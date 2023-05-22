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Глава представительства Республики Сербской заявил о готовности страны платить за российский газ в рублях

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Глава представительства Республики Сербской заявил о готовности страны платить за российский газ в рублях

Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины выразили готовность осуществлять закупки российского газа в рублях. С таким заявлением выступил глава представительства государства в России Душко Перович.


Каждый год мы продлеваем с «Газпромом» наш основной договор, в результате чего формируется рыночная цена, но по старой формуле. Мы действительно готовы платить за газ в рублях, это лишь технический вопрос

– рассказал он в беседе с РИА Новости.

В то же время, признал Перович, на данном этапе существуют небольшие трудности, возникшие при оплате голубого топлива из РФ, но происходят они лишь по причине задержки платежей через корреспондентские банки.

Также чиновник не исключил проведения переговоров между президентом республики Милорадом Додиком и его российским коллегой Владимиром Путиным по поводу цены на газ и проекта строительства газопровода для его поставок из России.

Думаю, что по итогам переговоров стороны договорятся о хорошей цене, как для дружественных стран

– сказал он.

Стоит упомянуть и о заявлениях, сделанных ранее зампредом российского правительства Александром Новаком о предпринимаемых планах властей по переходу на нацвалюты при расчётах за энергоресурсы. В этой связи, по поручению президента РФ с 1 апреля 2022 года Россия начала принимать оплату за поставки данного сырья в недружественные страны исключительно в рублях. Данная мера стала вынужденной после того как наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны коллективного Запада, что и послужило причиной замораживания части резервов страны.

Кстати говоря, ещё в августе прошлого года Москва и Анкара договорились о переходе на частичную оплату этого вида топлива в рублях. Уже месяцем позже Россия начала поставки в Китай газа по трубопроводу «Сила Сибири» как за национальную валюту, так и за юани.
Использованы фотографии:
https://www.freepik.com/
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:55
    +3
    Счас генеколог всея Европы прокашляятся от злобы и как вякнет: Бунт на нашем хрустальном корабле!!!Смотришь и жопа отвалится извиняюсь корма,не важно у неё или корабля.Самое главное ,чтобы была паника на корабле.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:24
      +2
      И крысы! Крысы чтоб забегали!!
      Ттттттт
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:56
    +2
    Глава представительства Республики Сербской заявил о готовности страны платить за российский газ в рублях
    . Вопрос не праздный, скорее очень важный.
    Что дальше будет, посмотрим.
    Если так будет, гейропейских перекос т от злости, это факт.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 13:06
    +1
    река начинается с ручейка..... yes .................................................................................. а там глядишь и океан.....
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:25
      0
      С голубого ручейка.... Ой, чего-то не туда или всё же? Блин, запутался..
      Вася hi
  4. solar
    solar Сегодня, 13:10
    0
    Республика Сербская и Республика Сербия- это не одно и то же.
    Республика Сербская- это составная часть государства Босния и Герцеговина, а Республика Сербия- это Сербия.
    С таким заявлением выступил глава представительства государства в России Душко Перович

    Республика Сербская- это не государство.
    между президентом республики Милорадом Додиком и его российским коллегой Владимиром Путиным

    Они не коллеги. В отличии от Додика, Владимир Путин является главой государства.
    Автор напутал в статье все, что только можно.:((
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:26
      +1
      Особо порадовало строительство газопровода, так, в лёгкую! lol
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 13:47
      0
      БиГ сейчас гибридное образование, что-то среднее между федерацией и конфедерацией. И власти и финансовых ресурсов у двух энтитетов (составных частей), ФБиГ (неофициально именуемой и как мусульмано-хорватская федерация, хотя настоящей федерацией она не является) и Республики Сербской, больше, чем у центрального правительства. Многие, кстати, путают БиГ и входящую в её состав ФБиГ.
  5. Комментарий был удален.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 13:48
      0
      Здесь речь идёт не Сербии, а о Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:48
    0
    Республика Сербская - энтитет в составе Боснии и Герцеговины. Создана в 1992 году как самопровозглашённое государство, стала составной частью Боснии и Герцеговины по результатам Дейтонских соглашений 1995 года.
    Готовы платить в рублях - платите. Если бы разговор шел о Сербии, то тут понятно, т.к. дружественное России государство и наша страна всегда шла на встречу. А вот в отношении самопровозглашенной Республики Сербской сказать честно говоря не могу ни чего, т.к. практически не мелькает в информационном поле.