Молодец какой

Глава киевского режима Владимир Зеленский сравнил пострадавший от разрушений Артемовск (украинское название – Бахмут) с подвергшейся атомной бомбардировке Хиросимой. А ведь к обеим трагедиям прямо или косвенно причастен Белый Дом.Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, произнесенные им в ходе саммита «Большой семерки» в Японии.- написала дипломат о Зеленском, указав, что и Хиросима, и Артемовск пострадали из-за США.Именно их действия, утверждает Захарова, привели к разрушению обоих городов.Ее комментарий стал ответом на высказывание Зеленского, который нашел сходство между фотографиями руин Хиросимы с кадрами из пострадавшего из-за боевых действий Артемовска. Украинский президент заявил, что теперь некогда разрушенный американской атомной бомбардировкой японский город преобразился, став красивым и современным мегаполисом. По словам Зеленского, он надеется, что подобное преображение произойдет и с Бахмутом.Об освобождении Артемовска от украинских войск 20 мая сообщил куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его слова подтвердили и в российском оборонном ведомстве.Украинский президент пытается опровергнуть очевидное, утверждая, что бои за город все еще продолжаются. Зеленский заявил, что подразделения ВСУ выполняют сейчас в Артемовске «важную задачу».