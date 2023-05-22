Военное обозрение
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Губернатор Белгородской области подвёл итоги минувшего воскресенья в регионе относительно обстрелов со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области подвёл итоги минувшего воскресенья в регионе относительно обстрелов со стороны ВСУ

Как известно, приграничные с Украиной и зоной проведения СВО российские регионы часто становятся мишенью для атак и обстрелов со стороны ВСУ. Особенно от этого страдают Белгородская, Брянская и Курская области.


Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поделился в своем телеграм-канале итогами обстрелов территории региона со стороны ВСУ в прошедшее воскресенье.

Так, по его данным, под неоднократный обстрел попали два городских округа и один район области. Более 30 раз под обстрел из минометов и ствольной артиллерии попал Волоконовский район, что на границе с Харьковской областью Украины. Несмотря на высокую интенсивность обстрелов, сообщается о том, что обошлось без пострадавших.

Дважды атаковано было село Головчино в Грайворонском городском округе. На этот раз ВСУ использовали квадрокоптеры, которые сбросили взрывные устройства. Небольшие повреждения получила здание сельской администрации и линия электропередач. Никто не пострадал.

Около сорока раз обстреляна была территория Шебекинского городского округа, сообщает губернатор области. Обстрел велся в основном из минометных орудий. Пострадавших нет, а информация по разрушениям уточняется, написал Гладков в Telegram.
Использованы фотографии:
dan-news.ru
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1 комментарий
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  1. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 11:28
    0
    В телеграмме военного обозрения сейчас:
    Грайвороновский район Белогородской области под мощным обстрелом уже больше часа. Сразу несколько сел подверглись артиллерийской атаке. Сообщают что, погиб один мирный житель.