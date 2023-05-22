В ЕС заявили, что не планируют переподключать российские банки к SWIFT в рамках зерновой сделки

Действуя в русле антироссийских санкций, Евросоюз в июне прошлого года отключил российский Россельхозбанк (РСХБ) от международной межбанковской системы платежей SWIFT, что сильно осложнило экспорт российской сельскохозяйственной продукции и может повлиять на будущее так называемой зерновой сделки.
В Москве надеются, что ЕС все же отменит свое решение относительно отключения РСХБ от SWIFT. Однако по словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Брюссель не планирует переподключать РСХБ и другие банки России к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Об этом еврочиновник сказал в интервью «Известиям».
В российском МИД же отметили, что подключение РСХБ к SWIFT является одним из основных требований для сохранения зерновой сделки и если этого не произойдёт, то по истечении срока (17 июля 2023 года) сделка завершится.
Напомним, что срок черноморской зерновой сделки, который не раз продлевался, был очередной раз продлен 18 мая этого года на два месяца. В Москве недовольны тем, что фактически сделка выполняется только относительно вывоза украинского зерна, а в отношении российской сельскохозяйственной продукции, о которой также говорится в зерновом соглашении, не выполняется практически ни один пункт. Напомним также о словах украинских чиновников о том, что выполнение российских требований в рамках зерновой сделки, оказываеися,