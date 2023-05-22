Украина опять развивает абсурдную версию об обстрелах ВС РФ Запорожской АЭС

Сегодня украинские СМИ сообщили, что ночью Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) якобы была обстреляна российскими войсками. Об этом сообщила украинская компания «Энергоатом».По утверждению представителей киевского режима, обстрел ЗАЭС привел к остановке работы станции. Поэтому в ближайшие десять дней, утверждают на Украине, АЭС придется работать от аварийных дизель-генераторов, питающих насосы для жизнеобеспечения реакторов.Таким образом, украинская сторона развивает полностью абсурдную версию об обстрелах ВС РФ Запорожской АЭС. С одной стороны, киевский режим постоянно утверждает о захвате ЗАЭС российскими военными, с другой стороны заявляет, будто бы российская армия эту атомную электростанцию сама и обстреливает. То есть, российские военные, если верить киевскому режиму, стреляют сами в себя.Подобная совершенно дикая версия типична для абсолютно завравшегося киевского режима. Российским войскам нет никакого смысла обстреливать собственный стратегический объект, который находится под охраной Росгвардии. Но такое заявление вполне укладывается в концепцию информационной войны киевского режима. Оно связано со стремлением Украины дезинформировать западную общественность и в очередной раз продемонстрировать, что ВС РФ якобы вредят гражданской инфраструктуре.