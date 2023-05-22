Военное обозрение
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Украина опять развивает абсурдную версию об обстрелах ВС РФ Запорожской АЭС

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Украина опять развивает абсурдную версию об обстрелах ВС РФ Запорожской АЭС

Сегодня украинские СМИ сообщили, что ночью Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) якобы была обстреляна российскими войсками. Об этом сообщила украинская компания «Энергоатом».


По утверждению представителей киевского режима, обстрел ЗАЭС привел к остановке работы станции. Поэтому в ближайшие десять дней, утверждают на Украине, АЭС придется работать от аварийных дизель-генераторов, питающих насосы для жизнеобеспечения реакторов.

Таким образом, украинская сторона развивает полностью абсурдную версию об обстрелах ВС РФ Запорожской АЭС. С одной стороны, киевский режим постоянно утверждает о захвате ЗАЭС российскими военными, с другой стороны заявляет, будто бы российская армия эту атомную электростанцию сама и обстреливает. То есть, российские военные, если верить киевскому режиму, стреляют сами в себя.

Подобная совершенно дикая версия типична для абсолютно завравшегося киевского режима. Российским войскам нет никакого смысла обстреливать собственный стратегический объект, который находится под охраной Росгвардии. Но такое заявление вполне укладывается в концепцию информационной войны киевского режима. Оно связано со стремлением Украины дезинформировать западную общественность и в очередной раз продемонстрировать, что ВС РФ якобы вредят гражданской инфраструктуре.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Ralf1969
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16 комментариев
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  1. иван2022
    иван2022 Сегодня, 10:13
    -7
    Обычная странность СВО. У нас самих таких странностей до.... и тем не менее все может быть и не верят, но "поддерживают и одобряют".

    Наше общество даже Ельцина два раза признало своим Президентом. А это странность на порядок страннее, чем "самообстрел ЗА АЭС."
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:25
      +3
      Обычная странность СВО. У нас самих таких странностей до.... и тем не менее все может быть и не верят, но "поддерживают и одобряют"...

      К сожалению, всегда найдутся те кто готов верить в любой украинский бред - и в то, что безоружные полицейские в 2013-2014 годах выстрелами в спину убивали "безоружных" протестантов, и в то, что в мае 2014 года в Одессе сторонники Русского мира сами себя сожгли в Доме профсоюзов, и в то что в том же 2014 году в Администрации Луганска взорвался очень мощный кондиционер, когда военный самолёт ВСУ пролетал над городом, ну и конечно про то, что Российские войска сами себя обстреливают на Запорожской АЭС.
      В общем, кто хочет верить в это тот будет верить. Такая его планида. crying
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:32
        0
        Эта трагедия была в Луганске.Впрочем ,в Мариуполе тоже все трагически происходило,как и в Харькове.Весной 2014...Про Одессу ..Это уже символ злобы свирорылой..
        1. кредо
          кредо Сегодня, 10:35
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Эта трагедия была в Луганске.Впрочем ,в Мариуполе тоже все трагически происходило,как и в Харькове.Весной 2014...Про Одессу ..Это уже символ злобы свирорылой..

          Да, извините описка вышла.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:42
      0
      Вся СВО сплошная странность. Киевский режим вроде террористический, но признанный и получает стабильные платы за транзит сырья через территорию этого терористического режима! Не уничтожаются лидеры этого режима! Защищаем наши территории но стабильно идут обстрелы того же Донецка. И наш лучший в мире ВПК не имеющий аналогов в мире, молчит как рыба об лёд в плане ответок. Страна оказалась безсильной против боевых тачанок Махно. А на дворе 21-й век! В начале СВО Россия заговорила о переговорах, хотя Киев её не просил об этом! Эффективные топ-менеджеры оказались способными обеспечить только 10% потребностей снарядов по словам Пригожина приводишего расчёты в цифрах! Ни одна из угроз России не была подкреплена делом. Ни техника являющаяся законной целью МО РФ, ни красные линии. Хотя слова штатов не расходятся с делом. И они вначале делают, а потом говорят. Компетенция руководства армии США позволяет проводить военные операции на других континентах в короткие сроки размером с месяц. Мы же второй год не можем освободить территории занятые сепаратистами окраины! И даже умудрились потерять часть освобождённых. Расширяются прилёты по территории России. За время проведения СВО, НАТО умудрились не силовым путём расширить свою территорию! И расширяла их с 90-х! Какие территории вернула себе Россия?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:14
    0
    Клуб "одиноких сердец" в Хиросиме дал методичку ,сми отрабатывают.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:35
      0
      Этой методичке не одна сотня лет..Может быть с крестовых походов,если не раньше
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:17
    +3
    Я знаю способ отвлечь их от этого вранья: ударить КР по двум действующим на территории Украины АЭС, не по энергоблокам, а по оперативно-диспечерским пунктам управления АЭС. У них столько забот прибавится, что и лгать охота пропадёт.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:20
    +2
    То есть, российские военные, если верить киевскому режиму, стреляют сами в себя.

    ничего удивительного.... если верить краинским СМИ, то мы постоянно сами себя обстреливаем.... bully
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:33
      +1
      Цитата: Mouse
      То есть, российские военные, если верить киевскому режиму, стреляют сами в себя.

      ничего удивительного.... если верить краинским СМИ, то мы постоянно сами себя обстреливаем.... bully

      Я в этом плохо разбираюсь. Мой школьный друг, врач-психиатр, широко известный в своих кругах, наверняка лучше меня понимает, как в одной голове умещаются две мысли одновременно:
      1. Вывести "войска РФ" с ЗАЭС.
      2. Прекратить обстрел ЗАЭС ("войск РФ"?).

      Американцы - те ещё мастера самострелов, но даже они не опускались до таких показательных самострелов, в которых нас скакуасы постоянно обвиняют. По словам Украины, мы вобще девять лет сами с собой воюем и сами себя обстреливаем. И мост Крымский сами взорвали, лишь бы на белых и пушистых скакуасов свалить.
      Хоть бы объяснили, что ли, своим "шестёркам", что врать-то можно, но грань, за которой начинается безумие, когда сам веришь в своё враньё, переходить не надо.

      Думаю, что обсуждать такие требования Украины должны специалисты на специализированных сайтах.
      Мой школьный друг, врач-психиатр, знает где.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 11:19
        0
        грань, за которой начинается безумие, когда сам веришь в своё враньё, переходить не надо.

        Значительная часть окраинского населения давно и успешно её не только перешагнула, но даже не собирается останавливаться.
  5. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 10:26
    +1
    Надо же как-то отвлекать от облака радиоактивной пыли , которое в результате разрушения большого количества урановых сердечников, находящихся внутри снарядов с обеденным ураном, которые достались от am англичан
  6. Normann
    Normann Сегодня, 10:30
    0
    Идиотизм во всей своей красе... Сами стреляем по своим))
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:45
    0
    украинская сторона развивает полностью абсурдную версию об обстрелах ВС РФ Запорожской АЭС.
    Что взять с ущербных? Хотя это возможно прелюдия к большой провокации, которую готовит Киев под руководством англосаксов.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:07
    0
    Запроливные кураторы предпочтут безлюдную территорию бывшей Украины, чем российской и вполне могут взорвать все АЭС при разгроме армии укрофашистов.
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:11
    0
    Значит будут ждать попутного ветра и постараются сами рвануть. Уроdы же.