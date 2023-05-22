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Центробанки Аргентины и Китая подписали соглашение о торговле в национальных валютах

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Центробанки Аргентины и Китая подписали соглашение о торговле в национальных валютах

Стало известно о том, что правительства Китая и Аргентины заключили соглашение о поэтапном переходе на товарооборот в национальных валютах.


Соглашение носит формат своповой линии. Заключается он в том, что центральные банки Аргентины и КНР занимаются обменом нацвалютами по фиксированному курсу для того, чтобы обе страны получили возможность осуществлять товарооборот без использования валют третьих стран. Вполне понятно, о какой конкретно валюте третьей страны идёт речь. Это американский доллар.

Напомним, что ранее официальный Буэнос-Айрес заявил о намерениях снизить зависимость аргентинской экономики от доллара США.

Теперь, на основании открытия своповой линии, Аргентина будет осуществлять покупки товаров у КНР в китайских юанях. Оценочные объёмы отказа от доллара в сделках с Китаем – около 1 млрд долларов в месяц.

Ранее в Аргентине указали на то, что переход на товарооборот с другими странами в национальных валютах позволит снизить зависимость от американского доллара, создать условия для повышения конкурентоспособности аргентинской экономики. После подписания соглашения между Буэнос-Айресом и Пекином эти планы начинают воплощаться в реальность. Таким образом, доллар США теряет позиции и на рынке Латинской Америки.
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16 комментариев
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  1. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 09:16
    +3
    Мировая торговля перестраивается.

    США ведет торговую войну с несколькими странами, и заставляет сателлитов по НАТО следовать этой войне.

    Выиграют в этой войне не те кто запрещает, а те кто будет развиваться и увеличивать объемы производства.
    Переход на национальные валюты ускорит торговлю, так как не будут действовать торговые запреты США.
    А увеличение продаж - это средства для увеличения производства.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:25
      +2
      Дайте догадаюсь - а, "фиксированный курс" пересчитывается через "доллар"? lol Про покупку в юанях прочитал. Про торговлю в национальных валютах(то есть про использование и аргентинской валюты)- нет. Уходя от доллара (причем пересчёт валют опять же через него-доллар) приходим к юаню? "Шило-на мыло". yes Ну и "своповая торговля"- достаточно неудобна: просто так ничего не купишь в любое время- сиди и жди "свопа" и "пула". yes
      1. Див Дивыч
        Див Дивыч Сегодня, 09:38
        +1
        Сейчас деньги тоже являются товаром, я это узнал когда рубль стали брендировать, рекламировать. Меняешь свою продукцию на юани, потом меняешь их на любые товары в разных странах. Либо меняешь свой товар на рубли, и берешь любые товары в СНГ.
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 11:01
          0
          Т.е. чтобы купить в Китае новое оборудование для колбасного производства, я должен произвести 10 тонн колбасы и обменять колбасу на юани? А китайцы точно у меня купят эти 10 тонн? И кто именно из них её купит - неужели китайский центробанк? Или местные отделения китайских банков будут складировать у себя в подвалах мою колбасу, а мне отваливать юани? В последнем случае порадует отсутствие таможенного сбора. laughing
      2. Стирбьорн
        Стирбьорн Сегодня, 10:11
        -3
        Цитата: Monster_Fat
        Про торговлю в национальных валютах(то есть про использование и аргентинской валюты)- нет.
        Непонятно зачем Китаю песо? Китай свои товары продаст за юани. У нас же тоже с рупиями сворачивают, постепенно- что на них купишь?!
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:12
        +3
        Цитата: Monster_Fat
        Дайте догадаюсь - а, "фиксированный курс" пересчитывается через "доллар"?

        При расчётах в баксах США отщипывают процентик с каждой сделки;
        при пересчёте курсов нацвалют через бакс полосатым не обламывается ничего.
        В этом и есть одно из различий.
        Второе - устранение возможностей блокировок сделок.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:16
    +5
    Единственное что за эти 30 лет хорошее правительство ,сделало - это убрала из под Буэнос Айреса - танковый батальон.Помню за полгода он три раза ездил корректировать курс правительства,не стреляли ни разу,пушчёнки на Президентский дворец наведёт дня 1- 3 постоят и в располагу.Аргентина в $ долгах,богатая страна а раскрутиться ни как не может .Может сейчас с китайской " агрессивной " финансовой помощью получится.Для начала надо выгнать штаб квартиру западного литевого концорсуума из Буэнос Айреса,а то они решили там окопаться.Да ,и в Буэнос Айресе Чайна - Таун есть и уже давно,сейчас он ещё больше наверно стал.
  3. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 09:32
    +1
    Цитата: Monster_Fat
    Про покупку в юанях прочитал. Про торговлю в национальных валютах(то есть про использование и аргентинской валюты)- нет. "Шило-на мыло". yes

    Курочка по зёрнышку клюёт. Вот так, уже во вполне обозримом будущем, (я-то точно доживу) делая подобные подвижки то тут, то там, зелёный фиатный фантик окажется никому, кроме стран-вассалов, ненужным.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:39
      -2
      Да -да знаем про "курочку и зёрнышко".. wink Слышали от одного человека. wink В одном месте, она (курочка) второй год уже клюёт...
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 10:55
        +1
        Цитата: Monster_Fat
        Да -да знаем про "курочку и зёрнышко".. wink Слышали от одного человека. wink В одном месте, она (курочка) второй год уже клюёт...

        А что вам не нравится?
        За год курочка объективно наклевала увеличение территории России на 108 840 кв.км. Для сравнения, территория Болгарии составляет 110 993 кв.км.
        Да собственно говоря, "курочка" никаких конкретных сроков не озвучивала, обозначив лишь то, что Россия последовательно реализует поставленные задачи. А спешка, нужна лишь при ловле блох.
  4. Аскет
    Аскет Сегодня, 09:36
    +4
    В Аргентине безумная инфляция из-за либеральног курса по рекомендациям МВФ.
    Кризис в Аргентине привел к тому, что люди сдают на металл свою валюту

    Аргентинцы переводят монеты в 2 песо на металл и продают как лом, поскольку металла в каждой из них – на 12 песо. what
  5. Boris55
    Boris55 Сегодня, 09:47
    0
    Вся власть Советам!

    Торговля между странами в национальных валютах - это переходной процесс от одной резервной валюты к другой. У рубля есть все основания стать одним из таких.

    В августе соберётся саммит БРИКС. На повестке дня будет решаться вопрос о резервной валюте.
    Нашу позицию по этому вопросу высказал президент на Валдайском форуме 27 октября 2022 года:

    "...Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах. И в этом мировом устройстве мы должны выслушать всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идей и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины, и только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу – судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации...

    ... всем странам должно быть обеспечено суверенное развитие, и нужно относиться с уважением к выбору любой страны. Это тоже важно, даже применительно к финансовой системе. Она должна быть независимой, деполитизированной, и, конечно, она должна быть основана на финансовых системах ведущих стран мира.

    И вот если это будет создано, а это непростой процесс, очень сложный, но это возможно, тогда более эффективно будут работать и международные институты – их нужно либо реформировать, либо создавать заново – помощи тем странам, которые в этой поддержке нуждаются.

    И прежде всего нужно будет на базе этой новой финансовой системы обеспечить трансфер образования и передачи технологий.

    Если всё вместе это суммировать, собрать как палитру необходимых к реализации возможностей, то и сама экономическая модель, и финансовая система, она будет отвечать интересам большинства, а не только интересам этого «золотого миллиарда», о котором мы говорили...

    ...Нужно найти баланс интересов. Это невозможно сделать в условиях гегемонии или попытки сохранить гегемонию одной страны либо группы стран в отношении всего остального человечества. Этим гегемонам придётся считаться с этими законными требованиями подавляющего большинства участников международного общения – и не на словах, а на деле...

    ... Как добиться того, чтобы отношения были стабильными? Надо добиваться этого баланса, надо действовать в рамках тех норм, которые мы называем нормами международного права, надо их согласовывать и придерживаться, в том числе в финансовой сфере создавать независимые системы международных расчётов, о которых я говорил..."

    Полный текст стенограммы: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69695
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:17
      0
      Чтобы стать резервной валютой, рубль должен иметь товарный вес. Какими товарами, технологиями и услугами может обеспечить Россия если гвозди покупаем в Китае! Сайт **Товары из России** бьёт рекорды популярности сайта **Товары из Китая** ? Доллар стал резервной валютой когда весь мир был в труху, а США обладали солидной базой товаров и технологий! Кредиты давали в долларах. Ну назовём мы рубль резервной валютой. А предложить на него что сможем? Нефть и газ? Россия сегодня ни в состоянии производить ни товары народного потребления, ни товары для производства! Банковская система России сколько процентов мирового банковского сектора контролирует? Много платежей идёт через платёжную систему России? Решения судов России кто исполняет? Территории в каких исторических границах вернула себе Россия? Сколько новых зон влияния и рынков сбыта приобрела? Сколько военных баз у России за её пределами?
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 10:39
        0
        Вся власть Советам!

        Цитата: северный кавказ
        Какими товарами, технологиями и услугами может обеспечить

        "Сено к корове не ходит".

        Наш рубль обеспечен как минимум 20-ю процентами Мировых природных богатств.

        Про страну бензоколонку, про 2% нашего ВВП, про экономику в клочья и пр. слышали.
        Только что стало с Западом, когда мы им слегка "краник" перекрыли?

        Все остальные вопросы - это рассуждения в парадигме уходящей эпохи.
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:01
    +1
    Стало интересно, в чем могут выразиться эти торговые отношения двух стран? Скажем так, насколько чувствителен этот удар по доллару?
    Начнем с Аргентины. Импорт/экспорт с Китаем: в Китай 20%, из Китая - 8%
    А вот в таблице импорта/экспорта Китая Аргентины вообще не видно)
    По крайней мере, в списке из приведённых 25 стран. Видимо входит в число "прочих стран", с общим уровнем 1,58% )
  7. wlshushi
    wlshushi Сегодня, 11:03
    0
    Цитата: Стирбьорн
    Цитата: Monster_Fat
    Про торговлю в национальных валютах(то есть про использование и аргентинской валюты)- нет.
    Непонятно зачем Китаю песо? Китай свои товары продаст за юани. У нас же тоже с рупиями сворачивают, постепенно- что на них купишь?!

    Китай может поставлять говядину, кожу, сою и кукурузу из Аргентины