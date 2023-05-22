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В ЕС заявили, что не планируют переподключать российские банки к SWIFT в рамках зерновой сделки

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В ЕС заявили, что не планируют переподключать российские банки к SWIFT в рамках зерновой сделки

Действуя в русле антироссийских санкций, Евросоюз в июне прошлого года отключил российский Россельхозбанк (РСХБ) от международной межбанковской системы платежей SWIFT, что сильно осложнило экспорт российской сельскохозяйственной продукции и может повлиять на будущее так называемой зерновой сделки.


В Москве надеются, что ЕС все же отменит свое решение относительно отключения РСХБ от SWIFT. Однако по словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Брюссель не планирует переподключать РСХБ и другие банки России к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом еврочиновник сказал в интервью «Известиям».

В российском МИД же отметили, что подключение РСХБ к SWIFT является одним из основных требований для сохранения зерновой сделки и если этого не произойдёт, то по истечении срока (17 июля 2023 года) сделка завершится.

Напомним, что срок черноморской зерновой сделки, который не раз продлевался, был очередной раз продлен 18 мая этого года на два месяца. В Москве недовольны тем, что фактически сделка выполняется только относительно вывоза украинского зерна, а в отношении российской сельскохозяйственной продукции, о которой также говорится в зерновом соглашении, не выполняется практически ни один пункт. Напомним также о словах украинских чиновников о том, что выполнение российских требований в рамках зерновой сделки, оказываеися,
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51 комментарий
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:46
    +15
    Ну и?Продолжаем дальше сдельничать?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 09:52
      +10
      фактически сделка выполняется только относительно вывоза украинского зерна

      Мимо рота носят чачу,
      Мимо носа алычу.... crying
    2. art266
      art266 Сегодня, 09:52
      +24
      Будем. Вывоз ресурсов России на Запад это смысл жизни нашего правящего класса.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:05
        +2
        Будем. Вывоз ресурсов России на Запад это смысл жизни нашего правящего класса.
        Ресурсы они готовы вывозить куда угодно, а вот капиталы нажитые непосильным трудом, домой на запад.
      2. LeutnantTom
        LeutnantTom Сегодня, 10:32
        0
        тогда бы не пришлось больше воевать с нацистами,страны НАТО. what belay
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:01
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Ну и?Продолжаем дальше сдельничать?

      То что нам никто не будет говорить правду по т.н. "зерновой сделке", это уже давно свершившийся факт.
      Так что нет смысла понапрасну возмущаться и пенять отечественным переговорщикам и политикам.

      Предлагаю рассмотреть позитивный вариант бесконечно тянущейся "комедии" под названием "Зерновая сделка". Страны НАТО и их припевалы из своих целей и устремлений заваливают Украину разнообразным вооружением, в т.ч. и современным. Россия нашла в высших эшелонах власти Украины продажных политиков и военных, что не составляет особого труда, и те за тугрики и еврики отправляет наиболее продвинутое западное оружие окольными путями в Россию. И не кто не в накладе и каждый при своем.

      Вариант конечно так себе, но кто его знает, сейчас ведь всё может быть.
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 10:07
        0
        Почему же не поставили условие : Не выполняются требования России , сделка по зерна прекращается СРАЗУ .
        Или еще лучше , сначала интересы России , затем вступает в силу сделка .
        1. megadeth
          megadeth Сегодня, 10:20
          +3
          Всё дело в турецком султане..., если Эрдогана не выберут, тогда и зерновой сделке конец...имхо
          1. solar
            solar Сегодня, 10:29
            +2
            выберут, не выберут, а Босфор останется на том же месте. И пока турецкие суда будут зерно возить, их никто не тронет. А "сделки" эти- это просто способ сохранить лицо.
            1. Igool
              Igool Сегодня, 11:22
              +1
              Цитата: solar
              их никто не тронет.


              Именно этот факт и обеспечивает постоянное продление, так называемой "зерновой сделки". Никто суда топить или захватывать не будет. Есть или нет соглашение- для Турции безразлично. Как возила, так и возить будет, пока на место Странной Военной Операции не прийдет название- война. А этого не будет, даже если ВСУ вторгнуться на территорию России, за пределы бывших, ранее существовавших границ. Как всегда, многие забывают, что в данный момент- Россия- капиталистическое государство и требуют от него каких- то социалистических или народных проявлений. Эта операция даже не началась бы не будь в ней замешаны денежные интересы определенных лиц
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:07
        +1
        Очередной ХПП?) Закончится он так же как и все предыдущие.
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:28
        +3
        Возможно и такое.Правда ,маловероятно.Хотя ясно,что через Турцию к нам поступает что то критически важное для нас.Даже СССР не мог производить все.Работал в свое время на одном производстве,где практически все было немецким.И это при Союзе.
        1. Шмель_3
          Шмель_3 Сегодня, 11:07
          +1
          mi.pris1 (дмитрий)
          А я работал, на производстве, где практически все станки были советские. Застал еще станки ЧПУ, где носителем информации была магнитная лента, как на бобинных советских магнитофонах, только широкая. Потом появились станки с ФСУ, после появились станки с микропроцессорами. На станках 1К62 (модификации с ЧПУ) - получали 12 класс чистоты поверхности, это надо было для оптики. На мой взгляд, по надежности советским станкам нет равных. Губило только одно: пересмотр расценок .
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:39
      +4
      Цитата: dmi.pris1
      Ну и?Продолжаем дальше сдельничать?

      Ради "друга Реджепа" утрёмся и дальше будем улыбаться.

      Противно...
      1. Igool
        Igool Сегодня, 11:28
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Ради "друга Реджепа" у


        А вот и нет. Вы предлагаете топить или захватывать гражданские суда, вывозящие зерно? А ведь это ни что иное, как терроризм, на что Россия в силу сложившихся обстоятельств ни за что не пойдет. Идет СВО, а не война, поэтому хоть и говорится, что заграница нам не указ, но иммидж ни кто с партнерами ухудшать не намерен
  2. дрозд68
    дрозд68 Сегодня, 09:48
    +1
    Какого хрена(растение) происходит опять?????
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:52
      +1
      Опять????.Двадцать пять...
      ----- am
  3. AVA77
    AVA77 Сегодня, 09:51
    +3
    Пока Эрдоган не переизберется сделка по ходу будет действовать.
    Это его просьба к Путину.
    https://www.mk.ru/politics/2023/05/19/erdogan-obyasnil-prodlenie-zernovoy-sdelki-osobymi-otnosheniyami-s-putinym.html
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:52
    +8
    Не делай "жестов доброй воли", - не получишь "жестов воли злой"! ~(C)
  5. 224ВП_МО_РФ
    224ВП_МО_РФ Сегодня, 09:54
    +3
    возят мордой по столу "независимое", "суверенное", "сильное" государство
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 10:13
      +2
      Цитата: 224ВП_МО_РФ
      возят мордой по столу

      если бы мордой и по столу, а то по морде и другим
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:02
    +2
    Этим решением ЕС обрубает потенциальных покупателей от кредитов Россльхозбанка,на сельхозпродукцию из России.Кредит это оружие ,которое похлеще оружия которое стреляет.За Африку придётся побороться.
  7. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:03
    +8
    может повлиять на будущее так называемой зерновой сделки.

    Никак не повлияет, так как россия в этой сделке в роли наблюдателя, исходя из громких заявлений и бесконечных её продлений. Только слепой уже не замечает этого факта.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:04
    +5
    В Москве надеются, что ЕС все же отменит свое решение относительно отключения РСХБ от SWIFT.
    Они уже второй год "надеются", но этого не произойдет. Разве в Москве этого не понимают ?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 10:14
      +1
      Цитата: carpenter
      Они уже второй год "надеются",

      Они на многое надеются: запустить аммиакапровод, получить сельхозтехнику и запчасти к ней, вывозить сельхозпродукцию и удобрения и то, что мы не знаем....
  9. Препона
    Препона Сегодня, 10:07
    +2
    Ну в следующий раз уж точно не подведут западные партнёры, вот обязательно ! Надо ещё немного потерпеть...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:43
      0
      Цитата: Препона
      Ну в следующий раз уж точно не подведут западные партнёры, вот обязательно ! Надо ещё немного потерпеть...

      И вот-вот раскроют нам объятья и радостно примут в семью "цивилизованных стран"?
      В девяностые с открытым ртом ждали, надеялись - вот-вот... А нам в тот рот плюнули.
      А сейчас-то ради чего или ради кого?
  10. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:08
    +1
    Si j'en crois ce que des agriculteurs/éleveurs Français m'ont dit :
    - sans les engrais Russes le prix des engrais ont monté, certains ont choisi de ne pas ou de moins mettre d'engrais, leurs prix étant devenus trop cher, donc leur production a chuté, moins de production les prix augmentent sur le marché un exemple en Italie : avant farine la plus simple 0.35€ le kilo maintenant 1.25€...
    - le blé Ukrainien semble t il ne servait qu'à la nourriture du ...bétail, maintenant sans blé Ukrainien ou Russe les choix alternatifs ont aussi augmenté donc les prix du lait et de la viande ont eux aussi flambé...
    Je n'arrive pas à comprendre comment nos politiques peuvent être assez stupides pour "suicider" nos pays ? A moins qu'en échange de nos chute ils ne reçoivent de belles compensations $$$€€€dans des "paradis fiscaux ...

    Если верить тому, что мне сказали французские фермеры/селекционеры: - без российских удобрений цены на удобрения выросли, некоторые предпочли не класть удобрения или меньше, их цены стали слишком дорогими, поэтому их производство упало, цены на продукцию меньше растут на рынке пример в Италии: раньше мука простейшая 0,35 € за килограмм теперь 1,25 €... - Украинскую пшеницу, похоже, использовали только в пищу... крупный рогатый скот, теперь без украинской или российской пшеницы, альтернативные варианты также увеличились, поэтому цены на молоко и мясо также взлетели... Я не могу понять, как наша политика может быть настолько глупой, чтобы «покончить с собой» наши страны? Разве что в обмен на наше падение они получат солидную компенсацию $$$$$€€ в «налоговых гаванях...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:35
      +1
      Для хранения зерна на Украине требуется электроэнергия ,по моему мнению,поэтому мы так " ласково" выносили энергосистему Украины.Еэсовские куры и свиньи довольны.Вопрос только какие сейчас цены на рыбную муку в ЕС ,одной пшеницей птички и зверюшки сытыми будут но не совсем.Для скорлупы яиц птичкам нужна рыбная мука а хрюшкам для костей ,а то автоматика сортировки яиц будет делать яичницу или омлет.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:47
      +1
      Цитата: YanniKounnar
      Если верить тому, что мне сказали французские фермеры/селекционеры: - без российских удобрений цены на удобрения выросли, некоторые предпочли не класть удобрения или меньше

      Читал, что в парижских общественных туалетах стали централизованно мочу собирать на удобрения. Если правда - то это граница безумия.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:22
        0
        Цитата: Zoldat_A
        Читал, что в парижских общественных туалетах стали централизованно мочу собирать на удобрения.

        Моча засолит почву, приведя её в негодность.
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:12
    +3
    что и требовалось доказать
    одного не могу понять, у нас в руководстве страной наивные или ...?!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:49
      +1
      Цитата: Василенко Владимир
      что и требовалось доказать
      одного не могу понять, у нас в руководстве страной наивные или ...?!

      По-моему, "или".
      Хотелось бы надеяться, что это "или" относится к "знают что-то такое, чего мы не знаем" и не думать о плохом.
  12. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:12
    0
    Sinon juste une remarque :
    A quoi bon passer des accords avec des pays qui ne respectent pas leurs engagements ?
    Si il n'y a pas d'exportations de blé Ukrainien les pays pauvres ne mourront pas de faim ...la Russie y vendra le sien !

    В противном случае просто замечание: Какой смысл заключать соглашения со странами, которые не соблюдают свои обязательства? Если не будет экспорта украинской пшеницы, бедные страны не будут голодать... Россия своих продаст!
  13. KCA
    KCA Сегодня, 10:15
    +1
    Накой нам СВИФТ? У нас со странами гейропы или СШП и переводов-то нет, а с Индией или Китаем нам и CIPS хватит, вкупе с нашей системой СПФС, они почти слились в экстазе, хотя может и полностью, да и СВИФТ удобный, но не единственный протокол межбанковских переводов, в крупных отделениях банков телетайпы ещё стоят
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:57
      0
      Это зерно для негров. А их негритянские вожди очень боятся вторичных санкций, поэтому им легче, чтобы все их племя передохло с голоду, чем чтобы американцы заморозили их зеленые бумажки или стеклянные бусы.
  14. sabakina
    sabakina Сегодня, 10:16
    +1
    Эти 25 млн тонн когда нибудь закончатся? Полгода уже вывозят и по морю и по суху.
  15. al3x
    al3x Сегодня, 10:16
    +1
    Цитата: кредо
    те за тугрики и еврики отправляет наиболее продвинутое западное оружие окольными путями в Россию

    Это вам поведали те, кто засекретил причины зерновой сделки? laughing
  16. Million
    Million Сегодня, 10:17
    +4
    Опять ВВП по носу щелкнули западные партнеры.Дзю-до ,похоже,тут бессильно.
  17. NIkodim
    NIkodim Сегодня, 10:17
    +4
    Без лоха жизнь плоха fool

    Что там про текст
  18. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 10:18
    0
    еще один ПЛЕВОК в адрес России и согласования "Зерновой сделки" am

    Одним из "краеугольных" камней этой сделки именно и было - дать возможность России перечислять бабло на Российские счета - но они заблокированы
  19. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:25
    0
    России нужна зерновая сделка.
    1. Это пиар, идёт борьба за Африку.
    2. Это наша плата партнёру Турции, за её открытость и как минимум нейтральность.
    Думаю даже если мы все таки хлопнем дверью, то будем закрывать глаза на её продолжение.
  20. север 2
    север 2 Сегодня, 10:29
    0
    Так ведь Российские банки ведь отключили от SWIFT , а не банки где свои деньги держат Абрамовичи ...
    Зачем им Российские банки . Только вот не надо ля ля , что в этой сделке с зерном , Абрамовичи побоку ...
  21. Есаул
    Есаул Сегодня, 10:31
    +3
    В России две беды: дураки и дороги. Но это лишь следствие, главная проблема в том, что в России лишь одна беда - дураки во власти.
    А почему они во власти - это четко выстроенная система деградации, придуманная западом специально для госуправления в странах-колониях.
    1. rotkiv04
      rotkiv04 Сегодня, 10:52
      +1
      Цитата: Есаул
      В России две беды: дураки и дороги. Но это лишь следствие, главная проблема в том, что в России лишь одна беда - дураки во власти.
      А почему они во власти - это четко выстроенная система деградации, придуманная западом специально для госуправления в странах-колониях.

      это мы так считаем что они дураки, а в кремле как раз нас считают дураками раз выбираем для себя такую власть, хотя уже лет 15 понятно что власть в стране у предателей, маскирующихся под патриотов
  22. vet
    vet Сегодня, 10:35
    +3
    Вот настолько слаба сейчас дипломатия России, которая безвольно сдает позицию за позицией. Что, впрочем, неудивительно, если вспомнить, что едва открыли границу с Грузией, как туда радостно полетела дочь Лаврова Екатерина Винокурова, чтобы, как пишут "с размахом отметить в этой стране грандиозную свадьбу" брата своего мужа. В России - ну, вот, прямо никак нельзя - "не по понятиям". Опозорила страну, так как местные забросали ее машину яйцами. Пообещают дочке Лаврова въезд во Францию - он, глядишь, на радостях, еще что-нибудь сдаст.
  23. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:43
    +1
    Брюссель не планирует переподключать РСХБ и другие банки России к системе SWIFT в рамках зерновой сделки
    А стоит ли тогда ждать 17 июля? Или мы хозяева своего слова и поэтому будем терпеть прямое издевательство ЕС. Это уже с одной стороны мазохизмом попахивает, а с другой мы не действительно не в курсе, о чем там договорились кулуарно.
  24. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 10:46
    0
    Да это понятно уже было , если за год ничего не поменялось , то уже и не поменяется .
  25. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 10:48
    +3
    ха-ха, ну нормально опять терпил опустили, чё опять "нас обманули"? , это какими же идиотами надо быть
  26. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:55
    0
    В Москве недовольны тем, что фактически сделка выполняется только относительно вывоза украинского зерна, а в отношении российской сельскохозяйственной продукции, о которой также говорится в зерновом соглашении, не выполняется практически ни один пункт.

    И после этого Москва продляет эту зерновую сделку на два месяца?
    Какой-то мазохизм...
    Настоящий мазохист всегда поставит щеку там, где у него есть перспектива получить удар.

    Зигмунд Фрейд
  27. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:11
    0
    Неужели партнёры обманули в очередной раз?! Быть того не может, постоянно же обещают не обманывать! Прям какое-то дежавю...