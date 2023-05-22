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Военкоры: ВС РФ атаковали позиции противника в юго-западных окрестностях Авдеевки

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Военкоры: ВС РФ атаковали позиции противника в юго-западных окрестностях Авдеевки

В течение суток российская армия атаковала позиции ВСУ на целом ряде направлений. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.


На Донецком направлении ВС РФ предприняли штурмовые действия в Марьинке и районе Новомихайловки. Кроме того, имела место попытка атаковать район населенного пункта Северное.

Как сообщают военкоры, ВС РФ атаковали юго-западные окрестности Авдеевки, которая представляет собой один из ключевых укрепленных районов в Донбассе. Кроме того, артиллерия обстреляла позиции украинских войск в селе Константиновка, Парасковьевке, Георгиевке, Остром, Красногоровке и ряде других населенных пунктов.


Продолжаются активные боевые действия и на Херсонском направлении. Здесь авиация и артиллерия ВС РФ подвергают регулярным атакам позиции украинских формирований, места размещения личного состава и военной техники ВСУ в Херсоне, Станиславе, Днепровском, на острове Большой Потемкин и во многих других населенных пунктах. Одна из главных задач российских атак здесь – сорвать анонсированное ВСУ контрнаступление с переправой через реку Днепр.

Кроме того, на Луганском направлении ВС РФ ведут штурмовые действия в районе ряда населенных пунктов. Постоянно обстреливаются нашей артиллерией украинские позиции в Белогоровке, Ямполе, Торском и ряде других населенных пунктов. Главная задача здесь – выбить украинские формирования с территории Луганской Народной Республики (ЛНР, Россия).

Наконец западные СМИ начали признавать полное освобождение Артемовска (Бахмута) российскими войсками, а именно ЧВК «Вагнер». Так, американский Институт изучения войны пишет, что «вагнеровцы» «вероятно захватили западные границы» Артемовска. Украинская сторона, напомним, до сих пор не сообщает об утрате контроля над этим городом.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:41
    +6
    Про Авдеевку.В телеге ВО была статья о стягивании в Авдеевку подразделений всук в серьезных количествах.Видимо упреждаем.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:48
      +3
      Если бы упреждали, разбили бы ещё на марше. А так получается какая то ерунда. Позволяем им переместится, сконцентрироваться, начать наступление. И после этого мы держим героическую оборону! Какая то игра в поддавки.
      1. Cap
        Cap Сегодня, 10:59
        +4
        Позволяем им переместится, сконцентрироваться, начать наступление.

        Потому, что самое эффективное поражение наносится, именно в районах сосредоточения, по скоплениям л.с и техники. "отловить" взводные и даже ротные колонны на марше в глубоком тылу противника очень тяжело, а уж нанести поражение тем более.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 11:10
          0
          Цитата: Cap
          "отловить" взводные и даже ротные колонны на марше в глубоком тылу противника очень тяжело,

          Это легко с помощью ударных БПЛА оперативного уровня типа Иноходец! Слово за ОПК.
      2. кредо
        кредо Сегодня, 11:07
        0
        Цитата: северный кавказ
        Если бы упреждали, разбили бы ещё на марше. А так получается какая то ерунда. Позволяем им переместится, сконцентрироваться, начать наступление. И после этого мы держим героическую оборону! Какая то игра в поддавки.

        Не у всех "офицерское" звание на сайте ВО соответствует их "аналитическим" способностям. request
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:51
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Про Авдеевку.В телеге ВО была статья о стягивании в Авдеевку подразделений всук в серьезных количествах.Видимо упреждаем.

      Вероятно на упреждение, ибо в ночь с 20 на 21 мая в Авдеевку через Ж/Д станцию Курахово заехала большая партия бронетехники ВСУ и НГУ. В течение крайних 72 часов в указанный город волна за волной прибывала живая сила противника, в т.ч. и личный состав т.н. «штурмовых бригад». Кроме того, отмечается резкое увеличение танков и других боевых машин Украины на территории старого кирпичного завода в н/п Красногоровка.
      21 мая 2023 года, начиная с 20:00 ч. личному составу Авдеевского гарнизона начали выдавать наркотические болеутоляющие средства (не пишем, что это промедол, потом что украинской стороне давно поставляют «заграничные наркотики»). Кроме того, наша разведка уже четвертые сутки фиксирует попытки украинской стороны найти бреши в нашей обороне для выдвижения танковых колон из Авдеевки в сторону Донецка.
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 11:13
        0
        На территории этого завода половину Куева можно спрятать. поезда ходят.
    3. Советский Молдаван
      Советский Молдаван Сегодня, 10:56
      +3
      Вроде нет у них в телеграмме ВО,

      Я скидывал в комментариях про фейк с СУ-35

      От пацанов 384 ОМПР СпН

      Наши источники из числа местных «вменяемых» гражданских жителей оккупированных Украиной территорий ДНР сообщают:

      В ночь с 20 на 21 мая в Авдеевку через Ж/Д станцию Курахово заехала большая партия бронетехники ВСУ и НГУ. В течение крайних 72 часов в указанный город волна за волной прибывала живая сила противника, в т.ч. и личный состав т.н. «штурмовых бригад». Кроме того, отмечается резкое увеличение танков и других боевых машин Украины на территории старого кирпичного завода в н/п Красногоровка.

      Сегодня, 21 мая 2023 года, начиная с 20:00 ч. личному составу Авдеевского гарнизона начали выдавать наркотические болеутоляющие средства (не пишем, что это промедол, потом что украинской стороне давно поставляют «заграничные наркотики»). Кроме того, наша разведка уже четвертые сутки фиксирует попытки украинской стороны найти бреши в нашей обороне для выдвижения танковых колон из Авдеевки в сторону Донецка.

      Также наши источники отмечают наличие у ВВС Украины боевого распоряжения на применение 22-25 мая ракет-ложных целей ADM-160B MALD на Донецком направлении, что также служит разведывательным признаком подготовки противником наступления на столицу ДНР (указанные ракеты являются дешёвым средством преодоления противовоздушной обороны).

      ИТОГО: всем воинам и защитникам Новороссии держать ухо востро! Начиная с 03:00 ч. ночи 22.05.2023 года и в ближайшие 48 часов — максимальное внимание на попытки скрытного выдвижения противника в сторону Донецка! Но без паники — просто держим ПТУР-ы наготове немного активнее, чем держали их наготове до этого. С Богом!
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:12
        +1
        Да,верно.Это я напутал.Пробежался по соцсетям,потом прочел у Вас.
    4. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:06
      +2
      часть сил и средств переместили в Курахово , остальную сегодня ночью ушатывали в Павлограде