Центробанки Аргентины и Китая подписали соглашение о торговле в национальных валютах

Стало известно о том, что правительства Китая и Аргентины заключили соглашение о поэтапном переходе на товарооборот в национальных валютах.Соглашение носит формат своповой линии. Заключается он в том, что центральные банки Аргентины и КНР занимаются обменом нацвалютами по фиксированному курсу для того, чтобы обе страны получили возможность осуществлять товарооборот без использования валют третьих стран. Вполне понятно, о какой конкретно валюте третьей страны идёт речь. Это американский доллар.Напомним, что ранее официальный Буэнос-Айрес заявил о намерениях снизить зависимость аргентинской экономики от доллара США.Теперь, на основании открытия своповой линии, Аргентина будет осуществлять покупки товаров у КНР в китайских юанях. Оценочные объёмы отказа от доллара в сделках с Китаем – около 1 млрд долларов в месяц.Ранее в Аргентине указали на то, что переход на товарооборот с другими странами в национальных валютах позволит снизить зависимость от американского доллара, создать условия для повышения конкурентоспособности аргентинской экономики. После подписания соглашения между Буэнос-Айресом и Пекином эти планы начинают воплощаться в реальность. Таким образом, доллар США теряет позиции и на рынке Латинской Америки.