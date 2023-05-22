Соединённые Штаты подписывают оборонный пакт с Папуа-Новой Гвинеей для сдерживания Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня встретится с премьер-министром Папуа – Новой Гвинеи (ПНГ) Джеймсом Марапе. Встреча состоится в столице этого государства - Порт-Морсби.Об этом сообщает местная газета Post Courier.В Порт-Морсби Соединенные Штаты подписывают оборонный пакт с Папуа-Новой Гвинеей. В Госдепе США заявили, что документ расширит и укрепит двустороннее сотрудничество Америки и ПНГ в сфере обороны и безопасности. Соглашение открывает доступ Вооруженным силам США к территориальным водам и воздушному пространству островного государства, а также к его аэродромам, портам и военным базам. Предполагается, что американских военнослужащих, находящихся в ПНГ, нельзя будет преследовать по местному законодательству, если они его нарушат. Всё снова для сдерживания Китая.В обмен Порт-Морсби получит доступ к системе спутникового наблюдения Соединенных Штатов. Хорошим «довеском» к документу станет также выделение Вашингтоном для ПНГ 45 миллионов долларов. Их направят на борьбу с организованной преступностью, изменением климата и СПИДом.Против заключения пакта выступили с протестами студенты нескольких местных университетов.Изначально документ должен был подписывать президент США Джо Байден, но ему пришлось срочно вернуться в Америку, чтобы спасать ее от надвигающегося дефолта.Глава правительства ПНГ заявил, что оборонное соглашение с Соединенными Штатами не будет препятствием для подписания аналогичных пактов с другими странами, в том числе с Китаем.Годом ранее похожий документ был подписан между Пекином и Соломоновыми островами.