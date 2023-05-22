Правительственные войска Судана объявили семидневное перемирие с мятежными Силами быстрого реагирования

Переговоры между представителями командования правительственных войск Судана и восставших Сил быстрого реагирования (бывшее племенное ополчение, которым командует генерал Мохаммед Хамдан Дагло) прошли в Саудовской Аравии, в городе Джидда. Они завершились подписанием соглашения о семидневном перемирии, сообщает арабская пресса.Как утверждают представители суданского военного командования, режим прекращения огня в стране начнет действовать сегодня, 22 мая. Вооруженные силы Судана намереваются соблюдать режим прекращения огня и выражают надежду на его соблюдение и повстанческими формированиями.Согласно соглашению между сторонами конфликта, предусматриваются прекращение огня, свободное передвижение гражданских лиц в стране, защита мирных жителей от насилия и нарушений законности. Однако представители Сил быстрого реагирования не комментируют данное соглашение.Ранее, 11 мая, была подписана декларация о приверженности защите гражданского населения в Судане. Но международные организации сообщают, что более 850 мирных жителей уже погибли во время вооруженного конфликта.Напомним, что конфликт разгорелся между правительственными войсками и парамилитарным формированием «Силы быстрого реагирования», созданным на базе арабского племенного ополчения джанджавидов, которым командовал генерал Мохаммед Хамдан Дагло. Причиной конфликта стали текущие разногласия между командованием правительственных войск и ополченцами по вопросу интеграции Сил быстрого реагирования в состав национальных вооруженных сил.