комментариев
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  1. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:57
    +9
    Памятное шествие, в котором приняли участие около тысячи человек в Киеве в субботу, организованное фашистским полком «Азов» (*террористическая группировка, запрещённая в РФ)

    Вот куда нужно было кассетными боеприпасами шарахнуть.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:59
      +5
      Комбинированно и кассетными и теромобарамт и фугасами
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:01
    +5
    Проще по улицам куеву шагать, чем Артемовска.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:14
      +2
      Они и там получили по шеЯм.В Артемовске то.Продолжайте "традиции"разгромов "нахтигаля"и прочей сволОты
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:02
    +1
    Навоз не шествует. Его возят и закапывают в полях, как удобрение. Или максимум - смывают
  4. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 08:18
    -1
    Печально наши парни гибнут и их. Они решили наши меже руками уничтожить славянскую цивилизацию. Умницы, и ад им на встречу.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 08:24
      +2
      Нацисты - не НАШИ парни! am Последователи Бандеры и Шухевича, каратели Нахтигаля, палачи Хатыни - они априори не могут быть НАШИМИ парнями! И их выкидыши и продолжатели - ТОЖЕ! negative
      И плакать о них может только тот, у кого нет ни Родины, ни чести!
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 08:26
        0
        люди в своем существе - биороботы - как запрограммируешь мозг, то и получится на выходе
        воспитание, среда, мотивация, ослепление пороками чз отупение и тд

        гибнут наши, точнее они погибли уже во время перекодирования мозга
  5. Трямс
    Трямс Сегодня, 08:22
    +1
    Как видно, в Junge Welt прямо называют «Азов»* фашистским вооружённым формированием.

    контекст интересный – не просто констатирует, а называет фашистским с восхищением
    продолжателей дела великого зигхайля, верных псов, которым достаточна лишь кость (оружие)
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 08:37
      0
      Но как символично нацики пять сот хероёв кои в уплен поздавшись и забыв про батьку дырявого идут маршем по улицам .
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:25
    +1
    Junge Welt прямо называют «Азов»* фашистским вооружённым формированием
    Называет прямо, но не исключено, что после таких откровении к газете возникнут претензии со стороны властей ФРГ. Про Украину даже не вспоминаю, т.к. обязательно ноту выкатят. То, что в Германии хотя бы некоторые начали называть вещи своими именами уже можно считать прогрессом.
  7. resident_again
    resident_again Сегодня, 08:34
    0
    Цитата: Menshoff_D_V
    Печально наши парни гибнут и их. Они решили наши меже руками уничтожить славянскую цивилизацию. Умницы, и ад им на встречу.



    Не неси гнилую и тупую чушь! У них нет парней.И они не гибнут. Эта нацисткая биомасса просто дохнет.Исчезает с лица Земли. И не смей равнять наших парней с этим ублю_д_очным и изначально ущербным говном!