Губернатор Белгородской области подвёл итоги минувшего воскресенья в регионе относительно обстрелов со стороны ВСУ

Как известно, приграничные с Украиной и зоной проведения СВО российские регионы часто становятся мишенью для атак и обстрелов со стороны ВСУ. Особенно от этого страдают Белгородская, Брянская и Курская области.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поделился в своем телеграм-канале итогами обстрелов территории региона со стороны ВСУ в прошедшее воскресенье.Так, по его данным, под неоднократный обстрел попали два городских округа и один район области. Более 30 раз под обстрел из минометов и ствольной артиллерии попал Волоконовский район, что на границе с Харьковской областью Украины. Несмотря на высокую интенсивность обстрелов, сообщается о том, что обошлось без пострадавших.Дважды атаковано было село Головчино в Грайворонском городском округе. На этот раз ВСУ использовали квадрокоптеры, которые сбросили взрывные устройства. Небольшие повреждения получила здание сельской администрации и линия электропередач. Никто не пострадал.Около сорока раз обстреляна была территория Шебекинского городского округа, сообщает губернатор области. Обстрел велся в основном из минометных орудий. Пострадавших нет, а информация по разрушениям уточняется, написал Гладков в Telegram.