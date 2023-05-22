Глава представительства Республики Сербской заявил о готовности страны платить за российский газ в рублях

Власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины выразили готовность осуществлять закупки российского газа в рублях. С таким заявлением выступил глава представительства государства в России Душко Перович.
Каждый год мы продлеваем с «Газпромом» наш основной договор, в результате чего формируется рыночная цена, но по старой формуле. Мы действительно готовы платить за газ в рублях, это лишь технический вопрос
– рассказал он в беседе с РИА Новости.
В то же время, признал Перович, на данном этапе существуют небольшие трудности, возникшие при оплате голубого топлива из РФ, но происходят они лишь по причине задержки платежей через корреспондентские банки.
Также чиновник не исключил проведения переговоров между президентом республики Милорадом Додиком и его российским коллегой Владимиром Путиным по поводу цены на газ и проекта строительства газопровода для его поставок из России.
Думаю, что по итогам переговоров стороны договорятся о хорошей цене, как для дружественных стран
– сказал он.
Стоит упомянуть и о заявлениях, сделанных ранее зампредом российского правительства Александром Новаком о предпринимаемых планах властей по переходу на нацвалюты при расчётах за энергоресурсы. В этой связи, по поручению президента РФ с 1 апреля 2022 года Россия начала принимать оплату за поставки данного сырья в недружественные страны исключительно в рублях. Данная мера стала вынужденной после того как наша страна столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны коллективного Запада, что и послужило причиной замораживания части резервов страны.
Кстати говоря, ещё в августе прошлого года Москва и Анкара договорились о переходе на частичную оплату этого вида топлива в рублях. Уже месяцем позже Россия начала поставки в Китай газа по трубопроводу «Сила Сибири» как за национальную валюту, так и за юани.