В субботу, 20 мая, российские силы полностью освободили город Артемовск (Бахмут) в ДНР. Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии его бойцами последней многоэтажки и полном контроле над городом.21 мая российских военных и бойцов Группы Вагнера с освобождением Артемовска поздравил президент России Владимир Путин. Потерю контроля над населенным пунктом признали и на Украине. В частности, Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» в Хиросиме заявил, что Бахмут остался лишь «в сердцах украинцев».Стоит напомнить, что операция по освобождению Артемовска длилась 224 дня. За это время, со слов Евгения Пригожина, бойцами ЧВК «Вагнер» были уничтожены более 30 тысяч военнослужащих ВСУ.Что характерно, город изначально для украинской армии не имел стратегического значения. Все вышеупомянутые жертвы были принесены в угоду политических амбиций президента Зеленского, который превратил Бахмут в «медийную крепость».Впрочем, это уже в прошлом. «Крепость» пала и сейчас речь уже идет о дальнейшей судьбе города в составе Донецкой Народной Республики.Как заявил в эфире «Россия-24» врио главы ДНР Денис Пушилин, уже началось предварительное разминирование Артемовска.При этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что разрушенный в ходе ожесточенных боев город обязательно будет возрожден.