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Американский телеканал: Насилие с применением огнестрельного оружия – основная проблема, беспокоящая граждан США

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Американский телеканал: Насилие с применением огнестрельного оружия – основная проблема, беспокоящая граждан США

Насилие с применением огнестрельного оружия – основная проблема, беспокоящая граждан США, сообщает американский телеканал MSNBC. К большому сожалению, приходится констатировать, что массовые обстрелы стали нормой в американском обществе. Только за минувшую неделю произошло 17 таких вопиющих случаев в разных городах страны. Так, согласно последнему проведённому опросу в области здравоохранения, данная проблема стала существеннее пандемии Covid-19, обогнала онкологию и даже наркотическую зависимость.


Один из инцидентов произошёл в прошлый четверг в городе Чикаго, когда в результате стрельбы от рук злоумышленника погибло 2 человек, в то время как ещё 3 получили ранения. Стоит отметить, что это лишь один из 3 подобных случаев, произошедших в один день в Чикаго, Филадельфии и Индианаполисе. Уже спустя день подобное повторилось около ресторана в Мэриленде, когда стрелок ранил четверых человек.

Ещё днём позже инциденты с применением оружия охватили сразу 6 городов. Таким образом, за один день произошло 6 массовых расстрелов, в том числе на выпускном в Манчестере (штат Нью-Гемпшир). В воскресенье, в День матери, 4 массовых расстрела произошли в Пенсильвании, Индиане, Алабаме и Луизиане.

В понедельник в городе Фармингтон, в штате Нью-Мексико неизвестный 18-летний парень открыл огонь из 3 различных видов оружия, что стало причиной гибели 3 человек (попал же он в общей сложности по 9 людям). Жертвами были пожилые женщины за 70, а среди них была мать с дочерью.

На следующий день аналогичный случай произошёл в Сан-Антонио, а сегодня вновь этот город был охвачен стрельбой. Таким образом, было зафиксировано 2 массовых обстрела в одном городе в течение менее чем 2 суток.

У нас нет времени ждать, пока Конгресс решится принять эффективное законодательство в области безопасности, поскольку постоянное оттягивание этой проблемы приводит к очередной трагедии. Всё же есть веские причины, по которым эти трагедии происходят каждый день

– отметил сенатор Рафаэль Уорнок.
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:10
    +2
    Озверешь тут, когда в банках процентная ставка на кредит для достижения " американской мечты для многих стала неподьёмной.А так мне очень нравится их политика с "шоплифтерами"- магазинными ворами,продавцам в магазинах стрелять нельзя, а если очень хочется?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:15
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А так мне очень нравится их политика с "шоплифтерами"- магазинными вороми,продавцам в магазинах стрелять нельзя, а если очень хочется?

      Ну так если ружье имеется, стреляй в воров.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:19
        0
        Самое интересное,что чудаки на М пытаются применять оружие и против полиции.Самоубийцы.Там не церемонятся
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:22
        0
        Пока нельзя стрелять,мэры городов -негры ,требуют только давить на совесть,сообщать друг другу наш магазин вынесли идут к вам и максимум что разрешено это стенка на стенку но продавцам нельзя поднимать руки.Целование ботинок и кроссовок, немытых чёрных ног в шлёпанцах приветствуется ,должна проснутся совесть у несуна и он пойдёт в другой магазин.
    2. Azim77
      Azim77 Сегодня, 11:16
      0
      Учитывая, что магазины полностью закрываются, показывают опустошённые ряды стеллажей, то возможно, что кто-то этому специально потворствует в США? Возникают аналогии с товарным дефицитом, при позднем СССР. По многим сведениям вызванным искусственно.
      В недавних новостях США уже слово "перестройка" вон начала звучать.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:23
      0
      До сих пор не могу понять почему в этой проблеме, на ряду с онкологией, наркоманией, банковским и бюджетным кризисом, не обвинили Россию.
      Видно ждут начала предвыборной гонки чтобы свалить на Россию всё свои беды сразу. winked
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:20
    0
    Насилие с применением огнестрельного оружия – основная проблема, беспокоящая граждан США

    Полная херня. Их беспокоит уровень зарплат, рост цен, катастрофически падающий уровень медицины, наглеющие негры и ЛГБТ, рвущиеся в страну мексиканцы.
    К стрельбе они привыкли как к летнему дождику.
  3. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:24
    0
    От всей души пожалаем им постоянных "Судных ночей"! good