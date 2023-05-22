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Глава МИД Турции посоветовал сопернику Эрдогана на выборах быть серьезнее в своих высказываниях о России

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Глава МИД Турции посоветовал сопернику Эрдогана на выборах быть серьезнее в своих высказываниях о России

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что правительство страны не располагает никакими свидетельствами о якобы существующих попытках вмешательства РФ в президентские выборы в Турции, а выдвигающему подобные обвинения оппозиционному кандидату на высшую государственную должность Кемалю Кылычдароглу следует быть более серьезным.


В интервью турецкому телеканалу Habertürk Чавушоглу подчеркнул, что портить отношения с какой-либо страной, в частности угрожать России, как это делает Кылычдароглу, является ошибкой. По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, он задал вопрос кандидату от оппозиции, располагает ли он какими-либо доказательствами, подкрепленными соответствующими документами, на что тот ответил, что в своих обвинениях опирается на свое впечатление.

Глава МИД Турции добавил, что лидер оппозиции, который стремится ко власти в Турции, должен быть более серьезным. Кроме того, он отметил, что не получал никаких сведений, подтверждающих обвинения Кылычдароглу.

Чавушоглу также призвал в случае каких-либо выступлений с любыми утверждениями предоставлять подтверждающие документы и доказательства. В противном случае, любые заявления являются не более, чем предвыборной пропагандой.

Ранее Кылычдароглу в ходе своего первого полноценного обращения к избирателям после первого тура президентских выборов назвал действующего главу государства Реджепа Тайип Эрдогана "псевдолидером, подчиняющимся России".
Использованы фотографии:
Wikipedia
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17 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:42
    +9
    что в своих обвинениях опирается на свое впечатление.

    что-то мне подсказывает, что опирается на впечатление штатов... уж очень похожий подчерк....
    1. kromer
      kromer Сегодня, 12:12
      +2
      Цитата: Mouse
      что-то мне подсказывает, что опирается на впечатление штатов... уж очень похожий подчерк....


      В США и ЕС давно недовольны Эрдоганом за его самостоятельность в принятии решений. Им нужен марионетка и они её нашли.
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 13:18
        +1
        Вот и интересно, смогут ли пропихнуть, насколько турки управляемы ( или нет)
        1. bayard
          bayard Сегодня, 13:42
          0
          Цитата: роман66
          интересно, смогут ли пропихнуть, насколько турки управляемы ( или нет

          Англосаксы постараются разыграть "курдскую карту" для организации уличных боёв ... или просто "столкновений" . То есть будет использована "турецкая улица" , ибо прошлая попытка переворота через военный заговор , провалилась именно из-за "турецкой улицы" , которая выступила за Эрдогана . Сейчас они постараются её нейтрализовать\купировать т.н. "встречным палом" - раскачав оппозиционный электорат на бунт + очень немалый контингент "курдской улицы" , которую будут выдавать за "турецкую" , но перпендикулярную "улицу" .
          Турки , как и любая толпа , тем более толпа востока , очень управляема и легко возбуждаема . Тут многое будет зависеть от грамотных и решительных действий самого Эрдогана , дабы под шумок уличных боёв его не свергла его же армия . Её хоть и чистили , но ... там столько офицеров (и генералов) проходивших учёбу и стажировки в США , что ... случиться может всяко .
  2. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 11:47
    +4
    Опять Хайли лайкли как любят говорить Англосаксы. И без всяких доказательств.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:47
    +4
    портить отношения с какой-либо страной, в частности угрожать России, как это делает Кылычдароглу, является ошибкой
    До начала выборов Кылычдароглу старался говорить о России нейтрально, даже обещал, что сотрудничество продолжится на прежнем уровне. Затем понемногу, неспеша начал менять свою позицию (то ли инструкции получил, то ли самостоятельно решил отличится). После первого тура его понесло по кочкам не остановишь. Остается надеяться, что выборы Кылычдароглу проиграет. Нам такой "партнер" без надобности.
    1. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 12:07
      +3
      Все правильно. Просто надо заранее подготовить улицу к майдану, а с нейтральными лозунгами этого не сделаешь. Вот и начинается накал страстей и радикализация риторики. Готовимся к новой цветной революции.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 12:16
        +1
        Цитата: Евгений Иванов_5
        Готовимся к новой цветной революции.


        Да не готовится надо, а выделить из бюджета миллиардов 5 зелени и провести свою цветную революцию в Турции. И поставить такого президента Турции, который без разрешения Москвы в туалет попИсать сходить не мог.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 13:19
          0
          Ничего не получится, с членом НАТО такое не пройдет
  4. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 11:49
    0
    Чавушоглу также призвал в случае каких-либо выступлений с любыми утверждениями предоставлять подтверждающие документы и доказательства. В противном случае, любые заявления являются не более, чем предвыборной пропагандой.

    Утёрли нос выскочке laughing
  5. свой1970
    свой1970 Сегодня, 11:50
    0
    В свое время досмотр 7 кораблей с помидорами в течении 2 недель- сделал Эрдогана значительно вежливее.
    Бизнес турецкий быстро донес ему мысль - что можно сухариком подавиться, нечаянно....
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:54
    -1
    Эрдогану в случае победы надо задуматься ,а правильно ли он ведёт внутреннюю политику .Где россияне отдыхать будут ,в случае его проигрыша?
  7. solar
    solar Сегодня, 11:56
    0
    Насколько можно понять, речь идет о компрометирующих видео третьего кандидата, который снялся с гонки, обвинив власти Турции.
    Кылычдароглу 11 мая написал пост на русском и турецком языках.

    Дорогие русские друзья, Вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу

    https://twitter.com/kilicdarogluk
  8. Alex100
    Alex100 Сегодня, 12:21
    0
    Если победит Чавушоглу , не видать нам их помидоров, а им наших туристов.
    Шутки-шутками, а отношения между нашими странами ухудшаться. Помидоры и туризм - это наименьшие потери в складывающейся ситуации.
    Америкосы в обмен на агрессивную антироссийскую позицию начнут поддерживать тонущую турецкую экономику с помощью зеленой бумаги.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 12:29
      +3
      Чавушоглу в выборах не участвует, это соратник Эрдогана, его министр иностранных дел.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:51
    0
    В интервью турецкому телеканалу Habertürk Чавушоглу подчеркнул, что портить отношения с какой-либо страной, в частности угрожать России, как это делает Кылычдароглу, является ошибкой.
    . Да ладно, ему текст написали где то там, даже не в посольстве полосатиков. Из за океяна прислали, ничего неожиданного в этом нет.
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:54
    0
    Кылычдароглу ничего нового не придумывает его хозяева из-за лужи с Трампом разыгрывали эту карту - вмешательства России в выборы.