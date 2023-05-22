Военкоры: ВС РФ атаковали позиции противника в юго-западных окрестностях Авдеевки

В течение суток российская армия атаковала позиции ВСУ на целом ряде направлений. Об этом сообщают российские военные корреспонденты.
На Донецком направлении ВС РФ предприняли штурмовые действия в Марьинке и районе Новомихайловки. Кроме того, имела место попытка атаковать район населенного пункта Северное.
Как сообщают военкоры, ВС РФ атаковали юго-западные окрестности Авдеевки, которая представляет собой один из ключевых укрепленных районов в Донбассе. Кроме того, артиллерия обстреляла позиции украинских войск в селе Константиновка, Парасковьевке, Георгиевке, Остром, Красногоровке и ряде других населенных пунктов.
Продолжаются активные боевые действия и на Херсонском направлении. Здесь авиация и артиллерия ВС РФ подвергают регулярным атакам позиции украинских формирований, места размещения личного состава и военной техники ВСУ в Херсоне, Станиславе, Днепровском, на острове Большой Потемкин и во многих других населенных пунктах. Одна из главных задач российских атак здесь – сорвать анонсированное ВСУ контрнаступление с переправой через реку Днепр.
Кроме того, на Луганском направлении ВС РФ ведут штурмовые действия в районе ряда населенных пунктов. Постоянно обстреливаются нашей артиллерией украинские позиции в Белогоровке, Ямполе, Торском и ряде других населенных пунктов. Главная задача здесь – выбить украинские формирования с территории Луганской Народной Республики (ЛНР, Россия).
Наконец западные СМИ начали признавать полное освобождение Артемовска (Бахмута) российскими войсками, а именно ЧВК «Вагнер». Так, американский Институт изучения войны пишет, что «вагнеровцы» «вероятно захватили западные границы» Артемовска. Украинская сторона, напомним, до сих пор не сообщает об утрате контроля над этим городом.