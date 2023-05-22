Власти Венгрии потребовали от Киева и Еврокомиссии объяснения ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Венгерские власти требуют от правительства Украины и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснений в связи с появившимися ранее сообщениями о возможной остановке нефтепровода "Дружба", по которому осуществляются поставки российской нефти в Венгрию и другие страны Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.По словам Сийярто, венгерское правительство не получало от киевского режима никаких объяснений по этому поводу. Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что этот вопрос является достаточно важным, чтобы председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично выступила с объяснениями, поскольку вопрос обеспечения энергобезопасности является вопросом суверенитета страны.Сийярто также добавил, что попытку нарушения безопасности энергообеспечения страны можно расценивать как попытку на посягательство на суверенитет этой страны. Глава венгерского внешнеполитического ведомства напомнил, что в соответствии с рядом заключенных ранее международных договоров, Венгрия должна получать российскую нефть посредством транзита через украинские территории.Кроме того, глава МИД Венгрии упрекнул украинские и хорватские власти в том, что те, воспользовавшись имеющейся ситуацией, значительно повысили плату за транзит нефти.Ранее американское издание Washington Post со ссылкой на утечку данных Пентагона сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривал вариант нанесения ударов по территории РФ и диверсии с подрывом российского нефтепровода "Дружба".