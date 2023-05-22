Глава представительства Республики Сербской заявил о готовности страны платить за российский газ в рублях

Каждый год мы продлеваем с «Газпромом» наш основной договор, в результате чего формируется рыночная цена, но по старой формуле. Мы действительно готовы платить за газ в рублях, это лишь технический вопрос

Думаю, что по итогам переговоров стороны договорятся о хорошей цене, как для дружественных стран