Глава МИД Турции посоветовал сопернику Эрдогана на выборах быть серьезнее в своих высказываниях о России

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны не располагает никакими свидетельствами о якобы существующих попытках вмешательства РФ в президентские выборы в Турции, а выдвигающему подобные обвинения оппозиционному кандидату на высшую государственную должность Кемалю Кылычдароглу следует быть более серьезным.В интервью турецкому телеканалу Habertürk Чавушоглу подчеркнул, что портить отношения с какой-либо страной, в частности угрожать России, как это делает Кылычдароглу, является ошибкой. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, он задал вопрос кандидату от оппозиции, располагает ли он какими-либо доказательствами, подкрепленными соответствующими документами, на что тот ответил, что в своих обвинениях опирается на свое впечатление.Глава МИД Турции добавил, что лидер оппозиции, который стремится ко власти в Турции, должен быть более серьезным. Кроме того, он отметил, что не получал никаких сведений, подтверждающих обвинения Кылычдароглу.Чавушоглу также призвал в случае каких-либо выступлений с любыми утверждениями предоставлять подтверждающие документы и доказательства. В противном случае, любые заявления являются не более, чем предвыборной пропагандой.Ранее Кылычдароглу в ходе своего первого полноценного обращения к избирателям после первого тура президентских выборов назвал действующего главу государства Реджепа Тайип Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России".