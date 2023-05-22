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Компания Илона Маска SpaceX запустила частный рейс в космос с саудовскими астронавтами

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Компания Илона Маска SpaceX запустила частный рейс в космос с саудовскими астронавтами

В воскресенье состоялось знаковое для Саудовской Аравии событие – мужчина и женщина отправились в космос частным рейсом, организованным компанией SpaceX. Об этом сообщает арабская и западная пресса.


Рейс из Саудовской Аравии стал вторым в истории частным рейсом, организованным компанией Илона Маска. Мужчина и женщина из Саудовской Аравии отправились на орбиту, что само по себе является очень большим и важным событием для арабского королевства.

Ракета SpaceX Falcon 9 была запущена из Космического центра Кеннеди на восточном побережье Флориды в рамках миссии, организованной компанией Axiom Space. На борту космического корабля находятся граждане Саудовской Аравии Райяна Барнауи и Али аль-Карни, которых сопровождают бывший астронавт НАСА США Петти Уитсон и американский бизнесмен Джон Шоффнер.

Экипаж Axiom Mission 2 (Ax-2) вылетел на борту ракеты SpaceX Falcon 9 из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в южном американском штате Флорида в 17:37 (21:37 по Гринвичу). Главный инженер компании SpaceX Билл Герстенмайер поблагодарил астронавтов из США и Саудовской Аравии за то, что они доверились команде Falcon 9. Он пожелал удачного путешествия в космос на корабле Dragon и выразил надежду, что астронавтам понравится этот полет.

Экипаж проведет около 10 дней на борту МКС, куда они должны прибыть около 9:25 утра понедельника. Интересно, что в состав экипажа входит женщина из Саудовской Аравии – страны, которая давно обвиняется западной феминистической общественностью в нарушении прав и свобод женщин. Райяна Барнауи заявила, что быть первой саудовской женщиной-астронавтом – большая честь для нее. Второй саудовский астронавт – профессиональный военный летчик Али аль-Карни. Он заявил, что всегда хотел исследовать неизвестное, в том числе и космос.

Отметим, что ранее в космосе из Саудовской Аравии бывал только принц Султан бин Салман бин Абдель Азиз, летчик ВВС. Он участвовал в космическом полете США в 1985 году. Сейчас на МКС находится астронавт из ОАЭ Султан аль-Неяди.
Использованы фотографии:
Wikipedia / NASA
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13 комментариев
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  1. km-21
    km-21 Сегодня, 09:13
    0
    Чистая политика плюс немного коммерции.
    Американцы понимают шаткость своих взаимоотношений с арабами,
    поэтому пытаются заигрывать любыми способами.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:33
      +1
      Цитата: km-21
      Чистая политика плюс немного коммерции.
      Американцы понимают шаткость своих взаимоотношений с арабами,
      поэтому пытаются заигрывать любыми способами.

      А если посмотреть с другой стороны, то Маск солидно потратился на бесплатное предоставление своего оборудования и связи для ВСУ, поэтому поправить и восполнить затраты имело смысл за счёт богатых и амбициозных стран, какой и являются сейчас Саудовская Аравия, ОАЭ и ряд других стран мира.
    2. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 09:48
      +3
      Американцы понимают шаткость своих взаимоотношений с арабами, поэтому пытаются заигрывать любыми способами.

      Мы тоже участвуем в гонке по заигрыванию с арабами: космонавта из ОАЭ мы отправили, на "Союзе", воспользовавшись услугами той же самой американской туристической фирмы laughing laughing laughing
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 10:14
        -2
        Вот только тренды разнонаправленные.
        Наши отношения с арабами улучшаются.
        Американские - наоборот.
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 11:16
          0
          Цитата: km-21
          Вот только тренды разнонаправленные.
          Наши отношения с арабами улучшаются.
          Американские - наоборот.

          Это клише. Отношения арабов всегда было и будет прагматичным и ситуативным.
          Единственные, с кем арабы РЕАЛЬНО сблизились в последние годы, на деле, а не на словах пропаганды - это КНР, новая супердержава и восходящий гегемон.
  2. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 09:40
    +2
    Рейс не Маск организавал, а космотуристическая компания Axiom, которая, к слову, и на "Союзах" туристов возила.
    Вот когда Маск запустит Haven-1 – коммерческую пилотируемую станцию от Vast и SpaceX -- тогда может хоть каждую неделю туристов туда отправлять. (На МКС кол-во посещений строго ограниченно. ) Станция будет представлять из себя бочку, чуть побольше космического корабля, с одним стыковочным узлом и большим иллюминатором. Чисто ноги размять и на Землю полюбоваться. Запустят через пару лет.
    1. km-21
      km-21 Сегодня, 10:20
      +3
      Простая публика в таких нюансах не разбирается.
      Для нее достаточно того, что араб полетел на АМЕРИКАНСКОЙ ракете.
      1. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 11:12
        0
        Цитата: km-21
        Простая публика в таких нюансах не разбирается.
        Для нее достаточно того, что араб полетел на АМЕРИКАНСКОЙ ракете.

        А какая разница? Разве мнение простой публики на что-то влияет?
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:32
      +1
      Рейс не Маск организавал, а космотуристическая компания Axiom, которая, к слову, и на "Союзах" туристов возила...

      И что с того.
      Ну да, туркомпания организовала поездку и получила свой минимальный кэш за свои услуги, но основную и самую солидную часть оплаты получила компания Маска, как перевозчик по нестандартному маршруту, где конкурентов практически нет.
      1. МБРШБ
        МБРШБ Сегодня, 10:57
        0
        самую солидную часть оплаты получила компания Маска, как перевозчик по нестандартному маршруту, где конкурентов практически нет.

        Маршрут на МКС нестандартный? Обкатан десятки раз! Конкурент есть, Роскосмос. А кто сколько получил денег -- секрет, который Axiom не разглашает. Там NASA еще собирает денежку за пребывание на МКС. Роскосмосу тоже наверняка что-то перепадает, как акционеру.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:16
    0
    Мужчина и женщина из Саудовской Аравии отправились на орбиту

    свадебное путешествие? winked
  4. михаил3
    михаил3 Сегодня, 10:42
    0
    Храбрые ребята. Надеюсь наши не будут летать на Фальконах.
    1. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 11:03
      0
      михаил3 , уже летали, Кикина и Федяев. И дальше будут -- договорняк никто не отменял :) И это хорошо.