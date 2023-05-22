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Соединённые Штаты подписывают оборонный пакт с Папуа-Новой Гвинеей для сдерживания Китая

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Соединённые Штаты подписывают оборонный пакт с Папуа-Новой Гвинеей для сдерживания Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня встретится с премьер-министром Папуа – Новой Гвинеи (ПНГ) Джеймсом Марапе. Встреча состоится в столице этого государства - Порт-Морсби.


Об этом сообщает местная газета Post Courier.

В Порт-Морсби Соединенные Штаты подписывают оборонный пакт с Папуа-Новой Гвинеей. В Госдепе США заявили, что документ расширит и укрепит двустороннее сотрудничество Америки и ПНГ в сфере обороны и безопасности. Соглашение открывает доступ Вооруженным силам США к территориальным водам и воздушному пространству островного государства, а также к его аэродромам, портам и военным базам. Предполагается, что американских военнослужащих, находящихся в ПНГ, нельзя будет преследовать по местному законодательству, если они его нарушат. Всё снова для сдерживания Китая.

В обмен Порт-Морсби получит доступ к системе спутникового наблюдения Соединенных Штатов. Хорошим «довеском» к документу станет также выделение Вашингтоном для ПНГ 45 миллионов долларов. Их направят на борьбу с организованной преступностью, изменением климата и СПИДом.

Против заключения пакта выступили с протестами студенты нескольких местных университетов.

Изначально документ должен был подписывать президент США Джо Байден, но ему пришлось срочно вернуться в Америку, чтобы спасать ее от надвигающегося дефолта.

Глава правительства ПНГ заявил, что оборонное соглашение с Соединенными Штатами не будет препятствием для подписания аналогичных пактов с другими странами, в том числе с Китаем.

Годом ранее похожий документ был подписан между Пекином и Соломоновыми островами.
Использованы фотографии:
https://www.papuanewguinea.travel/
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24 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:46
    +4
    нашли братьев по разуму...... wassat хотя у кого больше разума ещё посмотреть надобно.... laughing
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:58
      +3
      Цитата: Mouse
      нашли братьев по разуму...... хотя у кого больше разума ещё посмотреть надобно....

      Докатились америкосы, что папуасы их защищать будут.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:11
      -1
      Цитата: Mouse
      нашли братьев по разуму...... wassat хотя у кого больше разума ещё посмотреть надобно.... laughing

      А что, может и России подписать с Папуа аналогичный договор.
      Подкинуть им от наших щедрот бесплатного удобрения и зерна и заполучить базу для технического обслуживания ТОФ и других специальных кораблей ВМФ России. bully
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:21
      +1
      Цитата: Mouse
      нашли братьев по разуму..

      Нашли они прежде всего территорию с портами и аэродромами, в противовес возможного присутствия китайских ВМС на Соломоновых островах.
    4. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: Mouse
      у кого больше разума

      жаль, что более разумные не питаются американцами.
      А как было бы приятно прочесть в новостной ленте: племя папусов за непотребное поведение пустило на корм свиньям взвод американских морпехов, свиней отправили в США опорожняться на Арлингтонское кладбище для захоронения останков.
  2. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 10:48
    +4
    Proč jsou tak hloupí vůdcové těchto malých států?? Cožpak nevidí, že se upisují satanovi a fašismu??
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 10:48
      +2
      Proč jsou tak hloupí vůdcové těchto malých států?? Cožpak nevidí, že se upisují satanovi a fašismu??
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: Jsem_CZEKO68
      Proč jsou tak hloupí vůdcové těchto malých států?? Cožpak nevidí, že se upisují satanovi a fašismu??

      Все как со времен Христофора Колумба, англосаксы покупают мелкие народы, за стеклянные бусы и "горячую воду". «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Екклесиаст 1:9).
      1. Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:10
        +1
        Ano máte pravdu. Ať si pobíhají nazí po pralese, ale alespoň knihu dějepisu o USA si měli dopředu přečíst. Právě jsme v době, kdy Amerika končí.. a celou dobu si žila nad poměry z toho, když okradla půl světa o bohatství silou svojí armádou.
  3. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 10:48
    +3
    А ведь Миклуха - Маклай предлагал Александру II Гвинею присоединить к Российской Империи - это исторический факт!
    Вместо этого мы отдали Аляску - сославшись на то, что "русского населения там мало, места "гиблые", в случае вооруженного конфликта Россия не защитит Аляску" - но в 1896 случился Клондайк - а далее открыты богатые залежи нефти и газа!
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:52
      +1
      Да мы вон и так Цегабон присоединили в свое время... Ща вон разгребаем опять
      1. Бонифаций
        Бонифаций Сегодня, 10:54
        +2
        Разберемся и с этими папуасами ! Эх, жаль Суворова нет или Скобелева ...
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 11:09
          +3
          Цитата: Бонифаций
          Эх, жаль Суворова нет или Скобелева ...

          Да и Лаврентий Павлович, не помешал бы.
        2. Canecat
          Canecat Сегодня, 11:22
          0
          Цитата: Бонифаций
          Эх, жаль Суворова нет или Скобелева

          И хорошо что нет, а то бы плотным строем под барабан в атаку... каждому времени свои полководцы. А минувших надо чтить за Славу и служение Отечеству.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:51
    +3
    Соединенные Штаты подписывают оборонный пакт с папуасами Новой Гвинеи.
    На первый взгляд кого папуасам опасаться если только не англосаксов. А с другой ларчик просто открывается
    Соглашение открывает доступ Вооруженным силам США к территориальным водам и воздушному пространству островного государства, а также к его аэродромам, портам и военным базам.
    Жили себе спокойно папуасы на своих островах, но вот пришел дядюшка Сэм и пообещал им, что будут жить еще лучше. Кранты государству и экологии в придачу.
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:02
      +1
      Ti budou velmi litovat, že pustili Sama do svého pralesa.. Raději měli lépe číst dějepis, kolik válek Amerika způsobila, aby okradla podobné státy..
      1. Jsem_CZEKO68
        Jsem_CZEKO68 Сегодня, 11:02
        +2
        Они очень пожалеют, что пустили Сэма в свой лес.. Лучше бы они почитали историю, сколько войн развязала Америка, чтобы грабить подобные государства..
        1. Canecat
          Canecat Сегодня, 11:28
          0
          Цитата: Jsem_CZEKO68
          сколько войн развязала Америка, чтобы грабить подобные государства..

          "Все уже украдено до нас" (с)
          Но раз Пекин заключил подобное соглашение годом ранее,интересно будет посмотреть как они будут уживаться друг с другом далее. )
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:51
    +2
    Подарили папуасам бусы и жвачки в обмен на золото...как всегда надули простодушных аборигенов...хрен теперь вышибешь американских клопов от туда.
  6. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 10:55
    +2
    Chce se podívat dál.., co stojí za tímto falešným přátelstvím! Co mají za bohatství na svém území?, které Amerika potřebuje..
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 10:56
      +2
      Он хочет увидеть дальше... что стоит за этой фальшивой дружбой! Какие у них богатства на их территории, которые нужны Америке..
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:04
    0
    Цена , всего каких-то 45 млн долларов.Явно продешевили, тем более доллары США не будут покидать их территорию.
  8. Fantazer911
    Fantazer911 Сегодня, 11:09
    0
    Ну всё писец ПНГ, сейчас завезут американскую димократию от белого дома, теперь то дермьмократия расцвитет в ПНГ, всё лучше от США для ПНГ!
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 11:23
    0
    Западники всегда уме ли купить "папуасов" за бусы. Причём "папуасов" не только Папуа-Новой Гвинеи, но по всему миру. То ли талант у них такой, то ли "папуасы" такие глупые.