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ВС РФ нанесли один из сильнейших за все время спецоперации ударов по военным объектам в Днепропетровске

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ВС РФ нанесли один из сильнейших за все время спецоперации ударов по военным объектам в Днепропетровске

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию мощных ударов по объектам военного назначения на территории Украины. Об этом сообщают украинские паблики.


Как следует из информации украинских СМИ, один из сильнейших за все время спецоперации ударов по военным объектам в Днепропетровске. В этом индустриальном городе находится большое количество промышленных предприятий, задействованных в ремонте военной техники и вооружений, также здесь размещаются крупные воинские контингенты ВСУ, в том числе предназначенные и для анонсированного киевским режимом контрнаступления.

Ставленник Киева в Днепропетровской области Сергей Лысак с утра 22 мая сообщил о прилетах российских ракет по городу. В Днепропетровске было зафиксировано около 15 взрывов. Ракетами поражались цели военного назначения. Как утверждают украинские паблики, якобы было повреждено здание спасательного подразделения и некое частное предприятие.

В Илларионовской общине Синельниковского района удар наносился беспилотным летательным аппаратом по целям военного назначения. Правда, украинские паблики пишут о том, что беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны ВСУ.


В привычном для себя духе украинские СМИ транслируют совершенно не соответствующую действительности информацию о том, что ВС РФ наносили удары по частным домам. Более того, такая информация противоречит и позиции самого киевского режима, который давно рассуждает о том, как у России «заканчиваются ракеты». Если они «заканчиваются», какой смысл ударять по домам и гражданским объектам?

Кроме того, удар был нанесен и по оккупированному ВСУ городу Запорожье. Здесь также был поражен ряд военных объектов, а местные паблики пишут о выключении электричества во всем городе.

Также были зафиксированы прилеты в Одесской и Николаевской областях, где тоже базируются значительные по численности и вооружению формирования ВСУ.
Использованы фотографии:
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7 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:31
    +2
    Надо продолжать, пока из укронацистов не вылетят последние экскременты
  2. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 08:31
    +1
    Все ракеты и дроны камикадзе сбивают. Доказательства? Ни один дрон или ракета обратно не вернулись.
  3. сайгон
    сайгон Сегодня, 08:32
    0
    Нормально это луче чем по электричеству наяривать , а если какой энергообъект подвернется так побочные неприятности .
    Правильно начинать прощание с советским прошлым с промышленности зачем она там ? Там того всю страну коммунисты заводами покрыли нет экологии - надо что б была.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:34
    0
    Днепропетровск находится не так уж и далеко от ЛБС.Тут можно применять "Искандеры" за милую душу по тем обьектам.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:34
    0
    В Днепропетровске было зафиксировано около 15 взрывов.
    Судя по количеству взрывов целей в этом городе для наших ракет и БПЛА предостаточно. Значит удар не последний и "приветы" будут обязательно.
  6. Трямс
    Трямс Сегодня, 08:37
    0
    если мы даже сбитыми ракетами попадаем, то заявления У делают рекламу нашему оружию

    я вот только понять не могу, что это за фигня такая "анонс контрнаступления" ?
    такое вообще бывает где-то еще?
    – мы вот-вот нападем, стреляйте – так? так может Зе и Ко они это.. агенты Кремля?
    и поэтому целы
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:38
    0
    Забавное фото из Черкас))) Пишут, стартовавшая с горящей ПУ С-300 ракета... Ну куда ей лететь, если подсвет полыхает? В ближайший дом...

    К вопросу, как Россия запускает С-300 по домам. Не, ну а чЁ? Россия запустила же... Геранью)))