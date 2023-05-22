ВС РФ нанесли один из сильнейших за все время спецоперации ударов по военным объектам в Днепропетровске

В ночь на 22 мая Вооруженные силы Российской Федерации нанесли серию мощных ударов по объектам военного назначения на территории Украины. Об этом сообщают украинские паблики.Как следует из информации украинских СМИ, один из сильнейших за все время спецоперации ударов по военным объектам в Днепропетровске. В этом индустриальном городе находится большое количество промышленных предприятий, задействованных в ремонте военной техники и вооружений, также здесь размещаются крупные воинские контингенты ВСУ, в том числе предназначенные и для анонсированного киевским режимом контрнаступления.Ставленник Киева в Днепропетровской области Сергей Лысак с утра 22 мая сообщил о прилетах российских ракет по городу. В Днепропетровске было зафиксировано около 15 взрывов. Ракетами поражались цели военного назначения. Как утверждают украинские паблики, якобы было повреждено здание спасательного подразделения и некое частное предприятие.В Илларионовской общине Синельниковского района удар наносился беспилотным летательным аппаратом по целям военного назначения. Правда, украинские паблики пишут о том, что беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны ВСУ.В привычном для себя духе украинские СМИ транслируют совершенно не соответствующую действительности информацию о том, что ВС РФ наносили удары по частным домам. Более того, такая информация противоречит и позиции самого киевского режима, который давно рассуждает о том, как у России «заканчиваются ракеты». Если они «заканчиваются», какой смысл ударять по домам и гражданским объектам?Кроме того, удар был нанесен и по оккупированному ВСУ городу Запорожье. Здесь также был поражен ряд военных объектов, а местные паблики пишут о выключении электричества во всем городе.Также были зафиксированы прилеты в Одесской и Николаевской областях, где тоже базируются значительные по численности и вооружению формирования ВСУ.