Американский телеканал: Насилие с применением огнестрельного оружия – основная проблема, беспокоящая граждан США

У нас нет времени ждать, пока Конгресс решится принять эффективное законодательство в области безопасности, поскольку постоянное оттягивание этой проблемы приводит к очередной трагедии. Всё же есть веские причины, по которым эти трагедии происходят каждый день

Насилие с применением огнестрельного оружия – основная проблема, беспокоящая граждан США, сообщает американский телеканал MSNBC. К большому сожалению, приходится констатировать, что массовые обстрелы стали нормой в американском обществе. Только за минувшую неделю произошло 17 таких вопиющих случаев в разных городах страны. Так, согласно последнему проведённому опросу в области здравоохранения, данная проблема стала существеннее пандемии Covid-19, обогнала онкологию и даже наркотическую зависимость.Один из инцидентов произошёл в прошлый четверг в городе Чикаго, когда в результате стрельбы от рук злоумышленника погибло 2 человек, в то время как ещё 3 получили ранения. Стоит отметить, что это лишь один из 3 подобных случаев, произошедших в один день в Чикаго, Филадельфии и Индианаполисе. Уже спустя день подобное повторилось около ресторана в Мэриленде, когда стрелок ранил четверых человек.Ещё днём позже инциденты с применением оружия охватили сразу 6 городов. Таким образом, за один день произошло 6 массовых расстрелов, в том числе на выпускном в Манчестере (штат Нью-Гемпшир). В воскресенье, в День матери, 4 массовых расстрела произошли в Пенсильвании, Индиане, Алабаме и Луизиане.В понедельник в городе Фармингтон, в штате Нью-Мексико неизвестный 18-летний парень открыл огонь из 3 различных видов оружия, что стало причиной гибели 3 человек (попал же он в общей сложности по 9 людям). Жертвами были пожилые женщины за 70, а среди них была мать с дочерью.На следующий день аналогичный случай произошёл в Сан-Антонио, а сегодня вновь этот город был охвачен стрельбой. Таким образом, было зафиксировано 2 массовых обстрела в одном городе в течение менее чем 2 суток.– отметил сенатор Рафаэль Уорнок.