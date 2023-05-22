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И Хиросима, и Артёмовск пострадали из-за США: Захарова прокомментировала слова президента Украины

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И Хиросима, и Артёмовск пострадали из-за США: Захарова прокомментировала слова президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский сравнил пострадавший от разрушений Артемовск (украинское название – Бахмут) с подвергшейся атомной бомбардировке Хиросимой. А ведь к обеим трагедиям прямо или косвенно причастен Белый Дом.


Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, произнесенные им в ходе саммита «Большой семерки» в Японии.

Молодец какой

- написала дипломат о Зеленском, указав, что и Хиросима, и Артемовск пострадали из-за США.

Именно их действия, утверждает Захарова, привели к разрушению обоих городов.

Ее комментарий стал ответом на высказывание Зеленского, который нашел сходство между фотографиями руин Хиросимы с кадрами из пострадавшего из-за боевых действий Артемовска. Украинский президент заявил, что теперь некогда разрушенный американской атомной бомбардировкой японский город преобразился, став красивым и современным мегаполисом. По словам Зеленского, он надеется, что подобное преображение произойдет и с Бахмутом.

Об освобождении Артемовска от украинских войск 20 мая сообщил куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Его слова подтвердили и в российском оборонном ведомстве.

Украинский президент пытается опровергнуть очевидное, утверждая, что бои за город все еще продолжаются. Зеленский заявил, что подразделения ВСУ выполняют сейчас в Артемовске «важную задачу».
Использованы фотографии:
Президент Украины
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23 комментария
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:58
    +12
    Еврей и фашист одновременно,как такое могло получится ? Хотя учитывая его профессию клоуна ,наверно могло
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:03
      +14
      А каким боком евреи избавлены от появления в своей среде фашизма?Историей?Отнюдь.Это гадкое явление может пустить корни где угодно
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:23
      +1
      Цитата: APASUS
      Еврей и фашист одновременно,как такое могло получится ?

      Если бы не кокс и сволочной нрав, то остался бы клоуном, а так стал фашистом. В еврейской семье, не без урода.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 09:26
        0
        Еврей и фашист одновременно,как такое могло получится ?

        Одно время усиленно мусолили тему что адольф гитлер имел еврейские корни и якобы по этому люто ненавидел оных.
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 09:31
      +3
      Цитата: APASUS
      Еврей и фашист одновременно,как такое могло получится ?

      Как уже прикалывались над известным заявлением шестиконечных, кстати, откровенно нацистким

      А по Селянскому - уже хорошо ответили в том смысле, "вслед за нашими военными всегда приходят строители, и никогда - каратели... А вот вслед за вашими - всегда каратели, но никогда - строители"
    4. yuliatreb
      yuliatreb Сегодня, 09:52
      0
      Вообще то обычно быть клоуном дано не каждому, нужно обладать высоким интеллектом, артистизмом и рядом других качеств присущим только хорошим, добрым людям, а этот просто фашист, у фашизма нет национальности или можно так Пеннивайз-шист.
    5. AKuzenka
      AKuzenka Сегодня, 10:43
      0
      Еврей и фашист одновременно,как такое могло получится ?
      Он не первый такой, да и не последний.
    6. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:53
      0
      Цитата: APASUS
      как такое могло получится ?

      Элементарно. После практического полного уничтожения иудаизма и еврейской культуры осталось только несколько "полезных евреев". Фашизм по плану Гитлера "Ост" перешёл к следующему этапу - уничтожению славянских недочеловеков. Русские и есть евреи 21-го века.
    7. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 10:55
      0
      Ну партию Гитлера же проплачивали мелкобританские и фашингтонские капиталисты среди них евреи явно были.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:59
    +2
    Уже не интересно, про Соледар после сдачи еще две недели трындели, что идут уличные бои. Здесь будет тоже.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:59
    +1
    От этих амерзцев пострадали далеко не только Хиросима с Артемовском.Трагедия продолжается
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:00
    -2
    Мы обречены снова брать Измаил, как когда то Великий Суворов.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:24
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Мы обречены снова брать Измаил, как когда то Великий Суворов.

      Освобождать Киев и брать Берлин.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:49
        0
        Цитата: carpenter
        Освобождать Киев и брать Берлин.

        Не, не, не. Сначала Манхэттен, а потом Берлин!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:01
    0
    Надеюсь историческая справедливость для идиота Зе продолжится."Эксперимент" в Хиросимe и "эксперимент"США в Артёмовске закончится для начала капитуляцией подопытных .И мы не допустим прежних ошибок остановившись на Украине .Украиной это не кончится.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:08
    +4
    Зеленский сравнил Артемовск с Хиросимой...
    То, что и там, и там постарались американцы понятно. Но все же со стороны Зеленского сравнивать город пострадавший от атомной бомбы с городом, которому сам приготовил участь быть разрушенным очень цинично и это мягко сказано. Интересно, как японцы отреагировали на такое сравнение? Скромно промолчали не переставая улыбаться.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:28
      0
      Цитата: rotmistr60
      Скромно промолчали не переставая улыбаться.

      Они улыбаются, в Бахмут Зеленский положил 55 000 своих, вернее украинских людей, не намного меньше, чем при ядерной бомбардировке, все в угоду США.
  7. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 09:12
    -4
    и Хиросима, и Артемовск пострадали из-за США.

    Именно их действия, утверждает Захарова, привели к разрушению обоих городов.

    Молодца какая. Свои труселя обгадит, а, да тут США виноватая.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:29
    0
    Цитата: мордвин 3

    Молодца какая. Свои труселя обгадит, а, да тут США виноватая.

    У вас не мизогиния, случаем? Как-то странновато на женщин реагируете из поста в пост.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:05
      0
      Цитата: Tagan
      У вас не мизогиния, случаем?

      Не в курсе, что это такое.
      Цитата: Tagan
      Как-то странновато на женщин реагируете

      Не на женщин, а на весь наш разнесчастный МИД, во главе с Лавровым. Его фраза про неумных людей в точности характерезирует его же собственную контору, где такие Машки Захаровы прозябают.
      Пушки - последний довод королей. А если наша Маша не смогла ничего сделать до этого, то пиндюлей ей навешать и отправить кассиршей в Пятеру, для промытия мозгов.
  9. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 09:49
    +1
    Цитата: APASUS
    Еврей и фашист одновременно,как такое могло получится ? Хотя учитывая его профессию клоуна ,наверно могло

    Наверно, стоит вспомнить, что как раз еврейское банкирство и взрастило Гитлера. Ну а сейчас и новый Гитлер - "из своих".
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:35
    0
    Цитата: carpenter
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Мы обречены снова брать Измаил, как когда то Великий Суворов.

    Освобождать Киев и брать Берлин.

    Не знаю как Вам, но мне, как бывшему военному известно, что Ваши желания по поводу Берлина означают обмен ядерными ударами по сценарию III Мировая Война. Касательно же Киева: взгляните на вид Артёмовска с высоты птичьего полета, его, Киев, ждёт такая же судьба; если не сдадут без боя...
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:15
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      его, Киев, ждёт такая же судьба;

      И что дальше то?