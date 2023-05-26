Мигранты и наркотики. В России и по соседству

Поселенцы или хозяева?
Мы уже не раз писали про этнические диаспоры в России и о ситуации с мигрантами (гастарбайтерами). Продолжаем тему, поскольку ситуация становится сложнее, и число мигрантов в России растёт очень быстро, причём вместе с ростом наркотрафика в Россию (От Афгана до России. Дорогой наркоты и наживы).
Согласно статистике МВД, за 2022 год встало на миграционный учет (а сколько не встало?) 16,5 млн человек. Это составляет уже более 11 % всего населения нашей страны, причём без учета того, что каждый год около 600 тыс. человек становятся гражданами РФ. Мигранты вместе с новыми гражданами составляют уже более 15 % от коренного населения.
В последнее время чуть ли не каждый день приходят новости о дерзких преступлениях, которые совершают именно мигранты. Коренное население всё чаще сталкивается с формированием поселений и микрорайонов из граждан другой культуры, традиций и обычаев, часто агрессивно настроенных по отношению к исконным жителям.
Более того, приезжие начинают вытеснять этих жителей, внедряют свои обычаи и свою культуру. Однако активные сторонники массовой миграции, не педалируя тему вымирания русских, пока остаются на коне. Более того, они хотят завозить в страну всё больше и больше мигрантов.
Кстати, а вы задумывались, кому пришла идея завозить тысячи и миллионы мигрантов? Думаю, многие ответят, что бизнесменам. Но это совсем не так.
Кто заказал мигрантизацию России?
Действительно, почему в России вдруг так активно стала продвигаться тема завоза в страну мигрантов? Якобы только они будут работать на стройках, так как русские туда идти не хотят? Странно.
Ведь во времена СССР именно коренные народы РСФСР активно строили и у себя, и за рубежом. Надо напомнить, что заводы и фабрики, до сих пор работающие в республиках Средней Азии, были спроектированы и построены именно российскими инженерами и строителями.
Так чья же это была изначально идея?
Так вот, программы по трудовой миграции в Россию из Центральной Азии с 2007–2010 гг. просто были расписаны на сайте международной организации – ООН. Сам проект финансировался Европейской Комиссией и Международной организацией по миграции (МОМ).
Основные направления деятельности были такие: совершенствование законодательства РФ в области трудовой миграции; помощь трудовым мигрантам, включая юридическую, проведение информационных кампаний, оказание всяких услуг трудовым мигрантам и многое другое.
Понимаете теперь, кто придумал привозить к нам именно жителей Средней Азии?
Хитро было придумано – заместить русских гражданами азиатских республик, у которых абсолютно иной менталитет и иная культура. А после развала СССР к 2007 году (с начала внедрения программ) выросло поколение, которое не знало русского языка.
Более того, в независимых государствах все послесоветские годы утверждалось, что русские – это оккупанты и поэтому много чего должны оккупированным народам. Вряд ли россияне были в курсе, что заселением их страны чужеземцами были заняты страны НАТО.
Ничего не вижу, никого не слышу
Но ведь чиновники-то должны были всё это знать?
Конечно, должны. Но, полагаю, им так хотелось угодить «просвещенной Европе» и Вашингтону, что и мысли не возникло похоронить эту программу и не менять российские законы в угоду глобализаторам. Совсем наоборот, чиновники старались и даже смогли получить свою выгоду, экономя денежки при найме на работу гастарбайтеров.
Следующая Региональная программа в области трудовой миграции на 2010–2013 годы – CARM – финансировалась правительством Великобритании (UKAID/DFID) и осуществлялась Всемирным банком, МОМ ООН и агентством «ООН-женщины». Утверждалось, что её цель – борьба с бедностью в Центральной Азии.
В Россию мигранты попадают, конечно, не так, но сути дела это не меняет
При этом число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума в те годы составило 18,5 миллиона человек. Но западные «партнёры» не считали, что с бедностью в России надо бороться, в отличие от стран Центральной Азии.
Напомню, по данным Лужкова, 0,5 % мигрантов (всего-то!) в стране понижает зарплаты для всех на 1 %. Да и сейчас в регионах России только два работающих родителя могут прокормить одного ребёнка, а в странах Средней Азии, хотя прожиточный минимум там меньше, но продукты в разы дешевле, и детей там больше.
Так что демографически через поколение россиян будет меньше, а выходцев из Средней Азии больше. Что и требовалось составителям программы. Новые же программы в области миграции логически продолжили предыдущие.
Не скажу почему
Почему ситуация не меняется сегодня, когда Россия ведёт СВО на территории Украины, а фактически противостоит всему блоку НАТО и коллективному Западу, затеявшим программу как военного уничтожения России, так и замещения коренного населения мигрантами? Вот на этот вопрос очень хотелось бы получить ясный ответ.
А почему мы не выходим из ВОЗ и ВТО? Почему платим деньги во Всемирный банк, когда знаем, что он финансирует Украину? Кстати, взносы России в эту организацию увеличились со 100 млн долларов США в 2004 году до 1 188 млн долларов США в 2017 году.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу» привёл данные, согласно которым общее число преступлений, свершаемых мигрантами в России, в 2022 году по сравнению с 2021 выросло в три раза, а число уголовных дел по таким преступлениям, как убийства, выросло в пять раз. Эта печальная статистика – лишь промежуточный итог мигрантизации.
Глава СК также отметил, что «в миграционных потоках высока вероятность проникновения в страну членов террористических организаций». По его словам, «в связи с этим миграционная политика в РФ должна быть направлена не только на получение трудовых ресурсов, но и на решение задач по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан страны».
Увы! Ничего этого пока не наблюдается. И именно через азиатские республики, поставляющие нам мигрантов, идёт поток афганской наркоты. И часто это ещё и нелегальные мигранты. Правоохранители считают, что ежегодно от трёх до пяти миллионов нелегалов спокойно въезжают в Россию и выезжают из неё.
Дурь в России
По официальным данным, в 2021 году наркотики употребляли 390 тысяч россиян. Данные привела вице-премьер Татьяна Голикова в декабре 2022. Но есть и другие цифры, гораздо более жуткие.
Наркотики в России употребляют 1,8 млн человек, что больше, чем в странах Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии (ВЕЦА). Об этом свидетельствуют данные Комиссии по наркополитике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии (ECECACD), обнародованные в ноябре 2021 года.
Понимаете, эти данные уже устарели. Страшно подумать, сколько наркоманов у нас сегодня. А реклама наркоты идёт мутным потоком. По данным Роскомнадзора, в 2022 году в России было удалено или заблокировано 78 812 интернет-материалов с информацией, связанной со способами изготовления, использования и оборота наркотиков и других психотропных веществ.
Нуждаются в рекламе?
Но рекламные сайты зелья – это пустяки. Реклама наркотиков теперь и на улицах городов. Её расклеивают на домах, магазинах и школах. А что в этом сложного? Разносчик быстро подъезжает к выбранному месту – клеит и уезжает.
Эксперты утверждают, что толчком к массовой расклейке такой рекламы стало, как ни странно это звучит, закрытие в 2022 году «Гидры» – крупнейшего в мире маркетплейса наркотиков.
Закрытие «Гидры» привело к тому, что наркомафия стала вести войну за своё место в этом выгодном бизнесе не только в даркнете, теневом сегменте Интернета, который к тому моменту стал основным каналом сбыта, но и на городских улицах. Реклама стала появляться и на YouTube. Но никакой публичной реакции от властей не последовало.
На ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и попросила МВД проверить два выпуска программы блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Дудя признали виновным и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Вот какая громадная сумма! А скольких блогеров вообще никак не наказали, хотя они тоже рекламировали и продолжают рекламировать отраву! Пользуясь безнаказанностью, пропаганда наркотиков стала появляться везде.
Самая громкая история произошла вечером 19 декабря 2022 года, когда автобус с рекламой маркетплейса Kraken (на него нанесли название и QR-код, ведущий на страницу маркетплейса) перекрыл две полосы на Новом Арбате неподалеку от Министерства иностранных дел. А в начале февраля 2023 года в Москве была замечена реклама BlackSprut: на большом анимированном баннере изображалась девушка в маске с подписью «В поисках лучшего приходят ко мне».
Kraken, BlackSprut и другие наркомафиози инвестируют очень большие деньги в своё продвижение в надежде занять место «Гидры». В 2019 году в рамках плановых профосмотров в столичном метрополитене выявили большое количество случаев наркотического опьянения машинистов поездов.
«Счёт идёт на десятки. Люди из-за сверхнормативного рабочего графика, вызванного нехваткой сотрудников, принимают наркотические вещества», – отмечали в пресс-службе метро. Тема находится на контроле столичного УФСБ.
По словам наркополицейских, спецслужбы фиксируют резкий рост потребления амфетаминов и прочих наркотиков водителями столичного такси, дальнобойщиками и курьерами почтовых сервисов. А недавно, 28 апреля, наркомаркет «Кракен» спокойно разместил свою рекламу на каршеринговых самокатах в столице.
Когда агентство «РИА Новости» опубликовало статью про самокаты, которые якобы по наклейке с куар-кодом воруют деньги, то этот самый код не убрали. А пытливые читатели РИА могли зайти по нему на сайт «Кракена». Правда, позже ссылка была удалена. И всё это было просто случайностью?