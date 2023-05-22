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Власти Венгрии потребовали от Киева и Еврокомиссии объяснения ситуации с нефтепроводом «Дружба»

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Власти Венгрии потребовали от Киева и Еврокомиссии объяснения ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Венгерские власти требуют от правительства Украины и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснений в связи с появившимися ранее сообщениями о возможной остановке нефтепровода "Дружба", по которому осуществляются поставки российской нефти в Венгрию и другие страны Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.


По словам Сийярто, венгерское правительство не получало от киевского режима никаких объяснений по этому поводу. Глава МИД Венгрии также подчеркнул, что этот вопрос является достаточно важным, чтобы председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично выступила с объяснениями, поскольку вопрос обеспечения энергобезопасности является вопросом суверенитета страны.

Сийярто также добавил, что попытку нарушения безопасности энергообеспечения страны можно расценивать как попытку на посягательство на суверенитет этой страны. Глава венгерского внешнеполитического ведомства напомнил, что в соответствии с рядом заключенных ранее международных договоров, Венгрия должна получать российскую нефть посредством транзита через украинские территории.

Кроме того, глава МИД Венгрии упрекнул украинские и хорватские власти в том, что те, воспользовавшись имеющейся ситуацией, значительно повысили плату за транзит нефти.

Ранее американское издание Washington Post со ссылкой на утечку данных Пентагона сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривал вариант нанесения ударов по территории РФ и диверсии с подрывом российского нефтепровода "Дружба".
Использованы фотографии:
Wikipedia
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8 комментариев
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  1. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:12
    +3
    Зеленский рассматривал вариант нанесения ударов по территории РФ и диверсии с подрывом российского нефтепровода "Дружба

    значит Штаты дали добро ломать Венгрию и бешенная тетка Урсула тут ни какой роли не играет.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:17
      +3
      Эх, придётся мадьярам вводить на Украину свои войска и создавать зону безопасности, шириной по 250 километров справа и слева вдоль нефтепровода до границы союзного государства. yes
      Главное согласовать заранее этот поход с нами и белорусами. yes
      1. solar
        solar Сегодня, 11:29
        0
        Эх, придётся мадьярам вводить на Украину свои войска и создавать зону безопасности, шириной по 250 километров справа и слева вдоль нефтепровода до границы союзного государства.

        Забавная шутка. У Венгрии войск всего чуть больше 20 тысяч, растянутся в цепочку справа- слева на 500 км по 40 человек на километр и будут взад вперед вдоль нефтепровода Дружба бегать.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:12
    0
    президент Украины Владимир Зеленский рассматривал вариант нанесения ударов по территории РФ и диверсии с подрывом российского нефтепровода "Дружба".

    От наркомана, можно любого ожидать, он же не контролирует себя.
  3. Napayz
    Napayz Сегодня, 11:13
    0
    Требовать каких-то объяснений от ЕС, а тем более, от 404 и ждать ответа - всё равно что швырять булыжник в космос.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:14
    +1
    И подорвут: они, укронацисты уверовали в свою безнаказанность.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:14
    -1
    У венгров вроде "Лёпы" есть и экипажи подготовленные ,открывайте второй фронт ,мы ядерным зонтиком прикроем! bully
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:26
    0
    Венгерские власти требуют от правительства Украины и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснений
    А мне венгерские политики с каждым днем нравятся все больше. Не смотря на давление ЕС, даже угрозы санкциями продолжают вести свою политику направленную на обеспечение своих национальных интересов. По поводу нефтепровода. Ни Зеленский, ни тем более Урсула разъяснений по этому поводу давать не будут, т.к. оба приверженцы украинско-европейского фашизма и не считаются с теми кто их не поддерживает.